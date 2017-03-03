Есть ли связь между расследованием Навального о Медведеве и назначением Юревича губернатором Челябинской области?

Интернет-тусовка обсуждает антикоррупционное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, героем которого стал председатель российского правительства, экс-президент РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Фильм Навального «Он не Димон» на сегодняшний момент посмотрело в Юутюбе почти 2,5 миллиона человек и наверняка посмотрят ещё несколько миллионов.

Высшие руководители «Единой России», пресс-секретари президента и премьера Дмитрий Песков и Наталья Тимакова не то, чтобы опровергли информацию, изложенную в фильме «Он не Димон», но подвергли её сомнению в связи с судимостями Навального.

Естественно, мы не берёмся давать оценку изложенным в видео фактам, однако нам интересно, а если ли связь предполагаемой коррупции в высших эшелонах власти с назначением губернатором Челябинской области 22 марта 2010 года Михаила Юревича, которое произошло Заксобранием по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

Ведь согласитесь, «номинирование» Юревича на должность губернатора промышленного и ключевого для обеспечения обороноспособности страны (одни южноуральские ядерные «запретки» чего стоят!) наряду с другими четырьмя кандидатурами от правящей партии парламентского большинства, не говоря уже о выборе Юревича как кандидата в губернаторы (ЗСО просто не могло не утвердить рекомендуемую президентом кандидатуру), стало шоком, настоящим ледяным душем для нормальных людей.

Говорящее фото в репортаже «УралДейли.ру» «Триумф настоящих макарон. Историческая фотохроника» с того памятного заседания южноуральского парламента «О боже, неужели это не сон...» с Виктором Филипповичем Рашниковым, закрывшим глаза, — даёт лишь слабое представление о том шоке, который испытала деловая и политическая элита...

Бэкграунд Юревича был скандальным, одиозным, уже тогда было ясно, что это жулик с большой дороги, превративший конвертацию бизнеса в политику и наоборот в стиль жизни. Было ясно, что и на посту губернатора, как до этого на должности мэра Челябинска Юревич будет заниматься лишь одним — грести в свой личный карман, воровать и плодить коррупцию.

Так собственно и оказалось!

Сайт «УралДейли.ру» с момента выдвижения Юревича на эту должность придерживалось одной-единственной позиции — если бы президентом России оставался Владимир Путин — этого скандального назначения, ввергнувшего регион в череду бесконечных скандалов и пучину коррупции, никогда бы не произошло. Скорее всего, Владимир Владимирович Путин (вера в нацлидера в нас непоколебима!) остановил свой выбор на кандидатуре близкого и понятного ему выходца из ФСБ Михаила Игнатьевича Гришанкова, фамилия которого также фигурировала в «списке пяти» кандидатов от партии власти.

Коррупционное объяснение назначению Юревича, согласитесь, напрашивалось само собой. Не могли такого прожжёного прохиндея назначить губернатором «просто так».

В расследовании Навального среди олигархов, оказывающих финансовую помощь благотворительным и некоммерческим фондам, через которых приобреталась элитная недвижимость и прочие блага, оказавшиеся в распоряжении федерального руководства того периода, фамилия Юревича не звучит, но нам по-прежнему интересно — каким образом этот «главпахан» стал управлять Южным Уралом.

Мы согласны, что интерес у нас местячковый. Но принципиальный. Коррупционер ли Дмитрий Анатольевич, честный ли человек, и это Навальный его оболгал — пусть разбираются правоохранительные органы, и дают свою оценку читатели его блога и зрители его фильма. Ответьте только, бога ради, на наш один-единственный вопрос — кто «хапнул за Юревича» и сколько, и когда этот человек будет наказан?