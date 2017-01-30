Медиация — искусство разбирательств без суда

Медиация в современных гражданско-правовых отношениях является довольно новой формой конструктивного взаимодействия сторон. Представляя собой альтернативную процедуру урегулирования споров и конфликтов. Данный метод применим в различных отраслях гражданского права, включая трудовые, семейные и предпринимательские споры.

Сегодня на наши вопросы отвечает медиатор Антон Усков.

— Антон Игоревич, расскажите о таком новом для Челябинска направлении как медиация.

— В настоящее время в Челябинске начинает набирать популярность такое правовое явление, как процедура медиации.

Медиация — это специальным образом организованные переговоры сторон с участием нейтрального посредника, который их организует и проводит. Медиация строится на ряде принципов.

Первый принцип — добровольность: стороны по своей воле вступают в процедуру медиации, проходят ее и в любой момент могут прекратить без каких-либо негативных последствий.

Второй важный принцип — нейтральность: медиатор является независимым и беспристрастным участником переговоров, не отдает предпочтение ни одной из сторон, не пытается оказать кому-либо из них помощь и никого из сторон не консультирует.

Вообще, на время медиации, медиатор временно «выключает» в себе юриста. Его задача — выяснить, в чем заключается конфликт и чего хочет добиться каждая из сторон. Выяснять, кто прав по закону, а кто не прав медиатор не должен. Пока он выясняет конфликт, обе стороны находятся рядом, слушают и слышат претензии и пожелания друг друга.

В результате такого взаимодействия люди психологически настраиваются на конструктивный диалог, в результате которого конфликтная ситуация решается к обоюдной выгоде.

После медиации судебные разбирательства, как правило, завершаются мировым соглашением или отказом от иска. Конечно, люди не обязаны уйти от медиатора в обнимку (хотя, для медиатора такой исход конфликта — высший пилотаж). Но, как правило, услышав друг друга в присутствии нейтрального лица, стороны становятся более спокойными.

По-простому говоря, медиатор — это своеобразный юридический психолог.

И, наконец, третий принцип медиации — конфиденциальность. Медиатор не вправе распространяться о том, что ему стало известно в результате проведения процедуры. Он не может быть допрошен в суде в качестве свидетеля. Это связано с тем, что, в рамках медиации, выясняются глубинные смыслы того, что происходит, истинные цели и интересы сторон. Так, человек может иметь что-то в голове, но не желать говорить об этом под протокол, чтобы информация не использовалась против него в суде. При медиаторе можно без опаски говорить все, что думаешь, потому что дальше комнаты медиации это не уйдёт. Также стороны могут договориться о неразглашении позиций друг друга и зафиксировать это в начале проведения медиации.

— Как вы считаете, для чего нужны медиаторы?

— Я абсолютно уверен, что услуга медиации очень нужна. Судебные заседания, в основном, проходят в открытом режиме, и все подробности частной жизни сторон становятся достояние гласности.

При медиации никто посторонний присутствовать не может. Люди имеют возможность высказаться и, в спокойной обстановке, выслушать другую сторону.

Медиатор, как организатор переговоров, подводит их к тому, чтобы они услышали и поняли друг друга. При участии медиатора стороны получают шанс совместно выработать вариант решения своего спора к обоюдной выгоде их обеих.

Результатом медиации является медиативное соглашение, в котором стороны полностью урегулируют свои разногласия. При этом, ещё одним плюсом такого соглашения является поливариантность результатов решений.

— А что она из себя представляет?

— Поясню. Суд рассматривает дело в рамках конкретного иска. Если сторона требует алименты — рассматривается только вопрос алиментов. Хочет делить имущество – решается только вопрос по имуществу. Одновременно решать эти вопросы нельзя.

На медиации же стороны могут рассмотреть одновременно все волнующие вопросы: от взыскания алиментов до раздела имущества, схемы встреч с детьми и т.д. Все конфликты можно урегулировать в одном медиативном соглашении. Кроме того, на медиации может выясниться, что спор возник по недоразумению, на эмоциях, просто потому, что люди не смогли спокойно поговорить.

После медиации, судебные процессы, как правило, прекращаются отказом от иска или мировым соглашением (с возвратом, кстати, уже уплаченной госпошлины). Другими словами, а зачем дальнейшие судебные разбирательства, если стороны исчерпали свой конфликт? Но, если медиация не достигла своей цели, то судебный процесс продолжается своим чередом.

— А могут ли стороны прийти на медиацию с представителем?

— Каждая сторона медиации, может приводить своего юриста. Но роль юриста в данной процедуре, как правило, только консультативная.

— На ваш взгляд, будет ли у нас востребована эта услуга?

— Думаю, что по мере роста правовой культуры населения услуга медиации будет становиться все более востребованной. Сейчас суды Челябинска активно предлагают эту процедуру всем, кто обращается за правовой помощью.

Стоит отметить, что по направлению суда до конца 2017 года медиация проводится бесплатно. Если стороны обратились к медиатору самостоятельно, услуга может стоить от пяти тысяч — в зависимости от сложности спора. Но, результат того стоит!!!

Антон Усков, независимый юрист, медиатор. Опыт работы в юриспруденции — более 15 лет. Основное направление деятельности — гражданское право: трудовые, семейные, жилищные споры, защите прав потребителей, в том числе дольщиков и потребителей по страховым услугам ОСАГО.

Обратиться за юридической помощью можно по адресу: г.Челябинск, БД «Спиридонов», офис № 500-а. Телефоны: (351) 215-25-40, 8-902-860-16-05.