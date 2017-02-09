Юревич придумал «киосочную войну», чтобы рассорить противостоящие ему элиты

Многие войны, такие, как придуманная война США с Албанией, приведшая к реальной победе непопулярного кандидата в президенты Америки в любимом политтехнологами фильме «Плутовство» (второе название «Хвост виляет Собакой») в мире всесилья масс-медиа происходят лишь в СМИ, а не в реальности.

Команда бывшего губернатора Челябинской области – Михаила Юревича, традиционно сильная своим PR-потенциалом, по видимому воспользовавшись не только сценарием Голливуда, но и древнекитайской стратагемой №7 «Извлечь нечто из ничего» (смотрим по ссылке), — придумала несуществующую «киосочную войну» в Челябинске.

Эта развязанная исключительно в медийном пространстве войнушка преследует множество целей — от дезориентации противостоящих ему элит и ухудшения показателей выборов президента — до повышения трафика в ТРК «Алмаз» и «Родник» за счёт его снижения у челябинской сети киосков.

Киоск у ЖК «Александровский» с предварительно сделанной надписью маркером «Тефтелев и Барышев, уберите свой киоск с газона!» демонтировали под покровом ночи и куда-то увезли.

«Павильон появился 24 января возле дома №14 на улице Бейвеля неожиданно для всех. Возмущению местных жителей не было предела. «Весь город в шаурме и в ларьках. Привет из 90-х. Когда эту шайку уже прикончат или заберут в Москву?.. Подходили к охране, охрана говорит, что их ищут. Провели кабель, перерезали, сейчас опять подцепились, прям настойчивые!.. Соседи, давайте скинемся на эвакуатор и, если киоск ничей, отвезём его и выкинем где-нибудь в лесу!» — такими сообщениями полна соответствующая тема в официальном паблике «Александровского» в соцсетях.

Первоначально жители заподозрили управляющую компанию, но там их гнев вполне разделили. При установке ларька неизвестные не пощадили декоративные кустарники, которые любовно выращивали на газоне коммунальщики. Они, в свою очередь, обратились в полицию, а также в администрацию района города и района. Чиновники ответили, что разрешения на установку не давали, а хозяева павильона неизвестны. Тогда ночью на стене «ларька раздора» появилась броская надпись «Тефтелев и Барышев — уберите свой киоск с газона!» (Накануне в СМИ появилась информация о переделе рынка малых торговых точек в Курчатовском районе. Ее главным героем был депутат Госдумы Андрей Барышев, чье имя ранее «засветилось» в похожем скандале с парковками)», — напомнил предысторию сайт «Ура.ру».

Отметим такой характерный приём, как предварительное нагнетание страстей в соцсетях и использование уличных граффити.

Ведь все мы помним, что пока «Юревич работает — город в пАрядке», верно?

Накануне «отъехавшего» в неизвестном направлении киоска с категоричным требованием к Барышеву и Тефтелеву убрать его с газона в самых различных средствах массовой информации появились «аналитические» тексты, рассказывающие читателям увлекательные истории о новой «ларёчной войне», накрывшей Челябинск.

В этих текстах фигурируют документы, придающие достоверность происходящему и даже содержатся элементы «журналистского расследования».

При этом фамилии «ви-ай-пи-персон» в различных статьях называются разные, хотя например персона главы Челябинска Евгения Тефтелева упоминается постоянно.

Например, в статье «Барышев и Рыльских не поделили киоски в Челябинске» на «Правде УрФО» утверждается, что на основе некоего конфликта две влиятельные в областном центре финансово-промышленные группы с условными названиями «Советская» и «Металлургическая» — вступили в войну из-за каких-то киосков и нового «ярмарочного рынка».

При этом утверждения о том, что участниками конфликта являются Андрей Барышев и Виталий Рыльских наверняка кажутся дикими для тех, кто осведомлён о дружеском характере отношений между Андреем Викторовичем и Виталием Павловичем.

Расчёт на раскрутку в СМИ несуществующей войны делается на не особенно просвещённое, во многом сформированное также, кстати, Юревичем общественное мнение, согласно которому «Дрюля» и «Палыч» конечно же просто обязаны «забивать стрелки» по поводу именно коммерческих палаток, торгующими урюком и хурмой. А также в надежде на то, что действительно присутствующие на десятых ролях различные «авторитетные» бизнесмены с контуженными головами могут вспомнить давно прошедшие 90-е и схватиться за биты — что естественно будет только на руку Юревичу.

Желание если не рассорить разные, но одинаково оппонирующие бывшему губернатору элиты — «Советскую» и «Металлургическую» (о классификации групп влияния в Челябинске от «УралДейли.ру» можно прочитать здесь), то по крайней мере внести хаос в тыл противника — очевидно. Но это только одна из целей.

Упоминание фамилии Тефтелева, как представителя и одного из лидеров «магнитогорских», — говорит и об очевидной цели создания хаоса в подготовке кампании на президентских выборах-2018 в регионе, с итоговой дискредитацией действующего губернатора Бориса Дубровского. Эта задача, которую поставил перед своими политтехнологами Юревич, впрочем, долгоиграющая.

Так, акцент на якобы коррумпированности челябинского градоначальника делается в другой статье «киосочной» тематики — «Глава Челябинска Евгений Тефтелев занялся рэкетом», опубликованной на сайте «Русская пресса», который контролирует известный политический авантюрист Евгений Кротенко, также близкий к Михаилу Юревичу (симптоматично, что на «РП» в большом количестве публикуется псевдоаналитика с наездами на руководство УФСБ по региону).

Ещё два приближающихся события, а именно вынесение приговоров близких Юревичу людей — экс-сенатора Константина Цыбко и бывшего «политического» зама Николая Сандакова, заставляют Юревича запускать по всем направлениям дымовую завесу, создавая несуществующие конфликты.

А так как судебные процессы над Сандаковым и Цыбко, как можно предположить, влетают Юревичу в копеечку (адвокаты, заказные статьи, депутатские запросы в защиту подсудимых, организация проверок СК и УФСБ по Южному Уралу и т.д.), попутно решается возможно основная задача — дискредитация малого бизнеса в сфере торговли для привлечения дополнительного трафика в ТРК экс-губернатора — «Родник» и «Алмаз».

Юревич требует от своих политтехнологов, чтобы все его интриги по созданию управляемого хаоса окупались, а в идеале и приносили прибыль.

Извлечь нечто из ничего — это деньги.