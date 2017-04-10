За несанкционированный протестный митинг в Челябинске оппозиционеру Табалову дали 10 суток ареста

Десять суток административного ареста получил один из руководителей штаба Алексея Навального известный челябинский «околооппозицинный» деятель Алексей Табалов — стало известно «UralDaily.ru» из открытых источников.
Табалова взяли под стражу в зале суда и препроводили для отбытия наказания в изолятор. Перед судом его задержали на 20 часов.
Табалову предъявили обвинение по ч.3 статьи 20.2 КОАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; те же действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».
Поводом для обвинения стал несанкционированный «митинг против коррупции» 26 марта в Челябинске, который перешёл в несанкционированное же шествие по пешеходной части улицы Кировка.
Это первый арест Табалова, предпочитающего заграничные турне оппозиционной работе.
Напомним, А.Табалов прославился тем, что проспал оппозиционный митинг, который сам же и организовал.
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Комментарии
Позор старшему Корецкому
Синицын, за что позор? Текст написан быз личных выпадов, нейтрально.
Он сел, что этим власти доказали. Народ за правду и правда всегда будет за народом.
1) Учитывая логику причинно-следственных отношений между властными структурами и арестованным, Табалову дали понять, что десять дней могут легко превратиться в десять лет при благоприятных для силовых структур обстоятельствах.
2) Его после суда препроводили в изолятор временного содержания, и учитывая ту же логику, власти, чего доброго, засунут его в "неправильную" камеру, где грубый, плохо воспитанный народ легко выходит из себя при виде розовых чубчиков, внешней утончённой опрятности и женственной пластике тела. Власти наши настолько изобретательны, что могут легко доказать любому - без явной брутальности быть революционером в России невозможно.
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