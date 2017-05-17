Юревич зарабатывает очки для получения политического убежища в Великобритании: обратился в ЕСПЧ

Обвиняемый в получении многомиллионных взяток, скрывающийся от правосудия под видом «тяжёлой болезни» в Лондоне бывший челябинский губернатор-олигарх Михаил Юревич встал на путь внесистемного оппозиционера. По проторенной Алексеем Навальным дорожке обратился в Европейский суд по правам человека, оспаривая законность обысков в своём загородном челябинском доме в элитном посёлке Тарасовка.

Сначала защита Юревича оспорила законность обыска в Челябинском областном суде, однако эта инстанция в ходатайстве отказала. Да и кто может в трезвом уме оспаривать законность обыска в жилище человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело?

Было бы странно, если бы обыска в коттедже Юревича после возбуждения уголовного дела не было бы, не правда ли. Очевидно, что следствие действовала в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России.

Ясно, что путь обращения в ЕСПЧ выбран адвокатами Юревича не случайно. Это нарочито-недружественный акт по отношению к Российской Федерации. Всем известно, что Страсбургский суд, как правило, не упускает случая принять решение, направленное против России.

И уж совсем будет гнусно, если провороравшийся олигарх ещё и отсудит у РФ кругленькую сумму в евро.

Очевидно, что таким обращением в ЕСПЧ, уже вторым, кстати (первое касалось оспаривания не включения Юревича в качестве кандидата в Государственную Думу, даже интересно, каким образом собирался исполнять свои депутатские обязанности «онкологический больной»?), — Юревич хочет заработать политические очки, как «жертва режима», — для того, чтобы получить политическое убежище в Великобритании.

Однако этого мало — придётся сотрудничать с западными спецслужбами и окончательно встать на стезю предателя Родины.

Он поставил себя вне закона.