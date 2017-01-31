Активисты челябинского и регионального отделения КПРФ, в том числе депутаты ЗСО и Челябинской городской Думы Игорь Егоров и Константин Нациевский резко прокомментировали установку «двойных» табличек на некоторых домах улиц, носящих фамилии советских и партийных работников эпохи СССР. Городские власти продублировали их названия историческими, теми, которые улицы носили до октябрьской революции 1917 года.
Так, например, челябинских коммунистов возмутила табличка «Улица Кирова — Бывшая Уфимская».
Подробности — в материале «UralDaily.ru».