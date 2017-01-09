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Челябинский мэр хорошо погулял в Новый год! Даже посетил медвытрезвитель

09.01.2017 г., 14:33
Единственное, что не устроило Евгения Тефтелева, так это уборка снега. Но и тут не так уж всё плохо! Весной, когда сугробы растают, вешние воды промоют ливнёвые канализации!
Евгений Тефтелев Челябинск

Челябинский бургомистр Евгений Николаевич Тефтелев, чей красный нос не имеет ни малейшего отношения к тому, о чём вы подумали, подвёл в понедельник, 9 января, итоги новогодних каникул.

Градоначальник заявил на аппаратном совещании, в частности,  «Я считаю, что праздник удался. Новый год в ледовом городке на площади Революции встретили 3,5 тысячи жителей и гостей города. А за все время работы там побывало более 100 тысяч человек. Городки работали и в районах, они стали настоящими центрами празднования Нового года и Рождества.  На различных праздничных мероприятиях за каникулы мы поздравили множество детей. В некоторых я принял личное участие».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Если pilates, то в SANTE!

09.01.2017 г., 10:13
Семейный фитнес-центр приглашает на мастер-класс по самой популярной в мире системе
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Новогодние праздники позади, и они позволили нам расслабиться за праздничным столом. Вы огорчены? Тогда самое время взять себя в руки и привести себя в прекрасную форму. И в этом Вам поможет фитнес-центр SANTE.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Окончание

09.01.2017 г., 03:12
«Кроты»: Вершинин, Севастьянов, Филичкин-младший
Анатолий Вершинин Челябинск

Сегодня, в новом 2017-м году, мы заканчиваем рассказ о картах бубновой масти, начатую под занавес уходящего года (начало — здесь и здесь).  Ну, и в  принципе — колода Юревича, а это «коррупционные» пики, «воровской» треф и червовые гомо-, метро- и прочие «сексуалы» — подошла к концу, и мы заканчиваем её тасовать.

Напомним, под бубнами мы вывели «спящих агентов» бывшего губернатора Челябинской области, иначе — «кротов»: профессионалов своего дела, неплохих, а то и вовсе блестящих специалистов (хотя бывают и исключения), которые будучи внедрёнными в команду главы региона Бориса Дубровского по условному сигналу своего шефа начнут заниматься саботажем, диверсиями и прочими вредоносными операциями.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

С Новым годом, дорогие читатели!

30.12.2016 г., 14:24
ИА «UralDaily.ru» поздравляет всех с годом Огненного Петуха!
новый год

Дорогие друзья, коллектив «УралДейли.ру» поздравляет Вас с Новым годом! Спасибо за то, что были с нами в этом году, читали наш сайт, оставляли комментарии, поддерживали, ругали, спорили и не соглашались. Нам важно и дорого мнение каждого.

Желаем, чтобы символ года – Красный Петух,  принёс Вам только удачу и счастье, чтобы оставил у Ваших дверей самый долгожданный подарок. Пусть метели заберут прошлогодние печали, а Новый год 2017 Вы встретите в кругу близких и приятных людей в самом лучшем расположении духа. 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Год Красного петуха без «огненных» происшествий

29.12.2016 г., 12:19
Правила безопасности и список площадок в Челябинске применения новогодней пиротехники
новый год

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие всполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне с мандаринами и ёлкой они создают особое настроение. 

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, обращая особое внимание на правила пожарной безопасности.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

С Новым годом! С новым счастьем!

29.12.2016 г., 01:23
До самого любимого праздника в России остались считанные дни, и каждый из нас начинает задумываться о своём заветном желание. Как провести новогодние ритуалы
новый год

В преддверии Новогодних праздников традиционно принято ожидать чего-то волшебного, позитивного. Ведь впереди целый новый год, с новыми возможностями, новыми свершениями и новыми приобретениями. 

Взрослые и дети ждут от новогодней ночи каких-то таинств. Мы загадываем желания, надеясь на лучшее — это так естественно! Волшебство просто пронизывает воздух, и даже самые невероятные мечты спешат исполниться. 

Новогодние ритуалы — в материале «UralDaily.ru».

Каким был для Вас 2016 год?

27.12.2016 г., 13:04

В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию

26.12.2016 г., 13:20
По итогам соревнований был сформирован состав национальной сборной страны на предстоящие чемпионат Европы и мира
фигурное катание

25 декабря в Челябинске завершился чемпионат страны по фигурному катанию. Участники, официальные лица и спортивные чиновники удостоили челябинский турнир наивысшей оценки.

«По уровню организации чемпионат России в Челябинске стал лучшим в истории и вполне сравним с любым чемпионатом мира или Европы, — подчеркнул президент российской федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков на церемонии награждения. — Коллегам здесь было чему поучиться, причем не только из городов, претендующих на право проведения чемпионатов России, но и тех, кто претендует на чемпионаты Европы и мира».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

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