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Элементарно, Владимир Владимирович!

29.01.2017 г., 15:58
Получая награду от Путина, актёр Ливанов голосом Шерлока Холмса вспомнил Челябинск и голос с неба
Ливанов о Путине

Великому советско-российскому актёру Василию Ливанову вручили в Кремле орден Почёта. Получая награду из рук президента России Владимира Путина, великий артист вспомнил Челябинск.

Василий Ливанов: 

«Дорогой Владимир Владимирович, дамы и господа, друзья. 

Благодарю Вас, Владимир Владимирович за почётную награду. Недавно, будучи в Челябинске, Вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что Вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельность президента. 

Знаете что, Владимир Владимирович? Если Вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!» (аплодисменты). 

И это будет голос нашей с Вами великой родины, России. Спасибо».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Чиновники продемонстрировали социальное неравенство в «парковочном» вопросе у челябинской оперы

27.01.2017 г., 15:42
Необходимо, чтобы барин с комфортом припарковал свою колесницу вдали холопов — посчитали в мэрии
челябинские парковки

Довольно своеобразно власти Челябинска отреагировали на критику губернатора Челябинской области Бориса Дубровского «парковочного вопроса» у театра оперы и балета. 

Напомним, Дубровский, ссылаясь на мнение неназванного «важного гостя», потребовал ликвидировать автомобильные парковки возле Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

«Возле Большого театра машины тоже паркуются? По-моему, нет. Почему они здесь у нас паркуются, я не понимаю, — сказал губернатор на первом в 2017 году заседании областного правительства. — Там сейчас безобразие, по сути. И это, кстати, не я увидел, а один важный гость, который сказал: «Видел ваш театр: такой красивый! Но почему вы его не любите? У вас же там катастрофа с автомобилями».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Навальный приедет в Челябинск открывать предвыборный штаб

26.01.2017 г., 16:15
На выборах оппозиционера будут работать четыре штатных единицы
штаб Навального

Лидер Партии прогресса, популярный российский блоггер оппозиционер Алексей Навальный первый раз побывает в Челябинске — сообщает портал 74.ру со ссылкой на его помощника Леонида Волкова.

Как уже сообщало ИА «UralDaily.ru», Навальный планирует открыть в Челябинске штаб на выборах президента России.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Дубровский раскритиковал парковки у оперного театра с подачи «важного гостя»

25.01.2017 г., 15:56
Кто вы, таинственный радетель Терпсихоры?
Борис Дубровский губернатор Челябинской области

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский внезапно заговорил на заседании правительства о парковках перед оперным театром. 

Не то что бы Борис Александрович был настолько большим поклонником оперы и балета, чтобы говорить о таких пустяках на совещании с министрами. Казалось бы, не первый год замужем, то есть не первый год живёт губернатор в Челябинске, а парковки они всегда у театра были.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Уральские горы стали логотипом

24.01.2017 г., 15:58
24-25 февраля 2017 года в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдет этап Кубка мираFIS по фристайлу Audi в дисциплине по ски-кроссу
уральские горы логотип

В основу логотипа предстоящего события легли очертания Уральских гор —  одной из главных достопримечательностей Южного Урала. Одновременно с горным рельефом в логотипе можно рассмотреть силуэт короны–трофея для призеров соревнований, который изготовят уральские мастера.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Гартунг может стать соперником Путина на выборах президента-2018 от «Справедливой России»

23.01.2017 г., 17:01
Не исключено, что в Челябинской области кампанию челябинского политика ожидает информационный бойкот
Путин 2017

«Независимая газета» сообщает, что от партии «Справедливая Россия» соперником Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году может стать не Сергей Миронов, а Александр Бурков или наш челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг.

При этом, как отмечает «НГ», лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже объявил о президентских амбициях, а глава КПРФ Геннадий Зюганов, хотя и объявил, что решение примет «после консультаций с регионами», — «нет сомнений, что его коллеги уговорят вождя вести партию на выборы».

До сих пор челябинские политики вызов действующему президенту не бросали...

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Человек Гаттарова попал в мутную историю?

23.01.2017 г., 01:09
Читатели «УралДейли.ру» подозревают начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова в нарушении закона
Владислав Смирнов Челябинск

На электронную почту информационного агентства «УралДейли.ру» пришло письмо, в котором рассказывается, как ставленник Руслана Гаттарова — главный «трудовик» Южного Урала Владислав Смирнов — грубо игнорирует, а, возможно, и нагло нарушает федеральное законодательство. Всё, что касается «молодогвардейцев», не останется без внимания нашего сайта. 

Вот это письмо:

«Здравствуйте, дорогая редакция любимого и единственного антикоррупционного сайта Челябинской области «UralDaily.ru»! Пишу Вам, потому что не знаю, куда еще обратиться. Может быть, в ситуации, про которую я напишу и нет коррупции (хотя лично мне кажется, что есть). Но в ней точно есть нарушение закона и, как минимум, пренебрежительное отношение чиновника к своей работе.

Говоря о чиновнике, я имею в виду Владислава Смирнова — начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области...

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Юрий Параничев не станет мэром Копейска, но есть шанс поехать в Копейскую колонию

23.01.2017 г., 00:36
Иллюстрацией «профессионализма» челябинского чиновника может служить полностью «убитый» дом в Новосинеглазово, который так «отремонтировали» за 4 миллиона, что это вылилось в уголовное дело
Юрий Параничев Челябинск

О разрушительной деятельности первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева, которая заключается в том, что он не делает решительно ничего, — ИА «УралДейли.ру» писало неоднократно и ставило из Юутюба популярную песню Михаила Елизарова «Не космонавт ты, Юрка» из фильма «Стана Оз». 

Можно долго перечислять, кем не является Юрий Владимирович и на что ему плевать: не космонавт — «тебе до ж..пы спутник и космолёт «Буран», не вице-мэр — плевать на любые свои служебные обязанности, — ну и конечно он не может быть, не является и не являлся кандидатом на должность главы Копейска, как поспешили объявить многие СМИ. Примером поразительной рукож..пости удивительного в своей простоте челябинского чиновника, памятником его разгильдяйству является дом 41-б по улице «Рабочая» в посёлке Новосинеглазово, на капитальный ремонт которого распоряжением г-на Параничева было выделено более 4 миллионов бюджетных рублей. 

Но сначала — про гипотетическое участие Параничева в кастинге на выборах главы Копейска. 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

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