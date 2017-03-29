В челябинском коттедже Юревича прошёл обыск

Как стало известно «UralDaily.ru», следователи 4-го следственного управления СК РФ при поддержке ФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области провели обыск в элитном коттедже экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, расположенного в посёлке Тарасовка, как называют челябинскую «Рублёвку». Сам Юревич якобы «лечится» в Израиле и недоступен для правосудия, ну а до «лечения» проживал в квартире в Москве, куда следователи также обещали заглянуть с понятыми чуть позже.
Понятно, что несмотря на абсолютную законность и закономерность этой, в общем-то дежурной и обязательной после возбуждения уголовного дела процедуры адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов не мог обойтись без истерики в СМИ.
В доме экс-губернатора при обыске присутствовала его прислуга и прочая челядь, понятно, что Юревич, обвиняемый в получении взяток на 26 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ) от министра здравоохранения Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 128.1 УК РФ) на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина сразу же «подчистил все концы», как только стало известно об уголовном преследовании (а скорее всего и раньше), и следователи, как нам представляется, при обыске ничего, относящегося к уголовному делу, не обнаружили.
Что не помешало адвокату Трунову устроить истерику в средствах массовой информации.
«Юревич три года не живет там. Преступление 2012 года, где ему инкриминируют общее покровительство, которое не может выражаться я в конкретных материальных объектах. Кроме того, адвоката не допускают к следственным действиям, несмотря на наличие нотариально заверенной доверенности...», — заявил Трунов в комментарии сайту «Ура.ру», а «родному» «Знак.ком» и вовсе поплакался в жилетку:
«Нас не подпускают к делу. Как человек, который лежит в больнице, может оформить доверенность? Нарушается право на защиту, мы не можем согласовать дату допроса Юревича и дату предъявления обвинения. Получается как-то странно. Возбудили дело, идет активное следствие, а защищаться не дают. Просто не дают участвовать в процессе. Какая-то партизанщина».
Во-первых, Игорь Трунов лишён адвокатской лицензии, и поэтому скепсис следователей по отношению к его статусу понятен. Во-вторых, как это получение взятки «не может выражаться я в конкретных материальных объектах»?
И уж совсем смешно слышать о том, что Юревич в Израиле якобы «лежит в больнице». От чего так долго, с декабря прошлого года, можно лечиться, почему Трунов врал, что «больной» Юревич готов прибыть на допрос в Россию по первому зову следствия и каким образом он, такой болезный, из больнички рвался выступить по видеоконференции из Израиля в суде Озёрска защищать обвиняемого в коррупции дружка Кости Цыбко, экс-сенатора.
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Комментарии
Юревич НИКОГДА пока ему лично ПУТИН не дает гарантии, не приедет. Но опасность от Юревича есть он возможно в США скоро и там расскажет о сов. секретном обьекте Межгорье и тогда США уже с РФ никогда мирно жить. Именно там новые виды.. и Юревич умно все сбор данных и видимо скоро это и сдает и взамен он получает право жить в США. Кто нибудь , знаете о данном обьекте. а Михаил успешно все узнал и это стоить много млрд. у.е. Поэтому ему эти обыски и вызовы по барабану. Он МИР скоро перевернет, рассказав о секретах РОДИНЫ бывшей. Поэтому гонка вооружений снова и снова гиперинфляция и все, из-за одного человека, комку он мешал, а принесет ущерб стране на года и десятки лет вперед. Кроме того Севастьянов возможно скоро выезд жить в страны ЕС, ему в РФ угрозы идут.
А вот тех кто клан Юревича тронули, скоротакие беды, это смертельные болезни и смерти, колдун стало делать свои дела и там на очень значимых лиц заказы. Зря трогаете. Ведь магия уже запущеная и скоро сами поймете, ПРАВ ли Юревич.
Лично я, кроме экстрасенсов на ТНТ, никому не верю.
Этот "адвокат" похоже окончательно с катушек съехал, бесповоротно.
То у него Юревич - успешный бизнесмен и эффективный преприниматель, в то время как Юревич лишился права на законных основаниях заниматься бизнесом в декабре 1999 года, став депутатом Госдумы. И лишён был этого права до 4 декабря 2016 г., когда простился с депутатской неприкосновенностью.
То этот г-н Трунов заявляет, что Юревичу предъявлено обвинение в получении взятки в 26 млн. и по максимуму ему может грозить 15 лет строгого режима и штраф в 208 млн. руб., что для Юревича является очень незначительной суммой, в то время как за всё своё хождение во власть Юревич вряд ли заработал, на законных основаниях, официально, согласно декларациям, даже 150 млн. руб. Тут "адвокат" обсчитался, на самом деле - штраф в 1 млрд 846 млн. руб. грозит.
То теперь говорит, что Юревич обвиняется в общем покровительстве, то есть в руководстве ОПС, хотя таких обвинений пока Юревичу не предъявлено, и потому материальных претензий к Юревичу быть не может, хотя обыск - это не есть материальная претензия...
В каком мире пробавляется этот "адвокат" Трунов, кого он защищает на деньги Юревича и на чём таком радостном этот "адвокат" плотно "сидит" в своём мире? Куда смотрит Юревич? Или он тоже под "дихлофосом" находится?
Согласен с "читателем". Адвокат Трунов никакой,а если точнее тупой. 26 миллионов это "цветочки","ягодки" то есть руководство ОПС будет позже,а это уже до по жизненого. Думаю Юревич не приедет. Его в наручниках привезут.но это будет позже.
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