Юревич взял взятку у Тесленко и получил уголовное дело

По версии следствия, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, ныне скрывающийся в Израиле, получил взятку от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.
Виталий Тесленко — главный фигурант резонансного «медицинского дела», который был признан виновным и осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ.
Негодяй брал взятки за покровительство близким к Юревичу бизнесменам при заключении государственных заказов на поставку медицинского оборудования для нужд здравоохранения Челябинской области.
Тесленко приговорили к семи годам лишения своды с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплатой огромного штрафа.
Получается, что коррупционер делился деньгами с губернатором Юревичем.
Главный «макаронный пахан» скрывается в Израиле — вместе со своим бывшим шофёром, фигурантом этого же «медицинского дела» Александром Москалюком.
Сколько подлец брал «коррупционных морковок» (та на жаргоне подонков назывались пятитысячные купюры) — пока неизвестно, но много, очень много!
Мерзавец должен быть экстрагирован в Россию и наказан по всей строгости нашего гуманного закона!
«УралДейли.ру» следит за развитием событий!
Теги:
- Юревич Тесленко
- Юревич уголовное дело
- в отношении Юревича возбудили уголовное дело
- Юревич уголовка
- Михаил Юревич уголовное дело
- Юревич уголовное дело последние новости
- Михаил Юревич уголовное дело взятка последние новости
- Юревич взятка
- Юревич взята уголовное дело
- Юревич взятка Тесленко
- Юревич уголовное дело последние новости 16 марта 2017
- Михаил Юревич уголовное дело взятка 16 марта 2017 последние новости
- Юревич взятка 16 марта 2017
- Юревич взята уголовное дело 16 марта 2017
- Юревич взятка Тесленко 16 марта 2017
- Юревич уголовное дело Следственный комитет 16 марта 2017
- Юревич уголовное дело Следственный комитет взятка
- Юревич уголовное
Новости по теме:
- Есть повод выпить за уголовное дело главного макаронного Пахана Челябинской области Юревича Миши!
- Юревич не знает, как комментировать своё уголовное дело
- Срочно! В отношении Юревича возбудили уголовное дело о получении взятки!
- Юревича допросят в суде, но лишь тогда, когда он вернётся в Россию. То есть никогда
- Юревич «заболел» и скрывается в Израиле
- С «днём Москалюка» поздравил челябинских автомобилистов Юревич
- Юревич, выйди в кэш!
- ХК «Динамо» забрал 320 млн рублей у дольщиков «Гринфлайта» назад. Деньги с барского плеча подарил чужому клубу Юревич
- За два месяца до конца иммунитета Юревич заигрывает с пенсионерами
- По мнению Робби Уильямса, русские олигархи в Лондоне питаются гречкой «Увелка». Почему не макаронами «Макфа»?
Добавить комментарий