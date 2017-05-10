Юрий Параничев: «Своим — всё, чужим – закон», или Зачем кукловод челябинский мэрии наехал на братьев Галичиных

Многих наблюдателей взбудоражила новость об обысках полиции в МУП «Городской экологический центр», которая несколько потерялась на фоне последних событий вокруг главного уголовного дела для Южного Урала — в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, а именно — объявления его в международный розыск.

Впрочем, многие информационные ресурсы, в том числе сайт «УралДейли.ру», связали обыски в «ГорЭкоЦентре» именно с Юревичем, предположив, что это начало нового, «мусорного» эпизода в его уголовном деле. Поскольку руководит МУП «Горэкоцентр» Игорь Галичин, брат бывшего министра экологии Челябинской области — при губернаторе Юревиче — Александра Галичина. По данным источников в силовых структурах, следствие интересуют как раз родственные связи руководителя МУПа.

Но оказывается, что в возможном, а пожалуй даже неминуемом уголовном, «мусорном» деле, связанном с вывозом ТБО (предположительно похищено более 300 млн рублей бюджетных средств), — прослеживаются интриги первого вице-мэра Челябинска Юрия Параничева, который не оставил своих мэрских амбиций.

«Своим — всё, чужим — закон», — это крылатая фраза приписывается то древнеримскому диктатору Сулле, то итальянскому дуче Муссолини, то его «коллегам по фашизму» — каудильо Испании Франко или парагвайскому диктатору Стресснеру. Ну, во всяком случае, кто бы ни произнёс эту фразу, — она не была сказана демократами.

Обозначает она политику двойных стандартов: предоставлению друзьям и единомышленникам, в том числе из мира бизнеса, индульгенции от наказания — сколько бы они не воровали, и суровую карающую десницу закона — совершаемым аналогичные проступки врагам.

Вполне возможно, что братья Галичины действительно совершили преступление, квалифицируемое правоохранителями как мошенничество. Однако такая «неприятность» в отношении муниципального унитарного предприятия сферы ЖКХ может быть выгодна именно «кукловоду» челябинской мэрии — Юрию Владимировичу Параничеву, куратору жилищно-коммунальной сферы областного центра — считают эксперты «УралДейли.ру».

Эксперты напоминают активные и скрытые — лоббистские действия господина Параничева в пользу олигархов федерального (а иногда, как в случае с «Фортумом» и международного) уровня, — в ущерб челябинским МУПам. Это и «концессионные» планы в отношении МУП «ПОВВ» (предположительно в интересах «Росводоканала»), и лоббирование энергетического финского концерна «Фортум» в ущерб МУП «ЧГТС», и такие явные заигрывания с энергетической же империей господ Вайштейнов, давно вышедших за пределы региона, — «Челябэнергосбыт».

Последовательное причинение вреда «муниципалам» в интересах «федералов» — приносит Юрию Владимировичу, как говорят, и политические, и весьма весомые, — экономические, финансовые дивиденды.

Господин Параничев, будучи глубоко враждебным, чуждым элементом как челябинской, так и магнитогорской политической элите, одновременно сколачивает как политический капитал, приобретая могущественных покровителей, так и финансовый — для тех же, впрочем, целей.

Приближая свой звёздный час вхождения в мэрский кабинет, «серый кардинал» челябинской мэрии может последовательно снижать рейтинги «магнитогорской команды» Тефтелева и Дубровского, устраивая «энергетические», «водные», а теперь ещё и «мусорные» коллапсы.