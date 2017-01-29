Великому советско-российскому актёру Василию Ливанову вручили в Кремле орден Почёта. Получая награду из рук президента России Владимира Путина, великий артист вспомнил Челябинск.

Василий Ливанов:

«Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа, друзья.

Благодарю Вас, Владимир Владимирович за почётную награду. Недавно, будучи в Челябинске, Вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что Вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента.

Знаете что, Владимир Владимирович? Если Вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!» (аплодисменты).

И это будет голос нашей с Вами великой родины, России. Спасибо».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».