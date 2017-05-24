Ленинский районный суд г.Екатеринбурга со второй попытки добился заочного ареста Михаила Юревича, бывшего губернатора Челябинской области, обвиняемого в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете на председателя областного суда Фёдора Вяткина.

Напомним, Юревич под видом «тяжёлой болезни» скрывается от правосудия в Великобритании.

Ранее, вопреки логике и всякому здравому смыслу этот же районный суд Екатеринбурга в заочном аресте беглого олигарха-экс-губернатора отказал, однако прокуратура проявила похвальную настойчивость.

Интересно, что в пятницу, 19 мая, когда суд начал рассматривать повторно вопрос о заочном аресте Юревича, судья взял перерыв.

Ранее мы предполагали, что первоначальный отказ суда в аресте беглого коррупционера был вызвал давлением на суд со стороны влиятельных, видимо, соответствующим образом «мотивированных» покровителей Юревича.

Видимо перерыв в суде потребовался для того, чтобы другие, не менее влиятельные, а скорее всего и более могущественные люди гарантировали судье поддержку уголовного преследования бывшего челябинского губернатора на самых верхах, должно быть со стороны президента России, директора ФСБ, руководителя Следственного комитета России.

Как бы то ни было, но закон и справедливость хоть и с опозданием, но восторжествовали: Юревич арестован на 2 месяца с момента пересечения границы Российской Федерации или экстрадиции.

Данные о заочном международном аресте находящегося в бегах вероятного взяточника будут переданы в Интерпол и должны появиться на официальном сайте Международной криминальной полиции.

Будет поставлен вопрос об экстрадиции беглого, скорее всего, преступника в Россию перед властями Великобритании.

Как только проворовавшийся олигарх окажется на территории России — негодяй будет немедленно арестован и допрошен, а после приговора суда — превращён в лагерную пыль.

Все незаконно нажитые бизнес-активы Юревича, его движимое и недвижимое имущество, в том числе записанное на родственников, друзей и других подставных лиц — будет конфисковано в пользу государства и обокраденного народа.