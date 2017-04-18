Алексей Севастьянов в узилище питается сухпайками

Активисты Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской области посетили в ИВС бывшего челябинского омбудсмена, помощника депутата Госдумы Валерия Гартунга — Алексея Севастьянова.

Ранее сам Алексей часто инспектировал в роли уполномоченного по правам человека изоляторы и колонии, чаще всего навещая арестованных соратников Михаила Юревича.

И вот теперь сам оказался в статусе узника совести, посаженного на семь суток в застенки за гражданское неповиновение этим самым... ну, как называют сотрудников полиции гражданские активисты...

Оказалось, что Алексей содержится в двухместной камере, на какой полке нар спит — на верхней или на нижней — ОНК не сообщает. Сосед Севастьянова — тоже юрист и правозащитник, и поэтому петь хором «Мурку» не обязательно, можно поговорить с соседом на тему защиты прав человека, личности, индивидуума, гражданина, геев и демократических журналистов.

Жалоб у осужденного на содержание нет, ну кроме того, что библиотека изолятора скудная и почитать духовно развитому человеку совершенно нечего.

Зато питается Алексей разнообразно. Игнорируя тюремную баланду, которая для бакланов, фраеров и терпил, — налегает всё больше, как видно на фото, на сухофрукты, вгрызаясь в них крепкими белыми как у кролика зубами, хлебушек с отрубями и витаминными добавками, минералку, соки «Добрый» без мякоти, хлебает расписной русской ложкой что-то молочное — наверное простоквашу, а ещё играет в нарды, развивая такую нужную для арестанта и правозащитника смекалку.

В общем, за Алексея можно не беспокоится. Он довольно упитан, встретил товарищей доброй улыбкой всепрощенчества и глубокого понимания жизни — взглядом пытливых и жизнерадостных глаз, мудрых и ясных, в уголках которых притаилась боль за всё человечество и несовершенство мира.

Плотно покушав, Алексей смахнул крошки со стола и сел писать жалобу на опричников и сатрапов — скорее всего, в Европейский суд по правам человека в г.Страсбург, в Совет Европы, а может быть даже в трибунал по военным преступлениям в Гааге или, чего доброго, в штаб-квартиру Евросоюза в Брюссель.

Или маляву Мише Юревичу в Лондон. Или какой-нибудь манифест.

Но не за себя беспокоится человек, а всё за других — за сирых, убогих, обделённых, униженных и оскорблённых, страдающих под железной пятой диктатуры и произвола.

Вот такого несгибаемого борца и диссидента в лице Алексея Севастьянова увидели правозащитники в застенках режима.

Темницы рухнут и свобода встретит радостно у входа Алексей уже в пятницу, 21 апреля. И братья меч подадут обязательно, ну или маляву из Лондона от Миши с подробными инструкциями по борьбе с кровавым режимом.