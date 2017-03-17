Уголовное дело Юревича может быть связано с коррумпированными генералами МВД Сугробовым и Колесниковым

Интересную версию происхождения уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича выдвигает РБК.ру.
Якобы оно связано с двумя «оборотнями в погонах», генералами Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова, в свою очередь обвиняемыми в совершении особо тяжких преступлений, в том числе коррупционного характера.
«Дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича связано с уголовным преследованием экс-руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова, рассказали РБК депутат Госдумы и собеседник в руководстве одного из силовых ведомств. Эту информацию РБК подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов», — сообщает информационное агентство.
«Дело против Юревича связано с «историей пятилетней давности о коррупции при закупках медтехники», рассказал РБК депутат Госдумы, знакомый с ситуацией в Челябинской области. Он напомнил, что «в показаниях по делу Сугробова упоминались несколько губернаторов, и среди них Юревич». Сотрудников МВД судят за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и провокацию взяток. Главным фигурантом дела является бывший начальник главка генерал-лейтенант Денис Сугробов. Всего по делу проходят десять офицеров, в том числе заместитель Сугробова Борис Колесников, который в 2014 году выпал из окна Следственного комитета», — утверждает РБК.ру.
«УралДейли.ру» следит за развитием событий и готово предоставить слово Владимиру Райзвиху, бизнесмену из Германии челябинского происхождения, который несколько раз давал интервью нашему сайту (см.здесь, здесь, здесь и здесь).
Его фамилия упоминается в публикации РБК.ру.
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Комментарии
А просто уг. дело нуно, чтобы Михаил не стал губером. Сейчас идут поиски нового губера в нашу область. Царь области Рашников уже не знает кого, но вроде есть 6 кандидатов с варягов и они сейчас изучают область. По слухам до августа Дубровского должны тихо и грамотно на повышение и взамен и.о. будет назначен. Сейчас в предверии выборов Юревич имея обшиные связи с населением области может ПАЛКИ против и не пройдет % голосов за Президента в области, а поэтому когда он сам в розыске, то не станет мешать. После выборов Президента, дело тихо прекращено будет. Кроме того Украинские следы снова дали о себе знать, СНБО и СБУ Украины о неких финансовых делах клана Юревича и ряда элитных лиц с области стали .. сливать. ПАоэтому враг нашей страны, опасность несет и если он поняв, что он ОБЛОЖЕН и прекращает свои паскудные атаки на власть в РФ,то он может тихо жить. Не поймет, то ведь он не КАЩЕЙ, может и внезапно и умереть.
Брагин, дважды в одну реку не заходят.
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