Цыбко всё-таки притащил 5 миллионов рублей в зал суда, а ещё рассказал про сигары для Юревича

Обвиняемый в получении взятки в особо крупных размерах бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко всё-таки принёс в зал Озёрского городского суда 10 пачек по 500 тысяч рублей каждая — в пятитысячных купюрах, — итого 5 миллионов. Ранее он обещал, что деньги будут настоящими, он их снимет со своего счёта, чтобы доказать в придуманном им «следственном эксперименте», что эти пачки не поместятся в карманы его зимней куртки. Но потом видимо понял, что это вызовет опросы — откуда такие деньги у безработного, не бизнесмена, с конфискованной собственностью и с арестованными счетами подсудимого, вдобавок оплачивающего услуги элитных адвокатов.
Видимо исходя из этих соображений, Цыбко принёс в суд бутофорские деньги, но всё-таки, уважаемый суд, нужно учесть — деньги у Кости есть, поэтому при вынесении приговора не стесняйтесь впаять ему штраф побольше. Дядька не бедный даже сейчас.
А ещё Цыбко рассказал суду о сигарах для Юревича.
Напомним, Цыбко обещал притащить пачки «морковок» (так на коррупционном сленге чиновников и бизнесменов из окружения Юревича называются пятитысячные купюры), чтобы показать, что он, бедняга, просто не смог распихать их по карманам куртки. Передача взятки Цыбко от сити-менеджера Озёрска Тарасова проходила 19 марта 2012 года в московском ресторане El Gaucho, по поводу которого сам экс-сенатор заявил, что «El Gaucho — дорогущий ресторан. Средний чек — 4 тыс. рублей. Мраморная говядина стоит 5 тысяч рублей. Даже если бы я был в верхней одежде, меня туда бы не пустили».
Это он к тому, что любой нормальный человек 19 марта, а это по российским меркам ещё зима, — был бы в верхней одежде, в куртке, а если бы была нужда прийти на минутку в дорогой ресторан Москвы за «морковками», то перекинул бы эту куртку через плечо, рассовал бы «морковки» и вышел. Ну может быть схомячил бы по ходу стейк из мраморной говядины medium rare за пять тысяч, то есть за одну «морковь».
Однако Костя придумал вот что. Оказывается в этот мартовский денёк он прилетел в Москву из Таиланда (любит Костя отдохнуть от трудов праведных), из багажа доставать свою курточку с карманами не стал, а заявился в элитный столичный ресторан в джинсиках, рубашечке и кофтёнке.
И он даже эту кофточку принёс в суд, клоун.
То есть куртки не было на нём, и пачки бабла не помещались. Хотя, знаете, нам кажется, что даже в джинсы, джемпер и рубашку можно распихать эти 10 пачек спокойно. Но может быть Костя просто врёт, и куртка на нём всё-таки была.
А в том, что куртки на Косте не было — подтвердила суду какая-то фифа из Москвы по видеоконференции. Ну типа светская львица, такая девица модельной внешности — Костя на таких падок. Ну или они на него. Они якобы вместе с этой девицей возвращались с тайских пляжей, а после Костя лёгкой летящей походкой вбежал в ресторан в лёгкой одежде. А потом выпорхнул, и у него ничего при этом не оттопыривалось.
Мне кажется, что всего одна, ну максимум две пачки таких вот «морковок», но не бутофорских, — хорошая цена для того, чтобы спеть по видеосвязи суду какой угодно «модный приговор».
Впрочем, у Кости был со собой пакет. Этого он не отрицает. В пакете были сигары для Юревича. Правда, это было в другой день — 14 февраля 2012 года, и уже не в ресторане, а в баре «Парк-сити». И не в Москве, а в Челябинске.
Следствие полагает, что в этот день Цыбко получил взятку в 2,5 миллиона рублей. И видимо кинул «морковки» в пакет.
Ан нет, там были сигары для друга Миши. У друга была «днюха» и сигары передал ему бывший министр промышленности Челябинской области Владимир Павлов.
Цыбко:
«Павлов просил передать коробку сигар на день рождения Юревичу. Пакет с подарком привез его водитель. С этим пакетом я зашел в бар. От Тарасова я ничего не получал. Это зафиксировано на записи с камеры видеонаблюдения».
Непонятно, то ли целый министр служил в шестёрках и гонял Мише за любимыми сигарами, то ли министр сам сделал такой подарок. Почуем вместе с сигарами не могли быть «морковки» — этого Костя суду не пояснил.
«Тогда такие сигары стоили около 300 рублей за штуку. В коробке было 10 штук. А в медицинской справке Юревича от израильских врачей написано, что пациент курит сигары», — сообщил потрясённым прокурору и судье Костя-шоумен, демонстрируя коробку с надписью «Куренеи убивает».
Интересно, после вынесения приговора будет ли Костя настолько же весёлым и находчивым?
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Комментарии
Все веселье начнется, когда Костик приедет в лагерь. Он в КВН не участвовал? По-моему я видел его в какой-то сценке с Галустяном. Пристроится зав клубом потом.
Поворовали ухари знатно, какие кренделя на суде выдают, осталось только кролика из рукава обвинителю на стол предъявить.
Чеблакову Г. жаль, столько времени она в этом процессе. Но судя по слухам, помещения суда напичканы спец. аппаратурой и плотно идет СОРМ за Цыбко и адвокатами... Поэтому Цыбко бы и его защите уши надо на востро, могут провокации. Сейчас в Москве дело по износу развалили, на основании якобы переговоров женртвы и подозреваемого, экспертиза доказала, что жертва всегда якобы разговоры и там она просила деньги. Есть СПОСОБЫ сделать любые разговоры и выдать как за настоящие, ценник от 50.000 евро и выше. Также делают и инет переписку, все идет как будто Вы и тот на иной стороне беседы и все технически делается, правда это дорого. Поэтому только с Германии сотовые спец. телефоны еще шифровка и ФСБ не знает их дешифрования. Советуем богатым и кто тайну желает, приобрести такие сотовые. От 30.000 до 45.000 евро, зато вы вне прослушки всегда. Дело Цыбко медленно, но ВЕРНО ижет к финалу. На уровне Кремля скоро скажут, как быть, вернуть или оправдать. 90% за тихие похороны дела через возврат. С Цыбко вроде решили, он молчить и ему дают место сенатора и он снова в строю.
Алекс ,что за бред ты написал? Сам то в это веришь?Цыпко никто оправдывать не будет. Там все правильно . Он ни то что сенатором,он в СФ даже уборную убирать не доверят. Все все понимают,что Костик попал. Вовремя со своими "шегреневыми" женщинами разбираться надо было! Удивительно не одна не встала на защиту. Дама Юревича ,за автомобиль подаренный Костей ,спасибо не сказала. Вся " макаронная" ОПС - будет сидеть в тюрме. А юревича ждет судьба Бориса Абрамовича!
Насчет элитного ресторана Эль Гаучо: вообще, это стиль "Стейк-Хаус", их в Москве три, и в одном из них лет 8 назад( по работе) пришлось побывать. Стейки в то время там стоили и 300, и 500, и 800 рублей, и уж точно, даже в 2012 не 5 тысяч. Был гардероб, но и так можно было пройти, если, конечно, не дубленки, а курточки.Стояли вешалки. Люди приходили на ланч. В общем, средние московские мясные рестораны.
Скоро такие сериалы впереди. Сейчас оперативники Казахстана в вашей области негласно отработка ряда фактов, как при некоем Чеурине, из ИВОЛГИ были украдены несколько млрд. рублей. При чем СУ СК области активно помогало , выносило незаконные решения по материалам УФСБ области. По источникам за это много сотен млн. р. были переданы всем кто помогали с СУ СК области и СО по г. Карталам.. По этому сериалы впереди большие и этот сериал скоро окончание. Вот Цыбко пора и карты с данными на Чеурина, Выдрина и ряд... с СК области надо уже подготовить и отдать бригаде с ФСБ РФ. А эти ну дело видимо прекращение будет, приговор не будет. Уже в Москве три раза советовались и мнение, посадить не удается, слабые доказательства и куча нарушений норм УПК . Корецкий видимо если с органами,то не отдасть это в сайт. Проверим ВАС.
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