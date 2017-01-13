Юревич сбежал за границу и переводит бизнес в Москву

По свидетельству информационного агентства «Ура.ру», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич после окончательного политического фиаско (депутатские полномочии, а с ним и иммунитет закончились 4 декабря 2016 года) уехал на продолжительное время за границу, а основной свой бизнес-актив — ОАО «Макфа» — постепенно «перетаскивает» в Московскую область, переписывая «макаронные дочки» на родственников своего компаньона Вадима Белоусова, который в отличие от экс-губернатора и экс-депутата сохранил депутатский мандат, избиравшись от партии «Справедливая Россия» по другому региону (Кировская область).
Так, например, тёща Белоусова Маргарита Бутакова вышла из состава учредителей УК ООО «Ремжилзаказчик» и «Содействие», рекламной фирмы «Азбука» и конторы, занимающейся операциями с ценными бумагами, — ООО «Центроресурс».
Место тёщи, которую таскают на допросы как акционера банкротящейся строительной компании «Гринфлайт» (второй акционер — бывший водитель и советник Юревича Александр Москалюк скрывается в Израиле под «крышей» своего шефа) — заняла жена В.Белоусова Ирина.
Самой «Макфой» управляет сын Белоусова Антон.
«Кроме того, упорно говорили о том, что Юревич будет переводить свой бизнес в Подмосковье, подальше от родных мест, а, значит, и от проблем. В прошлом году на «Макфе» проходило несколько выемок документов по заявлениям от налоговой инспекции. В учредительных документах фирм и в самом деле стали появляться изменения.
Запись в базу данных ЕГРЮЛ о начале реорганизации ОАО «Макфа» в форме выделения была внесена в конце декабря прошлого года. Реорганизация в форме выделения означает, что одной или нескольким фирмам передаются права и обязанности реорганизуемого предприятия. Само предприятие при этом может оставаться действующим.
1 июля 2016 года было зарегистрировано ООО «Рамкон» — именно эта фирма и указана в документах как юрлицо, преемник при реорганизации. Учредителем ООО является ОАО «Макфа», а зарегистрирована фирма в Раменском, в Московской области, там же встала и на налоговый учет. Это, в какой-то мере, подтверждает слухи о том, что Юревич решил перевести бизнес в Подмосковье», — сообщает «Ура.ру», акцентируя внимание на том, что «если у Юревича и остались связи, то только в Москве. Именно с помощью этих связей он и надеется сохранить свое дело».
Что касается самого Юревича, то его давно нет в России. Аккурат после 4 декабря прошлого года, когда оказался утерян статус, а с ним и неприкосновенность депутата Госдумы: «своим друзьям он заявил, что просто уехал отдыхать и скоро вернется», — цитируют источники «урашки», но ясно, что не вернётся, — покуда не получит гарантий, что его не вызовут на допрос и не возбудят уголовное дела.
То есть другими словами — Вадим Белоусов, «неприкосновенный» депутат Госдумы — будет ходит по кремлёвским кабинетам и предлагать разные условия, выраженные в дензнаках и долях в бизнесе в обмен на безбоязненное нахождение Юревича в Москве.
Вот Миша мой уехал — не вернётся,
Уехал он как видно навсегда, навсегда.
В Челябинск он больше не вернётся —
Оставил только карточку свою.
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Комментарии
Качество поэзии оставляет желать лучшего
Друг мой Авель, Вы видимо не признали текст песенки Гарика Сукачёва?
Это вообще почти народная старая песенка , старая как история про неких (возможно таких же темных как макаревич) личностей, по вынужденным причинам покинувших родные места...
К.В., вот именно!
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