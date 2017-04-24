Возбуждено уголовное дело по делу челябинской «мусорной мафии». Возможно это будущий ещё один «эпизод Юревича»

Прошли обыски полиции в МУП «Городской экологический центр». По данным сайта газеты «АиФ-Челябинск», которая ссылается на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет об уголовном деле по факту хищения более 300 млн рублей, выделяемых на рекультивацию незаконно действующей городской свалки в Металлургическом районе Челябинска.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено пока по факту хищения бюджетных средств неустановленными лицами из числа руководства предприятия.

«Такая схема, по данным силовиков, стала возможна благодаря коррупционным и родственным связям руководства МУП с бывшим министром радиационной и экологической безопасности Александром Галичиным, который до 2010 года сам возглавлял данный МУП», — рассказал источник «Аиф-Челябинск».

И тут уже маячит тень Михаила Юревича, бывшего челябинского губернатора.

«Как утверждают источники агентства в мэрии Челябинска, «авторами» появившихся проблем власти склонны считать бывшего замминистра радиационной и экологической безопасности региона Константин Смолина и экс-министра Александра Галичина, до 2010 года возглавлявшего как раз МУП «Горэкоцентр». До этого чиновник был осужден, но погашенная судимость не помешала тогдашнему губернатору Михаилу Юревичу назначать Галичина на высокие посты», — напоминает биографию чиновника «Ура.ру».

«В 1997 году Александр Галичин был осужден по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Речь шла о событиях 1995 года. Галичин, на тот момент директор ООО «Титаник», и его друг, директор охранной фирмы, увидели на одной из улиц Челябинска автомобиль «ВАЗ-2109», принадлежавший должнику будущего министра. Самого должника возле машины не было, он отошел за сигаретами, а в салоне оставался приятель.

Недолго думая, Галичин с другом подцепили «девятку» тросом к своему автомобилю и отбуксировали, вместе с негодующим пассажиром, на платную стоянку. У пассажира забрали паспорт, Галичин заявил, что отдаст машину, когда будет погашен долг. Самое трагикомичное в этой истории, что «девятку» со стоянки угнали и не нашли. Галичин же получил три года условно. Его адвокаты обжаловали приговор, и срок снизился до двух лет.

Судимость Галичин не мог скрыть: поступающих на госслужбу тщательно проверяют. Но пост министра он получил, так как судимость была к 2010 году погашена», — сообщает ресурс.

Так судимый, замаранный чиновник и нужен был Юревичу, чтобы держать его на крючке и скорее всего заставлять воровать и делиться украденным: схема проверенная и обкатанная.

Сейчас любые действия силовиков, а тем более возбуждённые уголовные дела — хочется связать с масштабным уголовным преследованием скрывающегося в Лондоне бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. А тут есть с чем связывать. Если уголовное дело «Мошенничество» приведёт к задержанию и аресту боссу «макаронно-мусорной мафии» Галичину, то есть шанс убедить экс-министра «помочь следствию» и сообщить следователям об участии Юревича в распиле бюджетных денег на рекультивацию свалки.

Не может быть, чтобы бюджетные деньги бывшего министра прилипали только к его рукам, минуя руки губернатора. Не по понятиям это! В конце концов, одно из уголовных дел Юревича — получение взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, осуждённого в рамках резонансного «медицинского» дела.

Скорее всего, «мусорное» дело развивалось так же.

«Руководит МУП «Горэкоцентр» Игорь Галичин, брат бывшего министра экологии Челябинской области Александра Галичина. По данным источников в силовых структурах, следствие интересуют как раз родственные связи руководителя МУПа.

По данным базы СПАРК, у МУП «Горэкоцентр» были договорные отношения с фирмами родственников Игоря Галичина. Так, в 2016 году МУП заключил шесть контрактов с ООО «Экоспецбаза» на общую сумму 440,9 млн рублей», — сообщает «Знак.ком».

Сайт напоминает, что 55% акциями ООО «Экоспецбаза» владеет Марина Галичина (как видно по фамилии — родственница Игоря и Александра Галичина), а 33% — Сергей Мелёхин, известный как «Мелёха», известный «авторитетный бизнесмен» и один из лидеров «Ночного дозора» — криминальной группы поддержки Михаила Юревича в «мире теней».

Классическая мафиозная структура!

Одним из главных бизнесов классической сицилианской мафии, «Коза Ностра» был именно «мусорный». Даже адвокат Юревича Игорь Трунов не отрицает существование «Макаронной ОПС.

Так, на пресс-конференции, посвящённой уголовному преследованию своего клиента, Трунов заявил, что против Юревича силовики борются как против мафии в Италии (ну а что, макароны, почему нет, «Макаронное ОПС» — весьма распространённый в Челябинске мем), «выжигают всё его окружение» и т.д.:

«Начинается использование «итальянской системы». В Италии изобрели систему борьбы с мафией. Вокруг создаётся «выжженное поле», государство давит на всех людей, которые вовлечены в мафию».

Да, именно так, Игорь Леонидович. Речь идёт о борьбе с самой настоящей мафией, которую возглавляет ваш подзащитный.