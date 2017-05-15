Юревича не арестовали: что дальше? Часть Вторая

(Окончание. Начало — здесь).

Очевидно, Юревич симулирует тяжёлую болезнь, купив свидетельства израильских и английских эскулапов вместе с экспертизой. Он думает, что на койке в лондонской клиники безопасней, чем в камере следственного изолятора ФСБ «Лефортово» на солнечную сторону. Ой ли.

Что мешает присовокупить ещё одну «сакральную жертву» к длинному перечню мифических и истинных преступлений «режима кровавой гэбни» — от Троцкого до Вороненкова, либо застолбить ему место на кладбище «отработанного материала» иностранных разведок — от Литвиненко и Березовского до того же Вороненкова?

Уже сейчас нельзя гарантировать безопасности содержимого шприца лондонской медсестры, вонзаемого в ягодицу богатого вип-пациента из России.

Если смертельная инъекция произойдёт сейчас — это будет логично. Пациент пока что не заговорил, а заговорить он должен, если хочет политического убежища.

Прыснуть в бандеру цианидом — дело святое.

С другой стороны, провокация западных спецслужб с переводом стрелок на российские — также уместна именно сейчас, но это в том случае, если Ми5, Ми6, ЦРУ, «Моссад» и кто там ещё — уверены, что пациент ничего доброго и ценного сообщить не может.

Укольчик или капельничка — и можно поднять шумиху об очередной жертве «кровавого» Путина.

Что знает Юревич?

Не секрет, что на сайте «УралДейли.ру» подвидом «обычных» читателей комментарии пишут представители «компетентных» органов.

Хочется привести мнение такого «рядового» читателя целиком:

«Получается, что Юревич через Трунова сам себе подписывает смертный приговор. Такой диагноз не предполагает долгого проживания на земле. И все знают, что Юревича от смерти отделяют считанные деньки.

Как вы верно отметили, ему теперь остаётся только уповать на Бога в надежде на Чудо исцеления. Но даже если это Чудо исцеления и произойдёт, то никто не удивится внезапной кончине Юревича, гораздо ранее отмеренного Богом срока. Пусть даже эта смерть будет носить явно насильственный характер. Подумают и скажут, что видимо случился рецидив и, не видя избавления от раковых мучений, Юревич сам наложил на себя руки. Случаев, при которых раковые больные кончают себя сами, пруд пруди. Даже генералы и нувороши отдают коньки, превратившись в самоубийц.

И все поверят, что он сам выпрыгнул из окна или утопил себя в ведре с водой, или выстрелил себе в рот, или вздёрнулся на шланге в душевой кабине, или пустил себе по венам убойную дозу героина, или вскрыл эти вены ржавым топором, или сам семь раз упал грудью на нож для разделки кабаньей туши.

И даже если Бог будет милостив к Юревичу, то лиходеи не пройдут мимо такой блестящей возможности склеить Юревичу ласты. Вот в этом и есть самая великая опасность для Юревича. Не исключено, что осознав бесперспективность такого пути, Юревич через Трунова скоро поспешит заявить, что опасения медиков не подтвердились, и он здоров как бык. А то получается, что он сам на себя накликивает непоправимую беду…»

Что же знает Юревич? Больше, чем Вороненков, обычный депутат, это точно!

Юревича всё же могут выдать России из-за его верности путинским идеалам и его некогда высокую иерархию в партии «Единая Россия». А могут и не выдать, но не выдадут лишь в том случае, если он будет полезен для иностранных разведок и готов рассказать, как он стал губернатором.

То есть — кому «занёс» в Кремле.

Но в последнем случае его ждёт невкусный чаёк или красивый, то тесный шарфик.

И ведь и чай, и шарф — всё это в Лондоне! Вот что приятно и симптоматично.

Убитый в Киеве Вороненков, помнится, рассказывал СБУ про Суркова. Как думаете, больше или меньше об этом человеке знает Юревич?

Намного больше! Владислава Юрьевича называли главным покровителем Михаила Валерьевича в Кремле. И инициатором-лоббистом его губернаторства.

Интересен или нет Владислав Юрьевич иностранным спецслужбам — нужно это расшифровывать или нет?

А если Владислав Юрьевич интересен разведкам, то Михаил Валериевич интересен Владиславу Юрьевичу. И этот интерес может оказаться губительным.

Юревич много знает полезного для иностранных разведок. Много компромата на первых лиц нашего государства.

Во-первых, он точно знает, кому и сколько он занёс за своё назначение губернатором Челябинской области.

Что, разве спецслужбам Запада могут быть неинтересны факты коррупции в высшем российском руководстве, а это, напомню, ближайшее окружение тогдашнего президента Медведева.

Во-вторых, он, как госслужащий класса А, то есть губернатор стратегически важного для обеспечения обороноспособности страны региона, многое знает о ядерном щите России, управляя такими закрытыми городами, как Снежинск, Озёрск, Трёхгорный — да ещё вдобавок через коррумпированного друга сенатора Цыбко.

В-третьих, как бывший член Высшего Совета партии «Единая Россия» он знает о чёрной кассе и фальсификациях выборов в Госдуму на Южном Урале.

В-четвёртых, Юревич, будучи губернатором, многое может рассказать западным резидентам о региональном управлении ФСБ, чьим врагом он являлся и является, и генералах ФСБ, а также о ГУВД, генералах полиции, СК России по Челябинской области, его руководителях, и о прочих силовых структурах, прокуратуре и судах Южного Урала.

Нужно ли сказать, что с таким диагнозом пациенты долго не живут?

С таким диагнозом долго не живут

Юмор, шутки, веселье сопровождают историю с уголовным делом бывшего губернатора Челябинской области! Настолько нелепой кажется его болезнь!

Обладающие чувством юмором читатели «УралДейли.ру», видимо тоже из числа заинтересованных в исходе «лондонской истории», пишут о том, чем мог бы помочь бывший омбудсмен Алексей Севастьянов своему патрону:

«Севастьянов бы мог облегчить участь Юревича. Почему вот он не звонит по старым связям, в посольство РФ в Лондоне, на Кенсингтоне? Ведь Юревич — гражданин РФ, его не лишали гражданства и ордена «Знак Почёта».

Он корчится в муках внезапно подкосившей его хвори, а посольским и дела нет, что там с ним и как. Может его там пытают в застенках злобные англо-саксы, глушат его электро-магнитными импульсами, продолжая всё дальше сводить с ума, или как говорит Трунов, доводить до неадекватного состояния?

Его ни разу не посетили, и нет достоверной информации, что происходит с гражданином РФ на чуждых ему берегах. В каком-то там Таиланде или ещё каком-то Египте, секретарь или консул тут же приезжает и выясняет, что случилось с гражданином, если он вдруг попал в беду. А здесь — молчок!

Почему Севастьянов не хочет помочь своему другу, надавить по старым каналам на посла Яковенку, чтоб вызволил Юревича из плена? Тут многие говорят, но опять-таки опираясь на слухи, что Юревич содержится в спецблоке лондонской клиники, в одноразовой палате, лишённый, кроме песни «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...» — её ставят каждые 3 часа, всяческих контактов с внешним миром, при температуре + 60 градусов по Цельсию, чтобы, видимо, яды и инфекция через пот лучше выходили из организма и микробы все дохли. У них что там, дихлофоса нет что ли?

Ну вы представьте, +60 градусов, круглые сутки, разве это не пытка? Это после Литвиненки британцы придумали такие модульные спецблоки. Пациент отлежал своё, в угол тапки поставил, и модуль-палату, где он проходил излечение и дополнительное облучение, сразу в утиль на дезактивацию сдают. И всё шито-крыто. Вдруг там на нём какие антидоты испытывают?

Трунов трубит во всё горло, что жизни Юревича угрожает смертельная опасность, а никому дела нет. Трунова никто не слышит. И ему никто не верит. Все думают, что Юревич где-то подцепил смертельную заразу, специально запускают такие слухи, чтобы ничего не делать. Никто толком не знает, чем он одержим. Возможно, перебрал изотопов и теперь представляет из себя лежачий ядерный реактор, потому и кровь у него гниёт в жилах, и в палату к нему в скафандрах заходят, а сам он лежит в свинцовом саркафаге, с алопецией, покрывшей его голову.

Его там якобы обследуют, но если он успел хлебнуть вместо вискаря полония, то не обследовать его надо, а пересаживать ему спинной мозг. И, видите, никому дела нет. А Севастьянов бы мог ему помочь, вызволить его из неволи, типа там, на беседу в посольство увезли и дальше фельдъегерской службой доставили домой, да хоть в том же саркофаге, но — домой. Но человек брошен на произвол судьбы, никому не нужен, даже вот заочно арестовывать его пока не стали.

Оно и понятно. Его с таким букетом не поселишь же в обычный СИЗО.

Может Севастьянов и наши посольские сами бояться подцепить от Юревича заразу или облучиться до несовместимости с жизнью? А может ничего страшного с Юревичем и не происходит, что это всё выдумки Трунова и прочих врагов Юревича. Может он просто радуется жизни, бухает всласть в баре отеля Ритц и с нарубленной тяпкой ходит гулять и есть шаурму на Пикадилли? Может такое быть? Может. Но проверить-то надо, чтобы удостовериться, что жизни гражданина РФ в Лондоне ничего не угрожает?!

Как бы то ни было, но человека просто выбросили за борт. Непонятно бездействие посольских и молчание дружка Севастьянова. А он бы мог их по старой памяти растормошить…»

Никто конечно Мишу не бросил, и заинтересованные лица продолжают внимательно следить за пациентом: заговорит или не заговорит?

Спецслужбы разных стран думают — угостить ли больного полониевым чайком, не дожидаясь его готовности рассказать иностранной прессе про Владислава Юрьевича, предупредив профилактическими мерами предательство Родины, или же погодить и сделать это после?

Не лучше ли в особом порядке, не более трети от максимального, сотрудничая со следствием, признав вину и деятельно раскаявшись, в безопасной камере «Лефортово» с евроремонтом (деньги позволяют, раскаяние способствует) с телевизором и холодильником, прогулками и даже может быть с коньячком и девочками, как лучшие воры в законе, как элита криминала — в тепличных условиях, компенсировав деньгами ущерб государству, отписав несколько активов, до 10, а через 5 лет — УДО, и с чистой совестью на свободу, в Сан-Тропе, нежели невкусный чай, свинцовая пилюля, тесный галстук, на голову кирпич?

Трагическая гибель или несколько лет шить тапки в родном Копейске — вот, собственно говоря, и весь выбор…

И ведь не только спецслужбы, Михаил, не только! А ещё и мстительные земляки Владислава Юрьевича, эти страшнее всего, не к ночи будь помянуты…

Развод на деньги

Наконец, мы не можем не привести мнение нашего постоянного читателя Анатолия. Он полагает, что отказ суда Екатеринбурга в заочном аресте Юревича — спектакль между двумя сторонами (обвинением и защитой) — для того, чтобы подоить жирную богатую тушку пациента:

«В судебной практике иногда случаются анекдотические разводки клиентов, когда адвокаты, не желающие терять фантастические гонорары, идут на сговор и с судейскими, и с адвокатами противоположной стороны. Процессы тянутся годами, денежки текут полноводным ручьём, стороны поочерёдно одерживают победы и терпят поражения, суды затягивают рассмотрение дел — и вся братия довольна друг другом.

В Москве известен случай, когда один олигарх после развода с женой кинулся отсуживать детей и потратил на это лет шесть. Обе стороны израсходовали по миллиону долларов на стряпчих, попортили друг другу крови, и когда олигарх двинул дополнительные резервы глубокого бурения в судебную иерархию, то был обескуражен пошлой и простой правдой жизни — перед ними долгие годы талантливо разыгрывался спектакль, в котором драматургами-исполнителями выступали адвокаты, главные роли попеременно исполняли судьи различных инстанций с подтанцовкой служивой челяди.

Старательно и скрупулёзно отыгрывались судебные прения, реакция судей, внесение протестов, обмен показаниями свидетелей и прочие достоверные сцены батального толка.

С такого жирного гуся как наш Михаил перьев хватит и господину Трунову и многим другим, желающим поправить свой бюджет за счёт этой бескровной корриды с участием беглого толстосума и умельцев играть в глухой телефон…»

Давайте и эту версию иметь в виду.

Развод, Миша, развод! Пацаны не поймут, если тебя разведут как лоха «российские тамплиеры».

Приезжай быстрей в Россию лет на 5-10! Родина ждёт тебя!

Иначе... На лондонском VIP-кладбище для богатых беглых проворовавшихся олигархов есть свободный участок.