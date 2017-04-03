Юревич собирается на допрос к следователю, но перед самым приездом внезапно приболеет

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки в 26 миллионов рублей от министра здравоохранения Виталия Тесленко, Игорь Трунов — заявил СМИ о том, что его клиент получил повестку на допрос и готов, как законопослушный гражданин, приехать на допрос из Израиля в Россию 10 апреля 2017 года.
Позвольте вам не поверить, господин адвокат.
«В повестке говорится о предъявлении обвинения, но в таких случаях следователь обычно избирает и меру пресечения», — говорит Трунов.
Так какая мера пресечения может быть человеку, обвиняемому по самой тяжкой, 6-й части и без того «тяжёлой» 290-й статьи УК РФ, кроме заключения под стражу? Суд удовлетворит соответствующее ходатайство следствия, учитывая безграничные возможности экс-губернатора-олигарха скрыться за границу в любой момент. Денежный залог не примут, под домашний арест не отправят, и тем более нечего рассчитывать на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Итак, 10 апреля Юревича ждёт арест. Это понимают и он сам, и его адвокат.
Так что, Юревич внезапно размяк умишком? Конечно же нет, это пиар, манипуляции общественным мнением.
Ясно, что в Россию бывший челябинский губернатор не приедет, перед самым визитом на Родину израильские врачи обязательно найдут причину, по которой Михаил Валерьевич должен будет продолжить лечение от страшного недуга.
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Комментарии
Если Путин и Медведев дают согласие, что нет ареста и только подписка о невыезде,то он приедет. А так надо быть полным и круглым дураком, самому добровольно сесть в камеру СИЗО. Сейчас пройдут все выборы и тогда и дело прекращено будет. Ему надо до марта 2018 г. выдержать и самое ГЛАВНОЕ, помочь ПУТИНУ на выборах в Южном Урале, тогда 10000% прощение и на этом все.Судя по делам в Кремле, там тоже идут свои игры и не до мелких как Юревич господ. Но самое приятное, спад протестного движения пришел в регионы, народ испуган сильно. Ведь нет гарантий, вдруг смертник в толпе на митинге себя.. В Питере нашли останки смертника-исламиста. А то верещали мол Путин все снова организовал. Поэтому Юревичу надо играть в одни ворота с Кремлем, а дело, ну возбудили, также и тихо под сукно и прекращение.
А Путину на Южном Урале уже и помочь что ли некому? ... кроме "мелкого" Юревича. С его - то "шлейфом" ...
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