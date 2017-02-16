Картина маслом. Никас Сафонов нарисует портрет Бориса Дубровского

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский побывал на открытии выставки Никаса Сафронова «Избранное» в челябинском музее изобразительных искусств, — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе челябинского губернатора.

Никас Сафронов подарил Борису Дубровскому портрет президента России Владимира Путина и устроил главе региона экскурсию по своей выставке.

А ещё рассказал, как в Кремле выбирали Дональда Трампа.

«Для меня честь присутствовать в этих залах. Это действительно один из лучших залов России. Отреставрированный, сделанный с любовью и сохранен с 19 века. И освещение сделано как в самых лучших музеях, таких как Лувр, — отметил заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов. — Я с удовольствием сделаю портрет главы региона, тем более пушкинский герой Дубровский мой любимый герой».

В экспозиции «Избранное» представлено 102 работы известного автора. Публике представлены произведения, выполненные в разных жанрах: классического портрета, пейзажа, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Из забавных подробностей — портрет Путина в исполнении художника-царедворца достался губернатору Дубровсокго цветной, а мэру Челябинска Тефтелеву — чёрно-белый.

Кроме того, интересен рассказ художника, проливающий свет на закулисье большой политики о том, как в Кремле выбирали, кто будет президентом США, и кого, соответственно, нужно писать.

Как передаёт «Знак.ком», Сафонов сказал:

«Ко мне пришли с канала BBC с таким настроем, чтобы я сказал, что я знал, что президентом будет Трамп, поэтому его и написал. А раз прокремлевский, как они считают, художник знал, то и Кремль знал. А я начал издалека. Мне Лавров сказал: надо писать Хилари Клинтон. Еще год назад я начал ее портрет. А недели за две до выборов Лавров сказал, что, может быть, и Трамп придет. Я взялся за него. Надеюсь, что портрет попадет к нему. Я отдам картину Лаврову, а он решит, как передать. Если это сыграет для нашей страны на пользу, я буду рад».