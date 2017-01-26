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уральские горы логотип

Навальный приедет в Челябинск открывать предвыборный штаб

26.01.2017 г., 16:15
На выборах оппозиционера будут работать четыре штатных единицы
штаб Навального

Лидер Партии прогресса, популярный российский блоггер оппозиционер Алексей Навальный первый раз побывает в Челябинске — сообщает портал 74.ру со ссылкой на его помощника Леонида Волкова.

Как уже сообщало ИА «UralDaily.ru», Навальный планирует открыть в Челябинске штаб на выборах президента России.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Дубровский раскритиковал парковки у оперного театра с подачи «важного гостя»

25.01.2017 г., 15:56
Кто вы, таинственный радетель Терпсихоры?
Борис Дубровский губернатор Челябинской области

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский внезапно заговорил на заседании правительства о парковках перед оперным театром. 

Не то что бы Борис Александрович был настолько большим поклонником оперы и балета, чтобы говорить о таких пустяках на совещании с министрами. Казалось бы, не первый год замужем, то есть не первый год живёт губернатор в Челябинске, а парковки они всегда у театра были.

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

Уральские горы стали логотипом

24.01.2017 г., 15:58
24-25 февраля 2017 года в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдет этап Кубка мираFIS по фристайлу Audi в дисциплине по ски-кроссу
уральские горы логотип

В основу логотипа предстоящего события легли очертания Уральских гор —  одной из главных достопримечательностей Южного Урала. Одновременно с горным рельефом в логотипе можно рассмотреть силуэт короны–трофея для призеров соревнований, который изготовят уральские мастера.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Гартунг может стать соперником Путина на выборах президента-2018 от «Справедливой России»

23.01.2017 г., 17:01
Не исключено, что в Челябинской области кампанию челябинского политика ожидает информационный бойкот
Путин 2017

«Независимая газета» сообщает, что от партии «Справедливая Россия» соперником Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году может стать не Сергей Миронов, а Александр Бурков или наш челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг.

При этом, как отмечает «НГ», лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже объявил о президентских амбициях, а глава КПРФ Геннадий Зюганов, хотя и объявил, что решение примет «после консультаций с регионами», — «нет сомнений, что его коллеги уговорят вождя вести партию на выборы».

До сих пор челябинские политики вызов действующему президенту не бросали...

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Человек Гаттарова попал в мутную историю?

23.01.2017 г., 01:09
Читатели «УралДейли.ру» подозревают начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова в нарушении закона
Владислав Смирнов Челябинск

На электронную почту информационного агентства «УралДейли.ру» пришло письмо, в котором рассказывается, как ставленник Руслана Гаттарова — главный «трудовик» Южного Урала Владислав Смирнов — грубо игнорирует, а, возможно, и нагло нарушает федеральное законодательство. Всё, что касается «молодогвардейцев», не останется без внимания нашего сайта. 

Вот это письмо:

«Здравствуйте, дорогая редакция любимого и единственного антикоррупционного сайта Челябинской области «UralDaily.ru»! Пишу Вам, потому что не знаю, куда еще обратиться. Может быть, в ситуации, про которую я напишу и нет коррупции (хотя лично мне кажется, что есть). Но в ней точно есть нарушение закона и, как минимум, пренебрежительное отношение чиновника к своей работе.

Говоря о чиновнике, я имею в виду Владислава Смирнова — начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области...

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Юрий Параничев не станет мэром Копейска, но есть шанс поехать в Копейскую колонию

23.01.2017 г., 00:36
Иллюстрацией «профессионализма» челябинского чиновника может служить полностью «убитый» дом в Новосинеглазово, который так «отремонтировали» за 4 миллиона, что это вылилось в уголовное дело
Юрий Параничев Челябинск

О разрушительной деятельности первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева, которая заключается в том, что он не делает решительно ничего, — ИА «УралДейли.ру» писало неоднократно и ставило из Юутюба популярную песню Михаила Елизарова «Не космонавт ты, Юрка» из фильма «Стана Оз». 

Можно долго перечислять, кем не является Юрий Владимирович и на что ему плевать: не космонавт — «тебе до ж..пы спутник и космолёт «Буран», не вице-мэр — плевать на любые свои служебные обязанности, — ну и конечно он не может быть, не является и не являлся кандидатом на должность главы Копейска, как поспешили объявить многие СМИ. Примером поразительной рукож..пости удивительного в своей простоте челябинского чиновника, памятником его разгильдяйству является дом 41-б по улице «Рабочая» в посёлке Новосинеглазово, на капитальный ремонт которого распоряжением г-на Параничева было выделено более 4 миллионов бюджетных рублей. 

Но сначала — про гипотетическое участие Параничева в кастинге на выборах главы Копейска. 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Юревича ждёт «басманное правосудие». В суде его дожидаются два прокурора

19.01.2017 г., 18:58
Вещать из Израиля бывшему челябинскому губернатору не дали!
Юревич 2017

Как стало известно «UralDaily.ru», суд города Озёрска отказал в настойчивом ходатайстве бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в даче свидетельских показаний по уголовному делу обвиняемого в преступлении коррупционного характера, подсудимого, бывшего сенатора и дружка Юревича  Константина Цыбко. 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

Златоустовские оружейники «бросили на счастье монетку» в Дональда Трампа, в буквальном смысле озолотив нового президента США

19.01.2017 г., 17:39
То-то будет доволен любитель золота!
Дональд Трамп монеты

Как стало известно «UralDaily.ru», златоустовское оружейное предприятие «Арт-Грани» почтило инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, выпустили серию памятных медалей-монет из золота и серебра весом 1 кг величиной с ладонь взрослого человека!

Как сообщили «УралДейли.ру» в пресс-службе предприятия, «Выпущен первый образец из коллекции монет «Дональд Трамп» с номером «01». Лимитированная серия приурочена к инаугурации Дональда Трампа и состоит из 25 серебряных медальных монет, 15-и комбинированных из серебра и золота и 5-и золотых», отметив, что каждому экземпляру серии присваивается уникальный номер. 

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

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