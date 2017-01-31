Подогревать ностальгию по ушедшей эпохе повальной коррупции можно по-разному. Само собой, при Юревиче жилось лучше. В силу объективных, не зависящих от самого Юревича причин. Не было санкций, в магазинах был такой любимый либералам фетиш, как пармезан и хамон, была дорогая нефть, а доллар — дешёвый. Да и старую традицию доброго русского, российского народа по отношению к «обиженным» никто не отменял. Забыли челябинцы, южноуральцы про «бюджетный» вертолёт, транжирство бюджета, аресты и посадки коррумпированных чиновников и бизнесменов из «макаронников». Остались в памяти лишь «забота» Юревича о хоккее и победы «Трактора», стоящиеся дороги и дома «Гринфлайта», — «а как он воевал с загрязнителями окружающей среды, не то что Дубровский», «а то, что воровал — ну и пусть, зато дело делал».

Давно сидящий на контракте с Юревичем сайт «Знак.ком» решил напомнить читателям о том, «каким Миша парнем был», и заодно лишний раз подпустить шпильку действующему губернатору Дубровскому в оригинальном формате — с помощью теста.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».