К «парковочным войнам» в Челябинске подключились антимонопольщики

«Признаки нарушения антимонопольного законодательства при организации парковок в г.Челябинске установлены в действиях Челябинской Городской Думы, Управления дорожного хозяйства Администрации г. Челябинска и МБУ «Городские парковки».

Утвержденный Челябинской городской Думой Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Челябинске, отдельные моменты которого идут вразрез с федеральным законодательством, может ограничивать конкуренцию на данном рынке.

Порядок, утвержденный Решением Челябинской Городской Думы от 19 ноября 2013 года, привел к цепочке различных нарушений при организации городских парковок», — стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы Челябинского УФАС России.

Как ранее сообщало ИА «УралДейли.ру», в Челябинске осуществляется нечто вроде рейдерского захвата и передела рынка парковок. За агрессивными действиями против конкурентов стоит «бригада молодогвардейцев» — выходцев из движения «Молодая гвардия Единой России».

Если в нескольких фразах, то группа «молодогвардейцев» во главе с депутатом гордумы Галкиным под предлогом «борьбы с нелегалами» чисто конкретно наезжает на стояночный бизнес другого депутата Воложанина. При этом за первой группой угадывается «босс» — председатель ЦИК исполкома «Единой России» Бурматов Владимир Владимирович, ранее известный под погонялом «БИНХ». А Воложанин прочно ассоциируется с Алексеем Севастьяновым, бывшим челябинским омбудсменом.

Для осуществления наездов в стиле лихих 90-х на должность замдиректора МБУ «Городские парковки» внедрён координатор МГЕР по УрФО Дамир Утарбеков.

«Порядок, утвержденный Решением Челябинской Городской Думы от 19 ноября 2013 года, привел к цепочке различных нарушений при организации городских парковок.

Кульминация произошла в 2016 году, когда в Челябинское УФАС России поступили обращения из Прокуратуры г. Челябинска и от возмущенных граждан.

Антимонопольная службы установила, что данный Порядок определяет уполномоченной организацией по эксплуатации, благоустройству, техническому оснащению и расчетам с автолюбителями муниципальное учреждение.

Именно на этом основании осуществлять непосредственную деятельность по организации и функционированию всех городских парковок, расположенных на муниципальной земле, и соответственно получать прибыль, стал выбранный Управлением хозяйствующий субъект — МБУ «Городские парковки».

Помимо такой привилегии учреждение получило возможность использовать в коммерческих целях городскую инфраструктуру. При этом содержание парковок должно осуществляться в соответствии с законодательством о контрактной системе», — сообщает Челябинское УФАС.

По мнению Челябинского УФАС России, в действиях органов власти и муниципального учреждения содержатся признаки нарушения Закона о защите конкуренции, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции на рынке оказания услуг парковок.

Челябинской Городской Думе направлено предупреждение о внесении изменений в Порядок создания и пользования парковками, Управлению дорожного хозяйства – об исключении из Устава МБУ «Городские парковки» функций по созданию парковочных мест, МБУ «Городские парковки» - расторжении заключенных агентских договоров.

Предупреждения должны быть исполнены до 20 марта 2017 года. В случае неисполнения предупреждений в отношении указанных органов власти и учреждения будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.