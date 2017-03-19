Когда Юревич стал губернатором, он ввёл 30%-тные откаты с бизнеса

Несмотря на то, что действующий губернатор Челябинской области Борис Дубровский лишь по своему статусу формально контролирует бОльшую часть СМИ региона, его предшественник Михаил Юревич, в отношении которого на днях возбудили уголовное дело о даче взятки, — по-прежнему является одним из крупных медиа-магнатов. Помимо собственных медиа-активов, таких как «31-й Канал», он определяет информационную политику значительного количества средств массовой информации через неформально-коррумпированные отношения с главными редакторами и собственниками СМИ, такими, например, как ведущие в УрФО информационные агентства «Знак.ком» и «Ура.ру», которые тут же включились в обработку общественного мнения, подталкивая читателей на нехитрую мысль: «Юревич — невиновен», ведь он «был лучшим губернатором».

Истинное положение дел, правда о Юревиче, к сожалению, проскальзывает в СМИ редко. Видимо, многих ведущих журналистов и главредов «макаронный олигарх» просто-напросто купил, обеспечив лояльность изданий.

Мы хотим познакомить читателей «UralDaily.ru» с мнением бывшего пресс-секретаря покойного губернатора Челябинской области Петра Сумина — журналиста Павла Большакова, опубликованного в «Комсомольской правде», прокомментировавшему уголовное дело Михаила Юревича.

Его мысли созвучны нам, сайт «УралДейли.ру» писал об этом с момента своего основания.

«Я абсолютно ничему не удивлен. Потому что, к примеру, журналисты и политологи, пишущие о власти сразу знали, что с приходом Юревича даже на пост главы Челябинска в 2005 году размер «откатов» взлетит. По неофициальным данным, сумма взятки действительно выросла в 10 раз и составила 30%. Те, кто знает толк в экономике, поймет, что после 30%-ного отказа заниматься бизнесом невозможно в принципе. Если, к примеру, я получаю контракт на ремонт дороги и треть суммы отдаю по откату, то какая по качеству у меня может быть эта дорога? Потому и дороги по весне смывало.

Когда Юревича назначили губернатором, я был потрясен. Десять лет я работал с губернатором Петром Суминым. И тогда я был уверен в том, что Челябинская область — самодостаточный регион. Мы производили ядерное оружие, готовили кадры для Вооруженных Сил.

И тут губернатором назначают обыкновенного торговца, директора макаронной фабрики. Потому я был потрясен. И могу представить, какие эмоции бушевали в умах «оборонщиков» Южного Урала, интересы которых всегда на федеральном уровне лоббировал Сумин. И защищал бы любой другой губернатор на его месте.

А директор макаронной фабрики апиори озабочен собственным обогащением. Как и другие предприниматели, выросшие в лихие 90-е. Его назначил губернатором президент Медведев. Когда Путин заступил в должность губернатора, Юревича «ушли» в отставку...

Десять лет до прихода Юревича на должность губернатора бюджет Челябинской области был профицитным. Челябинская область всю жизнь была донором федерального уровня. А с назначением Юревича, уже через год, в бюджете региона появилась дыра в 17 миллиардов рублей.

И нынешний губернатор Борис Дубровский до сих пор «латает» дыру в областном бюджете, доставшуюся ему в наследство...»

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СПИСОК КОРРУМПИРОВАННЫХ, КРИМИНАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ИЗ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ МИХАИЛА ЮРЕВИЧА.

КОГО ТУТ ТОЛЬКО НЕТ: ВОРЫ, ВЗЯТОЧНИКИ, РАСТРАТЧИКИ, МОШЕННИКИ, КЛЕВЕТНИКИ...

СПИСОК, В ОБЩЕМ, НЕ ПОЛНЫЙ: МНОГИХ ФАМИЛИЙ НЕ ХВАТАЕТ.

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