Подал в отставку спикер Ленинского райсовета Челябинска, не исключено, что из-за попыток «дать денег своим» единороссам

Как стало известно «UralDaily.ru», подал в отставку без объяснения причин спикер Совет депутатов Ленинского района Челябинска Александр Прокопов.

Не исключено, что причиной отставки стал скандал с несправедливым распределением бюджетных средств на благоустройство дворов Ленинского района среди районных депутатов.

47 миллионов рублей в Ленинском районе распределили так: депутатам от «Единой России», причём не всем, а особо приближённым к верхушке исполнительной и законодательной власти, — дали кому-то по шесть миллионов, кому-то под четыре, кому-то по два.

6 млн рублей, например, получил, или должен был получить, депутат-единоросс Ленинского райсовета Марк Болдов.

Такой произвол вызвал резкий протест со стороны единственного депутата-коммуниста Леонида Вайднера.

Ждём отставки куратора Ленинского района спикера челябинской городской Думы Станислава Мошарова, а также главы Ленинского района Александра Орла.