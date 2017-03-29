В челябинском коттедже Юревича прошёл обыск

Как стало известно «UralDaily.ru», следователи 4-го следственного управления СК РФ при поддержке ФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области провели обыск в элитном коттедже экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, расположенного в посёлке Тарасовка, как называют челябинскую «Рублёвку». Сам Юревич якобы «лечится» в Израиле и недоступен для правосудия, ну а до «лечения» проживал в квартире в Москве, куда следователи также обещали заглянуть с понятыми чуть позже.

Понятно, что несмотря на абсолютную законность и закономерность этой, в общем-то дежурной и обязательной после возбуждения уголовного дела процедуры адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов не мог обойтись без истерики в СМИ.

В доме экс-губернатора при обыске присутствовала его прислуга и прочая челядь, понятно, что Юревич, обвиняемый в получении взяток на 26 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ) от министра здравоохранения Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 128.1 УК РФ) на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина сразу же «подчистил все концы», как только стало известно об уголовном преследовании (а скорее всего и раньше), и следователи, как нам представляется, при обыске ничего, относящегося к уголовному делу, не обнаружили.

Что не помешало адвокату Трунову устроить истерику в средствах массовой информации.

«Юревич три года не живет там. Преступление 2012 года, где ему инкриминируют общее покровительство, которое не может выражаться я в конкретных материальных объектах. Кроме того, адвоката не допускают к следственным действиям, несмотря на наличие нотариально заверенной доверенности...», — заявил Трунов в комментарии сайту «Ура.ру», а «родному» «Знак.ком» и вовсе поплакался в жилетку:

«Нас не подпускают к делу. Как человек, который лежит в больнице, может оформить доверенность? Нарушается право на защиту, мы не можем согласовать дату допроса Юревича и дату предъявления обвинения. Получается как-то странно. Возбудили дело, идет активное следствие, а защищаться не дают. Просто не дают участвовать в процессе. Какая-то партизанщина».

Во-первых, Игорь Трунов лишён адвокатской лицензии, и поэтому скепсис следователей по отношению к его статусу понятен. Во-вторых, как это получение взятки «не может выражаться я в конкретных материальных объектах»?

И уж совсем смешно слышать о том, что Юревич в Израиле якобы «лежит в больнице». От чего так долго, с декабря прошлого года, можно лечиться, почему Трунов врал, что «больной» Юревич готов прибыть на допрос в Россию по первому зову следствия и каким образом он, такой болезный, из больнички рвался выступить по видеоконференции из Израиля в суде Озёрска защищать обвиняемого в коррупции дружка Кости Цыбко, экс-сенатора.