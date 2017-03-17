Уголовное дело Юревича может быть связано с коррумпированными генералами МВД Сугробовым и Колесниковым

Интересную версию происхождения уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича выдвигает РБК.ру.

Якобы оно связано с двумя «оборотнями в погонах», генералами Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова, в свою очередь обвиняемыми в совершении особо тяжких преступлений, в том числе коррупционного характера.

«Дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича связано с уголовным преследованием экс-руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова, рассказали РБК депутат Госдумы и собеседник в руководстве одного из силовых ведомств. Эту информацию РБК подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов», — сообщает информационное агентство.

«Дело против Юревича связано с «историей пятилетней давности о коррупции при закупках медтехники», рассказал РБК депутат Госдумы, знакомый с ситуацией в Челябинской области. Он напомнил, что «в показаниях по делу Сугробова упоминались несколько губернаторов, и среди них Юревич». Сотрудников МВД судят за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и провокацию взяток. Главным фигурантом дела является бывший начальник главка генерал-лейтенант Денис Сугробов. Всего по делу проходят десять офицеров, в том числе заместитель Сугробова Борис Колесников, который в 2014 году выпал из окна Следственного комитета», — утверждает РБК.ру.

здесь, здесь и «УралДейли.ру» следит за развитием событий и готово предоставить слово Владимиру Райзвиху, бизнесмену из Германии челябинского происхождения, который несколько раз давал интервью нашему сайту (см. здесь здесь ).

Его фамилия упоминается в публикации РБК.ру.