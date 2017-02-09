Юревич придумал «киосочную войну», чтобы рассорить противостоящие ему элиты

Многие войны, такие, как придуманная война США с Албанией, приведшая к реальной победе непопулярного кандидата в президенты Америки в любимом политтехнологами фильме «Плутовство» (второе название «Хвост виляет Собакой») в мире всесилья масс-медиа происходят лишь в СМИ, а не в реальности.
Команда бывшего губернатора Челябинской области – Михаила Юревича, традиционно сильная своим PR-потенциалом, по видимому воспользовавшись не только сценарием Голливуда, но и древнекитайской стратагемой №7 «Извлечь нечто из ничего» (смотрим по ссылке), — придумала несуществующую «киосочную войну» в Челябинске.
Эта развязанная исключительно в медийном пространстве войнушка преследует множество целей — от дезориентации противостоящих ему элит и ухудшения показателей выборов президента — до повышения трафика в ТРК «Алмаз» и «Родник» за счёт его снижения у челябинской сети киосков.
Киоск у ЖК «Александровский» с предварительно сделанной надписью маркером «Тефтелев и Барышев, уберите свой киоск с газона!» демонтировали под покровом ночи и куда-то увезли.
«Павильон появился 24 января возле дома №14 на улице Бейвеля неожиданно для всех. Возмущению местных жителей не было предела. «Весь город в шаурме и в ларьках. Привет из 90-х. Когда эту шайку уже прикончат или заберут в Москву?.. Подходили к охране, охрана говорит, что их ищут. Провели кабель, перерезали, сейчас опять подцепились, прям настойчивые!.. Соседи, давайте скинемся на эвакуатор и, если киоск ничей, отвезём его и выкинем где-нибудь в лесу!» — такими сообщениями полна соответствующая тема в официальном паблике «Александровского» в соцсетях.
Первоначально жители заподозрили управляющую компанию, но там их гнев вполне разделили. При установке ларька неизвестные не пощадили декоративные кустарники, которые любовно выращивали на газоне коммунальщики. Они, в свою очередь, обратились в полицию, а также в администрацию района города и района. Чиновники ответили, что разрешения на установку не давали, а хозяева павильона неизвестны. Тогда ночью на стене «ларька раздора» появилась броская надпись «Тефтелев и Барышев — уберите свой киоск с газона!» (Накануне в СМИ появилась информация о переделе рынка малых торговых точек в Курчатовском районе. Ее главным героем был депутат Госдумы Андрей Барышев, чье имя ранее «засветилось» в похожем скандале с парковками)», — напомнил предысторию сайт «Ура.ру».
Отметим такой характерный приём, как предварительное нагнетание страстей в соцсетях и использование уличных граффити.
Ведь все мы помним, что пока «Юревич работает — город в пАрядке», верно?
Накануне «отъехавшего» в неизвестном направлении киоска с категоричным требованием к Барышеву и Тефтелеву убрать его с газона в самых различных средствах массовой информации появились «аналитические» тексты, рассказывающие читателям увлекательные истории о новой «ларёчной войне», накрывшей Челябинск.
В этих текстах фигурируют документы, придающие достоверность происходящему и даже содержатся элементы «журналистского расследования».
При этом фамилии «ви-ай-пи-персон» в различных статьях называются разные, хотя например персона главы Челябинска Евгения Тефтелева упоминается постоянно.
Например, в статье «Барышев и Рыльских не поделили киоски в Челябинске» на «Правде УрФО» утверждается, что на основе некоего конфликта две влиятельные в областном центре финансово-промышленные группы с условными названиями «Советская» и «Металлургическая» — вступили в войну из-за каких-то киосков и нового «ярмарочного рынка».
При этом утверждения о том, что участниками конфликта являются Андрей Барышев и Виталий Рыльских наверняка кажутся дикими для тех, кто осведомлён о дружеском характере отношений между Андреем Викторовичем и Виталием Павловичем.
Расчёт на раскрутку в СМИ несуществующей войны делается на не особенно просвещённое, во многом сформированное также, кстати, Юревичем общественное мнение, согласно которому «Дрюля» и «Палыч» конечно же просто обязаны «забивать стрелки» по поводу именно коммерческих палаток, торгующими урюком и хурмой. А также в надежде на то, что действительно присутствующие на десятых ролях различные «авторитетные» бизнесмены с контуженными головами могут вспомнить давно прошедшие 90-е и схватиться за биты — что естественно будет только на руку Юревичу.
Желание если не рассорить разные, но одинаково оппонирующие бывшему губернатору элиты — «Советскую» и «Металлургическую» (о классификации групп влияния в Челябинске от «УралДейли.ру» можно прочитать здесь), то по крайней мере внести хаос в тыл противника — очевидно. Но это только одна из целей.
Упоминание фамилии Тефтелева, как представителя и одного из лидеров «магнитогорских», — говорит и об очевидной цели создания хаоса в подготовке кампании на президентских выборах-2018 в регионе, с итоговой дискредитацией действующего губернатора Бориса Дубровского. Эта задача, которую поставил перед своими политтехнологами Юревич, впрочем, долгоиграющая.
Так, акцент на якобы коррумпированности челябинского градоначальника делается в другой статье «киосочной» тематики — «Глава Челябинска Евгений Тефтелев занялся рэкетом», опубликованной на сайте «Русская пресса», который контролирует известный политический авантюрист Евгений Кротенко, также близкий к Михаилу Юревичу (симптоматично, что на «РП» в большом количестве публикуется псевдоаналитика с наездами на руководство УФСБ по региону).
Ещё два приближающихся события, а именно вынесение приговоров близких Юревичу людей — экс-сенатора Константина Цыбко и бывшего «политического» зама Николая Сандакова, заставляют Юревича запускать по всем направлениям дымовую завесу, создавая несуществующие конфликты.
А так как судебные процессы над Сандаковым и Цыбко, как можно предположить, влетают Юревичу в копеечку (адвокаты, заказные статьи, депутатские запросы в защиту подсудимых, организация проверок СК и УФСБ по Южному Уралу и т.д.), попутно решается возможно основная задача — дискредитация малого бизнеса в сфере торговли для привлечения дополнительного трафика в ТРК экс-губернатора — «Родник» и «Алмаз».
Юревич требует от своих политтехнологов, чтобы все его интриги по созданию управляемого хаоса окупались, а в идеале и приносили прибыль.
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Комментарии
Уважаемая, Саша! Ушел МЮ из политики, ушел! Нет смысла все тексты Уралдейли посвящать ему, это уже не смело, не интересно и даже глупо. Как и все "патриоты" вы отнюдь не идете воевать за Родину и за ваш город и вашу область, объясняете все не удачи не Америкой (масштаб не тот), но происками МЮ. Власти промашку допустили? Это не они это бывший губер. Снегом дороги засыпало - это все он гад, дорог понаделал. Ларьки понаставили как магнитке? Это МЮ все делает, больше того он сам эту шаурму возле Бесарабского продает -потому там и очереди, люди стоят чтобы плюнуть в него. И так далее и тому подобное. Придите в себя, Саша! Война с МЮ закончилась и вы победили. А если вам не досталось ее плодов, то сейчас уже поздно метаться, денег больше на это дело не дадут (по крайней мере в таком количестве точно). Напишите, лучше острый материал про что-нибудь не имеющее отношение к вашему врагу. А мы будем ждать новых граней вашего таланта.
Санёк, из политики Юревич ушёл - это правда, но миссия нашего сайта - это иннформационно его сопроводить до скамьи подсудимых. Поэтому писать мы про Юревича будем, пока главный вор Челябинской области не сядет в тюрьму.
юревич булку испекал .аристов иантипов мясом завалили. косилов курей разводит -людиработают .а ваши хозяева из администрации на чем состояние сколотили?
Юрий, нет у нас никаких хозяев, Уралдейли.ру - независимый сайт, он никому не принадлежит.
Ваш сайт - ваша миссия - ваше дело. Удачи!
Санёк, спасибо.
Ошибаешься ты санек. МЮ ,и правда "прибили",но его гидра "макаронная ОПС на время ушла в тину. Но в любой момент может всплыть. Поэтому с этим МЮ и его ОПС,надо быть на готове. С 2005 по 2014 ох и поураганили они с областью. Лет 30 -40 придеться Челябинску выходить из пике . Куда его пустила макаронная ОПС!
Да от....тесь уже от мужика(Юревича)! Нормальный мужик,хороший руководитель и грамотный бизнесмен. Посмотрите на предприятия,которые он создал и на засзранный теперь город,столько грязи и безобразия с 90-х не видели. Интересно сейчас смотреть на деятелей-ПРАСТИТУТОК,которые пресмыкались,шестерили ,жопу лизали Юревичу,а теперь "рвут ,как крысы его и поливают грязью". Не стыдно? Уже бы .... спрятались и помолчали,больше всего таких слащавых тварей ненавижу ,да ладно еще бы женщины,а то мужики .... :-).Тьфу Заразы!
Олег, завязывай бухать и матерится - пришлось тебя отмодерировать. Без матов не умеешь разговаривать или у Миши своего любимого нахватался?
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