Когда Юревич стал губернатором, он ввёл 30%-тные откаты с бизнеса

19.03.2017 г., 05:05
На фоне тотальной лжи СМИ о «славной макаронной эпохе» и манипуляций общественным мнением на тему «Миша — лучший губернатор» — приятным исключением стало мнение пресс-секретаря Петра Сумина Павла Большакова
Юревич уголовное дело

Несмотря на то, что действующий губернатор Челябинской области Борис Дубровский лишь по своему статусу формально контролирует бОльшую часть СМИ региона, его предшественник Михаил Юревич, в отношении которого на днях возбудили уголовное дело о даче взятки, — по-прежнему является одним из крупных медиа-магнатов. Помимо собственных медиа-активов, таких как «31-й Канал», он определяет информационную политику значительного количества средств массовой информации через неформально-коррумпированные отношения с главными редакторами и собственниками СМИ, такими, например, как ведущие в УрФО информационные агентства «Знак.ком» и «Ура.ру», которые тут же включились в обработку общественного мнения, подталкивая читателей на нехитрую мысль: «Юревич — невиновен», ведь он «был лучшим губернатором».

Истинное положение дел, правда о Юревиче, к сожалению, проскальзывает в СМИ редко. Видимо, многих ведущих журналистов и главредов «макаронный олигарх» просто-напросто купил, обеспечив лояльность изданий.

Мы хотим познакомить читателей  «UralDaily.ru» с мнением бывшего пресс-секретаря покойного губернатора Челябинской области Петра Сумина — журналиста Павла Большакова, опубликованного в «Комсомольской правде», прокомментировавшему уголовное дело Михаила Юревича.

Его мысли созвучны нам, сайт «УралДейли.ру» писал об этом с момента своего основания.

«Я абсолютно ничему не удивлен. Потому что, к примеру, журналисты и политологи, пишущие о власти сразу знали, что с приходом Юревича даже на пост главы Челябинска в 2005 году размер «откатов» взлетит. По неофициальным данным, сумма взятки действительно выросла в 10 раз и составила 30%. Те, кто знает толк в экономике, поймет, что после 30%-ного отказа заниматься бизнесом невозможно в принципе. Если, к примеру, я получаю контракт на ремонт дороги и треть суммы отдаю по откату, то какая по качеству у меня может быть эта дорога? Потому и дороги по весне смывало.

Когда Юревича назначили губернатором, я был потрясен. Десять лет я работал с губернатором Петром Суминым. И тогда я был уверен в том, что Челябинская область — самодостаточный регион. Мы производили ядерное оружие, готовили кадры для Вооруженных Сил.

И тут губернатором назначают обыкновенного торговца, директора макаронной фабрики. Потому я был потрясен. И могу представить, какие эмоции бушевали в умах «оборонщиков» Южного Урала, интересы которых всегда на федеральном уровне лоббировал Сумин. И защищал бы любой другой губернатор на его месте.

А директор макаронной фабрики апиори озабочен собственным обогащением. Как и другие предприниматели, выросшие в лихие 90-е. Его назначил губернатором президент Медведев. Когда Путин заступил в должность губернатора, Юревича «ушли» в отставку...

Десять лет до прихода Юревича на должность губернатора бюджет Челябинской области был профицитным. Челябинская область всю жизнь была донором федерального уровня. А с назначением Юревича, уже через год, в бюджете региона появилась дыра в 17 миллиардов рублей.

И нынешний губернатор Борис Дубровский до сих пор «латает» дыру в областном бюджете, доставшуюся ему в наследство...»

Подробнее — тут.

СПИСОК КОРРУМПИРОВАННЫХ, КРИМИНАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ИЗ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ МИХАИЛА ЮРЕВИЧА.

КОГО ТУТ ТОЛЬКО НЕТ: ВОРЫ, ВЗЯТОЧНИКИ, РАСТРАТЧИКИ, МОШЕННИКИ, КЛЕВЕТНИКИ...

СПИСОК, В ОБЩЕМ, НЕ ПОЛНЫЙ: МНОГИХ ФАМИЛИЙ НЕ ХВАТАЕТ.

МОЖНО ЗАНОСИТЬ В КНИГУ КОРРУПЦИОННЫХ РЕКОРДОВ.

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников

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