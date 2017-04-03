На «Макфе» ждут обысков в связи с уголовным делом Юревича

ФСБ скоро нагрянет на «Макфу», главный актив бизнеса бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции. После обысков в доме Юревича элитном посёлке Тарасовка любой произвол возможен. Примерно в таком духе высказался адвокат Юревича Игорь Трунов.

Ну а что, там есть что поискать.

В ожидании обысков, этих прекрасных «масок-шоу» в исполнении одетых во всё чёрное, включая балаклавы, вежливых людей с надписью ФСБ на спине, управляющий директор Антон Белоусов, надо полагать, сын компаньона Юревича «по макаронке» депутата Госдумы Вадима Белоусова, дал зажигательное, полное оптимизма интервью ручному сайту «макаронной ОПС» «Знак.ком».

Уголовные дела на работу «Макфы» не повлияли. «Можно сказать, что ситуация коллектив еще больше сплотила. Мы не планируем митингов или акций протестов, о которых писали в СМИ», — говорит депутатский сынок.

Ну, вообще-то предложение о том, что нужно защищать несправедливо обиженного Мишу на улицах — высказал соратник и бывший заместитель Юревича «по пиару» Николай Сандаков. И так бы наверное и было, если бы не всероссийские акции протеста 26 марта, которые превратили любые выступления на улицах в маргинальные, направленными против федеральной власти.

Конечно, выводить на улицы народ Юревичу сейчас не выгодно. Но можно пакостить исподтишка. Например, «опускать» рейтинг врага — действующего губернатора Бориса Дубровского, «присаживаясь» на оппозиционную волну, задействовать «спящих агентов», стараться снизить результаты Владимира Путина на будущих выборах президента.