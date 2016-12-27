Лента новостей
30.12.16, 14:24 С Новым годом, дорогие читатели!
29.12.16, 12:19 Год Красного петуха без «огненных» происшествий
29.12.16, 10:24 Погода в Челябинске в новогоднюю ночь
29.12.16, 01:23 С Новым годом! С новым счастьем!
28.12.16, 18:41 Новый «главный чекист» Челябинской области представлен подчинённым и и.о. губернатора
28.12.16, 15:09 Южноуральская прокуратура указала на хищение бюджетных средств при строительстве элитного посёлка
28.12.16, 14:52 «Черные риэлтеры» и сотрудница Росреестра незаконно завладели 25 квартирами южноуральцев
26.12.16, 14:29 Лёгкий морозец и небольшой снег. Прогноз погоды в Челябинске
26.12.16, 13:38 Поделись кровью – спаси жизнь!
26.12.16, 13:20 В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию
26.12.16, 12:14 В день траура по погибшим в самолёте ТУ-154 в Челябинске отменены все праздничные мероприятия
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31.12.2016, 12:27
Вадим
С наступающим годом столетия Великой Октябрьской Социалистической революции! Здоровья, счастья и...
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30.12.2016, 17:11
Koretskiy
Игорь, и кто же это?
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30.12.2016, 17:08
Koretskiy
Синциын, за что позор? За патриотизм?
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30.12.2016, 16:40
Синицын
В ответ на эту реплику закончу наш обмен комплиментами традиционным: "Позор старшему Корецкому"
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30.12.2016, 16:24
Игорь
Автор статьи забыл упомянуть ещё одного персонажа по фамилии Галичин Александр быв. директора...
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