Юревич прилетит в Россию на допрос «с большой долей вероятности», но она равна нулю

Все гадают, прилетит ли Юревич из Израиля в Россию на допрос к следователю, а потом сразу в камеру предварительного заключения — на пару дней до решения суда, а потом и в СИЗО, и уже до суда — в понедельник, 10 апреля, то есть завтра.

Ведь не кто иной, а Трунов обещал, известный «адвокат без лицензии», российский тамплиер. Конечно не приедет, он что, дурак, не приедет 100%. Но... сайт «Ура.ру» напугал: «Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич «с большой долей вероятности» приедет 10 апреля в Екатеринбург, чтобы явиться на допрос в четвертое следственное управление СК РФ по УрФО. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат бывшего главы региона Игорь Трунов. «Мы все делаем для этого», — заявил Трунов».

Ээээ...это как?! Вы рвёте все шаблоны. Зачем, почему?

Да, Юревич не прилетит на допрос, и тогда его объявят в международный розыск, и будут ловить как шелудивого пса на всех континентах, включая Антарктиду, где он по идее тоже может притаиться, как Гитлер из альтернативной истории и мифов. Включая крысиные тропы, по которым бегали в Южную Америку нацисты. Включая Африку — глиняные жилища пигмеев, джунгли Амазонки и предгория Анд, где притаились от Интерпола наркобароны, и арабские деревушки, в которых таятся имамы запрещённых в России исламистских халифатов.

Юревича будут гнать как зайца на псовой охоте, пока не поймают.

А всё потому, что ни Тель-Авив и даже толерантный к беглым российским олигархам Лондон не дадут убежища Юревичу, пусть он даже примкнёт к Ходорковскому, даст ещё хоть сто интервью ВВС и «Радио Свобода», и даже если он проклянёт Путина — не поможет. Ведь Юревич служил режиму, системе, кормился от него, таскал взятки кому-то в Кремле.

И как ценный для Запада информатор он тоже не котируется — не знает он ничего, не за что ему давать политический статус страдальца и узника.

Надеется на сделку со следствием? Дескать, отдаст украденное, а это фактически все активы, полученные после 2005 года, когда он стал мэром Челябинска, или даст показания на коррумпированного им федерального чиновника, который покрывал его воровство? Маловероятно.

Значит, это очередная ложь Трунова, рассчитанная на общественное мнение: добропорядочного гражданина преследуют.

Завтра найдётся уважительная причина, и Юревич не прилетит.

Следим за ситуацией.