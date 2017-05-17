Юревич зарабатывает очки для получения политического убежища в Великобритании: обратился в ЕСПЧ

17.05.2017 г., 20:41
Путь завзятого оппозиционера выбран не случайно, самый главный вор Челябинской области мечтает остаться в Лондоне
Юревич уголовное дело

Обвиняемый в получении многомиллионных взяток, скрывающийся от правосудия под видом «тяжёлой болезни» в Лондоне бывший челябинский губернатор-олигарх Михаил Юревич встал на путь внесистемного оппозиционера. По проторенной Алексеем Навальным дорожке обратился в Европейский суд по правам человека, оспаривая законность обысков в своём загородном челябинском доме в элитном посёлке Тарасовка.

Сначала защита Юревича оспорила законность обыска в Челябинском областном суде, однако эта инстанция в ходатайстве отказала. Да и кто может в трезвом уме оспаривать законность обыска в жилище человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело?

Было бы странно, если бы обыска в коттедже Юревича после возбуждения уголовного дела не было бы, не правда ли. Очевидно, что следствие действовала в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России.

Ясно, что путь обращения в ЕСПЧ выбран адвокатами Юревича не случайно. Это нарочито-недружественный акт по отношению к Российской Федерации. Всем известно, что Страсбургский суд, как правило, не упускает случая принять решение, направленное против России.

И уж совсем будет гнусно, если провороравшийся олигарх ещё и отсудит у РФ кругленькую сумму в евро.

Очевидно, что таким обращением в ЕСПЧ, уже вторым, кстати (первое касалось оспаривания не включения Юревича в качестве кандидата в Государственную Думу, даже интересно, каким образом собирался исполнять свои депутатские обязанности «онкологический больной»?), — Юревич хочет заработать политические очки, как «жертва режима», — для того, чтобы получить политическое убежище в Великобритании.

Однако этого мало — придётся сотрудничать с западными спецслужбами и окончательно встать на стезю предателя Родины.

Он поставил себя вне закона.

Александр Меньшиков, фото из открытых источников

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Комментарии

Алексей Севастьянов

 Он имеет право  и каждый также.  Ведь  в РФ нет Законов.

Читатель

вот и помогай нашим простым  жителям. Сейчас если бы ты открыл свою приемную. то народ толпами на беспредел силовиков сведения и факты или открой  эл. приемную. но без    доступа ФСБ, в сША примеру сайт оформите и вне контроля чекистов... Алексей  ты  давай работй и народ за Вас.

购买中国的巨魔

Читателя в бункера сидита, в Прага. И думать карасо... Карасо-карасо... Знаема. И тебя и твой нацальника.

购买中国的巨魔

Ты знаешь, как ты нас всех своими комментариями на не совсем хорошем русском языке уже достал? Если ты из Праги пишешь из того самого секретного домика-бункера, ты думаешь это хорошо кончится?

Сергей

Только у каждого денег столько нет,  поэтому и возможностей оспаривать и "личиться"  в Лондоне

Вадим

Что значит фраза: страсбургский суд принимает решения против России? Не путайте убийц Магнитского, проворовавшихся чиновников и прочую нечисть с Россией. Как, допустим, страсбургский суд может принять решения в защиту подонков, которые, по-моему, 15 млрд рублей своровали у государства, в открытую на наворованные деньги настроили себе дворцов, а чтобы Магнитский не мешал воровать - бросили его в камеру и убили неоказанием медицинской помощи. Не удивлюсь, если его и травили медленными ядами, а иначе - с чего молодому человеку умирать от внезапного панкреатита? Неужели, Андрей, Ваши корреспонденты считают, что если бы страсбургский суд принял бы решение в пользу убийц - то, значит, он принял бы решения в пользу России? Для меня интересы убийц и воров и интересы России - это не тождественные понятия.

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Koretskiy

То и значит - против России. Например, в пользу геев, которые жалуются в суд на разгон гей-парадов.

Дался Вам этот Магнитский. Вопрос о нём изучили, что ли. Он работал на иностранного агента, помогал уходит от упралы налогов иностранной компании. А налоги - это пенсии, детские пособия, другие социальные выплаты. Магнитский - вор, пособник воров.

Конечно это не обозначает, что человека можно пытками довести до смерти, но делать из него ангела-то зачем. 

Сергей

Магнитский и его братия  и есть  самые подлые воры и грабитили России

Сергей

Магнитский самый подлый вор и есть в месте с Браудером  работал по уничтожению России.

Корыстин Михаил

где обещанная запись с Цыбко ? уж 18.05. ?!
Корецкий болтун))

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Корыстин Михаил, запись есть, но на сайте её пока не будет. Проверяется подлинность.

Анатолий

Трунов дорожку в Евросуд по правам человека знает, в его практике уже случались контакты с этим уважаемым институтом западного права. В конкретном случае он, скорее всего, блефует, отрабатывая текущие гонорары. Обыск в любой стране является следственным действием, регламентируемым уголовно-процессуальными государственными актами. Опротестовывать или ставить под сомнение законы другой страны не являeтся компетенцией Европейского Суда. Блефует разжалованный адвокат Трунов, берёт на понт ( по терминологии Юревича), жути нагоняет, туфту толкает, горбатого лепит.  Может, конечно, и случиться прецедент, покатит Трунов свою бочку европейским ша'ферам, а тем сверху подскажут, что на этот кашель надо отреагировать, и откроют ходячие мантии дело и .... ничего. Жалобщик-то в реальных преступлениях обвиняется, следственные действия множеством бумажек обложены, которые  доказывают, что он государственный вор, и власти российские к нему относились более чем лояльно (при необходимости все бумажки покажут и СМИ всё откровенно расскажут). Европейские чистоплюи в паричках таких гнилых дел не любят, а жалобщиков подобных презирают и считают русским грязным навозом. Трунов, он, конечно, Трунов, но натыкаться на европейскую великосветскую брезгливость и ему не хочется.  Посмотрим, как он в это самое вступить захочет.

гость

Этим ЕСПЧ он себе только проблем добавит и своим активам в России тоже.Это  по серьезному еще его дозоры в оборот не брали ,а только погладили против щетины.Там Тесленковские мильёны семечками покажутся.....

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