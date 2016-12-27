Дорогие друзья, коллектив «УралДейли.ру» поздравляет Вас с Новым годом! Спасибо за то, что были с нами в этом году, читали наш сайт, оставляли комментарии, поддерживали, ругали, спорили и не соглашались. Нам важно и дорого мнение каждого.

Желаем, чтобы символ года – Красный Петух, принёс Вам только удачу и счастье, чтобы оставил у Ваших дверей самый долгожданный подарок. Пусть метели заберут прошлогодние печали, а Новый год 2017 Вы встретите в кругу близких и приятных людей в самом лучшем расположении духа.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».