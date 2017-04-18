Алексей Севастьянов в узилище питается сухпайками

Активисты Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской области посетили в ИВС бывшего челябинского омбудсмена, помощника депутата Госдумы Валерия Гартунга — Алексея Севастьянова.
Ранее сам Алексей часто инспектировал в роли уполномоченного по правам человека изоляторы и колонии, чаще всего навещая арестованных соратников Михаила Юревича.
И вот теперь сам оказался в статусе узника совести, посаженного на семь суток в застенки за гражданское неповиновение этим самым... ну, как называют сотрудников полиции гражданские активисты...
Оказалось, что Алексей содержится в двухместной камере, на какой полке нар спит — на верхней или на нижней — ОНК не сообщает. Сосед Севастьянова — тоже юрист и правозащитник, и поэтому петь хором «Мурку» не обязательно, можно поговорить с соседом на тему защиты прав человека, личности, индивидуума, гражданина, геев и демократических журналистов.
Жалоб у осужденного на содержание нет, ну кроме того, что библиотека изолятора скудная и почитать духовно развитому человеку совершенно нечего.
Зато питается Алексей разнообразно. Игнорируя тюремную баланду, которая для бакланов, фраеров и терпил, — налегает всё больше, как видно на фото, на сухофрукты, вгрызаясь в них крепкими белыми как у кролика зубами, хлебушек с отрубями и витаминными добавками, минералку, соки «Добрый» без мякоти, хлебает расписной русской ложкой что-то молочное — наверное простоквашу, а ещё играет в нарды, развивая такую нужную для арестанта и правозащитника смекалку.
В общем, за Алексея можно не беспокоится. Он довольно упитан, встретил товарищей доброй улыбкой всепрощенчества и глубокого понимания жизни — взглядом пытливых и жизнерадостных глаз, мудрых и ясных, в уголках которых притаилась боль за всё человечество и несовершенство мира.
Плотно покушав, Алексей смахнул крошки со стола и сел писать жалобу на опричников и сатрапов — скорее всего, в Европейский суд по правам человека в г.Страсбург, в Совет Европы, а может быть даже в трибунал по военным преступлениям в Гааге или, чего доброго, в штаб-квартиру Евросоюза в Брюссель.
Или маляву Мише Юревичу в Лондон. Или какой-нибудь манифест.
Но не за себя беспокоится человек, а всё за других — за сирых, убогих, обделённых, униженных и оскорблённых, страдающих под железной пятой диктатуры и произвола.
Вот такого несгибаемого борца и диссидента в лице Алексея Севастьянова увидели правозащитники в застенках режима.
Темницы рухнут и свобода встретит радостно у входа Алексей уже в пятницу, 21 апреля. И братья меч подадут обязательно, ну или маляву из Лондона от Миши с подробными инструкциями по борьбе с кровавым режимом.
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Комментарии
Правильно не есть с ИВС, могут спец. средство и приступ и помер. Поэтому в ИВС и СИЗО не стоить есть, когда ты в разработках. И есть те кто мечты о смерти заказанного.
Алексей, мы с Вами. Помните, народ вас уважает. Вы должны с МВД , СК и прокуратурой после выхода начать войну, и мы население готовы пачками давать все , что знаем о их темных делах. Создайте в США сайт и там свою страницу и мы тогда готовы Вам все данные давать. Зато вы такие сведения сможете поиметь и это будет крах следователям СКР, МВД, прокуратуре. Сейчас по ЧМЗ есть десяток материалов, когда невиновные сели, а виновные на свободе. Поэтому мы население готовы помогать в наведению порядка.
Консул Ритчи до глубины души впечатлён стойкостью и мужеством Алексея в кровавых застенках апартеида. Так вести себя дано только несгибаемому борцу за идеалы демократии. Сейчас главное Алексею не сломаться. Даже если на ласточку подвесят, скрежетать зубами, но не сдаваться. Или на славке могут раскорячить. Или в конвертик завернуть и устроить звонок Путину. Главное держаться и продолжать идти в отказ. Могут что-то подбросить во сне запрещённое. Наркотик под подушку засунут пока спит или пистолет, а утром - шмон, а на предметах отпечатки Алексея. Их сейчас могут фотометодом куда надо нанести. Такое под утро делают, в пятом часу. Поэтому - чуткий сон. И следить за соседом, что он и как себя ведёт. Может подставной уткой быть. Важно молчать. И не идти на послабление режима, даже предлагать когда будут водку, спайс или девочек. Потом сами на этом и спалят. Отказ и только отказ. Даже если дубинками по пяткам колотить начнут или велосипед устроят. Чуть слабина - и уже одели прахоря, и пошёл по этапу.
А народ, да, помнит Алексея и сочувствует ему.
А каков Юревич-то жук оказался? Посмотрите на него. Бросил Алексею как обглоданную кость с барского стола этот стояночный бизнес. Видите, как оно? Как какому-то последнему нищеброду, гопничку какому-то приблудному, как-будно забулдыге какому-то бросил кость. На, говорит, Алексей, держи, пользуйся. И отстёгивать только не забывай. Если что, звони Фантомасу. И Алексей, а он же голодал тогда, схватил эту обглоданную кость и начал грызть. А потом, как понял, во что втянул его Юревич, то соскочить хотел. Но уже поздно было. Так ему и сказано было - или стоянки и заброс процентовки, или зона на Мангышлаке. Вот какой жук Юревич оказался. Нет чтобы Алексею Школьник отдать или Киномакс-Урал хотя бы, ну что-то более-менее законное, он втравил Алесея в полный беспредел. И ещё Воложанина надсмотрщиком приставил, чтобы процентовка отлетала по чесноку. Как с каким-то проходимцем обошёлся Юревич с Алексеем, как с какой-то испитой голодайкой. А теперь уехал в Лондон к Ходорковскому в нарды играть, а Алексея здесь бросил. Но Алексей сам виноват конечно. Позарился на бесплатный сыр, вот и угодил в мышеловку. Был юристом с правосознанием, а стал яблочником-справеливороссом, сидящим на нарах. Но он сам уже осознал всё. И готов начать свои игры против Юревича.
Главное Алексею не сломаться в последние дни. И выйти на площадь перед народом с покаянием за грехи и готовностью компенсировать ущерб. Но говорят, что он вроде готов к комепенсации.
Сейчас всё в руках Алексея, как он себя поведёт, так и будет.
"Кровавые застенки апартеида" впечатлили меня до глубины души!
Ещё очень впечатлило конечно предположение, что Алексею предложат спайс и девочек, и он согласится Вообще очень прикольный коммент!
Хата напичкана аппаратурой. там все идет плотно СОРМ..
У Севастьянова отжимают бизнес, а таким как Галкин, Бурматов- поддержка для штаноф...
Севастьянов сидит ни за что! На автостоянке у него недвижимость в виде будке зарегистрированная,между прочим. Приехала команда со сварочными апаратами и с полициескими. Полицейские командуют сварными -вперед. А Севастянов стоит спокойно в руках документы и пытаеться доказать полицеским. Полицеские в троем хватают его руками и заталкивают в гражданский автомобиль "лада -приора". А сварные все срезают. Полиция помогает рейдерскому захвату известной группе людей из МГЕР. На срезаный забор и убранную будку МГЕРовцы ,тут же завозят свою будку. Это чистый воды криминал с помощью полиции. Ну убираете Алексея,выставите участок на торги и пусть купит его любой коммерсант. А так это грабеж средь белого дня. И что делать Севастьянову,спокойно смотреть ,как его грабят вместе с полицией. С бандитами МГЕРовцы попытались ничего не получилось вот они с помощью коррумпированных сотрудников действуют.
Свидетель, а где Севастьянов взял этот участок? Он что, купил его на аукционе? Или платил за участок арендную плату по несколько миллионов в год? Ему, Севастьянову, что, будку не давали забрать, раз это его недвижимость или забор? Ему же предлагали очистить участок самостоятельно и вывезти всё с него.
И потом, вы прекрасно знаете, что такие и подобные разрешения, что выдавались в пору Юревича-Давыдова у власти, были изначально незаконны. Они изначально несли в себе криминальную основу. Если вы об этом не знаете, то Севастьянов об этом точно знает.
Посмотрите, как ведёт себя Давыдов. Если у нынешней власти есть какие-то вопросы к Давыдову по участкам и т.п., полученным им подобным Севастьянову путём, то Давыдов не заморачивается, отдаёт их городу и все дела. Тефтелев доволен, Давыдов тоже доволен. А так бы давно уже в бегах находился. И Давыдов прав. Что тут можно жалеть?! Как пришло, так и ушло.
Плохо, конечно, что новая власть пытается наступить на грабли старой. Значит, будут посадки и в её рядах. В КУИЗО процесс в этом направлении уже пошёл.
Читатель, всё это верно, вот только стоянки, подаренные в кормление Севастьянову Юревичем, отжимают у него точно такие же жулики и хищники - МГЕРовцы.
За какие такие заслуги перед обществом Утарбеков стал замдиректора МУПа по парковкам - не подскажете?
Севастьянов достойно работал по защите прав сирых и убогих! А вот что делает на этом посту Павлова - протэже новой власти???
Читатель - Павлова - кула вуду Юревича.
Корецкий ,а что Севастьянов твой кент? Ничего отрицательного ты не пишешь о нем. Хотя ты прекрасно знаешь,что Сева шестерка Грача ,твоего пусть давнего (извини за правду) собутыльника.Знаю Грачев ,с сожалением вспоминает свое место вице-губера. Но признать ,что гнобил тебя не хочет.
гость, нет, не кент, и статей критического характера о Севастьянове на нашем сайте десятки. Просто пид..сов я не люблю ещё больше. Это я о конкурентах Севастьянова по выборам в Госдуму - о БИНХе и МГЕР.
Грачёв не был моим собутыльником - не помню, чтобы мы пили с ним в одном помещении иначе как на редакционных корпоративах "ВЧ", а вдвоём не выпивали ни разу.
Сейчас я, кстати, вообще не пью.
Андрей молодец,что не пьешь. Полностью с тобой согласен. Мне ненравиться Севастьянов своими выходками. Но по сравнению с БИНХом и МГЕР, он значительно лучше. А если бурматку в губеры нам навяжут,можно просто " тушить свет".
Ошибка: можно не беспокоиТСя +Ь
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