Суд отказал в аресте Юревича, с каких это пор люди в мантиях стали жалеть оскорбившего судейское сообщество беглого олигарха?

12.05.2017 г., 23:13
Что произвело впечатление на судей — статусное прошлое обвиняемого или его состояние?
Юревич арест

Ленинский суд города Екатеринбурга не стал удовлетворять ходатайство следователей 4-го управления ГСУ СК РФ о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции и в подстрекательстве к клевете на председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина. 

Последнее преступление, кстати, горячо осуждали различные профессиональные объединения судей, усматривая в информационной войне, развязанной против Ф.Вяткина в «макаронных» СМИ, клевету на всё судейское сообщество.

Странно, что суд не нашёл оснований для ареста олигарха. 

«Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся  в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время он объявлен в международный розыск. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте фигуранта уголовного дела», — говорится на сайте Следственного комитета России.

Однако более чем спорные аргументы адвокатов скандального экс-губернатора для суда почему-то оказались весомее.

Как можно было проявлять снисхождение к клеветнику на людей в мантиях и не проявить солидарности и с оклеветанным Фёдором Вяткиным, и с коллегами из СК России?

Как можно было поверить в явную ложь о «тяжёлой болезни» Юревича? Ещё недавно он скакал как конь, прорываясь за иммунитетом в Госдуму!

Нет ли коррупционной составляющей в этом более чем странном решении? На судей мы не грешим, суд — это святое, но может быть «занос» был в какие-то высокие кабинеты и судья предпочёл не связываться с высокими покровителями подсудимого, продавшимися «лондонскому пациенту»?

Или на суд произвели впечатления прошлые регалии Юревича?

Как можно игнорировать расследование коррупционного дела государственной важности в отношении высокопоставленного некогда негодяя, ограбившего всю Челябинскую область?

Решение суда может быть и должно быть оспорено!  

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Алексей Епифанов, фото из открытых источников

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Комментарии

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вота сейчаса тролли понабегута,, каторая по-рюсски плоха-плоха

Читатель

Ничего страшного. Облсуд арестует. Или по другому делу арестуют. Процесс пошёл. И его не остановить. Вот это самое главное! Может заманить так решили или пока не спешить с арестом. Кто его знает. А может специально так сделали, чтобы облсуд арестовал. Меньше всяких жалоб будет в этом случае.

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