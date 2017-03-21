Юревич: не виноватая я, Вяткин сам себя оклеветал...

Как сообщало ИА «UralDaily.ru», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал обвиняемым, сумма взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко увеличилась до 26 миллионов рублей и в уголовном деле губернатора-олигарха появилась дополнительная статья УК РФ — подстрекательство к клевете.

Речь идёт об информационной войне, развязанной СМИ Юревича, в отношении председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина, а именно в организации сюжета в передаче «Человек и закон» на Первом канале.

«Главного судью» Южного Урала беспочвенно и голословно обвиняли в связи с криминалом, так называемой «калининской семьёй».

И этот телесюжет не был единственным — в одном из них над домом Вяткина летал «бюджетный» вертолёт Юревича.

В войне против судейского сообщества (а именно так она квалифицировалась самими судьями) участвовали СМИ, принадлежащие Юревичу, в частности, входящие в медиа-холдинг семейства Филичкиных «Гранада-пресс».

При этом Филичкин-старший сам проходил по уголовному делу о клевете на Фёдора Вяткина. Филичкин попал под президентскую амнистию, и только это его и спасло.

Уголовное дело по статье «Клевета» было возбуждено в отношении первого зама Юревича Олега Грачёва, которого ещё тогда называли «вице-губернатором по информационным войнам».

Олег Грачёв был политтехнологом всех избирательных кампаний Михаила Юревича. Первый вице-губернатор по общим вопросам не занимался ничем, кроме пиара, в том числе «чёрного».

При обыске в служебном кабинете Грачёва нашли так называемые «темники», черновики будущих статей.

На оперативном видео обыска это видно совершенно чётко.

Уголовное дело в отношении Грачёва было прекращено в связи с истечением срока давности, то есть по не реабилитирующим обстоятельствам. В виновности этого человека нет никаких сомнений, его не наказали лишь потому, что адвокаты Грачёва умело затянули судебный процесс.

В материалах уголовного дела фигурировало «неустановленное следствием лицо», которое подбивало Олега Грачёва на организацию клеветнической кампании.

В то время Юревич был губернатором, а позже — депутатом Государственной Думы. Предъявление обвинения по такой «легкомысленной» статье Уголовного кодекса закоренелому жулику и мздоимцу, как клевета, вдобавок облеченному властью и защищённому иммунитетом, — поставило бы следствие в несколько двусмысленное положение.

Ждали, когда истечёт срок депутатской неприкосновенности и копили более «серьёзные» материалы. Теперь они есть — обвинение в получении взятки на сумму 26 миллионов рублей — серьёзно даже для макаронного олигарха.

Клевета — в качестве «гарнира».

И теперь скажите — могли ли СМИ, принадлежащие Юревичу или связанные с ним коммерческим отношениями, на регулярной и систематической основе «полоскать» имя Фёдора Вяткина без приказов учредителя, работодателя, главного рекламодатля и спонсора, мог ли его первый зам действовать без прямых указаний босса, и мог ли без ведома хозяина летать на домом «главного судьи» его служебный вертолёт.

Ответ очевиден.

Однако, Юревич блажит в комментарии «ручному» сайту «Знак.ком», что его... оговорили. И во взятке, и в организации клеветы:

«Взяток не брал ни у Тесленко, ни у кого-то другого. К клевете не подстрекал. Возможен оговор, тем более если в будущем доказательная база дел будет строиться на показаниях одного свидетеля».

Уже на двух, как минимум, показаниях.

Ты что, не понял, Миша, что тебя сдал с потрохами «верный Олежка»?

Ну и правильно, Олежка, своя шкурка дороже.

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