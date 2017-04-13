Адвокат Юревича Трунов взялся защищать ещё одного коррумпированного губернатора — Маркелова

Деньги не пахнут, особенно когда они у эксцентричных самодуров и просто дураков.
Видимо так рассуждает адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов, которого мы совершенно справедливо решили переименовать во Врунова.
Мало ему одного жулика и вора, поживившегося на бюджете, — нужно попотрошить карманы другого.
Российский тамплиер вдобавок подвизался стряпчим у обвиняемого в получении взятки, отстранённого президентом России Владимиром Путиным «в связи с утратой доверия» от должности главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова.
Понятно, что стоит отметить, что Трунов берётся защищать любого высокопоставленного коррупционера — лишь бы платили. Гонорары получается, что тоже из наворованного. Если учесть, что его адвокатская контора, как сообщали СМИ, здорово поживилась на обманутых дольщиках челябинской строительной компании «Гринфлайт»: «Еще 35,7 млн рублей ушли на счета московской фирмы «Трунов, Айвар и партнеры». Адвокаты были наняты для того, чтобы освободить из-под ареста 40-процентный пакет акций, принадлежащий предпринимателю Александру Москалюку», — то не пора уже следствию заняться самим господином Великим приором Российского ордена тамплиеров?
Второе, что хотелось бы отметить — это поразительная халатность и манкирование своими служебными адвокатскими обязанностями по защите клиентов господина Врунова. Он и так уже допустил столько ляпов в защите Юревича, в том числе по адвокатской линии, — например, прямо сравнив уголовное дело в отношении экс-челябинского губернатора и его банды с преследованием мафии в Италии.
Трунов — не Резник и не Падва, как он может защищать по сложнейшим уголовным делам сразу двух коррумпированных, по мнению следствия, губернаторов? Халява.
Как сообщает сайт compromatwiki, 27 ноября 1995 года Игорь Трунов приговорен Хорошевском судом Москвы к шести годам лишения свободы за мошенничество с приобретением квартир. Затем Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение, и в октябре 1998 года уголовный процесс был прекращен в связи с отсутствием состава преступления. Сам господин Трунов провел несколько лет в СИЗО и в 2004 году безуспешно пытался взыскать с Минфина компенсацию за свое незаконное содержание под стражей. После освобождения судился и со СМИ – в частности, 20 апреля 1999 года Головинский суд Москвы обязал Ъ опровергнуть материал о причастности господина Трунова к гибели продавца одной из купленных им квартир (данный эпизод не был доказан следствием).
Особенно беспощаден к тамплиеру сайт lurkmore.net:
«До посадки в 1992 году работал заместителем начальника отдела в администрации президента России — при этом слово «ходатайство» писал как «ходатальство». Внутри этих «ходатальств» запятых не ставил, и даже имя свое изобразить не мог, корябая «от Игоря Лонидовича».
В начале 90-х приехал в Москву заниматься риэлторством — покупал квартиры за бесценок у всяких инвалидов, которых потом находили немножко мёртвыми. В 1992 году Трунова взяли под стражу по делу о квартирном мошенничестве, в котором уже тогда имелась пара трупов бывших владельцев заполученных им хат. Позже число трупов в деле выросло уже до четырёх. В 1998-м Мосгорсуд отпустил Трунова прямо из здания суда, явив торжество правосудия: да не смеют гнусный ретроградный суд и гнусная прокуратура преследовать прогрессивного коммерсанта Трунова. Риэлторствовал он на пару со своей женой, которая в итоге отделалась всего лишь увольнением из прокуратуры.
За время отсидки Трунов успел прочитать действовавший в то время Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Причём год получения им диплома совпадает с годом его освобождения из-под стражи по уголовному делу, так что тюрьма — и есть его университет. После получения высшего юридического образования, к несчастью для Трунова, в 2002 году вступил в силу новый УПК РФ, а поскольку Трунова с тех пор не сажали, то новый УПК он прочитать ещё не успел...
... Типичный процесс с участием Трунова выглядит так: сначала он говорит о продажности/зависимости/заинтересованности следствия и судей, а после проигрыша говорит, что справедливости можно добиться только в Страсбургском суде. Это он говорит для того, чтобы очередная обманутая им жертва продолжала ему платить и дальше — за прохождение всех российских судебных инстанций, а если и после этого у клиента останутся деньги — то за подачу жалобы в ЕСПЧ.
Трунов проигрывает дела вовсе не потому, что диплом о высшем юридическом образовании и учёную степень доктора юридических наук он получил за взятки. И не потому, что он вместо чтения законов и учебников по юриспруденции пишет высеры, которые выдаёт за юридические труды. Трунов проигрывает дела только из-за происков кровавой гэбни!»
Ну, про тамплиерство Трунова только ленивый не писал. Но ещё более колоритным персонажем выступает новый клиент тамплиера подозреваемый в коррупции глава Марий Эл Маркелов.
Российский блоггер Илья Варламов назвал его «Последним королём»:
«Сам себя Маркелов, возможно, ассоциирует с Лоренцо Медичи, или Лоренцо Великолепным. «Мне хочется, чтобы Марий Эл походила на эпоху Возрождения, и здесь бы происходило свое возрождение искусств, традиций меценатства», — сказал глава республики, открывая в 2012 году очередной памятник. По данным «Дождя», меценатом, который дал денег на памятник Медичи, стал именно Маркелов.
Разумеется, на открытии памятника политику и поэту он читал собственные стихи:
Лоренцо Медичи — встречайте:
Банкир, известный меценат,
И он, конечно, виноват,
Что на правительственном сайте
Марийской аномалии
Сегодня можем наблюдать
Величие Италии».
И дальше Варламов пишет о страшных архитектурных чудачествах «короля» и его диком самодурстве, стряпающего за львиную часть бюджета в Йошкар-Оле, столицы республики, уродливые новоделы типа «набережной Брюгге», псевдовеницианские палаццо и ученические копии башен Кремля (и целый Кремль! Кремль, Карл!). И в это же время — остальная часть города похожа на большой свинарник, гадюшник и помойку.
Куда там Юревич с его «газольдом»!
Ну, в общем, можно сказать, что взявшись защищать «венецианского дожа» Йошкар-Олы, адвокат Врунов — и своей клоунской персоной, и обликом сумасброда, своего нового клиента, окончательно маргализировал Юревича.
Если кто-то до сих пор воспринимал Мишу серьёзно — осмотрите: он просто гороховый шут в окружении фриков!
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Комментарии
3000 евро в сутки работа Трунова.
При увеличении рабочей нагрузки производительная сила падает, как итог - снижается качество продукта и общая эффективность производства. Это правило верно как для технологических, так и для процессуально-юридических процессов.
Дело экс-губернатора М.Юревича предполагается быть долгим, с большим объёмом фактов и эпизодов, которые защите придётся качественно проверять и обрабатывать. Добавление же ещё одного фигуранта, экс-губернатора которому предъявлено схожее обвинение, по предположению адвоката И.Трунова должно ему облегчить работу, ведь принципы защиты одного подзащитного он планирует применять при защите другого.
Но справится ли он с поставленной заказчиками задачей, или в его работе будут появляться моменты которые периодически будут ставить его перед выбором - какому делу в данный момент уделить внимание, когда другое дело будет требовать так же внимания в срочном порядке в текущий момент. А ведь следствие наверняка представит такие факты, которые будут требовать немедленной реакции. Защита в таком случае рискует неизбежно запутаться(а я уверен, что именно так и случится), и тогда подзащитные встанут перед выбором, что же им делать дальше.
Впрочем у обвиняемых всегда есть выход из сложного лабиринта игры со следствием - раскаяться и признать все факты в которых они виноваты, и разумеется компенсировать государству нанесённый ущерб. Это даст хороший пример всем олигархам, которые в трудный для страны период пошли по кривому пути и стали обогащаться в ущерб интересам своего народа.
Участь губернаторов предавших доверие высшей власти и общества может стать одной из самых тяжёлых. ведь именно им было доверено дело возрождения России из небытия преступной рыночной экономики.
Первая из фриков - Бобылева, которую ни один умный не взял бы в "политтехнологи".
Мишка в бытность губернатором с одних только застройщиков брал взятки 3000 руб за квадратный метр. А ему шьют какие то смешные 28 лимонов.
Бедные родные Михаила. Как их мне жаль, столько грязи против сына. Им бы сейчас найти сильного черного колдуна и покарать этих кто эти сплетни и грязь. Нашего родного судья Горбулин однажды осудил, как мы просили дай условно. Нет он все честно.. Мы наняли колдуна и как и сказал тот, сошел вниз и помер этот судья. Сын вышел по УДО, а мог судья жить и жить. Умер от внезапной болезни судья обл. суда Горбулин. Не верим, найдите все о нем, и как он помер. Внезапно и тихо.Поэтому тем кого обедили, найдите денег и накажите тех. Жалости нет к таким кто белое за черное, черное за белое. Рашников, Аристов, Мякуш вот эти режиссеры этого циничного сериала против Юревича и его родных.
Читатель, хватит тут культ вуду разводить. Никому не страшно.
Прямо обрыдатсья можно.
Им, этим родителям, не обламывалось быть самыми богатыми пенсионерами Челябинской области на воровстве сынка?
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