По версии следствия, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, ныне скрывающийся в Израиле, получил взятку от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.

Виталий Тесленко — главный фигурант резонансного «медицинского дела», который был признан виновным и осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ.

Негодяй брал взятки за покровительство близким к Юревичу бизнесменам при заключении государственных заказов на поставку медицинского оборудования для нужд здравоохранения Челябинской области.

Тесленко приговорили к семи годам лишения своды с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплатой огромного штрафа.

Получается, что коррупционер делился деньгами с губернатором Юревичем.

Главный «макаронный пахан» скрывается в Израиле — вместе со своим бывшим шофёром, фигурантом этого же «медицинского дела» Александром Москалюком.

Сколько подлец брал «коррупционных морковок» (та на жаргоне подонков назывались пятитысячные купюры) — пока неизвестно, но много, очень много!

Мерзавец должен быть экстрагирован в Россию и наказан по всей строгости нашего гуманного закона!

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