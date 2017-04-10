За несанкционированный протестный митинг в Челябинске оппозиционеру Табалову дали 10 суток ареста

Десять суток административного ареста получил один из руководителей штаба Алексея Навального известный челябинский «околооппозицинный» деятель Алексей Табалов — стало известно «UralDaily.ru» из открытых источников.

Табалова взяли под стражу в зале суда и препроводили для отбытия наказания в изолятор. Перед судом его задержали на 20 часов.

Табалову предъявили обвинение по ч.3 статьи 20.2 КОАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; те же действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

Поводом для обвинения стал несанкционированный «митинг против коррупции» 26 марта в Челябинске, который перешёл в несанкционированное же шествие по пешеходной части улицы Кировка.

Это первый арест Табалова, предпочитающего заграничные турне оппозиционной работе.

Напомним, А.Табалов прославился тем, что проспал оппозиционный митинг, который сам же и организовал.