За несанкционированный протестный митинг в Челябинске оппозиционеру Табалову дали 10 суток ареста

10.04.2017 г., 15:51
Это первое административное наказание общественного деятеля, предпочитающего заграничные путешествия системной оппозиционной работе
Алексей Табалов Челябинск

Десять суток административного ареста получил один из руководителей штаба Алексея Навального известный челябинский «околооппозицинный» деятель Алексей Табалов — стало известно «UralDaily.ru» из открытых источников.

Табалова взяли под стражу в зале суда и препроводили для отбытия наказания в изолятор. Перед судом его задержали на 20 часов.

Табалову предъявили обвинение по ч.3 статьи 20.2 КОАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; те же действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

Поводом для обвинения стал несанкционированный «митинг против коррупции» 26 марта в Челябинске, который перешёл в несанкционированное же шествие по пешеходной части улицы Кировка

Это первый арест Табалова, предпочитающего заграничные турне оппозиционной работе. 

Напомним, А.Табалов прославился тем, что проспал оппозиционный митинг, который сам же и организовал.

Александр Меньшиков, фото из открытых источников

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Комментарии

Синицын

Позор старшему Корецкому

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Koretskiy

Синицын, за что позор? Текст написан быз личных выпадов, нейтрально.

Читатель

Он  сел, что этим власти доказали. Народ за  правду и правда всегда будет за народом.

Анатолий

1) Учитывая логику причинно-следственных отношений между властными структурами и арестованным, Табалову дали понять, что десять дней могут легко превратиться в десять лет при благоприятных для силовых структур обстоятельствах.
2) Его после суда препроводили в изолятор временного содержания, и учитывая ту же логику, власти, чего доброго, засунут его в "неправильную" камеру, где грубый, плохо воспитанный народ легко выходит из себя при виде розовых чубчиков, внешней утончённой опрятности и женственной пластике тела. Власти наши настолько изобретательны, что могут легко доказать любому -  без явной брутальности быть революционером в России невозможно.

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