Банкир Юревича в Челябинской гордуме

Проект «УралДейли.ру» «Карты (Масти) Юревича» (см. здесь, здесь, здесь, здесь и здесь) — вызвал большой интерес у наших читателей. Среди критики проекта прозвучал упрёк в недостаточном освещении деятельности двух карт.

Это наши «восьмёрка» и «девятка» червей — Дмитрий Довженко и Антон Бахаев.

Признаём критику справедливой, сегодня мы расскажем более подробно о председателе комиссии по налогам и сборам Челябинской городской Думы Дмитрии Васильевиче Довженко, в прошлом — управляющем челябинским филиалом Банка «Северный морской путь» («СМП-Банк»).

Вот где, — а именно в этом банкирском прошлом Дмитрия Васильевича, как говорил Михаил Сергеевич Горбачёв, — и «собака порылась».

Как всем понятно, транзит банкира Довженко из уютного кресла управляющего филиалом финансового учреждения в кабинет председателя комиссии челябинского парламента осуществил гениальный политтехнолог из Астрахани — Николай Дмитриевич Сандаков по прозвищу «Коля Астраханский», валет в пиковой «коррупционной масти» того же Юревича.

Мы вообще обязаны Николаю Дмитриевичу многими чудесными кадровыми приобретениями в гордуме — например, «молодогвардейца» Галкина, — «десятке» червей. Но это лирическое отступление.

О «СМП-Банке». Все знают, что многострадальное ООО «Гринфлайт», принадлежащее разным близким к Юревичу бизнесменам, получало огромные кредиты именно от банковского учреждения, челябинский филиал которого возглавлял Дмитрий Васильевич. Банкротящееся строительное предприятие, при Юревиче-Москалюке ставшее практически монополистом на рынке жилья областного центра, с долгами рассчитаться естественно не сумело. Однако бесконтрольная «накачка» деньгами Ротенбергов «мыльного пузыря» не прошла незамеченной со стороны собственников банка.

Как собственно и внимание южноуральской прокуратуры к обналичке 320 млн рублей с помощью ХК «Динамо» и банка СМП известных бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Как говорят, Юревич с помощью такого щедрого жеста пытался завоевать симпатии силовиков из попечительского совета клуба «Динамо».

Подобные рискованные финансовые операции не прошли бесследно для Николая Дмитриевича. Его уволили и его банковская успешного финансового менеджера на этом завершилась.

Очень много добрых дел натворил в Челябинске Дмитрий Васильевич!

«Успешному вхождению банка в Челябинск помогли и власти, в частности администрация города, когда ее возглавил Михаил Юревич. Тогда все счета челябинских МУПов были переведены в «Северный морской путь», социальные карты пенсионеров стали обслуживать именно в этом банке. Причина кадрового решения — руководство банка считает, что Довженко это «человек прежней команды», — отметил сайт «Ура.ру».

Однако карьера политическая и общественная — рванула вверх. Он избрался в гордуму, возглавив профильную комиссию, а также получил заманчивое предложение челябинского градоначальника Евгения Тефтелева поработать в администрации. Предположительно — советником главы, точнее экспертом-консультантом по финансовым вопросам.

Можно предположить, что столь успешный выход сухим из воды, несмотря на возбуждённое уголовное дело, в котором фигурирует пока только Сергей Мануйлов, объясняется активным сотрудничеством со следствием нашего героя. Подозреваем, что мы весьма опрометчиво присудили Дмитрию Васильевичу всего лишь скромную карту с цифрой 9.

Однако мы на месте друзей господина Довженко (а наш герой очень коммуникабелен, активно общается с людьми в социальных сетях, его количеству друзей в Facebook’е — почти 5 тысяч человек — позавидуют иные политики федерального уровня) — были бы предельно осторожны. А ну что ещё поведает уважаемый банкир внимательному следователю по особо важным делам о каждом из них.

Но больше всего следует насторожиться Евгению Николаевичу Тефтелеву. Мы не можем даже предположить, что заставило уважаемого челябинского бургомистра делать предложение о работе нашей «девятке». Но конфликт интересов Дмитрия Васильевича — это факт. Причём, заключается он не только в параллельной работе в законодательной и исполнительной ветвях власти одновременно.

Поговаривают, что Дмитрий Васильевичу очень нравится должность замглавы города по экономике и финансам, которую ныне занимает Елена Владимировна Мурзина. И конечно такому мощному финансисту с прекрасным резюме, успевшему поработать и в банковском секторе, и в профильном комитете гордумы, вдобавок обретающемуся советником, консультантом, экспертом (кем?) мэра Челябинска — вполне по силам взвалить на себя и эту нелёгкую, но приятную ношу.

С учётом сплочённости «диаспоры сладких мальчиков» масти черви, их всесторонней помощи и поддержки друг друга, — заменить гендерную даму — Мурзину — на модного метросексуала Довженко — становится вполне возможным.

Не потому ли «шестёрка» червей, Александр Полозов, активно продвигает Дмитрия Довженко на популярном уральском ресурсе «Знак.ком»? Не вызывает удивления, что этот же ресурс жёстко критикует госпожу Мурзину.

При этом, нисколько не сомневаясь в мужественности экономиста Сергея Гордеева и политолога Александра Подопригоры, мы не можем не заподозрить в наличии критики Елены Владимировны действий с их стороны, направленных в конечном итоге в русло интересов Дмитрия Васильевича.

Назначение Дмитрия Довженко на должность замглавы по экономике и финансам Челябинска стало бы серьёзнейшей аппаратной победой Михаила Юревича. Ведь контроль над финансовыми потоками в городе, в котором сосредоточен основной бизнес Михаила Валериевича, — это цепкая лапа на горле Челябинска.

Нельзя не отметить и важную общественную нагрузку нашего героя. Он является представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинской области. Чем занимается эта общественная организация с красивым названием — сказать сложно. Но в этой связи нельзя не вспомнить и другое, не менее красивое название — Агентство инвестиционного развития (АИР), возглавляемое также весьма симпатичным юношей Анатолием Лобко.

Вы только посмотрите, до чего же милашка.

Толю также можно отнести к червовой масти, а любовно поддерживает его наш червовый валет Руслан Гаттаров.

На этой фотографии «Коммерсанта» голубки смотрят врозь, Русланчик отвернулся от Толи, а Толик скорчил обиженную гримаску. Но мы же знаем, что милые бранятся только когда не тешатся, правда?

Учитывая притяжение, с учётом финансовой составляющей дух агентств, можно предположить, что два руководителя — АСИ и АИР — часто занимаются вместе стратегическими инициативами, синхронно инвестиционно развиваясь.

Что же делать в такой непростой ситуации Евгению Николаевичу Тефтелеву? На наш взгляд, было бы уместно направить энергию Дмитрия Васильевича в русло аппаратных интриг в челябинском парламенте, лишив его присутствия в администрации.

В таком случае два близких к Юревич человека — спикер Станислав Мошаров и председатель комиссии по финансам Дмитрий Довженко будут грызть друг друга, ослабляя позиции бывшего губернатора, что разумеется на руку действующему.