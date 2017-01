Златоустовские оружейники «бросили на счастье монетку» в Дональда Трампа, в буквальном смысле озолотив нового президента США

Как стало известно «UralDaily.ru», златоустовское оружейное предприятие «Арт-Грани» почтило инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, выпустили серию памятных медалей-монет из золота и серебра весом 1 кг величиной с ладонь взрослого человека!

Как сообщили «УралДейли.ру» в пресс-службе предприятия, «Выпущен первый образец из коллекции монет «Дональд Трамп» с номером «01». Лимитированная серия приурочена к инаугурации Дональда Трампа и состоит из 25 серебряных медальных монет, 15-и комбинированных из серебра и золота и 5-и золотых», отметив, что каждому экземпляру серии присваивается уникальный номер.

По сообщению ТАСС, на аверсе монеты-медали — избранный президент США Дональд Трамп. По периметру изделия расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America и флаг страны.

На реверсе — Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру: In Trump We trust («Мы верим в Трампа» — по аналогии с выражением на американских денежных банкнотах In God We Trust — «Мы верим в Бога» - прим. ТАСС) и United States of America.

Как известно, Дональд Трамп очень любит золото. Его апартаменты на 66-м этаже одноимённой башни в Нью-Йорке из 58 комнат и 33 ванн украшены тоннами благородного металла.

На тебе, Дональд, ещё золотишка! Наверняка такому человеку со столь утончённым изысканным вкусом придутся по нраву массивные златоустовское «пиастры». И он тут же захочет отменять все санкции обамычмо, скажет «да забирайте вы свой Крым и всю Малороссию впридачу, а также Курляндию, лимитрофов из Великого княжества Литовского, Жемайтию, Речь Посполитою и прочих ваших холопов, друг Владимир! Правьте и володейте!», ну а мы ему ещё грошей подсыплем...

Оружейники Златоуста славятся своим патриотизмом. Предыдущий их шедевр посвящён добровольному, в результате всенародного референдума — воссоединению Крыма с Россией.

На монетах из серебра изображён Крымский полуостров с названиями городов и президент России Владимир Владимирович Путин, архитектор этого исторического события.