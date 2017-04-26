Кого посадят за «водную концессию»?

ИА «УралДейли.ру» неоднократно рассказывало челябинцам, о том какая опасность нависла над муниципальным унитарным предприятием «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»), которое может перейти под контроль федеральных олигархов от ЖКХ, предположительно «Росводоканала», частного предприятия, чьим основным владельцем является «Альфа-групп».
Последствия такой концессии неизбежно приведут к росту тарифов, обнищанию челябинцев и дестабилизации социальной обстановки в областном центре накануне выборов президента России в 2018 году.
Тех чиновников, которые принимали решение о концессии, кто подписывал соответствующие документы, — неизбежно ждут уголовные дела.
Однако у них есть шанс всё исправить.
Общественный активист Александр Корецкий подал жалобу на нарушение порядка проведения торгов в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска с просьбой устранить вышеизложенные замечания на нарушения порядка проведения торгов, а в перспективе и отменить саму концессию.
«Считаю, что Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска нарушен порядок организации и проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, что выразилось в следующем.
В конкурсной документации отсутствуют:
- правоустанавливающие документы на объект концессионного соглашения, а также земельные участки, на которых расположены объекты.
- полномочия Концедента в соответствии с п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О концессионных соглашениях".
Проект концессионного соглашения не соответствует ст. 10 ФЗ № 1 15, а именно в нем отсутствует ряд существенных условий:
- не в полной мере раскрыты технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения. В приложении № 2 к проекту Концессионного соглашения отсутствуют сведения о потерях ресурсов на объектах имущества в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2015г. № 10371-АЧ/04.
В пункте 3 Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2015г. № 10371-ЛЧ/04 «О требованиях к концессионным соглашениям» указано, что при описании технико-экономических показателей объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, следует приводить следующие показатели сведения о сроке эксплуатации, износе, балансовой стоимости, о проведенных мероприятиях по ремонту. Так, в проекте концессионного соглашения (Приложение № 2) отсутствуют сведения о проведенных мероприятиях по ремонту.
Кроме того, необходимо указать основные технические характеристики объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного
соглашения, объектов оборудования, которыми оснащены объекты недвижимого имущества.
В нарушение п.6.5 ч.1 ст. 10 Закона о концессиях проект концессионного соглашения, являющийся неотъемлемой частью Конкурсной документации, не содержит условий об объеме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения. Приложение № 7 содержит пустую таблицу по объемам валовой выручки и противоречит и. 164 проекта Концессионного соглашения, в котором указано: «Объем валовой выручки, определенной в соответствии с настоящим пунктом, указан в Приложении № 7 к настоящему Соглашению...». В приложении № 8 к Конкурсной документации от 31.03.2017г. отсутствуют сведения, на основании которых был произведен расчет валовой выручки с приведенными цифрами.
В нарушение п.1.4 ст.23 Закона о концессиях, в конкурсной документации отсутствует согласованные с органом тарифного регулирования долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера. В конкурсном предложении ссылки на согласование (приложение № 4 к изменениям в конкурсную документацию) также нет.
Пункт 31 проекта Концессионного соглашения не содержит предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения (водоснабжение), осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, что является нарушением действующего законодательства, а именно п. З ч.1.2 ст. 10 ФЗ № 115. Критерии конкурса определяются в ценах первого года действия концессионного соглашения. Предельный размер расходов определяется на весь срок действия соглашения. Объем расходов Концедента и плата Концедента подлежат учету при корректировке бюджета Концедента в течение действия концессионного соглашения.
В п.39 проекта Концессионного соглашения предусмотрено, что Концедент обеспечивает на передаваемых Концессионеру земельных участках, принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании осуществлять действия, необходимые для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения. При этом Концедент не подтверждает факт принадлежности ему земельных участков.
Пункт 40 и пункт 57 содержат неясности в определении порядка пересмотра (и на каких конкретных условиях) Концессионного соглашения в случаях не достижения соглашения о переносе (сносе) объектов, принадлежащим третьим лицам. Указанное обстоятельство вводит в заблуждение потенциальных участников конкурса.
Пункты 54 и 105 проекта концессионного соглашения противоречит нормам Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, а именно:
- в проекте указано, что «Срок передачи Концедентом Концессионеру проектов актов приема-передачи объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, иного имущества, а также комплекта документов, необходимых и достаточных для оформления прав владения и пользования Концессионера на объекты имущества в составе Объекта Соглашения, иного имущества (не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения...». Считаю указанный порядок вводящим участников конкурса в заблуждение, т.к. заключение договоров о предоставлении в пользование (во владение и пользование) земельных участков возможно после проведения государственного кадастрового учета земельного участка», — говорится в жалобе А.Корецкого.
«УралДейли.ру» следит за развитием событий.
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Комментарии
Как говорили наши незабвенные: "Верным путем идете", "Победа будет за вами", "Родина вас не забудет!"
Очень познавательная статья для понимания, в чьих интересах она, скорее всего, написана. Странный какой-то общественный активист, я бы даже сказал "спящий". Конкурс объявили ещё в сентябре, а документацию он прочитал только сейчас, под окончание срока подачи заявок. Да и сами доводы, на мой взгляд, фейковые из разряда: "Мы не поняли что у вас тут написано, но на всякий случай думаем, что есть нарушения.". Особенно смешным показались доводы о незаполненном конкурсном предложении и об отсутствии в конкурсной документации полномочий. Конечно, оно не заполнено, его же участники конкурса заполняют, а для подтверждения полномочий в конкурсную документацию нужно было, видимо, мандат какой-то вложить. Видимо, есть желание сохранить текущее положение вещей во что бы то ни стало хоть ещё на немного.
Антон, а Вам непременно хотелось бы слить муниципальное имущество варягам, чтобы те подняли тарифы? Вы-то сами искренни ли и независимы ли в своих разоблачениях?
На чью мельницу воду льёте, Антон?
Скажите честно, в чьих интересах подготовлен материал? Я за честность в отношениях и противник имитации во всем. А здесь явно попахивает имитацией.
Андрей, в интересах Челябинска и челябинцев естественно.
Вы их забыли назвать по имени и фамилии:)
Андрей, возьмите - ну хотя бы телефонную книгу, там по алфавиту
Андрей. Я уверен в благоразумности БА Дубровского и ЕН Тефтелева: в следующем году выборы президента, и роста тарифов не видать ни концессионеру, ни МУП повв. Это очевидный факт. Вот я-то, как раз, считаю, что МУП повв уже давно не развивается, аварии, качество воды. Просто кому-то очень нужно, чтобы остался именно муп, и вы этих людей хорошо знаете. Не исключаю, что ваше с ними знакомство имеет под собой материальную основу, вы, на мой взгляд, не глупый человек. Пишите тогда, что-ли, в названии статьи "на правах рекламы":)
Уважаемый Антон. Так как Вы явно демонстрируете знание предмета, я уже не говорю о самом, весьма, согласитесь, специфическом интересе к не самой интересной для обывателя теме, то позвольте и мне выразить сомнение, что Вы объективны, не действуете ни в чьих интересах, и соответственно я также предлагаю Вам снабжать свои комментарии скромной припиской "На правах рекламы"
Ну или "В интересах Фридмана"
Антон, судьбоносные выборы проходят почти каждый год, и каждый год повышаются тарифы.
Вот недавно были выборы в Госдуму - и что? Тарифы остались на прежнем уровне?
И я вообще и в принципе против контроля варягов над стратегическими активами Челябинска, будучи патриотом своего города. Уж извините меня, жалкого провинциала
Ну по какому праву федеральный олигарх и миллиардер будет контролировать, образно говоря, челябинскую воду?
"...правоустанавливающие документы на объект концессионного соглашения, а также земельные участки, на которых расположены объекты."
А их и не может быть, потому что большая часть объектов водоснабжения и водоотведения у нас в городе не зарегистрирована. Поэтому любая передача их из казны, в том числе МУП ПОВВ, является незаконной.
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