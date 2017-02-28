Варламов наехал на челябинские алкомаркеты «Красное и белое», покусился на святое!

Топ-блоггер Илья Варламов неожиданно разразился гневной тирадой в адрес нашей челябинской гордости, не побоюсь этого слова, — сети алкомаркетов «Красное и белое», которые на родине бизнесмена Сергея Студенкина, хозяина безотказных алкогольных «сосок» по доступной цене, где каждый второй юный челябинец впервые купил и вкусил своё первое пиво, ласково кличут «кэбэшки».

Провокатору не понравились вывески — ну да, они довольно обширные и чаще всего занимают весь фасад заведения, ну так а как ещё страждущему издалека узреть гостеприимную гавань доступного пойла. Если проехаться поздним вечером по новым районам Челябинска, которые выросли как грибы-поганки вдали от шума городского, то есть в чистом поле, то из всех благ цивилизации в этих милых гетто можно увидеть лишь весело подмигивающие красным глазом вывески-фасады «Красное&Белое».

Это что же, кудрявый шалопай выступает против единственных очагов нашей, не побоюсь этого слова, цивилизации?

Более того, суровая экспансия челябинских алкомаркетов в другие города России — один из немногих примеров наступления нашего передового бизнеса в логово соседей, это наша гордость — доступное пошаговое бухло и пойло, которым мы гостеприимно, от всей нашей широкой уральской души потчуем разных курганцев.

Каждый челябинец гордится также тем, что владелец «К&Б» Сергей Студенников находится на 193 позиции списка богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Вот чего может достичь любой реальный пацан на раёне, лузгающий на кортках семки с банкой «Балтики-9». Так мы, по крайней мере, думаем мы, челябинские гопники.

Не нравится вишь Варламову, этому, млин, «мааасквичу», что огромные вывески наших суровых челябинских алкомаркетов уродуют российские города, тоже мне эстет.

Погоди, кудрявый, мы ещё до Москвы доберёмся, добавим красненько-беленького в стены древнего Кремля.

Признавайся, чей заказ отрабатываешь, агент госдепа. Кто тебе, охламон, заказал наши «кэбэшки»? Руки прочь от наших очагов культуры.