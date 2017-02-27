Петушки «Мечела», оранжевые тепловозы и прочие странные чудачества директора Щетинина

Уже несколько месяцев одной из главных проблем Челябинска являются выбросы в атмосферу промышленных предприятий. Областной центр долго травили, и до последнего времени было непонятно кто. «Непонятно» — потому, что когда кто-то из горожан по инерции грешил, скажем, на ЧЭМК, — тот видимо не был в курсе о гигантской проделанной работе на эдектрометаллургическом комбинате по снижению выбросов и вредных веществ, в них содержащихся.

В результате кропотливой работы различных ведомств по выявлению «засранцев», прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело по факту выбросов на заводе по производству коксохимической продукции компании «Мечел-кокс» (входит в группу «Мечел») и, как говорят, именно по этому поводу председатель совета директоров ПАО «Мечел», в которое входит Челябинский металлургический комбинат, Игорь Зюзин, как сообщает «Знак.ком», провёл переговоры с губернатором Борисом Дубровским.

Нам кажется, что не в уважаемом Игоре Владимировиче дело, ну не может собственник группы предприятий уследить за всем, да и травить Челябинск у влиятельного металлурга и в мыслях не было, но при этом строго спросить непосредственно с директора ЧМК не помешает. Директор на «Мечеле» относительно новый.

В конце сентября прошлого года новым управляющим директором входящего в Группу «Мечел» Челябинского металлургического комбината вместо 58-летнего Рашида Нугуманова назначен 59-летний Анатолий Щетинин.

Биография нового директора, как сообщает пресс-служба ЧМК, выглядит вполне достойно. В 1984–2001 годах он прошел путь от мастера разливочного пролета до первого заместителя начальника производственного управления ОАО «Челябинский металлургический комбинат». Затем возглавлял комбинат «Южуралникель» и Челябинский завод профилированного стального настила; занимал руководящие посты в ООО «ЕвразХолдинг», вновь возвращался на ЧМК, работал в Румынии — управляющим директором меткомбината «Дактил Стил Оцелу Рошу» («дочка» «Мечела»). С декабря 2012 года по сентябрь 2016 года управлял ОАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»).

Но видимо что-то произошло, какие-то глубинные сдвиги в личности Анатолий Петровича — в те этапы, скорее всего, его биографии, когда он гастролировал вдали от Челябинска. Может, что-то в Румынии с человеком случилось, какими-то странными идеями он проникся.

Помимо экологических безобразий, в чём-то особо выдающемся Анатолий Петрович замечен не был. Ну разве что собрался сократить около тысячи рабочих «Мечела». Хотя ранее говорили о двух тысячах.

Разговор о сокращениях, а потом и они сами начались практически сразу же после назначения Щетинина. 20 сентября 2016 года на сайте 74.ру представили нового директора, а уже 30 сентября, на «дочке» того же сайта — Чел74.ру — объявили: «На Челябинском металлургическом комбинате (входит в группу «Мечел») готовятся масштабные сокращения персонала. Об этом Chel.ru сообщили пользователи — сотрудники предприятия. По их данным, речь идет об увольнении двух тысяч человек. Руководителям подразделений комбината разослано письмо с просьбой до 27 сентября подготовить списки на увольнение.

Между тем управляющий директор ЧМК Анатолий Щетинин проинформировал минэкономразвития региона, что массовых сокращений на предприятии не планируется».

И ведь не соврал человек — сократили не две тысячи, а всего около тысячи. Какие же это массовые сокращения, это так — лёгкая оптимизация...

На форуме работников ЧМК на сайте Пикабу под темой «Меня терзают смутные сомнения насчет промышленности в Челябинске и России...» обсуждаются художества Щетинина. Вот лишь несколько записей — с сохранением авторских орфографии и пунктуации , а с остальными высказываниями можете ознакомиться по ссылке:

«ЧМК не только планирует сокращение 14%, но собирается снять со своего баланса общежития, дворец культуры и др. социалку. Щетинин все это отрицает - это его стиль работы такой. За его плечами 50% реструктурированых работников Ижстали...»;

«Как это нет сокращений, они попросту врут. Нам открытым текстом сказали, искать потихоньку работу. Сейчас первых сокращают пенсионеров кому за 55 (женщины) и 60 (мужчины). УЖЕ НЕ ЗНАЮТ, КАК РАБОЧИХ НАКАЗЫВАТЬ, ИДУТ НАСТОЯЩИЕ РЕПРЕССИИ, ХУЖЕ ЧЕМ НА ЗОНЕ. ВООБЩЕ УЖЕ ДОШЛИ ДО ТОГО, ЧТО ОХРАНА СТОИТ В ДУШЕВЫХ И ПРОВЕРЯЮТ ПРОПУСКА, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЗЯЛ ПРОПУСК, ЗАПИСЫВАЮТ И НАКАЗЫВАЮТ. ВОПРОС, КАК ЖЕ МЫ ТОГДА ПРОХОДИМ ПРОХОДНЫЕ, ЧТО БЕЗ ПРОПУСКА ЧТО ЛИ, ПРОСТО ПРИШЛИ В ЦЕХ ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, ПЕРЕОДЕЛИСЬ В РОБУ И ПОШЛИ В ЦЕХ БОЛТАТЬСЯ ТАК ЧТО ЛИ?»;

«На следующем этапе "реструктуризации" видимо прямо под душем пропуск будут проверять. Придется всем пропуск в заднице носить. Пора начинать готовиться тем, кто планирует продолжать работать...»;

«Похоже на то, ему самому сколько лет тоже небось за 60, может быть ему самому уже пора на пенсию. А то складывается такое мнение, что уже умишком тронулся, если творит такое. А на Ижстали наверняка перекрестились, когда он от туда уехал, САМОДУР ПРЕСТАРЕЛЫЙ!!!»;

«Наверное, перемены требуют жертв - но что творится на ЧМК - это разгул хамства и унижений. Каждый день сообщают все новые и новые подробности жизни на ЧМК. Тут теперь новая забава- по распоряжению Службы режима составляются списки работников, которые могут заходить в заводоуправление. Так поставьте еще по углам автоматчиков и по периметру овчарок пустите!!! И все норм! Никто не подойдет даже.Говорят, работники по з/управлению могут перемещаться только по пожарным лестницам. По центральной - НИЗЗ-ЗЯ!!! Кто знает - на лифте можно?»;

«Мне вот интересно - задумывается ли г.Щетинин какая память останется после его работы? Мне кажется, будут называть могильщиком ЧМК. Если Нугуманова (предшественника) вспоминают добрым словом- то тут(((( Комбинату при таком руководстве будет каюк. ЧМК ожидает судьба ЧТЗ. Почитаешь биографию директора и везде после него развал... Ижсталь сократил на 60!!!%. Хотя и говорит, что производство увеличилось в 2,5 раза. На комбинате нездоровая обстановка. Все на измене- подозревают во всех смертных грехах. Особенно боятся утечки информации. Открещиваются от всего. Э/почта уже не в чести. Предлагаю завести почт.голубей. Челябинск и до этого относился к городам с высоким протестным движением. Похоже скоро начнется движуха...»;

«В день сокращают по 40 человек. Стан 780 и 240 закроют 1.01.2017, Щетинин метёт метлой, пишут по собственному желанию профессионалы, которые уйдут и работать будет не кому. Зато ввёл физзарядку с 11.00 до 11.10, издевательство полнейшее!».

Стоп! Про обязательную физзарядку, которую ввёл для рабочих господин директор. Что и кого это нам напоминает?

Вспомнили! Конец 90-х, стиль руководства директора Челябинского завода имени Калющенко, выпускника физкультурного факультета пединститута Бухдрукера Сергея Моисеевича. Помните Сергея Моисеевича? Тот тоже чудил. И зарядку заставлял делать рабочих, и в прорубь зимой нырять (кто нырнул — тому тут же, у проруби давал деньги).

О чудачествах бывшего физрука тогда судачил весь Челябинск, и иногда складывалось впечатление, что человек глубоко болен. Что произошло в итоге? Завод у чудака отобрали. А сейчас Сергей Моисеевич, коммерсант даже не средней, а очень даже небольшой руки, прочно увяз в лапах саентологов, штудируя труды Хаббарда, посещая их семинары и отчисляя сектантам изрядные суммы от прибыли.

И своих рабочих экс-физрук, кстати, тоже активно сокращал.

А чудит ли ещё как-то господин Щетинин? Чудит, да ещё как. Покрасил, например, тепловозы, которые перевозят продукцию «Мечела» по территории предприятия, в оранжевый цвет. Почему в оранжевый, что за причуда? Бог весть, может проникся идеями ещё первого украинского — ющенско-тимошенсковского майдана, куда видимо и выйдет голодная масса уволенных им рабочих.

Однако оранжевые тепловозы — это ещё не самое странное в поведении Анатолия Щетинина. Хит сезона — это конечно поросята и петушки из каслинского литья.

Руководителям подразделений, которые его порадовали своими показателями, Анатолий Петрович дарит... петухов в исполнении мастеров традиционных промыслов г. Касли.

А тем, кто не порадовал — из того же литья... свинок.

Вот откуда у человека такое восприятие действительности, что в самом суровом районе сурового Челябинска — Металлургическом — дарение петушков — это знак похвалы. Что, мастер производства, передовик, придёт домой и скажет: «Жена, а я оказывается петух, ты рада за меня, дорогая?»

А как дарят этих петухов из литья? Выходит на сцену директор и говорит: «Дорогой Иван Петрович! Твой цех добился высоких показателей! За это я тебя решил от души опетушить, петух ты наш гамбургский!» Не знаю, как вам, дорогие друзья, а нам уж лучше свинью...

Кстати, уже упоминаемый нами в сегодняшней статье Сергей Моисеевич Бухдрукер — дарил передовикам, директорам подразделений своего завода фотографии любимого себя — с радостным весёлым лицом, а отстающим — с лицом недовольным. Чем не петушки со свинками???

Мы можем ошибиться, но рискнём предположить, что такие общие моменты в более чем странном поведении двух директоров — действующего «Мечела» и бывшего — ЧЗК — имеют корни в дианетике, как её ещё называют «секте успешных людей», адепты которой в значительной степени как раз составляют топ-менеджеры и предприниматели.

Представляете, какой разразится скандал, если окажется, что директор такого промышленного гиганта, как Челябинский металлургический комбинат оказался где-нибудь в Румынии втянут в эту тоталитарную секту. Ведь такие люди просто обязаны не только делиться с «отцами Церкви саентологии» деньгами, но и всеми производственными, коммерческими секретами и тайнами.

Кроме того, высшие иерархи саентологии тесно связаны с иностранными спецслужбами, а «Мечел» имеет в том числе и оборонное значение...

Но даже если мы не правы, и внимания нашей контрразведки к директору не требуется, то может следует привлечь внимание докторов? А то не ровен час что-нибудь выкинет человек, перейдёт от безобидных чудачеств — от оранжевых тепловозов и петушков с поросятами — к настоящим уже безумствам, да и дело ли, если руководителя солидного предприятия увозят на белой машине в дом скорби, помещая в одну палату вместе с Наполеоном, Цезарем и Зюзиным.

А чтобы было предельно ясно, к чему всё это может привести — процитируем старую публикацию про адепта Церкви саентологии уже упоминаемого сегодня Сергея Бухдрукера:

«Все пять лет, что Сергей Бухдрукер «светился» в общественном пространстве Челябинска, он давал журналистам немало поводов для скандальных передовиц. Встав у руля ЧЗК, Бухдрукер выдвигал такие важные инициативы, как поголовная запись всех работниц в кружки шейпинга, профилактика эпидемии гриппа на заводе с помощью чеснока и купания в проруби или соревнование на лучшего заводского выпивоху с последующим вручением победителям призов (по бутылке на брата) и приказов об увольнении. В январе 1999-го он продолжил эту линию, объявив на ЧЗК конкурс «по разработке и созданию наиболее благоприятных условий для пьянок». Свой поступок бизнесмен объяснял так: поскольку бороться с пьянством бессмысленно, им надо управлять.

Параллельно шел активный «внешний PR»: Бухдрукер сообщал то о своем желании стать председателем областного комитета по экономике, то о намерении купить ЧТЗ. А в апреле он обнародовал в газете «Бизнес-класс» обращение к Герхарду Шредеру, где повествовал, как он «недавно задумался о том, что ракетная установка «катюша», выпускавшаяся в годы Великой Отечественной войны на заводе им. Колющенко, — прежде всего орудие убийства». Первым «огромным вкладом в процесс осмысления ценности человеческой жизни» стали «глубочайшие извинения перед канцлером ФРГ и германским народом», которые Сергей Моисеевич приносил за то, что руководит предприятием, выпускавшим легендарные установки, и призыв последовать его примеру всем директорам военно-промышленных заводов Земли. Однако к лету, с потерей контроля над заводом, ньюсмейкерская деятельность Бухдрукера постепенно затихла....»

Случай в «Мечеле» пока ещё поддаётся лечению, уважаемый Игорь Владимирович Зюзин! Пока что, слава Богу, всего лишь петушки, физзарядка для рабочих и оранжевые тепловозы, но дойдёт ведь и до обращений к Ангеле Меркель с извинениями по поводу того, что из стали ЧМК делались пушки, убивающие доблестных солдат Вермахта...