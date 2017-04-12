Цыбко всё-таки притащил 5 миллионов рублей в зал суда, а ещё рассказал про сигары для Юревича

Обвиняемый в получении взятки в особо крупных размерах бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко всё-таки принёс в зал Озёрского городского суда 10 пачек по 500 тысяч рублей каждая — в пятитысячных купюрах, — итого 5 миллионов. Ранее он обещал, что деньги будут настоящими, он их снимет со своего счёта, чтобы доказать в придуманном им «следственном эксперименте», что эти пачки не поместятся в карманы его зимней куртки. Но потом видимо понял, что это вызовет опросы — откуда такие деньги у безработного, не бизнесмена, с конфискованной собственностью и с арестованными счетами подсудимого, вдобавок оплачивающего услуги элитных адвокатов.

Видимо исходя из этих соображений, Цыбко принёс в суд бутофорские деньги, но всё-таки, уважаемый суд, нужно учесть — деньги у Кости есть, поэтому при вынесении приговора не стесняйтесь впаять ему штраф побольше. Дядька не бедный даже сейчас.

А ещё Цыбко рассказал суду о сигарах для Юревича.

Напомним, Цыбко обещал притащить пачки «морковок» (так на коррупционном сленге чиновников и бизнесменов из окружения Юревича называются пятитысячные купюры), чтобы показать, что он, бедняга, просто не смог распихать их по карманам куртки. Передача взятки Цыбко от сити-менеджера Озёрска Тарасова проходила 19 марта 2012 года в московском ресторане El Gaucho, по поводу которого сам экс-сенатор заявил, что «El Gaucho — дорогущий ресторан. Средний чек — 4 тыс. рублей. Мраморная говядина стоит 5 тысяч рублей. Даже если бы я был в верхней одежде, меня туда бы не пустили».

Это он к тому, что любой нормальный человек 19 марта, а это по российским меркам ещё зима, — был бы в верхней одежде, в куртке, а если бы была нужда прийти на минутку в дорогой ресторан Москвы за «морковками», то перекинул бы эту куртку через плечо, рассовал бы «морковки» и вышел. Ну может быть схомячил бы по ходу стейк из мраморной говядины medium rare за пять тысяч, то есть за одну «морковь».

Однако Костя придумал вот что. Оказывается в этот мартовский денёк он прилетел в Москву из Таиланда (любит Костя отдохнуть от трудов праведных), из багажа доставать свою курточку с карманами не стал, а заявился в элитный столичный ресторан в джинсиках, рубашечке и кофтёнке.

И он даже эту кофточку принёс в суд, клоун.

То есть куртки не было на нём, и пачки бабла не помещались. Хотя, знаете, нам кажется, что даже в джинсы, джемпер и рубашку можно распихать эти 10 пачек спокойно. Но может быть Костя просто врёт, и куртка на нём всё-таки была.

А в том, что куртки на Косте не было — подтвердила суду какая-то фифа из Москвы по видеоконференции. Ну типа светская львица, такая девица модельной внешности — Костя на таких падок. Ну или они на него. Они якобы вместе с этой девицей возвращались с тайских пляжей, а после Костя лёгкой летящей походкой вбежал в ресторан в лёгкой одежде. А потом выпорхнул, и у него ничего при этом не оттопыривалось.

Мне кажется, что всего одна, ну максимум две пачки таких вот «морковок», но не бутофорских, — хорошая цена для того, чтобы спеть по видеосвязи суду какой угодно «модный приговор».

Впрочем, у Кости был со собой пакет. Этого он не отрицает. В пакете были сигары для Юревича. Правда, это было в другой день — 14 февраля 2012 года, и уже не в ресторане, а в баре «Парк-сити». И не в Москве, а в Челябинске.

Следствие полагает, что в этот день Цыбко получил взятку в 2,5 миллиона рублей. И видимо кинул «морковки» в пакет.

Ан нет, там были сигары для друга Миши. У друга была «днюха» и сигары передал ему бывший министр промышленности Челябинской области Владимир Павлов.

Цыбко:

«Павлов просил передать коробку сигар на день рождения Юревичу. Пакет с подарком привез его водитель. С этим пакетом я зашел в бар. От Тарасова я ничего не получал. Это зафиксировано на записи с камеры видеонаблюдения».

Непонятно, то ли целый министр служил в шестёрках и гонял Мише за любимыми сигарами, то ли министр сам сделал такой подарок. Почуем вместе с сигарами не могли быть «морковки» — этого Костя суду не пояснил.

«Тогда такие сигары стоили около 300 рублей за штуку. В коробке было 10 штук. А в медицинской справке Юревича от израильских врачей написано, что пациент курит сигары», — сообщил потрясённым прокурору и судье Костя-шоумен, демонстрируя коробку с надписью «Куренеи убивает».

Интересно, после вынесения приговора будет ли Костя настолько же весёлым и находчивым?