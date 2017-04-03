Юревич собирается на допрос к следователю, но перед самым приездом внезапно приболеет

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки в 26 миллионов рублей от министра здравоохранения Виталия Тесленко, Игорь Трунов — заявил СМИ о том, что его клиент получил повестку на допрос и готов, как законопослушный гражданин, приехать на допрос из Израиля в Россию 10 апреля 2017 года.

Позвольте вам не поверить, господин адвокат.

«В повестке говорится о предъявлении обвинения, но в таких случаях следователь обычно избирает и меру пресечения», — говорит Трунов.

Так какая мера пресечения может быть человеку, обвиняемому по самой тяжкой, 6-й части и без того «тяжёлой» 290-й статьи УК РФ, кроме заключения под стражу? Суд удовлетворит соответствующее ходатайство следствия, учитывая безграничные возможности экс-губернатора-олигарха скрыться за границу в любой момент. Денежный залог не примут, под домашний арест не отправят, и тем более нечего рассчитывать на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Итак, 10 апреля Юревича ждёт арест. Это понимают и он сам, и его адвокат.

Так что, Юревич внезапно размяк умишком? Конечно же нет, это пиар, манипуляции общественным мнением.

Ясно, что в Россию бывший челябинский губернатор не приедет, перед самым визитом на Родину израильские врачи обязательно найдут причину, по которой Михаил Валерьевич должен будет продолжить лечение от страшного недуга.