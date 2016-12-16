Фантастическая бригада!

Мы думали, как совместить две топовые новости декабря: войну за парковки, в которую оказались втянуты две «организованные группировки законодателей» (ОГЗ) в Челябинской городской думе — ОГЗ «Голубая гвардия» (депутат Гордумы А.Галкин с группой товарищей: депутатами Госдумы В.Бурматовым — главарь ОГЗ, ЗСО А.Вершининым, вице-губернатором Р.Гаттаровым, зам.директором МБУ «Городские парковки» Д.Утарбековым) и ОГЗ «Севастьяновские» (депутат Гордумы А.Воложанин и братья Севастьяновы — экс-омбудсмен Алексей предприниматель Яков) и — вторая новость — внезапно обнаруженные судимости председателя политсовета Металлургического районного отделения Челябинска Ю.Панова, «в девичестве» — Казака, бывшего главаря ОПГ «Казаки».
И сразу всплыли в памяти два сериала — культовый российский из 90-х «Бригада» и американский Земекиса и Спилберга «Назад в будущее».
Подумалось, что не зря эти новости совпали по времени. Ведь они обе «родом из святых 90-х».
Юрий Казак, впоследствии Панов, — вполне мог встретиться в прошлом с Сашей Галкиным, большим поклонником сериала «Бригада». Скажете фантастика? Ну, не меньшая, чем реанимированные методы бандитов в роли депутатов. Златоустовский депутат Морозов уже и отсидеть успел, а Галкин со товарищи ведут себя как попутавшие рамсы откинувшиеся с кичи беспредельщики.
История с Пановым-Казаком отлично известна читателям «УралДейли.ру», а эпопея со «стояночными войнами» хорошо изложена на сайтах «Ура.ру» и «Знак.ком».
Если в нескольких фразах, то группа «молодогвардейцев» во главе с депутатом гордумы Галкиным под предлогом «борьбы с нелегалами» чисто конкретно наезжает на стояночный бизнес другого депутата Воложанина. При этом за первой группой угадывается «босс» — председатель ЦИК исполкома «Единой России» Бурматов Владимир Владимирович, ранее известный под погонялом «БИНХ». А Воложанин прочно ассоциируется с Алексеем Севастьяновым, бывшим челябинским омбудсменом.
Откуда ребятки могли нахвататься бандитских навыков? Ну точно партия не учила. Но «детство в попе играет», пацанчики ещё не вышли из возраста, когда с придыханием смотрят сериал «Бригада» и «делают жизнь» с романтических героев Саши Белого и «Космоса», которые, кстати, тоже начинали в первых сериях с банального рэкета, «отжима» коммерческих палаток и парковок, а также с их крышевания, а в последних — занялись политикой.
Рейдировать стоянки — не важно, какие они там — легальные или не очень — стало возможным после того, как координатор «Молодой гвардии» по УрФО, начальник ЧРО «МГ» Дамир Утарбеков стал замдиректора МБУ «Городские парковки». Проявили слабину «старшие товарищи» из мэрии, пустили козла в огород, и Дамир на маленькой косматой лошадке поскакал как Мамай за данью.
Но одно дело — смотреть любимый сериал, и другое — получить конкретные практические навыки бандитских разборок. Галкину-«Мартину» вполне мог помочь Панов-Казак и машина времени, изобретённая в недрах лаборатории «бешеным доком» Бурматовым.
Да, ОГЗ «Голубая гвардия», как некая каста своего рода опущенных в «авторитетной среде», ранее пробавлялась разными мелочами. Например, рейдерством УК ЖКХ, чем небезуспешно занимался «коммунальный омбудсмен» Толя Вершинин.
Но стоило БИНХу стать Владимиром Владимировичем, и возглавить ЦИК исполкома «ЕР», как с пацанов слетела всякая шелуха цивилизованности и мы увидели типичных для 90-х пацанов в спортивных штанах и вязанных шапочках.
Созрел ли Владимир Владимирович для того, чтобы руководить такой серьёзной партийной структурой? Не излишне ли инфантильны любители стрелок и перестрелок героев «Бригады» для высоких постов в гордуме — например, Саша «Самострел» Галкин — председатель комиссии по социальной политике.
Вопросы риторические. Видимо кремлёвским кураторам челябинских «младогадов» не кажется серьёзным негативным резонанс в бизнес-среде и общественности по поводу бандитских действий молодой шпаны.
А напрасно! Ребята УЖЕ вторглись на территорию серьёзных людей. Во-первых, Севастьянов давно уже не просто «Сева», а Алексей Михайлович, помощник депутата Госдумы, руководителя Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерия Гартунга. А это «политическая крыша» не менее серьёзная, чем Владимир Бурматов.
А ну-ка попробуйте, братцы, ещё раз навалить навоз под окнами помощнику Валерия Карловича. Увидите, как вас в этот навоз головкой аккуратно макнут.
Во-вторых, задеты интересы другого российского парламентария Андрея Барышева, «победителя» экс-губернатора Михаила Юревича, что дополнительно украшает резюме Андрея Викторовича в зачёте «силовой башни» Кремля. Как сообщает «Знак.ком», «Арбитражный суд Южного Урала принял два иска от прокуратуры к МБУ «Городские парковки» (Челябинск). В обоих случаях причиной стали незаконно, по мнению надзорного органа, заключенные агентские договоры пользования землей между муниципальным учреждением и ООО «АртСтрой-М», до последнего времени принадлежащему ныне депутату Госдумы Андрею Барышеву».
А ведь если так пойдёт дальше, то мальчики натолкнутся — при их-то аппетитах и отмороженности — рано или поздно на таких серьёзных людей из челябинского бизнеса, которые прошли через суровое сито испытаний 90-х — в борьбе за собственность.
Дрюля быстро БИНХа на место поставит!
Ну, например, на Бориса Ефимовича Видгофа.
Повод для мести ему у Бурматова не менее серьёзный, чем в отношении Севастьянова. Главой Тракторозаводского района Челябинска избрали не близкого к «МГ» Муратшина, а соратника Видгофа Гаврилову.
Что, и под пятизвёздочный отель «Гранд Видгоф» навалим дерьмеца?
Кроме того, ребятки начали всерьёз злить губернатора Бориса Дубровского.
Как сообщает в рубрике «Слухи» «Знак.ком», «Депутат Челябинской городской думы Александр Галкин, как рассказывают источники Znak.com, не на шутку прогневил главу Южного Урала Бориса Дубровского. Дубровскому не нравится, что в ходе «парковочно-стояночного» конфликта с коллегой по представительному органу Александром Воложаниным Галкин постоянно прикрывается штабом общественной поддержки губернатора. Тем самым народный избранник как бы втягивает в разборки главу региона, которому по большому счёту всё равно, кто контролирует парковки в Челябинске.
Поэтому на этой неделе в ряде СМИ, работающих с правительством области на контрактной основе, вспомнили прошлонедельную историю и от души прошлись по молодогвардейцам и депутату Госдумы Владимиру Бурматову. В окружении депутата посыл, видимо, не поняли и даже заявили о намерении судиться с журналистами.
«На самом деле ребятам — Александру Галкину, Дамиру Утарбекову и другим — лучше как можно скорее дистанцироваться от этой темы, — считает источник Znak.com в политических кругах. – Денег тут не заработаешь, а вот проблем — ещё как. Парковки — это ведь не только Андрей Барышев и Алексей Севастьянов, но и ещё много куда более серьёзных людей. К тому же все эти дрязги ставят крест на их карьерах.
Уже сейчас, когда слышишь «Утарбеков», «Галкин», возникает ассоциативный ряд: «парковки — кидалово — бандиты».
Если они хотят продвижения вверх, пусть как можно скорее возьмут в разработку какую-нибудь неконфликтную, выигрышную тему — помощь инвалидам, сиротам и так далее».
Возвращаясь к Панову-Казаку, стоит ещё раз подчеркнуть его близость к Бурматову: партийный босс Металлургического района двумя руками поддерживал Вовочку на выборах депутатов Госдумы, и все СМИ, сообщающие о скандале с судимостями и сменой фамилии Юрия Юрьевича об этом вспомнили.
И это не случайно.
Скорее всего — это либо «ответка» Бурматову от оскорблённых им влиятельных фигур, либо — происки Константина Юрьевича Захарова, желающие стравить «главмедведя» Владимира Викторовича Мякуша с молодой шпаной.
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Комментарии
А Дубровский не понимает, чо эти подкопы с целью его дискриминации перед ВВП ?
И лапки кверху ?
Бурмачёв- больной , не только по фрейду больной на голову, у него ещё и клинический комплекс наполеона ? Эти младогады - переростки и переедки рты на область разинули ? Бурмачёв область уже Гаттарову отписал-откакал ?
Андрей, Вы неоднократно говорили, что Путин не запрещает гражданам заниматься любым бизнесом у нас в стране и что любой человек, по своему желанию, может либо пирожками торговать, либо парковочными местами, к примеру. Если Вы считаете, что Бурматов с Барышевым бизнес парковочный ведут плохо, пойдите да создайте свою парковку, вместо того, чтобы публиковать данную статью, и в результате свободной рыночной конкуренции, которую Путин, по Вашим словам, обеспечивает всем гражданам, все будут парковаться на Вашей стоянке, а не на стоянке, допустим Севостьянова. И всего делов. И другие люди последуют Вашему примеру - и севастьяновы барышевы бурматовы разорятся и все будут ездить к Вам и Вашим друзьям. Чего Вы, Андрей, стонете! Ведь сами говорите, что Путин Вам обеспечивает возможность свободно заниматься любым бизнесом... А, может, Вы всё про Путина наврали и Путин не порядочный человек, а негодяй, который бизнесом Вам заниматься не даёт?
Вадим, я занимаюсь своим делом - у меня сайт. Я работаю по специальности. Моя профессия меня устраивает. Поэтому - мимо
А Ваша профессия обливать плохих коммерсантов и депутатов грязью? Разве не рынок должен определять самых достойных? Депутаты, по определению, бизнесом не занимаются, им это запрещено делать. А Путин, как Вы говорите, даёт право любому человеку заниматься бизнесом в стране. Так раз другие люди не занимаются парковочным бизнесом, хоть Путин им даёт для этого все возможности, значит, они ещё хуже тех, которые работают? Значит, рынок определил описываемых в статье людей как самых достойных и не дело журналистов в это вмешиваться. Разве я не прав? Удалите статью и извинитесь перед достойными людьми, которых сам рынок определил как самых эффективных бизнесменов...
Вадим, Вы видимо плохо прочитали статью - совсем не вникли в суть вопроса. Все Ваши рассуждения - мимо кассы
Вадим, ну как Вы не поймёте, - речь о кассе. И статья, Вы видите какая длинная по объему. Чтобы касса была. Видимо, за такие статьи хорошо платят. И посмотрите в статье написано, что она якобы чуть ли не о главном событии декабря. Вы ведь видите какие события в декабре по-настощему самые главные в городе, в области, в стране. А о них на сайте ни слова. Они не дают кассу.
Синицын, темы о парковках (о переделе рынка) и об угловнике-единороссе - действительно одни из главных декабрьских новостей в Челябинской области. В российском и мировом масштабе разумеется это мелочь, не стоящая внимания, но Уралдейли ведь - сайт челябинских новостей.
А я про челябинские новости и имел в виду. Ладно, возможно я просто не в курсе.
Синицын, скорее всего не в курсе. Вы же душите воздухом свободы видимо?
Ну вот ещё новость ущемлением свободы слова на ОТВ, введением цензуры - мы осветили полно - это новость конечно тоже важна.
Да чепуха это. Это создание фэйковой повестки дня. Шумового фона, чтобы людей отвлечь от по-настоящему заслуживающих внимания новостей. Ежедневно в плане попрания обычного гуманизма властями или созданными ими структурами делается масса подобного рода пакостей, и это в духе гос-политики, когда человек, согласно концепции "государство превыше всего" - это винтик и ради интересов государства, а значит и чиновника, его представляющего, можно пренебречь гуманизмом. Что уж тут предавать столько значения выброшенным игрушкам, созданным детскими руками, когда клика пренебрегает жизнями ради надуманных интересов государства.
Синицын, Вы в своём репертуаре, не разочаровали, иного я от Вас и не ожидал
Корецкий, а это лишь означает, что несмотря на все свои усилия, путинская тоталитарная пропаганда еще не всех способна надурить. Было бы хорошо, чтобы и Вы на своем сайте не новости третьего порядка, зачастую придуманные для информационного шума где-то, а именно значимые новости и их анализ поднимали. Уже ведь и до публикации гороскопов на будущий год докатились в статьях
Синицын, гороскоп опубликован для того, чтобы сайт не оставаался пустой, пока я делаю большую трудоёмкую политическую аналитику. Нужно поддерживаь посещаемость. Гороскоп - чемпион по посещаемости за последние 2 дня - валом народ валит, всет хотя узнать, что им готовит Год Петуха или какой он там Кто Вас заставляет читать гороскоп - читайте другие статьи, как будто их мало на сайте - других.
Какие по-Вашему новости главные были в Челябинске на этой неделе? Может я правда чего-то упустил? Но не думаю, я внимательно мониторю события.
Хорошо, моя версия событий: номер один - предстоящая отмена льгот на транспорт для пенсионеров и тот цинизм, которым это обставлено; второе - две организации, которые юридически оформляют всевозможные документы и представляют в суде интересы челябинцев, выходивших против строительства томинского ГОКа признаны судом чего-то-там агентами, что ведет к прекращению их деятельсности; третье - реальные события во время визита путина, то что на самом деле думали горожане о происходящем; четвертое - новогоднее повышение цен на продукты в магазинах города, цены на многие товары становятся запретительными; пятое - вскрытие махинаций на выборах в противостоянии Литовченко-Гартунг - всё-таки постепенно признаЮтся, что накидали. Вы можете всё это легко узнать если будете следить за фэйсбучными записями горожан. Помните, что фэйсбук - то немногое, что не подвержено цензуре сейчас и репрессиям, потому там пишут правду. Ну и это только мой коротки список. Другие своё бы набросали. Ну уж никак это не гороскопы и херомантия
А я читаю Фэйсбук. И даже пишу в нём.
Новости, которые Вы перечислили - какие-то действительно важные, но не основные, а какие-то надуманные.
Цены всегда растут, иностранные агенты - это не Путин придумал, в США тоже есть статус иностранных агентов у НКО, про Томинский ГОК мы периодически пишем и поддерживаем борьбу против его строительства, но нельзя же кажыдй чих отслеживать.
Путина большинство челябинцев естественно уважают - как и по всей стране, его визит в Челябинск мы отследили подробнейшим образом - наверное десяток статей было, а если кто-то к Путину из жителей Челябинска плохо относится, то он в явном мегьшинстве и позиция этих критиков должна быть представлена пропорционально в СМИ, то есть минимально.
Если критиков Путина в России 16%, к примеру, то 86% в СМИ должно быть панегириков нашему президенту, а 10% - пожалуйста получите - Фэйсбук, Эхо Москвы, Независимую, Дождь, Медузу и Собеседник. Всё по-честному.
А Вы что хотели? Чтобы жалкое неполноценное меньшинство диктовало свою волю абсолютному здоровому меньшинству? Да с какой стати.
Все суды признали, что Гартунг проиграл, да мы из-за того, что Гартунг позорно себя ведёт по отношению к прессе (заваливает СМИ исками, угрожает, шантажирует через адвокатов, возбуждает в отношении журналистов уголовные дела) - решили про него не писать без крайней надобности, а почему Вы его поддерживаете - я не знаю, чем он лучше Литовченко - тоже не понятно.
Ещё раз замечу, что гороскопы и хиромантия дают посещаемость, а без трафика медиа-бизнесу нельзя.
По всем этим ответам не согласен с Вами.
Я не ожидал, что Вы согласитесь. Но я привожу аргументы, почему я считают так, а не иначе, а Вы просто пиште: "Не согласен"
Согласен, Синицын, с Вами. Все главные события мимо кассы. Все до предела примитивизировано. Разве что тема про детские игрушки стоящая, так опять всё замкнулось на журналистах, а не о том, что детские игрушки преступно выбрасывать - это полнейшее разложение местной власти
Вадим, и что игрушки на помойку выбросили - тоже плохо, что, мы равзе чиновников за это похвалили?
Челябинские темы отражены все главные, а если Вам кажется, что нет, не отрежены - скажите вслед за Синицыным, какие прошли мимо нас?
Точно не скажете - потому, что все отражены! Ну а зачем тогда лгать?
Андрей, публикую специально для Вас инструкцию для либералов по ведению дискуссии с нами, то есть - патриотами.
Сразу становится ясно всё, о чём они говорят. https://nstarikov.ru/club/73050
Вивалвивалракью
Антон, спасибо, я уже читал этот шедевр!
Вадим, а что ты не написал, что Шурапов, в Алькопоне где бегаешь сливать инфу и заодно опу лизонуть, владелец шершавего языка
Не понимаю, про что написано, но "Правдоруб"- псевдоним Бильжо, который облил грязью Зою Космодемьянскую в "честь" 75-летия её гибели - я согласен, гнусь запредельная. Это попрание вселенских принципов добра и зла. Но Бильжо пусть гнусным образом, но вспомнил от Зое, в отличие от Корецкого. Я дал ему шанс реабилитироваться, написав в эту трагическую дату комментарий, но Синицын прав, Корецкий зашился в ничтожных темах, что ему темы истинные, гигантского масштаба, он моего комментария даже не заметил
Вадим, новость про Бильжо я отметил в Фэйсбуке и достаточно на эту тему поговорил с разными людьми, но эта новость не челябинская. Согласен, что гнусь. И эту гнусь написал единомышленник Синицына - либерал. До этот Бильжо и Навального обожает с Касьяновым и с Немцовым тоже - вот такие все демократы-либералы мерзавцы - ничего у них нет святого, а Вы ещё за Навального собраись голосовать Да Навальный тоже ненавидит Зою Космодемьянскую наверняка, эх Вы, совсем Вам мозги промыли либеральной пропагандой
Ведь пробы ставить негде на внесистемной оппозиции. То матрас освкернят, по с бабами кувыркаются с голыми-однопартийками и песенки поют из советских мультиков, а то и смужиками - им все геи как кродные, то кокаин нюхают, то оскорбляют героев войны...
Берите пример с Путина - он высоконравственный человек, он ни в чём таком не замешан!
Корецкий, я не либерал, я демократ. Как я могу быть либералом, если в дискуссиях о постпутинском будущем России призываю лишить гуманитарной помощи такую категорию людей, как путинские пропагандисты. Либералы выступают за то, чтобы никого не лишать.
Значит Вы даже хуже либералов Хотя казалось бы - а хуже-то куда?
Хотите уморить голодом 84% россиян? Это уже фашизм какой-то.
Потому, Корецкий, уважайте либералов. С ними хотя бы с голоду не помрёте.
Да плевать я на них хотел.
Напорются друг друга в ...ы и не соображают ничего потом. Ну ничего, соседнем Екатеринбурге это уже проходили, всех МУП - парковщиков пересадили давно
Беспредельщики.Голодные,как шакалы.Бурматов полное Гавн....добрался до власти.Гнать их нужно метлой......
Понимаете, Синицын, почему я эти комментарии написал. Корецкий свято верит, что Путин создал самые лучшие условия для честного бизнеса. Он не понимает, что из 240 тысяч уголовных дел, которые возбуждены на бизнесменов, по признанию Путина, только 15% имеют хоть какое-то основание. Остальные дела - это чистое рейдерство с целью отъёма денег. Он мне мозги проел с торговлей пирожками. Но у нас всё захвачено коррупцией, тут хоть пирожками попробуй торговать, хоть стоянку попробуй открыть- не дадут возможности, а если проявишь настырность - в лучшем случае изобьют и живого места не оставят, а скорее всего и пришьют. Всё поделено, всё захвачено. Но Корецкий ведь этого не знает и с этим не согласен. Поэтому, с его же точки зрения, помещенная в его издании статья является чистым абсурдом и клеветой на Путина. Вот и Путин ему не угодил...
Вадим, я уже Вам рассказывал, что хожу с женой в фитнес, я плаваю в бассейне, а жена - что-то там делает ритмическое под музыку. Небольшой частный фитнес-клуб, открытый не олигархами какими-нибудь, а обычными челябинцами со средним достатком - зарабатывают деньги. Брат жены таксует - зарабатывает прилично. Моя мама по общественной линии неплохо зарабатывает к пенсии, помогая депутатам в Тракторозаводском районе. Мой отец продаёт выращенный в саду за лето урожай. Я зарабатываю на своём ресурсе уже 7 лет нормальные деньги.
Что Вам мешает продавать пирожки, кроме Вашей лени?
Ведь даже Ваш отец преподавал в автошколе, а Вы даже пример с отца брать не хотите - постыдились бы, лентяй
Значит, Вы сейчас признали, что эта статья про парковки клеветническая? Ведь Путин никому не запрещает заниматься честным бизнесом? А зачем тогда Вы клевету у себя размещаете?
Вадим, не понял вопроса. Он вообще к статье никакого отношения не имеет.
Открывайте парковки на здоровье - кто мешает? Да и их и открывают сотнями.
Вадим, я думаю таким вот образом Андрей Александрович просто шутит. Это он так издевается над Вами. Вы ведь тоже делаете зачастую категоричные выводы только на основе личного опыта и событий своей жизни. А этого делать нельзя. Чтобы делать обобщения надо видеть картину шире. Ну, скажем, восхваляя советский строй Вы абсолютно не придаёте никакого значения факту, что с конца 1982 года по 1991 год в Челябинске была талонная (карточная) система на продукты. Просто факт ! При этом да, конечно, были категории людей, которые этого не ощущали. Им было достаточно просто совершать покупки в буфете своего завода или НИИ со спецснабжением. То же самое и сейчас, перед глазами Андрея какие-то успешные единичные примеры успеха есть в нынешнее время и он "шутит", наверное, что на основе этого можно экстраполировать это на выводы обо всём происходящем в экономике. Сам ведь он при этом признаётся, что в экономике не разбирается. А это важнее. Потому он, видимо, так шутит
Синциын, согласен с Вами в части критики уродливого кастового государства СССР - не было в нём никакого равенства, а были каста паразитирующей коррумпированной партэлиты, каста работяги и тех промежуточных каст, что между ними. Родители Вадима очевидно относились к касте привилегированных людей - поэтому он так и обожает совок.
А сейчас, при Владимире Владимировиче Путине - благодать, продукты в магазинах в изобилии, свобода слова - хочешь Проханова читай, а хочешь - Шендеровича, и опять же всякие фитнесы появились и прочие материальные и духовные блага, а Синицын - простой программист с Сельмаша ездит дышать воздухом свободы за границу два разав год.
Эх, и хорошо же мы живём, правда, Синицын и Вадим?
Давайте скажем Путину спасибо, что ли
Корецкий, ну уж кастовость-то общества сейчас еще больше. То что называется "децильный коэффициент" - разрыв в доходах между 10 процентами самых богатых людей страны с доходами 10 процентов самых бедных. В России он сейчас просто ужасающе большой. Для многих это типа изобилие не лучше карточной системы, так как цены на товары просто запретительные для многих. Вы и при СССР могли сходить на базар и купить там мясо по цене раза в 4 выше госцены, а по госцене было только в спец-буфетах. Цены на многие товары у нас в пересчете на евро (доллары) выше , чем в развитых странах, где средняя зарплата раз в 10 выше.... Это даже не главное. Главное, что путин забрал у людей - это будущее, он и сам живет прошлым, и людей развернул в прошлое, на лицах людей (за исключением, пожалуй, только детей) явные признаки депрессии в последние 2 года
Да, разрыв в доходах большой. Но сейчас российский обыватель всё равно живёт лучше в материальном плане, чем обыватель советский. Советский человек в обморок бы грохнулся от голода и слюноотделения при виде прилавка самого заурядного российского магазина.
А что Вы сравниваете с Европой, сравните РФ с любой страной постсоветского пространства - уровень жизни у нас выше, чем на Украине той же якобы "демократической". А ведь учтите ещё санкции и большие расходы на армию и спецслужбы. Ведь страны лимитрофы на армию не тратятся - только Эстония отчисляет 2% НАТО, а все остальные вообще не платят и армии у них позорные (а у нас - 2-я армия в мире!), ну ничего, Трамп приведёт в чувство этих нахлебников
Ну почему же Вы за меня решаете, с чем мне сравнивать. Я сравниваю материальный уровень одних и тех же людей здесь в России сейчас и три года назад. Для меня это главный критерий. Для других сравнение с 1913 годом, или с уровнем жизни в Таджикистане.
Так правильно - три года назад не было санкций. Давайте скажем "спасибо" за снижение жизненного уровня россиян ЕС и США. Вот они и виноваты во всём.
Туда съездить недорого, окупается привезенным оттуда дешевым и настоящим сыром, которого теперь в России не стало. Даже вон на пальмовом масле стоит, сегодня смотрю в Пятерочке, даже по акции - 410 рублей. А там в пересчете на наши деньги килограмм 230 рублей настоящего. Вот так вот я люблю Родину, Корецкий, я то бы и не приезжал назад. Такой вот я патриот, а вовсе не Проханов или Дугин.Так мне дорог мой Сельмаш и главное, его люди.... Гораздо дороже людям откуда нибудь из Иркутска или Хабаровска съездить в другие российские города.
Дался всем либералам этот сыр. Сыром всё меряете почему-то. Позор Вам, Синицын!
Вы что, ворона из басни Крылова - сыр да сыр?
Пельмени ешьте. У нас прекрасные пельмени. Лучшие в мире.
А пальмовое масло исключительно полезно для здоровья - Вы прогуглите
При социализме мяса не было в гос. магазинах, зато на рынке мяса было завались. А сейчас тоже нет мяса в гос. магазинах, только у частников по рыночным ценам. По государственным ценам мяса вообще нет, а при социализме, пусть немного, но было. Значит, и тогда у частников полки магазинов были завалены, и сейчас завалены. Но тогда по гос.ценам было, а сейчас нет. Значит, стало хуже. А то, что Корецкий сравнивает гос. магазины тогда с частными сейчас - это чистое жульничество. Даже на зарплату его родителей в 150 рублей на рынке можно было купить 30 кг отборного мяса. А сейчас на хорошую, по мнению Корецкого, зарплату в 17000 рублей можно купить те же 30 кг мяса, но значительно худшего качества. Но при социализме были чисто символичные коммунальные платы, бесплатная учёба, здравоохранение, дешевый бензин и дешевый проезд. Вот как не крути, Андрей, Вы уже завязли во вранье
Вадим, что за бред, какие ещё Вы хотите "го.смагазины" сейчас? Слава Богу, рыночная экономика. И какие ещё "полки завеланы" - при СССР? Полки чего? И чем? Томатным соом в трёхлитровых банках?
Даже на советском рынке всё было представлено в скудном ассортименте. Некоторых товаров в принципе не было. Какого ещё "отборного мяса"? Да Вы бредите!
Какая-то колбаса полукопчёная была да ливерная - моя собака такую бы сейчас есть не стала. Какие-то кости - суповой набор да "Завтрак туриста" - тошнотворная масса.
Какое там пальмовое масло в сыре, про которое толкует Синицын! Плавленныые сырки "Дружба" - вот и жри, холоп, смотри не подавись
Советские женщины как как чушки какие-то ходили с ожерельем туалетной бумаги на шее, если удавалось вдруг "урвать по блату". Один-единственный комбинат на Байкале выпускал её - позор, столько древесины в стране, а элементарной бумаги не было - все вытирали, пардон, задницу газетой "Правда"! Зато в колбасу бумагу не жалели - толкали её щедро в то, что называлось "колбасой", а на самом деле отравой для желудка
СССР - чемпион мира по производству стали - не мог выпустить в достаточном количестве бритвенных лезвий.
Вон она - тупая "социалистическая экономика"
Для тех, кто не знает всех аспектов нашего спора с Андреем, объясню свой расчёт. Сейчас килограмм не очень качественной говядины по рыночным ценам стоит около 550 рублей и дороже, а тогда по рыночной цене килограмм отборной говядины стоил 5 руб за кило. То есть сейчас с "прекрасной" (по словам Корецкого) зарплатой в 17 тысяч можно было купить 30 кг говядины (по которой Корецкий так страдал в детстве) и при социализме те же 30 кило. Но при этом Корецкий считает, что сейчас на 17 тысяч живётся в несколько раз лучше, чем тогда на 150 рублей. Идиотизм?
Вадим, работайте и зарабатывайте хоть на говядину, хоть на свинину, идите продавать пирожки - Путин хоть вздохнёт спокойно, скажет: "Наконец-то Вадим занят делом, перестал ныть"
150 рублей - зарплата в СССР выше средней, большинство советских людей получали 100-120 рублей. А 17 000 руб. сейчас получает уборщица, вахтёр, поломойка, дворник, секретутка да ещё ныник Вадим, который работать ленится Сейчас 30 000 - средняя зарплата.
Так что Ваши расчёты от лукавого.
http://podoprigora74.livejournal.com/?skip=10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
в январе-сентябре 2016 года1) в среднем за месяц; в расчете на душу населения; рублей
Денежные
доходы
Потребительские
расходы
Российская Федерация
29017
21551
Уральский федеральный округ
31027
22579
Курганская область
20487
13211
Свердловская область
34333
27930
Тюменская область
37908
25333
в том числе:
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра
41989
25424
Ямало-Ненецкий авт.округ
56345
27411
Тюменская область без авт.округов
26575
24469
Челябинская область
22425
15422
Ну, 22 с половиной тыщи. И? Всё не 17.
В общем, у Вас неприлично низкая зарплата, Вадим. Кроме как ленью я ничем её объяснить не могу. Не хотите пирожками торговать - идите в автошколу преподавать, как Ваш уважаемый отец. Или стоянку откройте, или фитнес, или сайт.
http://podoprigora74.livejournal.com/?skip=10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
в январе-сентябре 2016 года1) в среднем за месяц; в расчете на душу населения; рублей
Денежные
доходы
Потребительские
расходы
Российская Федерация
29017
21551
Уральский федеральный округ
31027
22579
Курганская область
20487
13211
Свердловская область
34333
27930
Тюменская область
37908
25333
в том числе:
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра
41989
25424
Ямало-Ненецкий авт.округ
56345
27411
Тюменская область без авт.округов
26575
24469
Челябинская область
22425
15422
Да хватит Подопригорой меня кормить, да ещё по 2 раза
Хочу отметить, что 15422 рублей дохода в нашей области - это средняя температура по больнице. У меня есть знакомый, Андрей Корецкий, у него семья из 3 человек имеет доход чуть выше 25 тысяч рублей в месяц. Наверное они завидуют своим советским родителям с зарплатой в 150 руб
Из двух - сын живёт отдельно. Я не сказал, насколько больше 25. Я работаю и зарабатываю, лентяя не праздную.
Бедный, тоже будет, как я, всю жизнь на съемной квартире маятся...
Нет, не будет. Есть кому помочь, но и сам пусть приложит усилия какие-то.
Я тоже 15 лет снимал углы, но потом заработал на квартиру - сам, своим трудом.
А Вам что мешает?
Путин
Путин не мешает тоговать пирожками никому, в том числе и Вам.
Вам лень мешает и привычка к нытью.
Вот Вы, Андрей, юлите, как угорь на сковороде. Если, по Вашему утверждению, Путин обеспечивает свободный конкурентный бизнес в стране, то статья про "отжим" парковочного бизнеса - это наглая клевета именно в адрес президента? Ведь если бизнес в стране, а значит, и в Челябинске, честный - значит зачем статья порочит депутатов, чиновников? Или я неправильно понимаю слово "отжим"?
Вадим, несколько раз прочитал то, что вы написали, но так и не понял, как может Путин иметь отношение к конкретной истории в Челябинске. Путин должен за всеми парковками следить в стране, что ли.
То есть, Вы статью считаете клеветнической, только не в адрес Путина? Я правильно понял?
Нет, не правильно. Я эту статью не считаю клеветнической к кому бы то ни было.
И на вопрос про нацизм Вы не ответили. Вы считаете, что по отношению к нянечкам, дворникам, воспитателям, медсестрам, кондукторам и другим низкооплачиваемым категориям граждан должен проводиться геноцид именно по роду их профессиональной деятельности? Вы не считаете это нацизмом? Вы не считаете, что нянечка (к примеру) тоже имеет право на жильё, достойную жизнь? Вы считаете, что нянечка должна жить на улице и питаться с помойки?
Про нацизм и нанячеку вот вообще не понял! Как это?
Нянечка имеет право на жильё естественно. Как и не нянечка.
Так когда нянечки жили хорошо? В СССР что ли? И при СССР все эти категории граждан по профессии жили плохо и ни черта не имели, принадлежа к одной из самых низких каст кастового советского государства.
А вот, кстати, дворник в Российской империи был очень престижной профессией! Он обязательно был внештатным сотрудником Охранного отделения и выполнял филёрские функции, получая допольнительное жалование. Он имел в обязательном порядке казённое жильё, ему давали на чай в хорошем доме, делали подарки на Рождество и Пасху, наливали по рюмочке, говорили: "На-ка, выпей, Пахом, за здоровье барина! А это гостинцев твоей Маланье - платок пуховый да отрезок ситца, а это твоей ребятне - петухов-леденцов пососать!"
Вот так царь-батюшка заботился о своих подданых! И пирожками всем разрешал торговать, даже революционерам.
Чтобы нянечка могла купить жильё - её зарплата должна была бы быть на уровне 30 тысяч, а с меньшей зарплатой не накопишь. Да и с этой зарплатой надо 50% отдавать лет десять по ипотеке, чтобы купить квартиру-студию в Челябинске. Вот Путин не понимает, что платить нянечкам 8 тысяч - это издевательство? Он в этом не виноват? Любой человек, который работает полный рабочий день, независимо от своей специальности, имеет право на жильё и достойную жизнь. А для этого минимальная зарплата ну меньше 30 тысяч быть не может - ни у дворника, ни у нянечки, ни у медсестры, ни у учителя... А люди, который устанавливают минималку по труду в 7-10 тысяч - они просто издеваются над людьми. Путин имеет право разогнать Думу, ну не сразу, а по-моему, через год после выборов. Вот посмотрим, выполнит ли он свои обязанности по защите народа и разгонит ли депутатов, которые просто гнобят людей нищетой и бесправием. Пока он только поёт дифирамбы партии, которая просто обокрала народ до нитки.
Ну а сколько получала уборщица в СССР? Тоже очень мало - рублей 60, 80 - максимум. И это при том, что СССР позиционировался как "социально-ориентированное государство трудящихся". Ну а чем уборщица - не трудящаяся? И квартиру ей госудасрство тоже не давало, и сын уборщицы не мог поступить в МГУ и МГИМО и стать дипломатом - не было социальных лифтов для сыновей уборщиц в СССР.
А сейчас - есть. Сын уборщицы вполне может разбогатеть на торговле пирожками или на парковках.
Поэтому РФ - государство широких возможностей, не то, что кастовый Советский Союз.
Смотрите, вот даже повар стал олигархом! А какую карьеру мог сделать в СССР простой повар?
Сын вахтера и разнорабочего в СССР таки не мог учиться в престижном вузе и карьеру не сделал? Если для Вас президент России - это не карьера... Прямо корки мочите, Андрей
В МГИМО или МГУ мог поступить сын вахтёра или разнорабочего? Не смешите!
Конечно, не мог. Просто скромно стал президентом и уже 18-ый год на высших постах - с августа 1999-го... В МГУ поступал любой талантливый человек, ну упомянутый Владимир Владимирович не мог - ну не у всех есть талант в МГУ учиться. Он и в Ленинграде-то только по спортивной квоте смог попасть к не к ночи упомянутому Собчаку... В МГИМО действительно по блату поступали дети элиты - тут Шевчук прав. Но это был только один ВУЗ на всю страну.
Вадим, не врите. В любой московский вуз, кроме какого-нибудь Института резинотехнических изделий мог поступить лишь москвич, сынок или дочка чья-то, потомок быдлошариковых во втором-третьем поколениях. Брали по 2-3 человека из провинции по разнарядке.
Почитайте любые воспоминания любого советского диссидента - Давлатова, Аксёнова и т.д. Особенно еврея. Как тяжело приходилось пробиваться наверх какому-нибудь еврею - сыну раввина из синагоги в Житомире.
Я про потомков дворян не говорю, священников или купцов. Это вообще пятно на всю жизнь.
А дети врагов народа? Почитайте (перечитайте) "Дети Арбата" Рыбакова.
Им путь наверх был закрыт намертво.
Да что там читать. У меня бабушка - сестра трёх репрессированных братьев, блокадница, сбрасывала фугасы с крыши Эрмитажа - пенсия была то ли 6, то ли 16 рублей от "прекрасного" советсого государства.
Вам, сыну родителей из советской номенклатуры, - этого не понять.
Вы лопали полными ложками из закромов родины по номенклатурной разнарядке - Вам ли рассуждать о справедливости.
Куда Вас занесло. У меня никогда блата не было, и поступил я в вуз не резинотехнических изделий по конкурсу и по таланту. Уж так получилось, что Вуз был московским, достаточно известным и престижным... Мой отец простой инженер, мать простая медсестра, просто, в отличие от других, не буду г оворить, каких - всю жизнь честно работали. Я ещё раз спрашиваю, как мешали потомственному аристократу Сергею Михалкову всю жизнь кататься как сыр в масле...
Вам повезло, единичный случай.
Как же так случилось, что вы, такой прекрасный спциалист, окончивший такой хороший вуз, стали в итоге лузером?
Неужели Вас Путин сделал неудачником?
О Михалковых.
А как повезло Лазарю Моисеевичу Кагановича стань наркомом? Ну нужно было одного еврея держать в высших эшелонах власти - держали как выставочный экземпляр Кагановича.
Вы моих родителей пожалуйста не трогайте, Вадим. Это ведь мы же с Вами спорим - про меня и говорите. Можете как угодно про меня писать - не обижусь.
Я уже Вам писал, что мои родители помогали моей бубушке, о которую советская власть вытерла ноги.
Я не хочу обижать Ваших родителей, не они виноваты, что тракторы были... как мягче сказать... ну вы поняли... Я узнавал и про Станкомаш и его кооперацию - ООО "Сплав" и ещё ооо "Конар". Ходил на собеседование. У них кошмар, специалистов нет, производство, судя по отзывам черного листа (по-моему Антиджоб и другие сайты) того же Станкомаша - как после Хиросимы, и вот увидели в том же Сплаве в моём лице надежду, сказали жди, обязательно позовём... Три недели ждал, позвонили, опять обнадёжили. Потом ещё две недели ждал и плюнул. Как они изделия свои выпускают - я ещё могу понять, не могу понять, как они летят по назначению и бабахают, как положено... Да вот не поленился, нашёл, специально для Вас про предприятие, где Ваш отец работал:
http://www.blacklist74.ru/2016/04/ooo-stankomash-chelyabinsk.html
Кратко пройдусь по «преимуществам» компании: Условий труда собственно нет, на Станкомаше нет вообще ничего, ни инструмента, ни спецодежды, ни запчастей, ни СИЗ, если что то и делается, то для показухи. Во время делегаций всех работяг прячут. Заработная плата обычная, в районе 20 т. р. — оклад, а премии постоянно лишают по любому поводу, за больничный, за, то что не остался после рабочей смены и т. д.
Об обучении даже и речи быть не может, а дружный коллектив работяг это не заслуга Станкомаша. И вообще эта шаражка не имеет ничего общего с когда-то великим заводом, все, что осталось от Станкомаша — это один убогий цех, созданный в интересах Конора. Новейшие технологии? Все, что есть на Станкомаше, это станки 60-х годов. Все новое, только по бумагам...
Вот другое предприятие кооперации, ООО "Конар"
https://antijob.net/black_list/zao_konar_/
ЗАО КОНАР
Челябинск | 2015-12-22
Хочу написать следующее. Работаем в 34 цехе по 12 часов. Идёт сплошной обман по зарплате и начислению часов. Начальство пускает пыль в глаза генеральному директору предприятия Бондаренко. Инструмента нет,комнаты приёма пищи нет. Не обоснованно лишают премий,зарплата в объявлении завышена,а по факту платят в 3 раза меньше . НИ ХОДИТЕ СУДА РАБОТАТЬ!
Так вот, опять от себя. Это прославленная оборонка, которой типа Путин занимается и поднимает с колен. Одно позорище
Так советские были тракторы, что же Вы мочите советские тракторы, Вадим?
Мой отец работал на Станкомаше в советское время в том числе. А как вышел на пенсию - его пригласили в частную лавочку и он зарабатывал больше в 2 раза, чем Вы сейчас.
Как именно Путин развивает оборонку - видно по тому, что армия РФ согласно рейтингам экспертов США - на 2-м месте.
Ну это только сторонники Госдепа могут на их рейтинги ссылаться. Преступления, конечно, нету. Даёт или не даёт деньги госдеп за ссылки на его рейтинги - это ещё доказать надо. А можно и бескорыстно американскому хозяину служить. Вот, резко Обама оборонку американскую урезал, а пугать особо некем. Вот и вытаскивают призрак советского могущества. Неужели американцы не знают, какой кошмар творится в советской оборонке? Не читают открытые отзывы их работников в открытом интернете? Не видят, как падают Прогрессы и спутники один за другим? Как самолёты тонут с Кузнецова, а сама силовая установка ломается бесконечно? Мы до сих пор можем уничтожить всё человечества. Спасибо Королеву, Макееву, Курчатову и другим отцам-основателям, в число которых Путин не входит... Вот
Не валяйте ваньку, Вадим. Вы любые достижения Путина и современной России либо не видите, либо считаете их за косяки.
2-е место - 100%. И это без всякого учёта ядерного оружия, которое тоже подверглось в значительной стени модернизации по сравнению с советским периодом.
По всем рейтингам - по любым, армия России - 2-я. И случилось это при президенте Путине Владимире Владимировиче.
Если Вадим из Челябинска лузер - это не значит, что армия слабая
Вот Вы печатаете такие статьи против влиятельных людей, а не задумывались, что эти влиятельные люди прикроют Ваш сайт? И будете дворы за 10 тыщ мести, в другие газеты, даю 100%, Вас не возьмут. И будете думать, кто лузер. Вы не понимаете, что всё в этом мире бренно, подкалываете людей
Вы мне этого желаете? Ну и ну...
Я пойду пирожками торговать в таком случае. Или другим делом займусь. Бездельничать не буду.
Я в этот сайт вложил много сил - он несколько лет не приносил ни копейки.
Я Вам желаю только добра. Я просто говорю про бренность бытия. Вот кто Улюкаев, лузер или нет? Ведь мы с Вами таких высот не достигнем...
Спасибо. Надеюсь, что мы не достигнем высот дна Улюкаева...
Вадим, вот ссылка на первоисточник. Это самый авторитетный в мире рейтинг армий.
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
Лузер - понятие относительно. Сегодня человек, допустим, живёт сладко и всласть лижет задницу правителю, а завтра он никто и звать никак. И не то, чтобы ему надоело зад лизать, а просто правителю захотелось новых ощущений от незнакомого шершавого языка. Или новый правитель появился. И тьма есть примеров. Ну как у Ягоды с Ежовым, например, или...
Я никогда зад никому не лизал, ну пусть считают меня лузером те, кто зады лижет...
Жалкое оправдание.
Вы вспоминаете про одну обиженную бедную бабушку, а про двух очень необиженных богатых дедушках на очень высоких постах Вы не вспоминаете. Вот у меня в родне не было таких знатных советских вельмож, все люди были простые. Ваши дедушки - живой пример, как гнобили потомков аристократов. Просто издевались, черной икрой из спецбуфетов закармливали, омаров в глотку совали. Ну просто садисты. Тяжело ведь чёрную икру есть, хоть бы иногда красную икру вместо чёрной давали...
Один дед был советским майором ВВС - да, жил достойно. Второй дед на общественных началах бал инспектором ОБХСС. На общественных! А так - работал всю жизнь на заводе.
Какие там омары - иногда приносил банку консервированной горбуши или палку копчёной колбасы, которые я от голодухи съедал тут же.
Вадим, давайте не трогать родственников.
Вот что пел про неравенство в СССР лидер ДДТ Юрий Шевчук, "Мальчики-мажоры"
Я чествую вас, сыновья дипломатов,
Юристов, министров и профессоров.
Ожиревших актрис, журналистов-магнатов,
Многотомных поэтов и суперпевцов.
Короче, тех, кого всегда у нас вызывают на "бис".
Тех, кто везде легко пролезет без виз.
Раскройте рты, сорвите уборы
По улице чешут мальчики-мажоры.
Раскройте рты, сорвите уборы -
На папиных "Волгах" - мальчики-мажоры.
Кичевая дрянь задернута в тело.
Душа это? Нет? Какое вам дело?
И так вся легко соплякам и просто -
Папаша добьется служебного роста.
Папаша попросит весь зал кричать ему "бис".
Папаша исполнит любой сыночкин каприз.
Раскройте рты, сорвите уборы
По улице чешут мальчики-мажоры.
Раскройте рты, сорвите уборы -
На папиных "Волгах" - мальчики-мажоры
Зарывшись в объемах секс-бюрократов,
Уткнувшись в плюющее спермой видео,
Нежась в минорах новомодных кастратов,
Мажоры грустят по испанской корриде.
Им хочется бедным в Майями или в Париж.
Сан-Ремо, Флорида - о, да, о, это престиж.
А те из них, кто подрос немного,
Лепят фильмы о счастливом быте,
Варят статьи о прямых дорогах
Или открывают дверцы в МИДе.
Они уже - те.....
Они уже - те.....
Раскройте рты, сорвите уборы
По улице чешут мальчики-мажоры.
Раскройте рты, сорвите уборы -
На папиных "Волгах" - мальчики-мажоры
Тут зритель воскликнет: "Здесь все в черном свете.
Ведь есть у тузов и молодцы сыновья".
Дружок, я вся знаю.
Я сам, брат, из этих,
Но в песне ты не понял, увы, ничего.
https://www.youtube.com/watch?v=zpxo3lxzZwk
Я мало смотрю ТВ, но даже я сейчас заметил ряд телескандалов с мальчиками и девочками-мажорами. Только, к сожалению, не на скромных Волгах чешут, а на многомиллионных Бентли
Конечвно, они и сейчас есть. Ну не можем мы вытравить из себя проклятый совок! А "Волга" в СССР была покруче чем "Бентли" сейчас.
Ой ли. Иномарка в СССР была значительно круче Волги. Мерседесы были только у Высоцкого, Брежнева и потомственного аристократа (которому по словам Корецкого весь кислород перекрывали) Михалкова Сергея...
Видели ли Вы в советском Челябинске иномарку? Я - нет.
Михалков - исключение.
ВВП России падает рекордные 7 кварталов подряд. Бояре пытаются убедить крепостных, что быть бедными, убогими и отсталыми - наш особый путь
https://twitter.com/vlad_zhukovskiy/status/809030802793267200?lang=ru
Ой, я так мечтаю, что Путин 31 декабря появится на экранах и скажет: "Я устал, я ухожу". Ну не получается у человека руководить страной, ну не дал Бог таланта, ну что себя и людей мучить...
Да лучше бы Ваш Ленин любимый не появлялся на свет. Как жаль, что матушка этого кровавого палача аборт не сделала.
Насколько бы лучше и чище была и Россия, и вся Земля.
Тогда люди в Бога верили, абортов не делали
Пусть выкидыш. Насколько бы изменилась Россия к лучшему.
Я уж не буду говорить из опасений уголовного преследования, у кого лучше бы были выкидыши... Ведь жили бы до сих пор бы в великой сверхдержаве, а по ВВП бы давно Америку обогнали... Это не тот ли Вы фитнес рекламируете, куда ходите?
Фитнес - тот. Бартер.
Да, жили бы в великой суперпупердержаве - Российской империи с населением 600 млн человек, как подсчитал Менделеев.
При Советской власти любой сын разнорабочего и вахтера мог стать главой государства, ему давался этот шанс. Конечно, Ельцин был из элиты, но все остальные. Хрущев, говорят, даже писать и читать не умел, Путин хоть и получил диплом о высшем образовании, да все мы знаем, как учатся по спортивной квоте. Вот сейчас уже нет Советской власти - и хрен. Вон Екатерина Тихонова за сына олигарха замуж вышла, ныне долларового миллиардера. А сыновья вахтера и разнорабочего нынче, по-моему, не очень котируются. Да и Путин ни разу не сказал, что сын простых родителей из самых социальных низов...
При ленинском периоде СССР действительно пролетариат - и желательно из быдлошариковых - был привилегированной кастой. А все прочие сословия Российской империи, то есть лучшие люди - дворяне, священнослужители, купечество, - были отверженными, включая зажиточных крестьян и даже крестьян-середняков.
Но из этого быдла сформировалась элита - кичливая, заносчивая, тупая, обюрокраченная, лживая и паскудная. И эта элита правила страной, начиная с Хрущёва и особенно в брежневскую эпоху.
Ну а что могло получиться из потомков шариковых и швондеров?
Я не понял, Вы сейчас и Путина припечатали? Круто!!! Буду носить Вам сухари, обещаю
Вадим, это при СССР нас заставляли зубрить всю биографию вождей. А я про происхождение Путина ничего не знаю и знать не обязан. Потому что в Российской Федерации культа личности Путина нет.
Абсолютно с Вами согласен, культа нету. Вот звонит Путин Дубровскому и говорит: слушай, друг, забыл, как зовут". А Дубровский и отвечает: "Ну забыл, значит, и покедова". Ну примерно так я представляю отсутствие культа личности. Приехал кто-то, дороги перекрыли, люди плюются, говорят, какой-то Путин, кто такой, почему это вытворяет, людям мешает нормально жить - никто не знает. Надо погуглить, за какие звания и заслуги такое безобразие творится... Не Урал ли Дейли подобострастно по много раз на день пропечатывал - приехал наш сокол туда, прилетел сюда, улетел отсюдова... Прямо аж за издателя неудобно - ведь культа-то нету. а издатель ни фига про это не знает.... Вот я понимаю, приехал - и ни одна газета не заметила, приехал бы, как какой-нибудь президент западный, на рейсовом автобусе да на маршрутке... Ну или как Ельцин - на трамвае... По мне так никакой необходимости гонять вертолёт, пускать на ветер деньги народные, не было. Ради того, чтобы полчаса на ГРЦ посидеть. Так ведь и людям работать не дали многим, по домам отправили. Да и эта слащавая беседа с работниками ЧТПЗ - ну куда деньги народные вылетают. Вот экономика с 11 года разваливается, вражда со всем миром, обнищание рекордное, дети больные без лекарств и без лечения на краю гибели, а они отвлеченные вопросы. Что ради счастья дочери рабочего он работает. Еще бы как Сталин ребенка в руки бы взял. Ну должно быть чувство меры подхалимажа, чтобы такие вопросы задавать. И должно быть чувство ответственности за страну, чтобы не спросить про больных детей, которым родители милостыню должны собирать. Я бы был бы на ЧТПЗ, я бы спросил: "Почему самую богатую страну мира Вы довели до такой нищеты, не стыдно ли Вам перед больными детьми, которых не государство, а их родители пытаются спасти за счет сбора милостыни...
Вадим, почитайте "Эхо Москвы" и поймёте, что культа личности Путина - ноль.
А Вы бы у Ленина спросили бы, отчего эта картавая мразь столько убила людей?
Вот нет-нет, Андрей, да подумаю: был бы я, допустим, племянником Владимира Владимировича, и звонил бы он, допустим, раз в месяц к губернатору и спрашивал: "Как дела у моего любимого племянничка?" А губернатор бы отвечал: "Вот, Владимир Владимирович, печаль какая. Зарплата 17 тысяч, никаких перспектив, квартира съемная, машины нет, ничего сделать не могу". И Владимир Владимирович бы горько рыдал в трубку... И губернатор бы рыдал от собственного бессилия. Ведь правовое же государство, однако, все равны, ничего не поделаешь
Так и при СССР папаша или дядя высокопоставленный определял жизнь отпрыска. Вспомните про карьеру зятя Брежнева Чурбанова хотя бы.
Но иногда мне совсем бред начинает представляться. И на вопрос В.В. губернатор уж совсем фантастические вещи, невозможные в нашем правовом государстве, говорит. Мол, Ваш любимый племянник, самый генеральный президент самой богатой фирмы, вот, заработал за месяц пару десятков миллиардов, приходится помогать эти деньги в офшор выводить. Совсем, Ваш племянник измаялся, вот талантище какой, валятся эти проклятые миллиарды и валятся...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чурбанов,_Юрий_Михайлович
Корецкий,ты расскажи,что куришь???Такую ерунду трезвый и здоровый человек не может нести!))))))
Ты про что, Партия?
Неужели наша Партия прозрела? Прямо аж радостно на душе стало
Вадим, вообще-то партия наверняка "Единая Россия", и реплика не поводу моих комментариев, а по поводу статьи, где фигурируют единоросы-рейдеры.
Давно Вы стали поклонником "ЕдРа"?
Вы, Андрей, Ленина не любите потому, что он всех дармоедов-эксплуататоров прогнал. Но не понимаю, почему Вы не ненавидите Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя, которые этих дармоедов-эксплуататоров в хвост и в гриву. Какие добрые чувства может вызывать, например, предводитель дворянства Киса Воробьянинов? Тьфу, гнусь какая. Хоть его и сыграл гениальный Папанов. Недаром они к себе в правители приглашали то поляков, то немцев. Это отребье земли Русской - плюшкины, собакевичи, коробочки, плюшкины - выдаются за элиту, голубую кровь. А народного героя, который их прогнал - выставляют чуть ли не вампиром. Конечно, потомки за преступления своих прадедов не отвечают. Но, к сожалению, несут в себе достаточно часто заряд ненависти за "поруганных" предков. А должны бы нести чувство глубокого стыда, что являются потомками аристократов, которым Гоголь вынес самый жёсткий и непререкаемый вердикт своей бессмертной поэмой "Мертвые души"...
Не правда. Так примитивно упрощать творчество Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Гоголя могут только прмитивные адепты примитивного и тупого социалистического реализма.
Дворяне - лучшие люди - служили Отечеству. Элита не плюшкины, собакевичи, коробочки, а Суворов, Кутузов, да те же Пушкин с Лермонтовым.
А советская элита - быдлошариковы - чем хороша? Тоже в значительной степени инородцы - поляки, латыши, евреи - в особенности. Тупая безмозглая гнилая партноменклатура.
Тупая безмозглая гнилая партноменклатура войну выиграла вместе с народом, ведь как ни крути, полпромышленности эвакуировать, запустить в кратчайшие сроки, разгромить самую современную победоносную немецкую армию - вот недюжинные способности должны были быть у той элиты. Да еще, до конца не оправившись от разрухи, дети крестьян первый спутник и первого человека в космос запустили, создали ядерный щит, без которого на месте нашей Родины давно бы была радиоактивная пустыня... Это Вы вульгарно и тупо (уж извините) упрощаете нашу историю. У коммунистов была привилегия одна - умереть первыми за Родину. Кого фашисты в первую очередь расстреливали? Евреев и коммунистов. А десятки тысяч построенных заводов и комплексов, на которых нынешняя элита паразитирует? Что, нефтегазовый комплекс, первую в мире единую энергосистему, тот же ЧМК, Магнитку, ЧТПЗ и сотни других заводов, на которых сейчас нынешняя элита бабки рубит и выводит за границу - нынешние олигархи построили? Вот нынешняя элита не заводы построить, чтобы людям было где работать, ни умереть первыми за Родину не могут. Только выкачивают все ресурсы и соки из страны в угоду западным странам, в первую очередь - Америке. Америка их родина (как мне представляется), а не Россия. А как им за Россию умереть, когда дети, внуки, дворцы, яхты, бабки - всё за границей...
Я понимаю Вашу обиду за предков, но Вы родились и живёте благодаря Советской власти. Вот в Европе не было социалистических государств, они со своей аристократией легли под Гитлера без всякого сопротивления. Поэтому всё в сравнении познаётся... Были люди дворянского происхождения, которые были патриотами, тот же Пушкин, Ленин, Брусилов. Те, кто жили при большевиках - они, в большинстве, Родине служили, а не воевали на стороне Антанты и Германии против собственной страны за 30 сребренников...
Войну выиграл народ, а не номенклаутра. Перестаньте нести пургу.
Пушкин и Лермонтов были не элитой, а как Вы называете - неформатом? пятой колонной? Они противостояли проклятому самодержавию и обслуживающей его элите, их травили и провоцировали их гибель. Вы тут врёте. Как унижали Суворова и Кутузова - я читал, они не благодаря, а вопреки элите совершили свои великие деяния. И тут Вы врёте. Все живые люди - они были против и вопреки гоголевским мертвым душам... Любого или почти любого великого талантливого человека травили и преследовали. Что сделали, например, с Грибоедовым? Ведь он мог бы не одну великую вещь ещё написать. Неужели на верную смерть в Персию другой кандидатуры не нашлось, кроме Грибоедова. Это надо же так бездарно было проср...ть нашу национальную славу. Что Грибоедова угробили, что Пушкина, что Лермонтова. Всех самых лучших в таком молодом возрасте: 26 лет, 37 лет. Кровопийцы поганые
Вадим, какая чушь. Какая каша у Вас в голове. И откуда Вы этой чуши набрались только?
Таео впечатление, что Вы из 1974 года перенеслись в наешй время и ничего не знаете, кроме подшивки газета "Правда" и советских учебников по литературе и истории.
Окститесь, Вадим! На двере 21 век.
Про Грибоедова - вообще фантастическая глупость!
Это Партия не по поводу статьи, она за меня заступается против злого Андрея Корецкого. Спасибо, родная Партия!!!
Нет, по поводу статьи. Коммент Партии стоит не под веткой нашей дискуссии, а отдельно.
Будем считать, отмазались
Вот Вам ещё один безжалостный приговор Вашей аристократии. Как у Вас язык поворачивается называть их лучшими сынами России. Это не лучшие сыны, а это позор и бесчестье нашей страны
РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА
Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!
А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
А иные просители плачут.
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти», — говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...
А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...
Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.
Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает.
И к чему? Щелкоперов забавою
Ты народное благо зовешь;
Без него проживешь ты со славою
И со славой умрешь!
Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя, —
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны, — как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..
Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
Не на них ли нам выместить злобу? —
Безопасней... Еще веселей
В чем-нибудь приискать утешенье...
Не беда, что потерпит мужик;
Так ведущее нас провиденье
Указало... да он же привык!
За заставой, в харчевне убогой
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой!..
Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля, —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..
Вадим, Вы в курсе, что Некрасов был барином, помещиком, он не только не отпустил своих крепостных, а заставлял их прислуживать своим охотничьим собакам? В карты спускал по 100 тысяч за раз.
Стихи о страданиях народа писал для пиара, для повышения продаж.
Он был лживой скотиной, Ваш Некрасов. Ему руки никто не подавал.
Вот ещё немного об ужасах проклятого самодержавия
http://www.ilibrary.ru/text/1029/p.1/index.html
«Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно громаден, —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Чу! восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. „В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божий ратники,
Мирные дети труда!
Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..“
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою.
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».
А вот рассжудения в стиле Андрея Корецкого, продолжение:
Вот ваш народ — эти термы и бани,
Чудо искусства — он всё растаскал! —
«Я говорю не для вас, а для Вани...»
Но генерал возражать не давал:
— Ваш славянин, англосакс и германец
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;
Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону... —
Вадим, стихи Некрасова и так все знают - зря Вы тут устроили избу-читальню.
И говорить "от меня" - тоже не стоит.
Я сам могу за себя сказать.
А вот с болью про наш народ, который любит тех, кто его грабит и убивает:
С богом, теперь по домам, — проздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!)
Бочку рабочим вина выставляю
И — недоимку дарю!..“
Кто-то „ура“ закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком „ура!“ по дороге помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..»
На несколько считанных лет самодержавие угробило весь ЗОЛОТОЙ ВЕК российской поэзии- Грибоедова, Пушкина, Лермонтова. Растоптали поганые цари нашу национальную славу. Это не я пишу бред. Это бред, что эти цари сделали. А уже золотого века не повторится...
Вадим, ну не говорите ерунду пожалуйста.
Пушкин перед дуэлью с Дантесом был камер-юнкером - это придворный чин, другом царя, писал стихи, вспевающие российскую монархию. Грибоедов верой и правдой служил Отечеству на дипломатическом поприще.
Я же утверждаю, что большевики убили Есенина и Маяковского. Хотя Есенина скорее всего они-таки убили. Да и Маяковский перед самоубийством был разочарован "ранним сталинизмом".
Я ведь, действительно, вслед за Партией, начну подозревать, что Вы что-то курили... Для возраста Пушкина, как нас учили, чин был издевательским, а уж друг царя... Знали что Грибоедова там убьют и послали. Вот послов было много, а Грибоедов один... Просто расправились с гениями русской поэзии золотого века чужими руками. Вот друга царя кто-то бы осмелился убить на дуэли. Сами понимаете, что пишете? Перед другом царя бы растилались и башмаки бы целовали...
Вадим, чин у Пушкина был приличный, согласно Табели о рангах - чин 5-го класса, соответствующий гражданскому чину статского советника, военному - майору гвардии, а в гвардии чин опережал армейские на три порядка, то есть "в переводе на армейский" чин камер-юнкера соответствовал бригадиру - бригадному генералу, это чин выше полковника, но ниже генерал-майора.
Снова Вы пользуетесь "знаниями" (если их можно так назвать) из советских учебников. Стыдно быть таким нелюбопытным!
Давайте переведём чин Пушкина на советские (российское) военные звания. Это генерал-лейтенант!
Ну и что, маленькое звание было у Пушкина? Издевательское?
Убил Пушкина на дуэли, как известно, Дантес, приёмный сын нидерландского дипломата Геккерена. Ничем он не рисковал дуэлью с любимым поэтом царя. И поплатился он за убийство поэта высылкой за границу и лишением офицерских патентов.
Убивать Пушкина Николаю Первому не было никакого резона. Поэт стоял к тому времени на патриотических монархических позициях, он был автором "Клеветникам России", - стихотворения, которое так не любит Синицын.
Пушкина император берёг, видя в нём гениального пропагандиста империи.
Грибоедов высоко ценил честь служить на дипломатическом поприще России. Это был его личный выбор, он был этим горд. Комедию "Горе от ума" он написал будучи дипломатом в Тифлисе и считал свои литературные опыты "безделицей".
Издана "Горе от ума" спустя 30 лет после смерти дипломата Грибоедова. Так что Николаю Первому было ничего не известно об этом произведении.
Император высоко ценил заслуги Грибоедова. Он носил чин статского советника - 5-го класса, что и Пушкин, награждён высокими орденами - российскими и персидскими.
Вы пишите чушь собачью, Вадим! Стыдно за Вас! Такую ересь мог написать лишь ПТУшник в 1974 году.
Не позорьтесь больше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушкин,_Александр_Сергеевич
Накануне 1834 года Николай I присваивает своему историографу младшее придворное звание камер-юнкера[65]. По словам друзей Пушкина, он был в ярости: это звание давалось обыкновенно молодым людям. В дневнике 1 января 1834 года Пушкин сделал запись:
Конечно, Пушкин был достоин высшего чина. Да вот беда - "младшим" чин камер-юнкера быть не может, поскольку это чин 5-го класса, а всего их было14.
Придворных чинов было меньше, чем гражданских или военных, поэтому выше и ниже камер-юнкера было три чина, поэтому применительно к придворным чинам это был "средний", а не младший чин, а применительно ко всей Табели о рангах - весьма высокий, 5-го класса.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Табель_о_рангах
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камер-юнкер
О благоволении мпрератора к поэту говорит тот факт, что Пушкин имел гражданский чин всего лишь титулярного советника - это чин невысокого 9-го класса.
Жалование камер-юнкером, - чином 5-го класса (на 4 ступени выше) - это очень существенное повышение.
Из этой же статьи в Википедии про Пушкина Вы могли бы привести сведения о том, что
"...Пушкин доставлен к императору для личной аудиенции. Беседа Николая с Пушкиным происходила с глазу на глаз[48]. Поэту по возвращении из ссылки гарантировалось личное высочайшее покровительство и освобождение от обычной цензуры...."
"...
Поэт просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли:
Государь:
Пушкин скончался от перитонита. Николай I выполнил обещания, данные поэту.
Распоряжение Государя:
Видимо это в ульгарно-материалистическую концепцию "Пушкин - революционный поэт" не входит
Сохранились не только воспоминания друзей Пушкина, но и его дневниковая запись о том, что этот чин неприличен его летам. В век инета, когда всё можно прогуглить, Вы, Андрей, просто беззастенчиво обманываете (скажем мягко), что вообще удивительно. Неужели думаете, что не проверю. Или дневниковую запись Пушкина тоже Советская власть придумала?
"Неприличен его летам" - амбиции Пушкина видимо распространялись на высший придворный чин обер-камергера, но ему, титулярном советнику - чин 9-го ранга из 14-ти - дали сразу придворный 5-й чин, тем самым повысив его на 4 ступени.
Ну это как если бы младшему лейтенанту сразу бы дали майора.
Как думаете - младшему старлею - майора сразу - это позор или достижение?
Г...но полное, видимо, был у Пушкина друг. Педерастов Дантеса и Геккерна в Персию вместо Грибоедова не послал да и ещё и свинью другу подложил, дал чин, от которого друг пришёл в ярость
Вадим, оставайтесь на позициях вульгарного материализма, если хотите быть невежей.
Грибоедов считал за честь, что его в Персию послали. Лучшие люди России считали за честь служить Родине. Потомки быдлошариковых это не могут понять.
Ладно, Вы спорить не стали, что друг Пушкина был г...ном. И за это спасибо
Вадим, Вы про какого друга говорите? Я не понял, поэтому и не стал ничего Вам отвечать.
Вы сами написали про друга Пушкина, теперь притворяетесь, что не понимаете. Ну того друга, который довёл Пушкина до бешенства. Не в смысле болезни... Есть такой принцип - принцип замещения. Когда люди стали подозревать, что мы терпим поражение в войне против немцев не случайно (единственная удачная военная операция была проведена против австрийцев) и что императрица является немецкой шпионкой - тут же пошла антитеза, что немецкий шпион... Я тоже думаю, что военный позор против Германии не случаен. Как и сейчас Путин делает вид, что борется против Запада, а на самом деле его финансирует и поддерживает, так и тот монарх делал вид, что воюет против своей родины - Германии. Абсурдно, это как война козлов против выращивания капусты. Вот у царя и царицы есть родина - Германия, они её любят, а Антанта за долги заставляет против неё воевать. Они не были немецкими шпионами, они просто своей родине помогали, а Россия для них просто была страной проживания... Я это к чему? Друг Пушкина тоже был немцем и любил свою родину. А русская слава для него была как кость в горле. Как Моцарт для Сальери. Полная аналогия
Вадим, мало ли было у Пушкина друзей. Если Вы про Николая Первого, то позор Вам - перепутать его со Вторым. Первый был не самым плохим императором, разве что проигрыш в Крымской войне можно ему поставить в вину.
Ваши рассуждения про Второго - глупы. Он был императором слабым - это я признаю, но его патриотизм не подвергается сомнению, а Родиной его была Россия, а не Германия.
Первую мировую мы бы выиграли (выиграла же её Антанта - наши союзники - в итоге), - если бы немецкий агент Ленин и его банда, разложившая пропагандой армию.
Вы, Андрей, готовы до бесконечности повторять либеральный бред про разложение большевиками армии. Я предлагал Вам уже провести эксперимент. Подойдите к любой местной воинской части. И попросите пропустить на территорию. Вам вызовут машину с Кузнецова 2а, благо, там близко. А если Вы перед тем, как машина приедет, успеете сказать, что Вы хотите пройти на территорию части, чтобы разлагать армию, Вас не просто доставят на Кузнецова 2а, а поселят в одной палате с Путиным, Наполеоном и Бонапартом. А если очень повезёт, то и с Александром Македонским. Ну либералы любят бредить наяву. Вы-то зачем их глупости повторяете? Воинские части - охраняемые закрытые территории - и там не только большевиков, там бы и черносотенцев близко бы не подпустили. В лучшем случае в психушку, а скорее бы из трёхлинейки бы пристрелили - Николай с людьми не церемонился, не жалел ни женщин, ни детей, ни священников (кровавое воскресенье).
Вадим, критиковать СССР и большевиков можно не только с либеральных позиций - устал Вам повторять.
Будет время - подберу Вам сборник цитата Ленина и прочих большевистских вождей с призывами разлагать российскую армию. Их предостаточно.
Ленину поверите?
Листовки большевистские могу подобрать тоже. Типа - штык в землю, айда домой, солдат.
Ленин мог призывать к чему угодно, осуществить это было невозможно. Вот есть воинская часть или, тем более, действующие фронтовые позиции. Ни один человек пройти не может, если что, часовой стреляет на поражение. Интернета и сотовых телефонов у солдат не было тогда, да и сейчас нет. Газет им не дают, а если дают, то только правительственные. Никакой информации извне они не могут получить по определению. Про разложение армии силой мысли на расстоянии я не верю, уж извините. Поэтому бред однозначно
Вадим, извините, но бред несёте Вы. Что, Вы не видели кадры из советских фильмов, где солдат скручивает собачью ножку из большевистской листовки, а какой-нибудь агитатор в кожаной тужурке не отбирает её и зачитывает вслух? Бросьте сочинять сказки про закрытость армии. Не знаете фактов, когда немцы и русские вылезали из своих окопов и братались?
Армию разложили левые террористы-эсеры и их Временное правительство, которое разрешило солдатам расстреливать офицеров за любую (с точки зрения солдат) провинность. Например, офицер приказал наступать на немцев, а солдатам не захотелось это делать, офицера расстреляли, в атаку не пошли. Вот когда Временное правительство террористов-эссеров приняло это решение о праве солдат расстреливать командиров - вот тогда армия и кончилась. И большевики тут не при чём.
Я не различаю разные сорта дерьма, Вадим.
Большевики наверное хотели укрепить царскую армию, да?
Знаю, что немцы братались с русскими, но вряд ли среди немцев были большевистские агитаторы.
Среди немцев были свои агитаторы - социалисты. Не случайно ведь и в Германии произошла революция - попозже конечно, чем в России. Да и не делили большевики - ленинцы и троцкисты -никого по национальному признаку. Они ведь интернационалисты, мечтали о мировой революции - разве нет?
Кстати, почему Вы стыдливо замалчиваете личность Троцкого? Он создатель Красной армии, второй человек после Ленина.
Я считаю, что при Советской власти историю преподавали неправильно. Скрывались основные моменты. Коммунисты скрывали национальность царской семьи и тот факт, что у них были родственники за границей (в Германии). Мне неоднократно в анкетах работодателю приходилось отвечать на вопрос, есть ли у меня родственники за границей. У меня-то нет, поэтому проблем не возникало по этому пункту,а у царя-то были. И это принципиально. Есть все основания полагать, что для царской семьи родиной была Германия, поэтому и был такой разгром и такой позор... Второе, коммунисты скрывали, что в России возникло первое в мире государство террористов - Временное правительство. Объяснение этой скрытности простое. Свергнуть царизм считалось дело благородным, а говорить правду - что царя скинули террористы-убийцы - значит, мол, порочить благородное дело. Временное правительство - первое в мире правительство террористов-убийц, а большевики - первые в мире борцы международным терроризмом. Россия первая начала это благородное дело. Терроризм имел международные масштабы, потому что террористов-левых эсеров поддержала Антанта своей интервенцией и, даже, Германия. Террористы-левые эсеры и организованное им белое движение были разгромлены, интервенция провалилась и пособники террора бежали за границу, где их ждало бесславное будущее в виде лакеев и прочей обслуги.
Вадим, какая потрясающая каша у Вас в голове! Да Вы совсем не знаете отечественной истории до 1917 года! И рассуждения такие наивные - ну прямо как у ребёнка!
Отцом Николая 2-го был самый русский царь в истории Российской империи - Александр 3-й! Уж большего русака было поискать!
И Родина последнего царя была Россия! Онв ней родился и в ней погиб.
Да, был кузен Вилли - кайзер Вильгельм - тоже 2-й, двоюродный брат, точнее, имератор Германии. А третьим кузеном Николая 2-го был Георг 5-й - король английский.
Так почему Вы не связываете Николая с Англией, а связываете с Германией? Родственные российского императора связи совершенно одинаковые - что с Германией, что с Англией!
Если рассуждать, как Вы, то и Вильгельм ведь мог быть русским агентом - в равной степени!
А ещё у нашего царя были родственные связи с королевой Викторией - по линии его жены.
Да все монархические династии Европы были повязаны кровью!
Не меньшая путаница с эсерами. Большевики очень долго были в союзе с ними.
Говорить, что большеики свергнули тех, кто свергнул царя, и на этом основании отмазывать их от самого страшного дела - пресечении тысячелетней монархии - извращённая логика и коварное лукавство.
Как будто Ленин и Троцкий любили царя! Как будто не большевики расстреляли царскую семью!
И конечно эсеры не организовывали Белое движение.
Вадим, Вам двойка по истории!
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