Подал в отставку спикер Ленинского райсовета Челябинска, не исключено, что из-за попыток «дать денег своим» единороссам

Как стало известно «UralDaily.ru», подал в отставку без объяснения причин спикер Совет депутатов Ленинского района Челябинска Александр Прокопов.
Не исключено, что причиной отставки стал скандал с несправедливым распределением бюджетных средств на благоустройство дворов Ленинского района среди районных депутатов.
47 миллионов рублей в Ленинском районе распределили так: депутатам от «Единой России», причём не всем, а особо приближённым к верхушке исполнительной и законодательной власти, — дали кому-то по шесть миллионов, кому-то под четыре, кому-то по два.
6 млн рублей, например, получил, или должен был получить, депутат-единоросс Ленинского райсовета Марк Болдов.
Такой произвол вызвал резкий протест со стороны единственного депутата-коммуниста Леонида Вайднера.
Ждём отставки куратора Ленинского района спикера челябинской городской Думы Станислава Мошарова, а также главы Ленинского района Александра Орла.
Ваше слово, товарищ Вайднер!
Теги:
- Станисалв Мошаров председатель Челябинской городской Думы
- Александр Прокопов Ленинский район Челябинска отставка
- Ленинский район Челябинска
- совет депутатов Ленинского района Челябинска
- Леонид Вайндер Ленинский район Челябинска
- Леонид Вайндер депутат Ленинского района Челябинска
- Владимир Деняев Ленинский район Челябинска
- Марк Болдов Челябинск
- Александр Прокопов Ленинский район Челябинска
- Александр Орёл глава Ленинского района Челябинска
Новости по теме:
- Прокуратура проводит антикоррупционную проверку ситуации с распределением бюджетных средств среди депутатов Ленинского района Челябинска
- Авторитетные единороссы Ленинского района Челябинска забили стрелку на сходняк после публикаций на «УралДейли.ру»
- «ЕР» — партия жуликов и воров» — приобретает актуальность, благодаря деятельности депутатов-единороссов в Ленинском районе Челябинска...»
- В Челябинске «ударили рублём» по избирателям, не проголосовавшим за «Единую Россию»
- Что взрывали в Ленинском?
- Выборы в ЗСО. Ленинский район Челябинска: сможет ли Гартунг воспользоваться ситуацией «войны каждого против всех»?
- Челябинские «медведи» определились с кандидатами в Заксобрание
- Челябинск разрезали как торт: местные «бароны» положили в свою тарелку по району
- Правда Александра Корецкого
- Мэр Челябинска боится молодого соперника Корецкого?
Комментарии
Ему стыдно стало за своего предводителя Медведя. Это Вы из презрения название ядра с тремя "с" написали? Респект. Уважуха
Вадим, хаха, спасибо, палец на клаве дрогнул у автора, исправили
Добавить комментарий