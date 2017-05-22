Юревича, как Аль Капоне, посадят за неуплату налогов?

А к экстрадиции из Великобритании Юревича правоохранители готовятся основательно. Заочный арест беглого бывшего губернатора Челябинской области рано или поздно состоится, какие бы уловки не придумывал адвокат Юревича Трунов. И международный розыск по линии Интерпола — тоже. По всей видимости, правоохранители стали думать, какие аргументы будут приведены властям Соединённого королевства для выдачи беглого коррупционера, ведь отлично известно, насколько охотно дают британцы убежище проворовавшихся олигархов из России, особенно сотрудничающих с западными спецслужбами.
Если получение взяток не является причиной для выдачи, то возможно уход от уплаты налогов послужит веским основанием? Ведь Аль Капоне посадили именно за это, а не за убийства, рэкет, грабежи, бандитизм и бутлегерство спиртным. А поговорка «неизбежны только смерть и налоги» — также придумана англо-саксами.
Как сообщает интернет-газета «Правда УрФО», главный бизнес-актив Михаила Юревича ОАО «Макфа» стал объектом атаки Федеральной налоговой службы России.
«Проведенные на предприятии налоговые проверки вскрыли вероятное участие организации в масштабных схемах с транзитом и дальнейшей обналичкой средств для получения налоговой выгоды. Кроме того, инспекция предложила компании дополнительно перечислить в бюджет сотни миллионов рублей. Пока «Макфа» оспаривает решения МИФНС и пытается «оттянуть» принудительное взыскание налогов, заявляя о дефиците средств, остановке производства и потере деловой репутации, инсайдеры рассказывают, что «сомнительные бизнес-модели» использовались в компаниях, близких к бизнесмену-политику, всегда. По мнению экспертов, новые подробности, вскрытые ФНС, будут подробно изучены следователями СКР в рамках уже возбужденного уголовного дело в отношении Михаила Юревича.
ОАО «Макфа», подконтрольное семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, оказалось втянуто в ряд разбирательств с МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам региона, что грозит компании не только финансовыми потерями, но и серьезным репутационным ущербом и новыми эпизодами в отношении самого экс-главы Южного Урала. В частности, поводом для судебного иска стали требования фискального органа о возврате в бюджет десятков миллионов рублей возмещенного НДС», — сообщает издание.
Далее сообщается о том, что «Макфа» фактически создала масштабную схему с участием компаний-«пустышек» и связанных организаций для получения налоговой выгоды и подробно расписывается деятельность этих «пустышек».
ФНС полагает, что посредством фиктивных контрагентов ОАО «Макфа» недоплатила государству 143,6 млн рублей — вместе с пеней и штрафами.
«Так или иначе, полагает представитель крупной финансово-промышленной группы, ранее работавший в силовых структурах, любая информация, которую сейчас выявляют фискальные, надзорные или контрольные органы в отношении бизнес-структур семьи экс-губернатора, внимательно изучают следователи Четвертого СУ ГСУ СКР (с размещением в Екатеринбурге), ранее возбудившего против политика дела по статьям «Получение взятки» и «Подстрекательство к клевете», — считает «Правда УрФО».
Юревич закончит как Аль Капоне?
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Комментарии
А писали, что после проверки кто-то из УФСБ уволился. В налоговую его потом как-то взяли помощником начальника. Теперь оказывается, что Юревича и Ко ращматывают по полной.
И чем дальше, тем меньше будет троллеЮ писать комменты под этими текстами. Ибо участь его поверженного такова, что все отворачиваются. И даже ты, Брут.
Здесь всё в большей части будет зависеть от того, о чём Михаил Юревич изначально договаривался с Валерием Юревичем и Натальей Юревич, а так же с Ириной Белоусовой и топ-менеждерами "Макфы".
Если изначально было договорено, что в случае наездов Валерий с Натальей и Ириной берут всю вину на себя, а топ-менеджеры идут прицепами, то Михаил может и выйти сухим из воды по "Макфе". Скажем, Валерий, Наталья и Ирина, как собственники "Макфы", по совокупности получают свои 10-12 лет и смиренно идут на зону, а топ-менеждеры, кто отделывается лёгкими испугами в виде условных сроков, а кто получает смешные 3-4 года общего режима, и остаются при своих интересах.
Но если эта троица проявит малодушие, то в оконцовке загребут всех вместе, если, конечно, изначально решат грести. И Михаила, и этих учредителей, и топ-менеджеров, ну а "Макфу", что естественно и правильно, конфискуют за долги бюджету. При любом раскладе, с "Макфой" видимо семейству Юревичей-Белоусовых придётся проститься. Впрочем, жалеть здесь нечего - как пришло, так и уйдёт.
Неизвестно, как там что будет на самом деле. Возможно, всё будет гораздо хуже изложенных выше, вообщем-то, вполне радужных перспектив.
Было бы логично и справедливо конфисковать не "Макфу", а те активы, которые возникли после 2005 года, т.е. когда Юревич стал мэром Челябинска. То есть алмазы-родники с проспектами-киномаксами.
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