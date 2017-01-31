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таблички улиц Челябинска
 

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Челябинские коммунисты считают, что история России началась в 1917 году?

31.01.2017 г., 00:17
Адептов КПРФ смутили «двойные» таблички с названиями улиц столицы Южного Урала
таблички улиц Челябинска

Активисты челябинского и регионального отделения КПРФ, в том числе депутаты ЗСО и Челябинской городской Думы Игорь Егоров и Константин Нациевский резко прокомментировали установку «двойных» табличек на некоторых домах улиц, носящих фамилии советских и партийных работников эпохи СССР. Городские власти продублировали их названия историческими, теми, которые улицы носили до октябрьской революции 1917 года.

Так, например, челябинских коммунистов возмутила табличка «Улица Кирова — Бывшая Уфимская».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Как пиарят Юревича и дискредитируют Дубровского с помощью «тестов на дурака»

30.01.2017 г., 18:36
Знайте, каким Миша парнем был!
Дубровский

Подогревать ностальгию по ушедшей эпохе повальной коррупции можно по-разному. Само собой, при Юревиче жилось лучше. В силу объективных, не зависящих от самого Юревича причин. Не было санкций, в магазинах был такой любимый либералам фетиш, как пармезан и хамон, была дорогая нефть, а доллар — дешёвый. Да и старую традицию доброго русского, российского народа по отношению к «обиженным» никто не отменял. Забыли челябинцы, южноуральцы про «бюджетный» вертолёт, транжирство бюджета,  аресты и посадки коррумпированных чиновников и бизнесменов из «макаронников». Остались в памяти лишь «забота» Юревича о хоккее и победы «Трактора», стоящиеся дороги и дома «Гринфлайта», — «а как он воевал с загрязнителями окружающей среды, не то что Дубровский», «а то, что воровал — ну и пусть, зато дело делал».

Давно сидящий на контракте с Юревичем сайт «Знак.ком» решил напомнить читателям о том, «каким Миша парнем был», и заодно лишний раз подпустить шпильку действующему губернатору Дубровскому в оригинальном формате — с помощью теста.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Медиация — искусство разбирательств без суда

30.01.2017 г., 16:14
Новый способ урегулирования споров и конфликтов все чаще становится востребованным среди образованного населения.
Усков Антон

Медиация в современных гражданско-правовых отношениях является довольно новой формой конструктивного взаимодействия сторон. Представляя собой альтернативную процедуру урегулирования споров и конфликтов. Данный метод применим в различных отраслях гражданского права, включая трудовые, семейные и предпринимательские споры.

Сегодня на наши вопросы отвечает медиатор Антон Усков.

— Антон Игоревич, расскажите о таком новом для Челябинска направлении как медиация.

— В настоящее время в Челябинске начинает набирать популярность такое правовое явление, как процедура медиации. 

Медиация — это специальным образом организованные переговоры сторон с участием нейтрального посредника, который их организует и проводит. Медиация строится на ряде принципов. 

Первый принцип — добровольность: стороны по своей воле вступают в процедуру медиации, проходят ее и в любой момент могут прекратить без каких-либо негативных последствий. 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Элементарно, Владимир Владимирович!

29.01.2017 г., 15:58
Получая награду от Путина, актёр Ливанов голосом Шерлока Холмса вспомнил Челябинск и голос с неба
Ливанов о Путине

Великому советско-российскому актёру Василию Ливанову вручили в Кремле орден Почёта. Получая награду из рук президента России Владимира Путина, великий артист вспомнил Челябинск.

Василий Ливанов: 

«Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа, друзья. 

Благодарю Вас, Владимир Владимирович за почётную награду. Недавно, будучи в Челябинске, Вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что Вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента. 

Знаете что, Владимир Владимирович? Если Вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!» (аплодисменты). 

И это будет голос нашей с Вами великой родины, России. Спасибо».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Чиновники продемонстрировали социальное неравенство в «парковочном» вопросе у челябинской оперы

27.01.2017 г., 15:42
Необходимо, чтобы барин с комфортом припарковал свою колесницу вдали холопов — посчитали в мэрии
челябинские парковки

Довольно своеобразно власти Челябинска отреагировали на критику губернатора Челябинской области Бориса Дубровского «парковочного вопроса» у театра оперы и балета. 

Напомним, Дубровский, ссылаясь на мнение неназванного «важного гостя», потребовал ликвидировать автомобильные парковки возле Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

«Возле Большого театра машины тоже паркуются? По-моему, нет. Почему они здесь у нас паркуются, я не понимаю, — сказал губернатор на первом в 2017 году заседании областного правительства. — Там сейчас безобразие, по сути. И это, кстати, не я увидел, а один важный гость, который сказал: «Видел ваш театр: такой красивый! Но почему вы его не любите? У вас же там катастрофа с автомобилями».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Навальный приедет в Челябинск открывать предвыборный штаб

26.01.2017 г., 16:15
На выборах оппозиционера будут работать четыре штатных единицы
штаб Навального

Лидер Партии прогресса, популярный российский блоггер оппозиционер Алексей Навальный первый раз побывает в Челябинске — сообщает портал 74.ру со ссылкой на его помощника Леонида Волкова.

Как уже сообщало ИА «UralDaily.ru», Навальный планирует открыть в Челябинске штаб на выборах президента России.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Дубровский раскритиковал парковки у оперного театра с подачи «важного гостя»

25.01.2017 г., 15:56
Кто вы, таинственный радетель Терпсихоры?
Борис Дубровский губернатор Челябинской области

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский внезапно заговорил на заседании правительства о парковках перед оперным театром. 

Не то что бы Борис Александрович был настолько большим поклонником оперы и балета, чтобы говорить о таких пустяках на совещании с министрами. Казалось бы, не первый год замужем, то есть не первый год живёт губернатор в Челябинске, а парковки они всегда у театра были.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Уральские горы стали логотипом

24.01.2017 г., 15:58
24-25 февраля 2017 года в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдет этап Кубка мираFIS по фристайлу Audi в дисциплине по ски-кроссу
уральские горы логотип

В основу логотипа предстоящего события легли очертания Уральских гор —  одной из главных достопримечательностей Южного Урала. Одновременно с горным рельефом в логотипе можно рассмотреть силуэт короны–трофея для призеров соревнований, который изготовят уральские мастера.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

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