Фантастическая бригада!

Мы думали, как совместить две топовые новости декабря: войну за парковки, в которую оказались втянуты две «организованные группировки законодателей» (ОГЗ) в Челябинской городской думе — ОГЗ «Голубая гвардия» (депутат Гордумы А.Галкин с группой товарищей: депутатами Госдумы В.Бурматовым — главарь ОГЗ, ЗСО А.Вершининым, вице-губернатором Р.Гаттаровым, зам.директором МБУ «Городские парковки» Д.Утарбековым) и ОГЗ «Севастьяновские» (депутат Гордумы А.Воложанин и братья Севастьяновы — экс-омбудсмен Алексей предприниматель Яков) и — вторая новость — внезапно обнаруженные судимости председателя политсовета Металлургического районного отделения Челябинска Ю.Панова, «в девичестве» — Казака, бывшего главаря ОПГ «Казаки».

И сразу всплыли в памяти два сериала — культовый российский из 90-х «Бригада» и американский Земекиса и Спилберга «Назад в будущее».

Подумалось, что не зря эти новости совпали по времени. Ведь они обе «родом из святых 90-х».

Юрий Казак, впоследствии Панов, — вполне мог встретиться в прошлом с Сашей Галкиным, большим поклонником сериала «Бригада». Скажете фантастика? Ну, не меньшая, чем реанимированные методы бандитов в роли депутатов. Златоустовский депутат Морозов уже и отсидеть успел, а Галкин со товарищи ведут себя как попутавшие рамсы откинувшиеся с кичи беспредельщики.

История с Пановым-Казаком отлично известна читателям «УралДейли.ру», а эпопея со «стояночными войнами» хорошо изложена на сайтах «Ура.ру» и «Знак.ком».

Если в нескольких фразах, то группа «молодогвардейцев» во главе с депутатом гордумы Галкиным под предлогом «борьбы с нелегалами» чисто конкретно наезжает на стояночный бизнес другого депутата Воложанина. При этом за первой группой угадывается «босс» — председатель ЦИК исполкома «Единой России» Бурматов Владимир Владимирович, ранее известный под погонялом «БИНХ». А Воложанин прочно ассоциируется с Алексеем Севастьяновым, бывшим челябинским омбудсменом.

Откуда ребятки могли нахвататься бандитских навыков? Ну точно партия не учила. Но «детство в попе играет», пацанчики ещё не вышли из возраста, когда с придыханием смотрят сериал «Бригада» и «делают жизнь» с романтических героев Саши Белого и «Космоса», которые, кстати, тоже начинали в первых сериях с банального рэкета, «отжима» коммерческих палаток и парковок, а также с их крышевания, а в последних — занялись политикой.

Рейдировать стоянки — не важно, какие они там — легальные или не очень — стало возможным после того, как координатор «Молодой гвардии» по УрФО, начальник ЧРО «МГ» Дамир Утарбеков стал замдиректора МБУ «Городские парковки». Проявили слабину «старшие товарищи» из мэрии, пустили козла в огород, и Дамир на маленькой косматой лошадке поскакал как Мамай за данью.

Но одно дело — смотреть любимый сериал, и другое — получить конкретные практические навыки бандитских разборок. Галкину-«Мартину» вполне мог помочь Панов-Казак и машина времени, изобретённая в недрах лаборатории «бешеным доком» Бурматовым.

Да, ОГЗ «Голубая гвардия», как некая каста своего рода опущенных в «авторитетной среде», ранее пробавлялась разными мелочами. Например, рейдерством УК ЖКХ, чем небезуспешно занимался «коммунальный омбудсмен» Толя Вершинин.

Но стоило БИНХу стать Владимиром Владимировичем, и возглавить ЦИК исполкома «ЕР», как с пацанов слетела всякая шелуха цивилизованности и мы увидели типичных для 90-х пацанов в спортивных штанах и вязанных шапочках.

Созрел ли Владимир Владимирович для того, чтобы руководить такой серьёзной партийной структурой? Не излишне ли инфантильны любители стрелок и перестрелок героев «Бригады» для высоких постов в гордуме — например, Саша «Самострел» Галкин — председатель комиссии по социальной политике.

Вопросы риторические. Видимо кремлёвским кураторам челябинских «младогадов» не кажется серьёзным негативным резонанс в бизнес-среде и общественности по поводу бандитских действий молодой шпаны.

А напрасно! Ребята УЖЕ вторглись на территорию серьёзных людей. Во-первых, Севастьянов давно уже не просто «Сева», а Алексей Михайлович, помощник депутата Госдумы, руководителя Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерия Гартунга. А это «политическая крыша» не менее серьёзная, чем Владимир Бурматов.

А ну-ка попробуйте, братцы, ещё раз навалить навоз под окнами помощнику Валерия Карловича. Увидите, как вас в этот навоз головкой аккуратно макнут.

Во-вторых, задеты интересы другого российского парламентария Андрея Барышева, «победителя» экс-губернатора Михаила Юревича, что дополнительно украшает резюме Андрея Викторовича в зачёте «силовой башни» Кремля. Как сообщает «Знак.ком», «Арбитражный суд Южного Урала принял два иска от прокуратуры к МБУ «Городские парковки» (Челябинск). В обоих случаях причиной стали незаконно, по мнению надзорного органа, заключенные агентские договоры пользования землей между муниципальным учреждением и ООО «АртСтрой-М», до последнего времени принадлежащему ныне депутату Госдумы Андрею Барышеву».

А ведь если так пойдёт дальше, то мальчики натолкнутся — при их-то аппетитах и отмороженности — рано или поздно на таких серьёзных людей из челябинского бизнеса, которые прошли через суровое сито испытаний 90-х — в борьбе за собственность.

Дрюля быстро БИНХа на место поставит!

Ну, например, на Бориса Ефимовича Видгофа.

Повод для мести ему у Бурматова не менее серьёзный, чем в отношении Севастьянова. Главой Тракторозаводского района Челябинска избрали не близкого к «МГ» Муратшина, а соратника Видгофа Гаврилову.

Что, и под пятизвёздочный отель «Гранд Видгоф» навалим дерьмеца?

Кроме того, ребятки начали всерьёз злить губернатора Бориса Дубровского.

Как сообщает в рубрике «Слухи» «Знак.ком», «Депутат Челябинской городской думы Александр Галкин, как рассказывают источники Znak.com, не на шутку прогневил главу Южного Урала Бориса Дубровского. Дубровскому не нравится, что в ходе «парковочно-стояночного» конфликта с коллегой по представительному органу Александром Воложаниным Галкин постоянно прикрывается штабом общественной поддержки губернатора. Тем самым народный избранник как бы втягивает в разборки главу региона, которому по большому счёту всё равно, кто контролирует парковки в Челябинске.

Поэтому на этой неделе в ряде СМИ, работающих с правительством области на контрактной основе, вспомнили прошлонедельную историю и от души прошлись по молодогвардейцам и депутату Госдумы Владимиру Бурматову. В окружении депутата посыл, видимо, не поняли и даже заявили о намерении судиться с журналистами.

«На самом деле ребятам — Александру Галкину, Дамиру Утарбекову и другим — лучше как можно скорее дистанцироваться от этой темы, — считает источник Znak.com в политических кругах. – Денег тут не заработаешь, а вот проблем — ещё как. Парковки — это ведь не только Андрей Барышев и Алексей Севастьянов, но и ещё много куда более серьёзных людей. К тому же все эти дрязги ставят крест на их карьерах.

Уже сейчас, когда слышишь «Утарбеков», «Галкин», возникает ассоциативный ряд: «парковки — кидалово — бандиты».

Если они хотят продвижения вверх, пусть как можно скорее возьмут в разработку какую-нибудь неконфликтную, выигрышную тему — помощь инвалидам, сиротам и так далее».

Возвращаясь к Панову-Казаку, стоит ещё раз подчеркнуть его близость к Бурматову: партийный босс Металлургического района двумя руками поддерживал Вовочку на выборах депутатов Госдумы, и все СМИ, сообщающие о скандале с судимостями и сменой фамилии Юрия Юрьевича об этом вспомнили.

И это не случайно.

Скорее всего — это либо «ответка» Бурматову от оскорблённых им влиятельных фигур, либо — происки Константина Юрьевича Захарова, желающие стравить «главмедведя» Владимира Викторовича Мякуша с молодой шпаной.