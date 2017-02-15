Экс-замминистру культуры Челябинской области ужесточили статью и передали дело в суд

Как стало известно «UralDaily.ru», в уголовном деле в отношении Яны Комиссаровой, бывшего заместителя министра культуры Челябинской области, произошла переквалификация части статьи 159 УК РФ с 3-й (мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения, а равно в крупном размере) — на 4-ю (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), при этом экс-замминистру вменяют уже не 400 тысяч рублей хищений, а полтора миллиона.

После ужесточения обвинения уголовное дело и утверждения обвинительного заключения прокуратурой передано для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска, назначен судья — Михаил Новосёлов, дата пока не определена.

Напомним, Яна Комиссарова обвиняется в том, что в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы» для проведения фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего» заказала несоответствующие документации торговые домики у ООО «Династия».

Мероприятие было проведено 19 декабря 2015 года в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Яна Комиссарова была заключена под стражу, однако из СИЗО её быстро выпустили, заменив меру пресенчения на домашний арест.

В СМИ прошла информация о том, что показания в отношении Комиссаровой дал её бывший муж Евгений Агеев, осуждённый на 8 лет лишения свободы за мошенничество и вымогательство. Агеева называют «альфонсом», то есть живущим за счёт соблазняемых им женщин.

Общественное мнение симпатизирует обаятельной мололой женщине.