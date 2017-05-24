Ленинский районный суд г.Екатеринбурга со второй попытки добился заочного ареста Михаила Юревича, бывшего губернатора Челябинской области, обвиняемого в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете на председателя областного суда Фёдора Вяткина.
Напомним, Юревич под видом «тяжёлой болезни» скрывается от правосудия в Великобритании.
Ранее, вопреки логике и всякому здравому смыслу этот же районный суд Екатеринбурга в заочном аресте беглого олигарха-экс-губернатора отказал, однако прокуратура проявила похвальную настойчивость.
Интересно, что в пятницу, 19 мая, когда суд начал рассматривать повторно вопрос о заочном аресте Юревича, судья взял перерыв.
Ранее мы предполагали, что первоначальный отказ суда в аресте беглого коррупционера был вызвал давлением на суд со стороны влиятельных, видимо, соответствующим образом «мотивированных» покровителей Юревича.
Видимо перерыв в суде потребовался для того, чтобы другие, не менее влиятельные, а скорее всего и более могущественные люди гарантировали судье поддержку уголовного преследования бывшего челябинского губернатора на самых верхах, должно быть со стороны президента России, директора ФСБ, руководителя Следственного комитета России.
Как бы то ни было, но закон и справедливость хоть и с опозданием, но восторжествовали: Юревич арестован на 2 месяца с момента пересечения границы Российской Федерации или экстрадиции.
Данные о заочном международном аресте находящегося в бегах вероятного взяточника будут переданы в Интерпол и должны появиться на официальном сайте Международной криминальной полиции.
Будет поставлен вопрос об экстрадиции беглого, скорее всего, преступника в Россию перед властями Великобритании.
Как только проворовавшийся олигарх окажется на территории России — негодяй будет немедленно арестован и допрошен, а после приговора суда — превращён в лагерную пыль.
Все незаконно нажитые бизнес-активы Юревича, его движимое и недвижимое имущество, в том числе записанное на родственников, друзей и других подставных лиц — будет конфисковано в пользу государства и обокраденного народа.
Вор должен сидеть в тюрьме, а не имитировать «тяжёлую болезнь» в комфортабельной лондонской клинике.
Теги:
Новости по теме:
- Юревича, как Аль Капоне, посадят за неуплату налогов?
- Дороги смыло, Юревич смылся, или Почему челябинцы ностальгируют по эпохе бывшего губернатора-вора?
- Юревича всё-таки арестуют, в дело вмешалась прокуратура
- Юревич зарабатывает очки для получения политического убежища в Великобритании: обратился в ЕСПЧ
- Юревича не арестовали: что дальше? Часть Вторая
- Юревича не арестовали: что дальше? Часть Первая
- Суд отказал в аресте Юревича, с каких это пор люди в мантиях стали жалеть оскорбившего судейское сообщество беглого олигарха?
- Если Юревич такой больной, то зачем он так рьяно рвался в Госдуму?
- Близится арест Юревича!
- Юревич объявлен в международный розыск!
Комментарии
Ох уж этот путинский новояз. Статья о том, что Юревич не арестован, а заголовок гласит "Юревич арестован"
Синицын, заочно арестован, всё верно. Почему путинский? В других странах не выносят решения об аресте? Если бы не выносили - не было бы такой международной организации, как Интерпол.
Арестован - это значит, что констатируется факт уже состоявшегося ареста. А в этом-то случае произошла фиксация намерения арестовать в будущем, как только представится подходящая возможность. То есть за действительное выдаётся желаемое, несостоявшийся факт. Насчет Интерпола - это несколько другая организация, она не выполняет такие решения автоматически, будет ещё экспертиза этого решения там, внутри неё
Синицын, ну согласен, некоторая натяжка в заголовке есть, но Вы же прекрасно знаете, что все СМИ занимаются некоторым лукавством, придумывая громкие заголовки, привлекающие внимание читателей. В любом случае, заочный арест - важный этап траффика Юревича из Лондона в российскую тюрьму.
Вот-вот, Андрей Александрович, вот в этой фразе "...Вы же прекрасно знаете, что все СМИ занимаются некоторым лукавством..." и заключается характеристика этих "почти всех" СМИ. То есть современных российских СМИ (прежде всего телевидения) во времена путина. Сложился такой вот своеобразный новояз. За исключением некоторых средств информации, которых власть не допускает к массовому зрителю или читателю... Никакой Интерпол на основе решения суда в современной России никого не выдаст, конечно. Сначала будет анализ аргументов, а они будут сочтены не достаточно убедительными.
Не выдаст - есть чай. И если не выдаст, значит начал сотрудничать с западными спецслужбами.
А западные СМИ ничем от российских не отличаются, разве что врут чаще.
Потому и не выдаст, что чай с полонием, таллием и цианистым калием - это тот аргумент, о котором путинские пропагандисты каждый день напоминают с гос-рос-телеканалов в открытую. Вместе с ядерным пеплом
Синицын, вспоминали Бен Ладена. Напомню, он в открытую застрелен американским спецназом на территории суверенного государства Пакистан.
Россия имеет право также ликвидировать преступников, скрывающихся за границей.
Мы хоть не так нагло действуем, действуем тонко и изящно, обходимся без стрельбы.
Ну, я понимаю, что по российским подзаконным актам имеет право. По российской же Конституции не имеет такого права. Подзаконные акты (по отношению к Конституции) противоречат самой Конституции. Как впрочем, и во многих других сферах жизни. Именно поэтому Россия находится в международной изоляции, против неё введены санкции, произошла девальвация рубля, обесценение сбережений и доходов и падение уровня жизни населения примерно в 2 раза за последние 3 года. Скоро ни в одну страну мира при таком развитии событий ни один российский гражданин не получит въездной визы, так как на основе такого внутреннего закона в стране, откуда человек запрашивает визу, его, видимо, могут рассматривать просто как потенциального террориста при въезде.
Синицын, а что, Конституция США разрешила убить Бен Ладена в другой суверенной стране, или убить руками фанатиков после пыток президента другой суверенной страны - Каддафи - разрешила Конституция США? Или можно пытать людей по их Конституции, как в Абу-Грейб? Или можно бомбить другую страну без санкции ООН - Югославию?
Как считаете, можно играть с шулером честно в карты и обыграть его?
Нет, шулера можно обыграть только нарушая правила в свою очередь.
Всё-то Вам непорядок в Конституциях других стран не даёт покоя. Вы о своей стране подумайте. О соблюдении своей Конституции, чтобы уровень жизни не падал в 2 раза всего лишь за 3 года, как это произошло в России с весны 2014 года.
Синицын, это всёравно что сказать - всё-то Вам не даёт покоя пять козырных тузов в рукаве у шулера, играйте честно!
Западные СМИ разные, в отличие от российских. Но даже разные их СМИ одинаково правдиво описывают то, что происходит в России.
Нет, как раз западные СМИ врут именно про Россию. Я немало прочитал статей в разных западных СМИ про Россию - враньё, пропаганда, русофобия, заказуха, предвзятость.
Вы путаете статьи про Россию со статьями о его сиятельстве
Про Путина тоже много лжи. Несоразмерная демонизация политика. Политики все не ангелы, тем более лидеры крупных держав. Как сказал Трамп на утверждение западного журналиста о том, что Путин убийца, "А вы что, считаете, что мы не убийцы, среди нас убийц нет?"
Правильно сказал.
Неправильно сказал. Так как Трампы приходят и уходят, у них сменяемость власти, выборы на основе соблюдений законов, периодические импичменты, расследования злоупотреблений и блокирование незаконных указов со стороны парламента и верховного суда. Так с Трампом... А в других странах - монополия на власть, спецоперации вместо выборов, игнорирование призывов соблюдать свою Конституйию. .... И в таких условиях, ну а как же Вы хотели, конечно, будет демонизация. Ведь за всё отвечает руководитель государства в таких странах, где такого рода "вертикаль власти".
Нет, ничего подобного, уже несколько столетий в США нет сменяемости власти, а есть чередование власти ставленников разных кланов американской аристократии и могущественных финансово-промышленных групп, и всего-то две партии - никакой внесистемной оппозиции.
Россия более демократическая страна, Путин всего-то у власти 14 лет, да партий парламентских у нас побольше.
Спецопераци и,и это очевидно, практикуются и в США, а иначе Америка не сменяла власть в других суверенных государствах по всему миру по собственному произволу.
США - такая же империя, как и Россия. Идёт речь о разделе мира, и Россию как конкурента Америки дискредитируют в пропагандистских западных СМИ.
Трамп был прав - все убийцы, их убийцы ничем не лучше наших убийц, не надо быть ханжой и идеалистом.
Почему-то Россия не убила ни одного политического лидера другой страны, а США - Хусейна, Каддафи, Милошевича, теперь вот хотят Асада убить.
Россия - чище, нравственней и лучше Америки.
У меня вообще, Синицын, дорогой мой и любимый человек, одни непонятки. То они захотели судить мертвого Магнитского, фактически убитого (неоказанием мед. помощи) в угоду ворюгам, своровавшим 15 млрд. И мне очень хотелось, чтобы его судили: я просто не понимаю технологию процесса: наверное, едут на кладбище, откапывают гроб, достают труп, везут его в зал заседаний, усаживают в кресло, требуют труп встать при словах: "Суд идёт"? Или как-то по-другому это выглядит? И вот опять перл какой-то - заочно арестован. А будет ли Юревич, допустим, заочно расстрелен? Мне, не юристу, кажется это бредом каким-то.
И не удивительно, Вадим, что Вам кажутся бредом очевидные вещи. Да какой вы юрист после этого. Да были бы Вы юристом - нашли бы нормальную работу, а не крыс цианидом травили бы на плодоовощной базе. Да лучше бы пирожки продавали, честное слово.
Вы уж определитесь - химик Вы или юрист.
Полагаете, Бен Ладен не был заочно арестован? Или любой другой опасный международный преступник?
А про Магнитского Вы поизучайте вопрос. Помогал уходить от налогов иностранной компании, связанной с западными разведками.
А воровать 15 млрд у государства, причём 10 млрд - уже после своей смерти, Магнитский тоже помогал? А даже если предположить, что помогал (с того света советы давал на спиритических сеансах) - разве ворюги и убийцы не должны сесть в тюрьму? Разве для этого может быть срок давности? Ведь на срок давности они рассчитывают, потянуть резину, чтобы срок давности прошёл - и тогда гуляй на эти 15 млрд всласть....
Вадим, пожалейте лучше нашего русского малыша Диму Яковлева. Его зверски убили приёмные родители из США. И Россия тоже ввела санкции против пособников убийства ребёнка.
Предлагаю Вам также преисполниться праведным гневом против этих мразей.
Корецкий, арестован это не то же самое, что предписание на арест. Конечно же, Бен Ладен не был арестован в буквальном понимании этого слова. То, что Вы пишете насчет того, что Магнитский помогал уходить кому-то от налогов, это другая сторона вопроса в его деятельности. А то о чем пишет Вадим, это та сторона вопроса, при которой наряду с той, он заодно фактически раскрыл схему воровства огромного количества денег из бюджета России. За то, что он якобы помогал уходить от налогов кому-то его надо было судить, предъявлять обвинения, а не доводить до смерти в тюрьме...... Вот по отношению же к Вам не довели дело до того, чтобы помещать в тюрьму, пока шло следствие, а ведь было , мы помним, на этом сайте даже стихотворение со словами "пора расст....ять макаронную б...ять"
Синицын, верно, Бен Ладен был убит американским спецназом на территории сувренного госудасртва Пакистан (это только нашим спецслужбам почему-то нельзя ликвидировать предателе за границй), но до этого убийства он был всё-таки заочно арестован.
То, что с Магнитским поступили противозаконно и бесчеловечно - факт, но менее противозаконно и бесчеловечно, чем с политическими узниками американских тюрем Абу-Грейб и Гуантанамо (последняя - на территории суверенного государста Куба).
Но почему всё время вспоминают Магнитского, сотни зэков погибают в разных тюрьмах России, и не только России - ежендевно, что за прогиб под западное общественное мнение, отчего бы не вспомнить нашего малыша Диму Яковлева, зверски убитого приёмными американскими родителями, это тоже стало поводом для санкций, но уже российских.
Что касается моего стихотворения, то слава Богу, пришла пора, и я могу его опубликовать ещё раз безбоязненно.
Вот пишу октрытым текстом - пора расстрелять макаронную бл..дь!
А ведь когда-то меня вызывали из-за этого стишка на допрос к следователю и шили организацию покушения на убийства высшего должностного лица региона - по доносу Грачёва с подачи Юревича.
Закон бумеранга работает!
Позвольте, Корецкий. Смеётся тот, кто смеётся последним. Вот пожелали Вы кому-то смерти (расстрелять, мол), и по закону подлости что бывает в таких случаях ? Правильно: закон бумеранга..... Тем более, что одно дело было пожелать тогда, когда Вы сами были в роли того, кого травили, и другое дело сейчас: когда прибегаете в толпу, которая принялась запинывать лежачего со словами: "а пустите меня, я ещё добавлю с ноги". Не в этом конфликте, так в другом, не дай бог. Позор Вам, Корецкий, безнравственный Вы человек, видимо. Не тому Вас учила Валерия Новодворская, когда лично встречалась с Вами
Да нет же, Синицын, "расстрелять" в поэтическом произведении - это метафора, как собственно и "макаронная б..дь".
Я его прощу сразу же, когда он хлебнёт ту же меру беды, которую хлебнул я по его милости.
Пока что Юревич наслаждается комфортом в гостеприимном Лондоне и почти не пострадал.
Я не желаю ему смерти - только тюрьмы. Тюрьма, кстати, будет с евроремонтом - ведь у него много денег, полностью Юревича не разорят. Богатые сидят в комфорте.
Поэтому всё честно.
Не верится. Уже проговорились. Расстрелять, мол, было сказано. Да и тюрьмы зачем желать ? Вот если бы правосудия, тогда другое дело. По закону. С настоящим открытым судебным процессом, а не расправой. Если бы было в России настоящее правосудие, то можно было бы не сомневаться, что его бы выдали через Интерпол и мы бы были в курсе событий на открытом процессе с прямой трансляцией.
Вы не знаете, что такое метафора в поэзии? Ну прогуглите.
Да, правосудия и тюрьмы по приговору суда конечно же.
Не смешите про выдачу. Великобритания не выдаёт российских преступников, не выдала же Березовского, да и многих других тоже. Десятки бывших высокопоставленных воров из России скрываются в Соединённом королевстве.
Я тоже считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. Я не понимаю, почему убийство Магнитского служит оправдательным вердиктам тем тварям, которые своровали у государства 15 млрд рублей? Разве "Новая газета" не опубликовала фамилии, местоположение дворцов и особняков фигурантов Магнитского? Почему только цивилизованные страны пытаются как-то этих ворюг и убийц прижучить, а наше правосудие молчит? "Уралдейли" пишут, что Юревич воровал не для себя, а для лиц из "президентского окружения"? Так, может, Юревич не вор, а жертва? Может быть, убийцы (вольные или невольные) Магнитского заставляли Юревича брать и отдавать в Кремль деньги под угрозой повторения судьбы Магнитского? Такая версия возможна?
Вадим, Вы не сошли с ума на почве Магнитского?
Вадим, убийство Магнитского - это небольшая, видимая часть айсберга. За что его убийцы и та группа должны пострадать ? Они часть системы, конечно, передаточное звено в вертикали власти, да ещё выведенные на чистую воду вопреки желанию клики. Потому наоборот, по логике действий клики, те кто скомпрометированы оппонентами режима, те наоборот получают дополнительную поддержку.... Я думаю, Вы и сами это знаете.... Тут-то с Юревичем несколько другое дело. Все юридические действия в отношении него - имитационные, так как до этого он, не прибегая к уловкам, спокойно выехал из страны, легально, через главные пограничные пункты, не прибегая к пешему переходу через открытые участки границы где-нибудь с Украиной или Казахстаном. Все эпизоды, которые ему вменяют в вину, были известны задолго до его отъезда. Потому это всего лишь эпизод игры в "типа элитах". Потому это будет на Западе одним из аргументов не выдавать его.
Мишка, Мишка , где твоя улыбка полная задора и огня ?
А в тюрьме сейчас ужин .... макароны....
Добавить комментарий