Сандаков попутал берега. Часть Вторая

Окончание. Начало — здесь.

Такое впечатление, что как начал Никита письмо с упоминания героического предка НКВД, так и пошёл чесать в духе 40-х прошлого столетия. Такие вот доносы или сигналы — кому как нравится так и называйте — писали чекисты среднего звена в период смены руководства компетентных органов. Это когда меняли Ягоду на Ежова, а потом Ежова на Берию.

«Вышинский: Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?

Ягода: Да, сожалею, очень сожалею…

Вышинский: Внимание, товарищи судьи. Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чём вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?

Ягода: Очень сожалею… Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял», — именно такие монологи из нашей истории возникают в памяти, когда читаешь «сигнал» отрока.

Ни одного доказательства «вины» «шпиёна» генерала Ахримеева отрок не приводит. Да и откуда им, доказательствам, взяться. Всё в стиле 30-40-х, думает отрок, что директор ФСБ отпустит папу «на все четыре» и затеет процесс в отношении «переродившегося» генерала.

Вот только спецслужба сейчас называется по-другому — не ОГПУ и даже не НКВД, и принципы у неё совершенно иные, и очищается ФСБ от оборотней без посторонней помощи, без «сигналов от общественности», тем более от павликов морозовых, а так, как это произошло на днях с группой высокопоставленных офицеров во главе с начальником ЦИБ ФСБ РФ Михайловым, задержанных по подозрению в госизмене.

Наивность ребёнка, озвученная публично в доносе, между тем, может привести к новым неприятностям для его отца. Это в том случае, если Игорь Ахримеев подаст заявление о возбуждении ещё одного уголовного дела, на этот раз о клевете. Потому, что конечно обвиняемый может защищаться любыми способами, как гласит УПК РФ, не противоречащими закону, в том числе имеет право подавать жалобы на неправомочные действия следствия и спецслужб, и обращения составлять на имя директора ФСБ России тоже не запрещается, но вот выкладывать на всеобщее обозрение обвинения в совершении должностных преступлений, не утруждая себя никакими доказательствами, — это уже статья.

Однако дьявол кроется в деталях. Мы не будем сейчас опровергать все голословные обвинения Никиты либо его папы, но некоторые нюансы в обращении доказывают ложь «фамильной продукции» даже на взгляд дилетанта.

«Начальник УФСБ по Челябинской области И.Ахримеев и ряд ответственных сотрудников УФСБ создали систему контроля за руководителями региона, муниципалитетов и территориальных подразделений федеральных органов власти, устранив всех неконтролируемых руководителей.

В частности, по заказу одной из крупнейших региональных ФПГ, сокрывшей несколько сотен миллионов налогов и подвергшейся справедливым налоговым проверкам, по инициативе УФСБ, был незаконно привлечен к уголовной ответственности, арестован и провел почти 2 года в заключении главный челябинский налоговик А.Путин.

За отказ от незаконного сотрудничества подверглись преследованиям руководство ЧелГУ, УралГУФК и их семьи, ряд других лиц. Кроме того, с подачи И.Ахримеева дискредитированы, а затем и отстранены от руководства: В.Скалунов — бывший начальник ГУ МВД по Челябинской области, П.Чеурин — бывший руководитель СУ СК РФ по Челябинской области, а нынешние руководители (А.Сергеев и Д.Чернятьев) находятся в зависимости от УФСБ по Челябинской области.

Кроме того, сотрудники УФСБ по Челябинской области сформировали незаконную систему контроля за деятельностью судов и органов прокуратуры. В частности, оперуполномоченный УФСБ А.Костенко, руководитель 4СУ ГСУ СК РФ Р.Ибиев и следователь того же управления И.Бедерин неоднократно заявляли мне при личных встречах, что у государственного обвинителя будет заданная ФСБ позиция по моему делу, что, вне зависимости от моей виновности, подконтрольные судьи районных судов вынесут нужные УФСБ незаконные приговоры, подконтрольные судьи областного суда подтвердят эти решения, что шансов у меня дойти до Верховного суда РФ практически нет и т.п. Частично эти угрозы подтверждаются объективными событиями», — вещает то ли папа, то ли сынок.

Утверждать, что челябинские суды поставлены под контроль ФСБ — это продолжение кампании дискредитации судебной власти и информационной войны против судейского сообщества, начатой шефом и покровителем Сандакова-старшего господином Юревичем. Отлично известно, что этой кампанией ведал другой «гениальный» политтехнолог Юревича Олег Грачёв и его «информационный пёс» Владимир Филичкин, — фигуранты уголовного дела о клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина. Но видимо и Николай Дмитриевич приложил к ней свою ручонку пиар-консультанта.

Не сообщает в обращении на имя директора ФСБ о доказанном факте давления на суд и стремлении поставить слепую Фемиду под свой контроль со стороны «макаронников» подсудимый, что не удивительно.

И конечно может в суд на Сандакова за клевету подать и судья Соколова, про которую говорится, что «...судья Центрального районного г. Челябинска Соколова, получившая, по нашей информации, протекцию ФСБ при назначении на должность судьи в республику Крым, вынесла несколько незаконных судебных актов...»

Если бы суды и прокуратура зависели от ФСБ, то наверное не было бы заказных губернатором Юревичем уголовных дел — таких, как возбуждённые уголовные дела в отношении злейшего врага Юревича экс-первого вице-губернатора, собственника компании «Равис» Андрея Косилова и редактора «УралДейли.ру» Андрея Корецкого.

Байка про главного налоговика Путина видимо рассказана для того, чтобы на Лубянке возмутились — «Как можно преследовать человека с такой фамилией!» Что же касается абсурдного заявления о том, что по указанию Ахримеева «дискредитированы и сняты» с должностей руководители ГУ МВД и СУ СК РФ по Челябинской области Скалунов и Чеурин, тот тут можно просто вытаращить от изумления глаза. Вообще-то кадровые перестановки в регионах в соответствующих силовых структурах это прерогатива министра МВД и председателя Следственного комитета России.

У нас сейчас нет войны между двумя силовыми ведомствами, как было при Андропове и Щёлокове, делами «оборотней в погонах», выявлением их в своих рядах занимается собственная безопасность МВД и ФСБ, — и министр полицейского ведомства, председатель СК точно бы не позволили решать начальнику регионального управления ФСБ кадровые вопросы.

Про Скалунова, этого «ручного» генерала для Юревича — вообще абсурд. До сих пор напоминанием об «особом» отношении и преференциях по отношению к генералу полиции со стороны губернатора Юревича напоминает должность заместителя министра науки и образования Челябинской области, которую занимает Скалунова Ирина Георгиевна, супруга бывшего главного полицейского Южного Урала.

Что-то господин Сандаков не шумел раньше, не шумит и сейчас о «полицейском произволе» в регионе при Юревиче, о том, как полиция при бывшем губернаторе возбуждала уголовные дела на его личных врагов.

Вряд ли Сандаков не читал статью в «Новых известиях» за 10 октября 2012 года «Презумпция безнаказанности», в которой подчёркивалась связь Юревича с верхушкой тогдашней полиции:

«Назначению самого Владимира Скалунова в Челябинск в 2010 году предшествовал скандал, связанный с именами небезызвестных генералов МВД Александра Смирного и Владислава Волынского. По сведениям журналистов, именно они «проталкивали» кандидатуру Скалунова «в интересах одного из местных олигархов и в опережение грядущих в МВД перемен», а Смирный, например, лично представлял в ГУ МВД новоиспеченного начальника. А о том, кто может быть тем самым местным олигархом, догадаться легко – погоны генерал-лейтенанта Скалунову вручал лично губернатор Челябинской области Михаил Юревич (о том, как из кресла мэра-предпринимателя он шагнул в губернаторское кресло, разговор особый).

На размышления об особо приязненных отношениях с Михаилом Юревичем наводит и назначение супруги полицейского начальника Ирины Георгиевны 4-м замминистра образования области. Похоже, эта должность с годовым доходом почти в 1 млн. рублей (по налоговой декларации 2011 года) была придумана специально под нее, вопреки штатному расписанию.

Вряд ли московское начальство делает для Скалунова больше. Легко предположить: генерал оказался человеком благодарным...

... «Говорят, губернатор Юревич предпринял все доступные ему усилия, чтобы Скалунова защитить. В эффективности этих попыток есть сомнения», — пишет популярный челябинский политолог Андрей Мельников. По всей видимости, челябинский губернатор остается последней картой генерала Скалунова в карьерной игре», — сообщает издание.

Вот где вы тогда были, правдоруб вы наш Сандаков. Почему не били в набат, не кричали о «полицейском режиме» и не возущались по поводу силовых расправ над оппонентами.

Надо сказать, что именно Управление Федеральной службы безопасности России по Челябинской области в условиях полного контроля шефа Сандакова Юревича над всеми органами и ветвями власти, правоохранительными органами (кроме ФСБ) и прокуратурой, кода была развязана война за контроль над последним бастионом — суд — вступила в неравную борьбу с коррупцией «макаронников». За это время в этом деле было достигнуто немало успехов: при оперативном сопровождении ФСБ были привлечены к уголовной ответственности несколько вице-губернаторов, министров, советников, помощников бывшего губернатора, не говоря о чиновниках более скромного ранга.

Вице-губернатор Николая Сандаков активно участвовал в деятельности «макаронной» камарильи, способствуя улучшению имиджа власти прожжённых и циничных коррупционеров в качестве политтехнолога, а значит разделяет ответственность вместе с Тесленко и Сорокуном, Шуховцевым и Грачёвым, Москалюком и Уфимцевым, Серебренниковым и Цыбко.

Многих из них он защищает в обращении на имя директора ФСБ и руководителя УФСБ по Челябинской области.

«И.Ахримеев и Р.Ибиев причастны к незаконному уголовному преследованию члена Совета Федерации ФС РФ К.Цыбко, который стал жертвой принципиальных позиций по экологической ситуации в Челябинской области и коррумпированности правоохранительной системы...

Так, широко известная ситуация с компанией «Гринфлайт», возникла из-за личного вмешательства И.Ахримеева, который хотел поставить в зависимое положение учредителей компании, создал, за счет «силового наезда» на рынке ненужный ажиотаж и панику, повлекшие отток финансовых вложений из строительной компании и, как следствие, проблемы у 5000 дольщиков...

Ярким примером фабрикации уголовных дел с помощью провокаторов, является уголовное дело ректора УралГУФКа, возбужденное после провокации некоего И.Чарикова, зависимого от отдельных сотрудников УФСБ по Челябинской области со времени организации покушения на М.Юревича в 1995 году. И.Чариков также причастен к обвинению бывшего министра спорта Ю.Серебренникова...»

Это просто прелестно, когда то ли папа, то ли его крошка-сын называют причиной «незаконного уголовного преследования члена Совета Федерации Цыбко» его «принципиальную позицию по экологической ситуации в Челябинской области». Вы слышали хоть что-нибудь об экологической активности дружка Юревича, «редкого эколога», этого прожигателя жизни с холёным лицом, на котором на лбу написано «Я жулик и вор»?

Кроме совместной с Сандаковым пиар-деятельности по продвижению партии «Города России» и его кандидата Брижанина с идиотским слоганом «Челябинск без заводов».

Как сообщают избиратели Озёрска и Челябинской области на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко, их кандидат Цыбко за всё время своего депутатства в Заксобрании и сенаторства палец о палец не ударил для того, чтобы хоть чем-то помочь своей малой родине. Красавчик Константин наверное самый бесполезный депутат и сенатор за всё время существования парламентаризма на Южном Урале. Только кажется и ходил вместе с Мишей по девкам да по московским клубам и пафосным кабакам.

Изображать из этого хлыща «борца за экологию» — верх цинизма, это значит не уважать тех, к кому ты обращаешься. В данном случае — уважаемых руководителей ФСБ.

А какое нахальство перекладывать вину за банкротство «Гринфлайта» с Юревича на Ахримеева? Наехал генерал на бедных невинных овечек-акционеров — на бывшего шофёра Юревича Москалюка, фигуранта «медицинского дела», скрывающегося в Израиле, да на тёщу компаньона Юревича по «Макфе» Белоусова...

Уголовные дела по созданию финансовой пирамиды Юревича-Москалюка под названием «Гринфлайт» — впереди, и провождать их будет по всей видимости преемник Игоря Владимировича. Вот только фигурировать там будут персонажи, которых так старательно защищает «Коля Астраханский».

Про бедного «дядю Юру» Серебренникова, министра спорта при Юревиче, который брал откаты с различных спортивных клубов за бюджетное финансирование возможно и «дядя Коля», большой любитель баскетбола, расскажет в своё время. Но скорее всего следователю, а не в письме.