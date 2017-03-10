Дубровский Борис сын Александра, Челябинской области губернатор хочет свой центр превосходства, а как насчёт Железного трона?

Это не шутка. Как сообщили. «UralDaily.ru» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Борис Дубровский поставил перед научным сообществом Южного Урала задачу создания в регионе... центра научного превосходства.

Железный трон не желаете, Борис Александрович? А титул Лорда семи королевств, короля андалов и первых людей, Защитника государства?

Подробности — в материале «УралДейли.ру».

«У нас наукоемкий регион. Он по определению требует научного поиска, заставляет искать баланс между фундаментальной наукой и прикладными задачами. Особенно это важно в свете Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2035 года. Челябинская область также ставит перед собой новые рубежи, приступает к разработке «Стратегии 2035».

Одним из ключевых приоритетов для нас является выход на лидерские позиции в научно-образовательной сфере, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский, обращаясь к участникам встречи. — Совершенно особая задача, на которую будет сделан упор, — разработка и внедрение экологически чистых технологий. Итоги декабрьского Госсовета вам хорошо известны — многие ученые выступили экспертами по этой проблематике».

Ребята, ну мы только-только опомнились от восторженных визгов подхалимов относительно «Стартегии-2020», только наши уши немного от них отдохнули, мы только что отошли от шока по поводу сногсшибательной новости открытия на Южном Урале филиала «Сколково» и прочей маниловщины, в которой угадывается прожектёрство известного фантазёра вице-губернатора по экономике Руслана Гаттарова, известного болтуна, как на нас обрушились какие-то центры превосходства, новые стратегии, теперь уже до 2035.

Губернатор нам определённо симпатичен, а после Юревича так вообще красавец, но всё больше и больше начала напрягать болтовня и пустозвонство, дорогие друзья. А вам?

Сколько можно.

Железный трон Его милости.