Челябинский бургомистр Евгений Николаевич Тефтелев, чей красный нос не имеет ни малейшего отношения к тому, о чём вы подумали, подвёл в понедельник, 9 января, итоги новогодних каникул.

Градоначальник заявил на аппаратном совещании, в частности, — «Я считаю, что праздник удался. Новый год в ледовом городке на площади Революции встретили 3,5 тысячи жителей и гостей города. А за все время работы там побывало более 100 тысяч человек. Городки работали и в районах, они стали настоящими центрами празднования Нового года и Рождества. На различных праздничных мероприятиях за каникулы мы поздравили множество детей. В некоторых я принял личное участие».

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