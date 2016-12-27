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фигурное катание

Каким был для Вас 2016 год?

27.12.2016 г., 13:04

С Новым годом, дорогие читатели!

30.12.2016 г., 14:24
ИА «UralDaily.ru» поздравляет всех с годом Огненного Петуха!
новый год

Дорогие друзья, коллектив «УралДейли.ру» поздравляет Вас с Новым годом! Спасибо за то, что были с нами в этом году, читали наш сайт, оставляли комментарии, поддерживали, ругали, спорили и не соглашались. Нам важно и дорого мнение каждого.

Желаем, чтобы символ года – Красный Петух,  принёс Вам только удачу и счастье, чтобы оставил у Ваших дверей самый долгожданный подарок. Пусть метели заберут прошлогодние печали, а Новый год 2017 Вы встретите в кругу близких и приятных людей в самом лучшем расположении духа. 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Год Красного петуха без «огненных» происшествий

29.12.2016 г., 12:19
Правила безопасности и список площадок в Челябинске применения новогодней пиротехники
новый год

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие всполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне с мандаринами и ёлкой они создают особое настроение. 

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, обращая особое внимание на правила пожарной безопасности.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

С Новым годом! С новым счастьем!

29.12.2016 г., 01:23
До самого любимого праздника в России остались считанные дни, и каждый из нас начинает задумываться о своём заветном желание. Как провести новогодние ритуалы
новый год

В преддверии Новогодних праздников традиционно принято ожидать чего-то волшебного, позитивного. Ведь впереди целый новый год, с новыми возможностями, новыми свершениями и новыми приобретениями. 

Взрослые и дети ждут от новогодней ночи каких-то таинств. Мы загадываем желания, надеясь на лучшее — это так естественно! Волшебство просто пронизывает воздух, и даже самые невероятные мечты спешат исполниться. 

Новогодние ритуалы — в материале «UralDaily.ru».

В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию

26.12.2016 г., 13:20
По итогам соревнований был сформирован состав национальной сборной страны на предстоящие чемпионат Европы и мира
фигурное катание

25 декабря в Челябинске завершился чемпионат страны по фигурному катанию. Участники, официальные лица и спортивные чиновники удостоили челябинский турнир наивысшей оценки.

«По уровню организации чемпионат России в Челябинске стал лучшим в истории и вполне сравним с любым чемпионатом мира или Европы, — подчеркнул президент российской федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков на церемонии награждения. — Коллегам здесь было чему поучиться, причем не только из городов, претендующих на право проведения чемпионатов России, но и тех, кто претендует на чемпионаты Европы и мира».

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Часть Вторая

26.12.2016 г., 01:51
«Кроты»: Павлова, Мешков... окончание в Новом году!
Маргарита Павлова Челябинск

«УралДейли.ру» продолжает проект «Масти Юревича». Бубны, «спящие агенты», кроты, начало — здесь, сейчас — продолжение.

Десятка бубён — Маргарита Павлова-Боровченко, уполномоченный по правам человека Челябинской области.

Павлова-Боровченко — это не Голенищев-Кутузов и не Суворов-Рымникский, с двойными русскими дворянскими фамилиями ничего общего этот дубль не имеет. 

Наш омбудсмен конечно просто Павлова. А под фамилией Боровченко мы знаем милую девушку Риту, ведущую программы новостей «Панорама» принадлежащего Юревичу пропагандистского 31 телеканала, чьи сахарные уста постоянно изрыгали ненависть в адрес врагов её биг-босса.

Когда Риту Юревич назначил уполномоченным по правам детей, мы долго удивлялись, как эти же губы смогут целовать в лобик детей.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Часть Первая

25.12.2016 г., 20:32
«Кроты»: Мошаров, Гехт, Кузнецов
Станислав Мошаров Челябинск

«УралДейли.ру» продолжает проект «Масти Юревича». Ранее мы разложили пасьянс из пиковой — «коррупционной» масти, в четырёх статьях  — см.здесь, здесь, здесь и здесь — рассказали о представителях «сладких червей», сегодня пойдёт речь о картах бубновой масти.

Это честные служаки, профессионалы своего дела. Именно поэтому они до сих пор, вопреки классическому кадровому кейсу, согласно которому новый руководитель должен избавиться от ключевых фигур своего предшественника,  находятся в обойме губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.  

Однако, не в его команде. Шеф этих людей по-прежнему Михаил Юревич. В разведке таких людей называют «спящими агентами». Они могут мимикрировать, изображать лояльность, честно, добросовестно и даже эффективно трудиться в интересах номинального босса. Но по сигналу резидента они снова начнут вредить, устраивая диверсии и саботаж.

Когда придёт час «Х», и Юревич решит, что пора брать реванш, — эти люди проснутся от спячки.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Бахаев Антон и его «Батон»

23.12.2016 г., 22:53
Более подробно о «восьмёрке» червей в колоде Юревича
Антон Бахаев Челябинск

Продолжаем более подробный рассказ «УралДейли.ру» о «червовых» представителях в колоде Юревича.

Заместитель министра экономического развития в правительстве Челябинской области, странным образом сделавшему карьеру с места начальника управления по молодёжной политике — при губернаторе Михаиле «Батоне» Юревиче — Антон Бахаев, «восьмёрка» червей.

Вот казалось бы это только при загнивающей стадии СССР брежневского периода «настоящие коммунисты могут управлять всем — от бани до оперного театра». Ан нет, оказывается и сейчас можно вот так запросто стать замминистра по экономразвитию, выйдя из коротких штанишек «молодёжки». 

То есть вчера ты придумывал, каким бы зажигательным флэшмобом увлечь наше подрастающее поколение разгильдяев и раздолбаев, а сегодня — раз — и уже думаешь о разных экономических материях на должности второго человека в серьёзном министерстве.

Да у «сладких червей» это запросто!

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

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