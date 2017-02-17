Что связывает Сандакова с предателями Родины депутатами Госдумы Вороненковым и Максаковой, сбежавшими на Украину?

Бегство на враждебную России бандеровскую Украину депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова и его жены, экс-депутата от «Единой России» оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс, где подозреваемый на Родине в рейдерском захвате здания в центре Москвы, получивший гражданство Украины лично из рук Петра Порошенко парламентарий стал активно его отрабатывать, выдавая все известные ему государственные тайны, сравнивая Россию с гитлеровской Германией, — заставили вспомнить «челябинский след» госизмены.

Ведь мало кто обратил тогда внимание на то, что задержание сотрудниками УФСБ по Челябинской области вице-губернатора Николая Сандакова, впоследствии обвиняемого в коррупционных преступлениях, а затем и подсудимого в аэропорту г.Челябинска произошло в тот момент, когда он вместе с супругой Ириной улетал в Москву, как впоследствии выяснилось, на свадьбу будущих изменников Родины.

При этом депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, имея как впоследствии выяснилось двойное российско-германское гражданство, выступила поручителем в суде, ходатайствуя об изменении меры пресечения Николаю Сандакову, дав в суде лестную характеристику «Коле Астраханскому».

Так что же связывает предателей Родины и пиарщика Юревича?

«Весьма неожиданные подробности ставят под сомнение первоначальную версию о том, как был задержан обвиненный в коррупции Николай Сандаков.

Так, в политической тусовке активно обсуждается, куда именно в день задержания собирался ехать Сандаков. Согласно официально озвученной им самим версии (ее же, согласно сообщениям СМИ, придерживалась защита высокопоставленного чиновника) речь шла о рабочей командировке в Москву. Напомним, Сандаков в суде заявлял, что, зная о внимании к нему правоохранительных органов, заранее информировал их о целях своей поездки.

Действительно, следствию Николай Сандаков предъявил командировочное задание, в котором были упомянуты планы по проведению рабочих встреч в администрации президента. Но настоящей целью поездки была свадьба, утверждает издание «Озерский вестник».

По слухам, при личном досмотре Сандакова у него было обнаружено приглашение на свадьбу депутатов ГД Максаковой и Вороненкова. Аналогичное приглашение получила супруга Николая Сандакова Ирина Вострикова. И под эту «командировку» было забронированы билеты в бизнесс-классе авиакомпании, а также гостиница стоимостью 40 тысяч рублей.

Вострикова в интервью одному из уральских информагентств сообщила, что в день задержания супруга она собиралась лететь с ним в Москву на свадьбу к подруге. Этой подругой, как выясняется, была оперная певица и депутат российского парламента Мария Максакова.

«Я отпросилась с работы и отправлялась на свадьбу к нашей подруге в Москву, в офисе все пожелали мне удачи, мой супруг — в командировку. За нами, видимо, следили и знали, куда мы едем», — рассказала Вострикова «Правде УрФО», — сообщает «УралПолит.ру».

Таким образом челябинские контрразведчики не только задержали предполагаемого коррупционера, но возможно предотвратили его контакты с изменниками Родины.

Свадьба 37-летней звезды Мариинского театра и педагога Гнесинского училища Марии Максаковой из «Единой России» и 43-летнего коммуниста Дениса Вороненкова состоялась 27 марта 2015 года. Это первая свадьба в истории российского парламента, когда браком сочетались представители разных фракций. На торжество брачующиеся позвали руководителей всех думских фракций, в том числе Геннадия Зюганова и председателя палаты Сергея Нарышкина.

По данным прессы, на торжество были приглашены порядка 500 гостей, среди них губернаторы, министры, звезды шоу-бизнеса. На церемонии бракосочетания побывали певец Николай Басков, Борис Моисеев, Иосиф Кобзон, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, экс-министр культуры Михаил Швыдкой и другие.

А теперь зададимся вопросом — что мог делать на «межфракционной свадьбе», среди такого количества высокопоставленных в федеральном масштабе персон скромный замгубернатора из провинции? Не пригласили же на свадьбу губернатора Бориса Дубровского, а его зама, да ещё вместе с женой, да вместе с билетами в бизнес-классе, да с гостиницей в номере класса люкс, — позвали.

Жалуясь на действия бывшего начальника Управления ФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева директору ФСБ Александру Бортникову, господин Сандаков докладывал:

«Подавляющее большинство сотрудников ФСБ являются честными людьми и профессионалами, стоящими на страже государственных интересов России. Я сам внук чекиста. Мой дед служил органах государственной безопасности СССР на Западной Украине в конце 1940-х годов, боролся с бандеровцами. К сожалению, в органах ФСБ есть люди и другой категории, которые своей деятельностью дискредитируют не только ФСБ, но и всю правоохранительную систему страны.

В Челябинской области сложилось устойчивое ОПС, возглавляемое в 2104-2016годах бывшим начальником УФСБ по Челябинской области И.Ахримеевым...»

Как же должно быть было бы стыдно деду Николая Дмитриевича, борцу с бандеровцами на Западной Украине, что его внук собирался на свадебу к тем, кто очень скоро сбежит под крыло и «крышу» наследников этих самых бандеровцев, к тем, кто используя информацию перебежчика Дениса Вороненкова для нанесения максимального ущерба для России, даже не скрывают своей брезгливости по отношению к предателю.

«Новая газета» собрала исчерпывающее досье на предателя. «Решала», стукач, мутная фигура с сомнительными связями, «оборотень в погонах», человек, замешанный в десятке уголовных дел коррупционного характера, экономических преступлений и преступлений против личности, будущий фигурант уголовного дела о рейдерском захвате элитной недвижимости в столице, и наконец — перебежчик и предатель России.

«Свидетель госизмены» экс-президента Украины Виктора Януковича, сбежавший во враждебную России страну и молниеносно получивший украинское гражданство указом Порошенко, предатель Вороненков, голосовавший в Госдуме за признание итогов референдума в Крыму и воссоединения полуострова с Российской Федерацией, тут же заявил в неньке, что «Крым стал для россиян «лакмусовой бумажкой», который объединил граждан «вокруг идеи что-то спи…ть у своего соседа». Вороненков призвал украинцев проявить силу воли и противостоять Кремлю, который «продолжит давить и ломать Украину» (цитата из украинских СМИ).

А в интервью заблокированному Роскомнадзором в России оголтело-русофобскому и нацистскому сайту «Цензор.нет», где русских и россиян называют не иначе как «ордынцами», «орками» и «недолюдьми» — предатель сравнил Россию с Третьим Рейхом:

«Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит. Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Многие вещи сейчас тождественны в России».

Предателя презирают даже российские либералы из внесистемной оппозиции и сами украинцы. На «Эхе Москвы» сбежавшую чету российских депутатов шельмует Шендерович (это кем надо быть, чтобы заслужить презрение Шендеровича), а украинский публицист пишет на украинском же ресурсе «Обозреватель»: «...Серый кардинал российского политикума Владислав Сурков отправил в Украину карманных стукачей, которые будут сливать всех партийных бл...ей испачканных в оккупации Крыма, разумеется кроме самого Суркова...»

«Денис Вороненков даже формально — не первый российский депутат, уехавший из страны, опасаясь уголовного преследования. До него примерно тот же путь проделал Илья Пономарев, лишенный депутатского мандата в прошлом году, когда он уже жил в Киеве. Но Пономарев, по крайней мере, старается быть классическим политэмигрантом, для которого отъезд из России — не более чем перемещение в пространстве, не мешающее ему быть таким же российским оппозиционером, как и до отъезда. С Вороненковым все иначе. Он не столько политэмигрант, сколько перебежчик в самом точном словарном смысле этого термина из времен холодной войны», — считает журналист Олег Кашин.

Вот к таким людям спешили на свадьбу Николай Сандаков и его жена Ирина. Для чего спешили? Тут несколько версий.

Как сообщает «Медуза», Вороненков известен, как «решальщик» или «решала». Так на жаргоне криминала называются люди, которые имея реальные связи в правоохранительных органах и других властных структурах, либо «надувая щёки», то есть придумывая их и занимаясь мошенничеством, «берутся решить вопрос» за денежное вознаграждение о предоставлении незаслуженных преференций бизнесменам, за возбуждение или прекращение уголовных дел, выступая по сути посредниками при совершении коррупционных преступлений.

Уже упомянутая нами статья в «Новой газете» «Призрак коммуниста» приводит несколько таких эпизодов из криминальной карьеры Дениса Вороненкова. Так, по одному из криминальных эпизодов «решала» Вороненков получил «гонорар» в 700 тысяч долларов, а по другому — пять миллионов долларов, причём в последнем случае бизнесмена, передавшего деньги за закрытие в отношении него уголовного дела, застрелили, и Вороненков мог быть причастен к заказному убийству.

Николай Сандаков сам и посредством своих адвокатов неоднократно заявлял, что к моменту задержания в аэропорту Челябинска он ощущал внимание к своей персоне со стороны следователей СК и оперативных работников ФСБ. Так не летел ли он на свадьбу к Вороненкову «порешать свои вопросы», с целью избавиться от этого внимания силовиков?

Не исключено также, что Сандаков, опытный политтехнолог, — каким-то образом участвовал в избирательных кампаниях Вороненкова и Максаковой-Игенбергс, и его решили отблагодарить вместе с супругой приглашением на свадьбу, забронировав билеты бизнес-класса и роскошный отель. Мы говорим о том, что пиарщик Юревича мог быть причастен как к получению закамуфлированной взятки «борзыми щенками» за консультации в проведении избирательных кампаниях предателей Родины...

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов версию, согласно которой «депутатская чета», несмотря на внимание к их свадьбе влиятельных персон Кремля и Охотного ряда, уже тогда планировала свой побег в незалежнюю, и «Коля Астраханский» вместе со своей «натуралогубой» супругой Ириной планировали к ним присоединиться...