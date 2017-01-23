Человек Гаттарова попал в мутную историю?

На электронную почту информационного агентства «УралДейли.ру» пришло письмо, в котором рассказывается, как ставленник Руслана Гаттарова — главный «трудовик» Южного Урала Владислав Смирнов — грубо игнорирует, а, возможно, и нагло нарушает федеральное законодательство. Всё, что касается «молодогвардейцев», не останется без внимания нашего сайта.
Вот это письмо:
«Здравствуйте, дорогая редакция любимого и единственного антикоррупционного сайта Челябинской области «UralDaily.ru»! Пишу Вам, потому что не знаю, куда еще обратиться. Может быть, в ситуации, про которую я напишу и нет коррупции (хотя лично мне кажется, что есть). Но в ней точно есть нарушение закона и, как минимум, пренебрежительное отношение чиновника к своей работе.
Говоря о чиновнике, я имею в виду Владислава Смирнова — начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области...
Того самого, который в 2016 году был признан одним из самых неэффективных сотрудников областного правительства. Говорят, что своей «непотопляемостью» да и самим фактом получения нынешней должности Смирнов обязан своему давнему приятелю по «Молодой гвардии» Руслану Гаттарову — вице-губернатору Челябинской области, бывшему члену Совета Федерации.
Будучи начальником Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов является, кроме этого, председателем межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области.
В состав этой комиссии включаются представители органов исполнительной власти Челябинской области, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций (объединений). Только эти лица могут входить в комиссию — согласно пункту 3 Положения о межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области.
Потому не может не вызывать интереса тот факт, что в состав межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области включен Жидков Василий Данилович — первый заместитель генерального директора Открытого Акционерного Общества «Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии» (ОАО «НИИБТМЕТ»).
ОАО «НИИБТМЕТ» — это НЕ общественная организация или общественное объединение. В соответствии с действующим законодательством общественная организация является организационно-правовой формой некоммерческой организации, то есть не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (ст. 50 ГК РФ).
ОАО «НИИБТМЕТ» — это Открытое Акционерное Общество, а согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
Основным видом деятельности ОАО «НИИБТМЕТ» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Дополнительными видами деятельности являются оказание услуг в области охраны труда и промышленной безопасности: проведение специальной оценки условий труда, производственный контроль, экспертиза промышленной безопасности и т.п.
Получается, что в межведомственную комиссию по охране труда, в которую по закону не может входить представитель коммерческой организации, включен как раз представитель коммерческой организации – в нашем случае это Жидков Василий Данилович, первый заместитель генерального директора ОАО «НИИБТМЕТ», одним из видов деятельности которого является оказание услуг в области охраны труда.
Возможно, господин Жидков прекрасный человек и специалист в своей отрасли, но его присутствие в межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области противоречит действующему законодательству.
Возможно, это досадная оплошность и председатель комиссии — Владислав Смирнов — просто не обратил внимания на данный факт или же не придал ему серьезного значения.
Тем не менее, случившемуся должна быть дана правовая оценка, в том числе в контексте соблюдения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
От «УралДейли.ру»:
Просим компетентные органы проверить факты, изложенные в письме, незамедлительно принять меры и наказать виновных.
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Комментарии
Как же достали все эти МГЕРоиды!! И ведь этого андроида тоже Гад Гаттаров пропихнул в свое время, также как и Утарбекова в МУП "Парковки" засунул, надавив на Тефтельку. Один Толик Вершинин из всей их шайки прикольный - толстый, веселый - остальные все удоды. Особенно Бурматов с Галкиным. Гнать всех в шею, а Толика оставить на месте Мякуша главным единороссом, пусть отжигает
Я уважаю В. Смирнова.
а вы сучайно не сам смирнов?
Та не, это ж гаттаров
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