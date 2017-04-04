Подал в отставку спикер Ленинского райсовета Челябинска, не исключено, что из-за попыток «дать денег своим» единороссам

04.04.2017 г., 18:43
Ваше слово, товарищ Вайднер!
Александр Прокопов Ленинский район Челябинска

Как стало известно «UralDaily.ru», подал в отставку без объяснения причин спикер Совет депутатов Ленинского района Челябинска Александр Прокопов.

Не исключено, что причиной отставки стал скандал с несправедливым распределением бюджетных средств на благоустройство дворов Ленинского района среди районных депутатов.

47 миллионов рублей в Ленинском районе распределили так: депутатам от «Единой России», причём не всем, а особо приближённым к верхушке исполнительной и законодательной власти, — дали кому-то по шесть миллионов, кому-то под четыре, кому-то по два. 

6 млн рублей, например, получил, или должен был получить, депутат-единоросс Ленинского райсовета Марк Болдов. 

Такой произвол вызвал резкий протест со стороны единственного депутата-коммуниста Леонида Вайднера.

Ждём отставки куратора Ленинского района спикера челябинской городской Думы Станислава Мошарова, а также главы Ленинского района Александра Орла.

Ваше слово, товарищ Вайднер!

Алексей Епифанов, фото из открытых источников

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Комментарии

Вадим

Ему стыдно стало за своего предводителя Медведя. Это Вы из презрения название ядра с тремя "с" написали? Респект. Уважуха

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Koretskiy

Вадим, хаха, спасибо, палец на клаве дрогнул у автора, исправили 

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