На электронную почту информационного агентства «УралДейли.ру» пришло письмо, в котором рассказывается, как ставленник Руслана Гаттарова — главный «трудовик» Южного Урала Владислав Смирнов — грубо игнорирует, а, возможно, и нагло нарушает федеральное законодательство. Всё, что касается «молодогвардейцев», не останется без внимания нашего сайта.
Вот это письмо:
«Здравствуйте, дорогая редакция любимого и единственного антикоррупционного сайта Челябинской области «UralDaily.ru»! Пишу Вам, потому что не знаю, куда еще обратиться. Может быть, в ситуации, про которую я напишу и нет коррупции (хотя лично мне кажется, что есть). Но в ней точно есть нарушение закона и, как минимум, пренебрежительное отношение чиновника к своей работе.
Говоря о чиновнике, я имею в виду Владислава Смирнова — начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области...
Подробности — в материале «UralDaily.ru».