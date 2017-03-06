Оранжевое настроение директора ЧМК, Или не пора ли Зюзину вызвать доктора к своему топ-менеджеру Щетинину?

Одной из самых обсуждаемых читателями «УралДейли.ру» статей, опубликованных на прошлой неделе, стал наш текст «Петушки «Мечела», оранжевые тепловозы и прочие странные чудачества директора Щетинина». Среди опасных чудачеств топ-менеджера владельца Группы «Мечел» Игоря Зюзина — управляющего директора Челябинского металлургического комбината Анатолия Щетинина, мы отметили его болезненную склонность к оранжевому цвету украинского майдана (покраска тепловозов и, как оказалось, не только их), странный выбор методов поощрений и наказаний (дарение поросят из каслинского литья — отстающим руководителям подразделений и петушков — передовикам производства), а также неожиданное возрождение производственной гимнастики на ЧМК.

Вспомнив эксцентрика 90-х годов, молодого директора Челябинского завода им.Калющенко Сергея Бухдрукера, впоследствии попавшего в лапы саентологов, организовывающего работягам «места для пьянки» и заставляющего пролетариат здоровья ради сигать в прорубь, — мы предположили, что возможно Анатолий Петрович тоже сектант, — может быть и не саентолог, а какой-нибудь мормон, свидетель Иеговы или вовсе кришнаит, однако подавляющее большинство читателей, оживлённо комментирующих нашу статью (количество комментариев перевалило за полсотни, а сама статья всю неделю продержалась в топе самых посещаемых текстов) считает директора просто самодуром.

И тут мы вспомнили очень кстати историю 2008 года, когда Владимир Путин, в то время премьер правительства, пообещал прислать к Игорю Зюзину доктора и «всё зачистить».

Напомним, произошло это, как вспоминает «Ъ», в июле 2008 года, когда на Зюзина и принадлежащий ему «Мечел» обрушился с критикой Владимир Путин. На заседании правительства, проходившем с участием владельцев ведущих металлургических предприятий, обсуждались проблемы отрасли, в том числе трансфертное ценообразование, позволяющее компаниям минимизировать налоги. Игорь Зюзин на заседание не явился.

«Собственника и руководителя "Мечела" Игоря Владимировича Зюзина мы пригласили на совещание, но он вдруг заболел. А меж тем в первом квартале его компания продавала сырье за границу по ценам в два раза ниже рыночных. А маржа где, в виде налогов?» — задался вопросом Владимир Путин. И посоветовал Зюзину (сегодня уже можно утверждать, что эта фраза стала крылатой) «как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы». А также попросил обратить особое внимание на вопрос ценообразования в «Мечеле» ФАС, «а может быть, даже и Следственный комитет прокуратуры» (тогда СК входил в ее состав).

Ну, прокуратура уже обратила внимание на ЧМК, точнее на «Мечел-кокс» — по факту выбросов в атмосферу, так что аналогия с 2008-м годом почти полная, разве что доктора Анатолию Щетинину пока прислать ещё не пообещали, а наверное надо бы.

Нам кажется, что доктора Анатолию Петровичу может прислать Игорь Владимирович, переняв бесценный опыт Владимира Владимировича.

Сегодняшняя статья будет целиком основана на комментариях наших читателей, сообщивших новую бесценную информацию о удивительных поступках нашего пациента.

Сайт «UralDaily.ru» после публикации нашей статьи стал настоящим форумом для заочного общения сотрудников ЧМК — как уволенных при директоре Щетинине, так и продолжающих пока работать. Наши респонденты сообщали всё новую и новую шокирующую информацию о чудачествах директора. Их старались опровергнуть «специально обученные люди» из окружения господина Щетинина. В общем, получилось весело.

Прежде всего — вот фото оригинального каслинского поросёнка, скорее даже кабанчика, присланное читателем Марией: «Реальные хрюшки которые дают. И самое смешное что ситуация еще хуже чем пишут».

Напомним, такими кабанами Алексей Петрович премирует отличившихся руководителей. Мы попросили прислать также фото петушка — для аутсайдеров, надеемся, что пришлют!

Итак, поехали!

Орфография и пунктуация сохранены в авторской редакции. Для удобства мы сгруппировали комментарии по темам.

Про спиленные деревья

Горожанка

Отличная работа, дейли! Хотя бы вы (стальные СМИ соблюдают политес, заводская многотиражка -особенно) обнародовали, что творится на Мечеле... Действительно, синдром сумасшедшего директора налицо... Если еще добавить, что он велел срубить ВСЕ ДЕРЕВЬЯ - 2000 - на территории завода!! С мотивацией - внимание - ЧТО ОТ НИХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЖАР!!! Ну, это уже за пределами человеческого разума...

Горожанин

Справедливости ради, нужно отметить, что спиливать приказано было только тополя до высоты три метра Тем не менее, надо признать, что на комбинате творится аццкий трэш. Перетрясли всю структуры, перетрясли все руководство. Некоторым руководителям подразделений повезло проработать по три часа (утром назначили, в обед сняли), некоторым досталось три дня И если с локомотивами можно как то придумать обоснование окраски в оранжевый цвет, то ворота, ящики в душевых я придумать не могу. Сейчас весь комбинат усиленно ищет бордюры под снегом и посыпает тропинки дресвой, по весне будем искать асфальт и красить траву. А еще злые языки говорят, что видели УДК не совсем трезвым, рассказывают истории про стул одного начальника цеха, про стол одного директора, про жилетку одного начальника управления, истории насколько невероятные, настолько и правдивые, и историй этих уже достаточно много

Может все таки послать доктора? А? Владимир Владимирович... В прошлый раз доктор не доехал

Про сломанный стул





Горожанин

Как то, будучи с обходом в одном крупном прокатном цехе УДК, проходя мимо мусорки увидел выброшенный, сломанный стул. Наш герой не смог пройти мимо, достал стул, пришел к начальнику цеха и со словами (очень близко по тексту, но гораздо жестче в выражениях) - "сидишь тут в кресле, свою ж..пу греешь! вот тебе стул, будешь на нем сидеть!"

и сидит сей уважаемый начальник на стуле. стул починили, да, кресло отодвинули.

начальник уважаемый, крупного прокатного цеха...

такая вот байка.. история выдуманная, все совпадения случайны!

Про борьбу с «синей плесенью»

Горожанин

На самом деле, все эти истории следствие, они будут появляться каждый день, дело не в историях, дело в системе. В системе управления. К сожалению, на ЧМК вернулись 90-е, со всеми атрибутами тех лихих лет, даже смена служебного автомобиля УДК показательна, прежний ездил на AUDI A8, нынешний сел на LandCruiser. Ну и как в те 90 - стиль менеджмента - стиль банды, со всеми вытекающими. Единоличная власть пахана, кураж над слабыми, право сильного. С членами банды разговор короткий, или ты принимаешь условия игры, или тебя не будет. Подбор новых руководящих кадров тоже показателен, дают шашку, приводят жертву - руби.. не можешь? рука дрогнула? слабак! Понятно, что здесь шашка метафорична

Здесь же ежедневные опускания руководителей подразделений. Руководители взрослые люди, с определенными амбициями, опытом и знаниями, так скажем, с определенными рогами. Так вот как вы думаете, какие чувства испытывают эти люди когда их прилюдно ставят в коленно-локтевую позу? А стиль такой, да.. унижать прилюдно (поросят вручают при всем честнОм народе, на очном совещании с УДК, третий поросенок - увольнение).

Идет борьба с "синей плесенью", так по словам УДК, можно назвать ИТР комбината. Он обещал, что победит эту "синюю плесень". И очень многие знающие и умеющие специалисты уже в поисках работы.. Иных уже нет, как правило, лучших. Увы.

А историй этих - несть числа

Дело не в историях, дело в системе. В системе управления. Любая система имеет право на жизнь и в данный момент времени на ЧМК она такая.

Про вибрирующий телефон





Горожанин

Историй и мыслей, у меня как у дурака махорки, но рассказывать.. хм...

Впрочем еще одну историю я расскажу, как обычно - все совпадения случайны, но из нее, Даниил, Вы поймете, почему необходимо следить за языком.

На самом первом совещании с начальниками подразделений (зал человек на сто), у одного из начальников завибрировал телефон, не зазвонил, нет!

На вопрос УДК, чей? - тишина... Хорошо, сказал УДК, обращаясь к директору по безопасности - найди чей телефон, уволим его! не найдешь, уволим тебя!

Я не знаю, чем там история закончилась, но директор по безопасности работает. Учитывая, что он, как и директор по персоналу выходцы из одной известной конторы на три буквы (злые языки поговаривают), то.. то опасения раскрывать всякий инсайд становятся понятными

Ещё раз про оранжевую краску и гимнастику





Горожанин

Версия про то, что охмурили Толю румынские ксендзы, мне кажется смешной. Просто Толя (Щетинин) такой по жизни не пошел бы в производство стал бы очень авторитетным жуликом. Натура такая. Отсюда и все чудачества. Хочу чтобы! Ну и любит человек оранжевый цвет, что плохого? Ну покрасили тепловозы, что плохого? виднее стали С воротами (со всеми воротами, включая калитки) уже интереснее. Сказал, хочу чтобы! Чтобы завтра! (ну или до конца недели)... На самом деле на рынке стройматериалов на повороте на ЧМЗ возник дефицит оранжевой краски, потому как краску покупать не стали, а задание начальникам цехов дали. Поэтому, кто успел, тот метнулся на рынок, краску купил (естественно на свои деньги), свои ворота покрасил. Остальные получили по поросенку.. чугунному!

С зарядкой смешно получилось. Дело вроде благое и заявлено было с высоких трибун, а хочу, чтобы! чтобы завтра! все как один! в 11-00! под веселую музыку!

сказано- сделано, и вот весь комбинат! в 11-00 начинает упражняться, а чтобы публика не сачковала, ежедневно каждое подразделение отчитывается о количестве зарядившихся, с указанием отсутствующих и описанием причин отсутствия. И эти ежедневные отчеты (а на комбинате порядка сотни подразделений) направляются Директору по персоналу для оргвыводов.

Каждый день! Директору по персоналу! То есть, назначены были специальные люди, которые считали, писали и отправляли отчеты. Люди из числа работников. Вероятно Директору скоро надоело каждый день читать этот спам и каким то образом оказалось, что Толю не так поняли

Толя имел ввиду только заводоуправление (5 этажей конторы), а заряжаться начал весь комбинат все 14 с половиной тысяч работников...

Историй вагон и маленькая тележка, караван, так скать, историй

но вот я не думаю, что Анатолия охмурили там в Румыниях, нет... слишком конспирологическая версия, неправдоподобная, на мой взгляд. Просто он по жизни такой.

Как а анекдоте - "почему не в шляпе? н-наааа...... одел шляпу, иду, встретил - почему в шляпе? и снова н-наа.. ... есть пара показательных историй из этой серии...

сварной

На зарядку выходили и считали сколько людей вышло. Потом был приказ, мол много людей вышло на зарядку не заняты значит и уволил половину.

Про автогонки и снег





Горожанин

Да какие сайентологи? о чем мы?

первая история: есть категория работников с пропусками на личный транспорт, ну как правило руководители. есть правила передвижения по территории, в частности, скорость не более 30 км/ч и ранее бывали случаи когда лишали пропусков за превышение, понятно что чисто на глазок определяли, но тем не менее тише едешь - дальше будешь, да?

таки вот едет один руководитель по территории и видит в зеркало заднего вида Круизер догоняет. А в том месте длинный прямик и дорога ровная, короче секунд через десять он его догнал, фигурально уперся в бампер и едут так он еще метров двести. ну как едут? тошнят 30 км/ч, потому как мой герой помнит, что пропуска за превышение лишают влегкую. Круизер тем не менее не обгонял, так и дотошнили до Центральной проходной, где и разъехались в разные стороны. В итоге не успел мой собеседник доехать до рабочего места (а он ездил на совещание), туда уже прилетела указивка - пропуск сдать! с резоном - ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ! а маленьким шрифтом (на ушко сказано было) - УДК спешил, а ты ему дорогу не уступил... не свалил то есть, смерд. Секта? Сайентология? Не думаю...

вторая история - зимняя и тоже из серии - "почему не в шляпе?"

как уже упоминалось, зимой у нас национальная забава - найди бордюр под снегом! То есть, очистка территории от снега, чтобы были видны бордюры и от них еще 30-40 см в сторону от дороги снега быть не должно. Причем за территорию, имеют даже больше чем за производство. Реально!

Шашкой машут почем зря, поэтому территорию вылизывают как могут и если едет Толя и никого не видит на дороге, машущего лопатой - быть беде!

А тут едет Толя и вроде как лопатой машут, и метлой метут, но зима, зима то морозная была. В итоге... а в итог опять шашка в ход пошла, потому как в мороз злой руководитель выгнал на уборку снега. Огрёб тот начальник чьи работники территорию убирали. Секта? Не думаю...

Про Франкенштейна и вивисекцию





Горожанин

Жаль, люди уходят. Оно конечно, незаменимых нет, можно заменить один винтик. Система не заметит, а если и заметит, то перестроится. Можно и два винтика поменять и три. Инерция у системы хорошая и, я думаю, полтора года по инерции еще протянем (контракт УДК на два года), но этих винтиков уже заменили не один десяток. Система уже сильно разбалансирована, а это она еще в резонанс не вошла.

Здесь же как организм, живой организм, все сбалансировано. Приходит человек у которого руки чешутся переделать.

Вот к примеру: зачем на ногах пальцы? отрезать! селезенка нужна? можно без нее? можно! долой селезенку! что там дальше? желудок? кишечник? зачем такая длина? долго переваривается пища! половину долой! что там еще можно сделать? а давайте руки на одну сторону перешьем! а что? удобно сразу десять пальцев на одной стороне! что там у нас? легкие? два? зачем? одного выше крыши!

я не утрирую, получается примерно так. А самое смешное, что потом этот доктор своему Франкенштейну ставит задачу - ты теперь модернизированный, облегченный, должен теперь мировые рекорды ставить!

Даниил, как думаешь? поставит?

вернемся к началу... секта? не думаю!

Про увольнения





Комментатор

Если уж говорить о справедливости... Программа по сокращению персонала была утверждена ещё в 2014 году и сокращение должно было происходить плавно, в течение года и сократить надо было порядка 3000 человек. Связано это с тем, что во время ударной стройки века, УРБС, на комбинате временно расширяли штат и теперь его нужно привести в соответствие. И не надо думать, что это идея Щетинина и Зюзин ничего об этом не знает. Оранжевые тепловозы, ворота и бордюры он уже видел в Ижевске и ничего его не смутило. Нугуманов с поставленной задачей по сокращению не справился. А тут ещё и реструктуризация кредитов в госбанках... Одним из условий было сократить издержки, а как их сокращать в условиях кризиса и отсутствия денег на поддержание производства? Сократить персонал. И тут Зюзин вспомнил бравого Щетинина, который до этого не мало сделал по ликвидации не нужных хозяину предприятий. Сокращение необходимо было закончить к 01 февраля, всё те же 3000 человек должны были уйти, иначе банки не подписали бы договора по реструктуризации кредитов. И не подписали пока, т.к. установленные ими нормы до сих пор не соблюдены, что очень сильно раздражает Зюзина и заставляет Щетинина активнее искать способы выполнить приказ.

Что касается личности самого Анатолия Петровича, то он всегда был эксцентричным самодуром, за что, наверное, и нравится хозяину до сих пор. Хотя, если приказ будет не выполнен, в мае Петрович пойдёт на почётную пенсию, благо, возраст позволяет.

Про порванную куртку директора





Не бывший сотрудник

Еще истории про толю: зашел он как-то в выходной с начальником УРБС в один прокатный цех, решил прогуляться по нерабочему тоннелю под высокотемпературными печами, так как освещения не было ребята несколько раз упали, измазались. И в оконцовке полезли через заваренные ворота, где толя порвал куртку. Естественно начальник цеха был поставлен в коленно-локтевую позу.

В другой раз в этом же цехе толя заставил этого начальника пить воду из фонтанчика, из которого никто никогда не пил.

Сцена с теми же персонажами: толя послал начальника за документами, изучив их, толя все скомкал и на глазах у изумленной публики кинул все начальнику в фейс .

Для начальника это была похоже последняя капля и он написал заяву на увольнение, однако царь(гл. акционер) не подписал, мол иди работай холоп...

Дискуссия про оранжевого петушка





Бывший сотрудник

Статья- полный бред. Нелепый, глупый, бездарный набор слов. Начать с того , что обычно рабочие на железной дороге ходят в оранжевых куртках, чтоб их было из далека видно. Это для не знающих часть техники безопасности. Во-вторых производственные гимнастики на ЧМК в общем были всегда, и это не зло. В третьих- петух. Ну это у автора статьи петух ассоциируется с заключением и прочим, а так то это вообще символ божества утренней зари и солнца, небесного огня. В общем автору надо писать про петухов на зоне, не надо лезть в темы о которых ничего не знаешь.

Горожанка

"Бывшему" - не путайте мух с котлетами, уважаемый бывший, про оранжевые куртки знают все, а вот оранжевые тепловозы появились лишь на Мечеле... Убогий "креатив"... На фоне опять же тотальной экономии, провозглашенной директором, сотни килограммов (или тонна-?) краски никак не оправданы...

Бывший сотрудник

УралВагонЗавод на самом деле делает полувагоны оранжевого цвета...У самосвалов кузов тоже оранжевого цвета. Вообще не понимаю в чем сыр-бор. Вас так раздражает оранжевый цвет???Вообще это цвет - антидепрессант... Опять же же купюра в 5 000 рублей) она то наверное нравится?))) А касательно краски - может у директора тогда уж по старой традиции поискать заводик по производству оранжевой краски ))))

Горожанин

Увы, краску покупали на строительном рынке, на зарплату. Руководители подразделений. И красили ворота в оранжевый цвет. Не везде получилось красиво.

Передоз любого антидепрессанта - нехорошо!

А здесь явный передоз! Доктора бы...

Читатель

Не стоит перегибать. Никто краску за свой счет не покупал. Купили быстро, но не ту - мажется плохо на морозе))). Сотрудник, её купивший,, был очень сильно наказан дисциплинарно.

Маруся

На какую зарплату, очень вы? Комбинат все оплачивал. На несколько миллионов счета были выставлены. Сама их видела

Чмзянин

Хорошо, вагоны в оранжевый цвет еще можно понять. А ворота то зачем? Абсолютно все ворота на заводе оранжевые. А ведь каждом цехе ворота не одни, их много. И цехов много.

Виталий

Доброй ночи! Что же вы -"Бывший сотрудник" так сильно переживаете за слова адресованные директору комбината??? Родня похоже вы ему раз так сильно печётесь об этом Придурке!!! Или вы переживаете, что вам не досталось символа божества утренней зари??? Жаль!!! Этот символ ваш по жизни-ПЕТУХ!!! А то, что происходит на комбинате- из ряда вон выходящее! Гнать нужно таких руководителей ср...ой метлой куда подальше!!!

Бывший сотрудник

Уууух ты, Виталик, ай да Обличитель, ай да Уравнитель! да что уж скромно так - Виталик, коль такие выводы из незначительного текста - называйте себя НОВЫМ ШЕРЛОК ХОЛМСОМ!!! Все мы братья и сестры ))) произошли от Адама и Евы. То есть родственники ))) а вы плохой родственник. Вы, Виталий, сначала вытрите разбрызганные слюни, попейте успокоительного. Чего вам вообще в пол третьего ночи не спится? А касательно символа Петуха по жизни - например в год Петуха родилась Екатерина вторая, Александр первый, Джузеппе Верди, Рихард Вагнер, Энрико Карузо, Иоганн Штраус, Андрей Сахаров, Станислав Лем ит.д.. Кстати, 1945 год - тоже год петуха )) Еще из знаменитых годов - великая французская революция, восстание декабристов. В год петуха мир увидел первый телефон и киноаппарат, первая в России железная дорого ) и много всего так что носить этот символ по жизни наверное не так уж и плохо ))) Смотрите объективно, ведите себя корректно и будет вам счастье!

ОН

Очевидно, что вас когда то так обозвали и вы теперь в этом наЗВАНИИ ищите великое ? Смешной. Время не вылечило, идите к специалистам, они вылечат ))

Читатель

ооо, какая прелесть))) человек, обозначивший себя словом "ОН" дает мне советы по обращению к специалистам)) поразительное и удивительное самомнение. даже и не знаю как отреагировать...наверное улыбнусь и усмехнусь. касательно "смешной" - много видел форумов, где уволенные сотрудники анонимно обличали руководство. мол какие все уроды, как они щас отомстят , и мстя их будет страшна!!! вот они - смешные. Вы, я так понимаю из этой же когорты. обиженный, униженный, оскорбленный, поруганный великий и глубокий специалист...а на деле - шлак, увольнение которого даже не заметили (((

далее , дружочек - ваше очевидно - сосем не очевидно, то есть вообще никак)) совсем при-совсем) есть такой предмет - логика. потрудитесь изучить. Открою тайну -я родился в год петуха. ничего зазорного в этом не вижу.

И - еще раз, в конце, места лишения свободы не посещал, с криминалом не общаюсь - а только там это слово носит оскорбительный характер. А из вашей нелюбви к предмету обсуждения рискну предположить, что вы на себе прочувствовали отрицательную сторону вопроса...

Бедненький, бедненький ОН.

Читатель

а задело, правда? на мои 2 строки такое сочинение.... дважды смешной

Бывший сотрудник

нееет )) не правда )) не задело ни разу ))) опять выдаете желаемое за действительное. что в вашем тексте может задеть?? предложение обратиться к врачу или "смешной"? зато у вас тексты все мельчают и мельчают ))) вакабуляр подходит к концу, истощение мысли налицо)) смайлики пропали, многоточия увеличились ))) из чего я делаю вывод о том, что мои предположения о вас верны - вот это уже грустно((( скажите, сознайтесь, в какой части я попал?

Читатель

уже Трижды. Екатерин Великий, здоровый человек не сможет общаться с вами долго/много, ежели он не специалист по "оранжевым" фантазиям, т.е ВРАЧ! Прислушайтесь, об этом много написано выше и не одним человеком. Может еще не поздно ?

Бывший сотрудник

И опять-таки вы не правы!! вы сегодня прям обратный гений! о необходимости обратиться к врачу писали только вы - (перешли на личности и оскорбления), но сначала под псевдонимом "Виталий", потом "ОН", потом "Читатель". Вы себя считаете многоликим? Обратите внимание, мой любезный, даже сейчас я не дают вам советов касательно вашего душевного состояния)) и крайне рекомендую вам очень тщательно оценивать свои слова в купе со своими советами и оценками от своего имени. И будет вам счастье! )))

О социальном взрыве





гость

Из достоверных источников известно, что зреет социальный взрыв. Готовится петиция которая будет направлена администрации города и ВВ.

Странное поведение акционера, такое ощущение что главная задача развалить комбинат в хлам, уволить всех специалистов которые способны работать, а потом передать с таком состоянии государству (речь об этом идет очень давно).

Горожанин

очень интересно, кто петицию готовит, ну и подавать будет?

администрация города класть хотела на ЧМК, если честно. Она на город кладет, а тут еще будет впрягаться за кого? За трудовой коллектив? Не смешите!

А вот Царя-Батюшку, да! Хотелось бы попросить, послать таки доктора!

Доктора, доктора!





Проходила мимо

А мне жалко Щетинина. Если сможет осознать что творит - то надо стреляться. Если не понимает - то очень стыдно за такого руководителя. Скажу, что все что пишут - правда (сомневаюсь в суициде возле ЗУ -но это больше связано с весной). Действительно, г.Щетинин всегда был натурой эксцентричной. Понятное дело - не хватает воспитания и образования. Но тем и ценен он акционеру, что готов взяться за такую "грязную" работу- как сокращение. Почему согласился? Я, так думаю, решил просто вернуться на комбинат и "свести счеты" с теми кто остался на комбинате, он мотался, а эти здесь в тепле жирели.... Все таки долго помотался он вдали от малой Родины. А тут появилась такая возможность. Директор по приезду сразу обозначил, что хоть и знает 2/3 руководителей, но половину из них уволит. ИТР - у него действительно проходит как "плесень"... На всех собраниях пытается до работников донести мысль, что руководители засиделись, разжирели, получают неоправданно большую ЗП, ездят на шикарных автомобилях, а ИТР только штаны просиживают((( Старательно подчеркивает - что он то свой...Доступный и понятный. Но ,к сожалению, непонятный...Там действительно нужна помощь психоаналитика. Может и климакс сказывается(Да-да, у мужчин тоже бывает климакс). Тут предыдущий оратор пишет - а что страшного, что покрасили в оранжевый цвет тепловозы? Да ничего страшного нет.. Может и краска дешевле... Только когда начали красить все подряд - вот это страшно ( в душевых, ворота, и т.п.) Вроде бы прекрасная идея -привести душевые, туалеты в порядок! Кто против то? Только деньги на эти проекты не выделяются и их руководитель цеха должен приводить собственными силами и за счет средств фонда оплаты труда.. Т.е. те деньги, которые должны пойти на ЗП работникам- пойдут на ремонт душевых. Не помню, чтобы были проблемы с молоком. А сейчас они повсеместны. Не оплачивается м/осмотр. А чего стОят "великие" переселения!!!! АСУП забором обнесли, а остальные службы массово переезжают! Директор говорит, что это бодрит, настраивает на деловой лад. А как можно оценивать управленческие решения, когда приказ принимается, потом тут же изменяется, а потом и вовсе отменяется... и таких приказов полно! Так же как и назначений- вечером назначили, утром сняли, потом уволили, потом назначили!!! И сокращений то у нас якобы нет. А численность уже уменьшилась более чем на тысячу .И как говорит директор - все ушли с комбината с огоньком в глазах - радостные и довольные! По соглашению сторон! Многие имели стаж на комбинате 40 и более лет - но теперь они не пенсионеры комбината. Некоторых сейчас принимают обратно , только по срочному договору. Народ еще ,наверное, не в курсе - но к 1 марту подписали новые штатные расписания. И конечно же, здесь аттестация как раз к месту. С многими придется расстаться...Терпения заводчанам!

Оранжевое настроение

А так теперь выглядит холл заводоуправления.

От «УралДейли.ру».