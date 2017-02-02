Окончание. Начало — здесь.

Такое впечатление, что как начал Никита письмо с упоминания героического предка НКВД, так и пошёл чесать в духе 40-х прошлого столетия. Такие вот доносы или сигналы — кому как нравится так и называйте — писали чекисты среднего звена в период смены руководства компетентных органов. Это когда меняли Ягоду на Ежова, а потом Ежова на Берию.

«Вышинский: Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?

Ягода: Да, сожалею, очень сожалею…

Вышинский: Внимание, товарищи судьи. Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чём вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?

Ягода: Очень сожалею… Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял», — именно такие монологи из нашей истории возникают в памяти, когда читаешь «сигнал» отрока.

Ни одного доказательства «вины» «шпиёна» генерала Ахримеева отрок не приводит. Да и откуда им, доказательствам, взяться. Всё в стиле 30-40-х, думает отрок, что директор ФСБ отпустит папу «на все четыре» и затеет процесс в отношении «переродившегося» генерала.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».