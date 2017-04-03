На «Макфе» ждут обысков в связи с уголовным делом Юревича

ФСБ скоро нагрянет на «Макфу», главный актив бизнеса бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции. После обысков в доме Юревича элитном посёлке Тарасовка любой произвол возможен. Примерно в таком духе высказался адвокат Юревича Игорь Трунов.
Ну а что, там есть что поискать.
В ожидании обысков, этих прекрасных «масок-шоу» в исполнении одетых во всё чёрное, включая балаклавы, вежливых людей с надписью ФСБ на спине, управляющий директор Антон Белоусов, надо полагать, сын компаньона Юревича «по макаронке» депутата Госдумы Вадима Белоусова, дал зажигательное, полное оптимизма интервью ручному сайту «макаронной ОПС» «Знак.ком».
Уголовные дела на работу «Макфы» не повлияли. «Можно сказать, что ситуация коллектив еще больше сплотила. Мы не планируем митингов или акций протестов, о которых писали в СМИ», — говорит депутатский сынок.
Ну, вообще-то предложение о том, что нужно защищать несправедливо обиженного Мишу на улицах — высказал соратник и бывший заместитель Юревича «по пиару» Николай Сандаков. И так бы наверное и было, если бы не всероссийские акции протеста 26 марта, которые превратили любые выступления на улицах в маргинальные, направленными против федеральной власти.
Конечно, выводить на улицы народ Юревичу сейчас не выгодно. Но можно пакостить исподтишка. Например, «опускать» рейтинг врага — действующего губернатора Бориса Дубровского, «присаживаясь» на оппозиционную волну, задействовать «спящих агентов», стараться снизить результаты Владимира Путина на будущих выборах президента.
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Комментарии
Белоусов - компаньен... это" синонимично" - подельник...
Всю марфу перевернуть верх дном!
Несколько раз я посылал свои резюме в Макфу- но в этой великой организации не место таким людям, как я. Наверное, в Макфе работают люди более умные, более честные и более достойные, чем я. ФСБ и маски-шоу я видел на Здоровой ферме, как они всех (меня в том числе) выставляли в коридор. И в мою бывшую организацию наведывались. Толку, как мне кажется, нет, как благосостояние прошлого руководителя моего прошлого предприятия росло как на дрожжах (надо думать, на воровстве), так и у нынешнего тоже "всё в порядке". Обыски и маски-шоу проходят, а как воровали, так и воруют. И грешным делом я стал подозревать (Андрей, ошибаюсь?), что обыски проходят не для того, чтобы посадить вора (даже если кого и садят, на его место другого вора помещают), а для того, чтобы не жадничали и делились, с кем нужно... Пока 50 тыщ вышло по всей стране, они будут воровать не меньше, пока 500 тысяч будет выходить, будет тоже самое. 5 млн выйдут - будут воровать с небольшой опаской, но в бОльших размерах. Вот если 50 млн выйдут на улицы- вот только тогда эта воровская шушера сядет на личные самолёты с собачками и свалит к своим детям и внукам в заграничные дворцы и виллы. И вот тогда моя Родина вздохнёт с облегчением и начнёт жить не для воров, а для людей
Какие ещё 50 млн выйдут на улицу, в России население 146 млн, с грудными младенцами выйдут, Вы с ума сошли, Вадим?
Не дождётесь, Россию в соседнее недогосударство превратить не позволим.
Дождусь. В России 100 млн взрослых людей, если выйдет каждый второй - это будет 50 млн. Молодёжь уже стала понимать, что путинская система украла их будущее, даже если за деньги они закончат ВУЗы - им не будет работы, ни возможностью заниматься бизнесом, ни возможности купить квартиру. А после того, когда они проведут жизнь в полной беспросветной нищете (если не улыбнётся удача эмигрировать в цивилизованную демократическую страну, например, в Польшу) у них не будет ни пенсии, ни социального и медицинского обеспечения. Я помню себя молодым. Меня самого вязал ОМОН в 18 лет на подступах к Красной площади. И мне было не страшно, и я грубил в лицо допрашивающего меня ОМОНовца. Тургеневский конфликт отцов и детей. Отцы согласны прозябать в полной нищете при путинском режиме, а дети нет. И молодость, несомненно, победит. Молодежь отстоит право жить не в разворованной путинским окружением России, а в великой и процветающей стране.
Вадим, в великой и процветающей стране - такой, как укрогабон, что ли?
В Советской Социалистической России - СССР
Вадим, а что, в Советской Социалистической России - СССР - демократия наблюдалась?
Очень даже наблюдалась. Это и была власть народа
Вадим, шутите?
Я похож на шутника? Когда Вы говорите об украинских "нацистах" - не забывайте, что самый главный бандит, педофил, разбойник и кровавый убийца Янукович скрывается от справедливо положенной ему виселицы на территории России. В собственном глазу, Андрей, бревна не видите, а в чужом соломинку замечаете
Вадим, Вы ведёте себя в последнее время неадекватно.
В чём моя неадекватность? Порошенко, по сравнению с Януковичем, это грудной безобидный ребенок. Так почему Вы не признаёте огромного блага, что на место педофила, грабителя и кровавого убийцы Януковича пришёл нормальный порядочный политик? Или Вы за педофилов, грабителей и убийц? Тогда это Вы не адекватны.
Вадим, Вы всё время говорите какую-то чепуху, не имеющую никакого отношения к действительности, очень похоже на бред. То утверждаете, что в СССР была демократия, то, что Украина - демократическая страна, то, что Порошенко - приличный человек. Да и про Януковича - тоже какой-то безумный набор слов.
Вадим - бредоносец
Вадим! Вы шо,за Пурошенко? Этого убивцу называете порядошным.Ой-ой-ой.Вы Вадим в моих глазах сразу снизили сво рейхтинг!!!
Только план М. Горбачева может сломать РФ, а США и ЕС этот план не могут понимать. Он простой, но реально дающий результат. Это надо много денег и тогда, что желают,то и можно совершать. А сейчас страх и испуг и спад протестного накала. Впереди повышение уровня оплат ВСЕМ до 25% и все на этом. До 2042 г. в РФ власть будет как и желают сами верха, все известно заранее, кто кем будет. Все должности заранее поделены всюду. Поэтому угрозы нет, но если план Горбачева,то тогда опасность громадная.Уже там нет иного варианта.
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