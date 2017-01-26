«Независимая газета» сообщает, что от партии «Справедливая Россия» соперником Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году может стать не Сергей Миронов, а Александр Бурков или наш челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг.

При этом, как отмечает «НГ», лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже объявил о президентских амбициях, а глава КПРФ Геннадий Зюганов, хотя и объявил, что решение примет «после консультаций с регионами», — «нет сомнений, что его коллеги уговорят вождя вести партию на выборы».

До сих пор челябинские политики вызов действующему президенту не бросали...

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