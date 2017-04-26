Кого посадят за «водную концессию»?

ИА «УралДейли.ру» неоднократно рассказывало челябинцам, о том какая опасность нависла над муниципальным унитарным предприятием «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»), которое может перейти под контроль федеральных олигархов от ЖКХ, предположительно «Росводоканала», частного предприятия, чьим основным владельцем является «Альфа-групп».

Последствия такой концессии неизбежно приведут к росту тарифов, обнищанию челябинцев и дестабилизации социальной обстановки в областном центре накануне выборов президента России в 2018 году.

Тех чиновников, которые принимали решение о концессии, кто подписывал соответствующие документы, — неизбежно ждут уголовные дела.

Однако у них есть шанс всё исправить.

Общественный активист Александр Корецкий подал жалобу на нарушение порядка проведения торгов в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска с просьбой устранить вышеизложенные замечания на нарушения порядка проведения торгов, а в перспективе и отменить саму концессию.

«Считаю, что Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска нарушен порядок организации и проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, что выразилось в следующем.

В конкурсной документации отсутствуют:

- правоустанавливающие документы на объект концессионного соглашения, а также земельные участки, на которых расположены объекты.

- полномочия Концедента в соответствии с п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О концессионных соглашениях".

Проект концессионного соглашения не соответствует ст. 10 ФЗ № 1 15, а именно в нем отсутствует ряд существенных условий:

- не в полной мере раскрыты технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения. В приложении № 2 к проекту Концессионного соглашения отсутствуют сведения о потерях ресурсов на объектах имущества в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2015г. № 10371-АЧ/04.

В пункте 3 Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2015г. № 10371-ЛЧ/04 «О требованиях к концессионным соглашениям» указано, что при описании технико-экономических показателей объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, следует приводить следующие показатели сведения о сроке эксплуатации, износе, балансовой стоимости, о проведенных мероприятиях по ремонту. Так, в проекте концессионного соглашения (Приложение № 2) отсутствуют сведения о проведенных мероприятиях по ремонту.

Кроме того, необходимо указать основные технические характеристики объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного

соглашения, объектов оборудования, которыми оснащены объекты недвижимого имущества.

В нарушение п.6.5 ч.1 ст. 10 Закона о концессиях проект концессионного соглашения, являющийся неотъемлемой частью Конкурсной документации, не содержит условий об объеме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения. Приложение № 7 содержит пустую таблицу по объемам валовой выручки и противоречит и. 164 проекта Концессионного соглашения, в котором указано: «Объем валовой выручки, определенной в соответствии с настоящим пунктом, указан в Приложении № 7 к настоящему Соглашению...». В приложении № 8 к Конкурсной документации от 31.03.2017г. отсутствуют сведения, на основании которых был произведен расчет валовой выручки с приведенными цифрами.

В нарушение п.1.4 ст.23 Закона о концессиях, в конкурсной документации отсутствует согласованные с органом тарифного регулирования долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера. В конкурсном предложении ссылки на согласование (приложение № 4 к изменениям в конкурсную документацию) также нет.

Пункт 31 проекта Концессионного соглашения не содержит предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения (водоснабжение), осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, что является нарушением действующего законодательства, а именно п. З ч.1.2 ст. 10 ФЗ № 115. Критерии конкурса определяются в ценах первого года действия концессионного соглашения. Предельный размер расходов определяется на весь срок действия соглашения. Объем расходов Концедента и плата Концедента подлежат учету при корректировке бюджета Концедента в течение действия концессионного соглашения.

В п.39 проекта Концессионного соглашения предусмотрено, что Концедент обеспечивает на передаваемых Концессионеру земельных участках, принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании осуществлять действия, необходимые для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения. При этом Концедент не подтверждает факт принадлежности ему земельных участков.

Пункт 40 и пункт 57 содержат неясности в определении порядка пересмотра (и на каких конкретных условиях) Концессионного соглашения в случаях не достижения соглашения о переносе (сносе) объектов, принадлежащим третьим лицам. Указанное обстоятельство вводит в заблуждение потенциальных участников конкурса.

Пункты 54 и 105 проекта концессионного соглашения противоречит нормам Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, а именно:

- в проекте указано, что «Срок передачи Концедентом Концессионеру проектов актов приема-передачи объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, иного имущества, а также комплекта документов, необходимых и достаточных для оформления прав владения и пользования Концессионера на объекты имущества в составе Объекта Соглашения, иного имущества (не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения...». Считаю указанный порядок вводящим участников конкурса в заблуждение, т.к. заключение договоров о предоставлении в пользование (во владение и пользование) земельных участков возможно после проведения государственного кадастрового учета земельного участка», — говорится в жалобе А.Корецкого.