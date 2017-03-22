Пассия Мительмана-старого одёрнула «СтопХам» и рассказала коллегам, как ездила со своим папиком в Касли

Молодая да интересная Ольга Давиденко, ставшая суперстар челябинских медиа и председателем союза журналистов Челябинской области, благодаря особой близости к стареющему телу вице-спикера ЗСО, встретилась со своими коллегами из правления, большого, малого и среднего жюри.
Слушали вопросы о «СтопХаме», движении, которое наехало на «Вечерний Челябинск», и о «Красном знамени», районной газете славного города Касли, куда Оля весело прокатилась вместе со своим папиком.
Союз составляют представители официозных СМИ, главные редактора и медиа-магнаты, близкие к власти: старые девы предклимактерического состояния и джентльмены, пребывающие в состоянии перманентного ожидания денег если не от действующего губернатора, то хотя бы от бывшего, такие, как Филичкин-младший, чей холдинг вскормлен щедрыми вливаниями Юревича, клеветой на Вяткина, и инерцией Дубровского, почему-то не желающего разогнать сей шалман.
Физиономии из этой тусовки вы можете рассмотреть на фотографиях.
Что ещё делают эти милые люди с одухотворёнными лицами, нам неизвестно, но точно знает Роза Петровна Мительман, лучший эксперт в области высоких отношений престарелых охальников и озорных медиа-дев.
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