Юревич собирается на допрос к следователю, но перед самым приездом внезапно приболеет

03.04.2017 г., 15:36
Адвокат Трунов работает пиарщиком на полставки?
Юревич уголовное дело

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки в 26 миллионов рублей от министра здравоохранения Виталия Тесленко, Игорь Трунов — заявил СМИ о том, что его клиент получил повестку на допрос и готов, как законопослушный гражданин, приехать на допрос из Израиля в Россию 10 апреля 2017 года.

Позвольте вам не поверить, господин адвокат.

«В повестке говорится о предъявлении обвинения, но в таких случаях следователь обычно избирает и меру пресечения», — говорит Трунов.

Так какая мера пресечения может быть человеку, обвиняемому по самой тяжкой, 6-й части и без того «тяжёлой» 290-й статьи УК РФ, кроме заключения под стражу? Суд удовлетворит соответствующее ходатайство следствия, учитывая безграничные возможности экс-губернатора-олигарха скрыться за границу в любой момент. Денежный залог не примут, под домашний арест не отправят, и тем более нечего рассчитывать на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Итак, 10 апреля Юревича ждёт арест. Это понимают и он сам, и его адвокат.

Так что, Юревич внезапно размяк умишком? Конечно же нет, это пиар, манипуляции общественным мнением.

Ясно, что в Россию бывший челябинский губернатор не приедет, перед самым визитом на Родину израильские врачи обязательно найдут причину, по которой Михаил Валерьевич должен будет продолжить лечение от страшного недуга.

Александр Меньшиков, фото из открытых источников

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Комментарии

Брагин

Если Путин и Медведев дают  согласие, что нет ареста и только  подписка о невыезде,то он приедет. А так надо быть полным и круглым дураком, самому добровольно  сесть в камеру СИЗО. Сейчас пройдут все выборы и тогда и дело прекращено будет. Ему надо  до марта 2018 г. выдержать и самое ГЛАВНОЕ, помочь ПУТИНУ  на выборах в Южном Урале, тогда 10000% прощение и на этом все.Судя по делам в Кремле, там тоже идут свои игры и не до мелких  как Юревич   господ. Но самое приятное, спад протестного движения пришел в регионы, народ испуган сильно. Ведь нет гарантий, вдруг смертник  в толпе  на митинге себя.. В Питере нашли останки смертника-исламиста. А то верещали мол Путин все снова организовал. Поэтому  Юревичу надо играть в одни ворота с Кремлем, а дело, ну возбудили, также и тихо под сукно и прекращение.

кабот

А Путину на Южном Урале уже и помочь что ли некому? ... кроме "мелкого" Юревича. С его - то "шлейфом" ...

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