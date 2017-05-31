Юревич поставил рекорд по воровству и мдоимству в России, украв более 3,4 млрд рублей

Предъявив новые обвинения бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в получении взяток, на этот раз на астрономическую сумму в 3,4 млрд рублей, Следственный комитет России вывел «макаронного пахана» на первое место самых коррумпированных чиновников России, — разумеется среди тех, чья вина доказана либо не вызывает никаких сомнений.

Напомним, в Москве за посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин — директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Государственной Думы РФ (скорее всего, Вадима Белоусова, «макаронного» компаньона Юревича).

На этот раз по версии Следственного комитета, откаты были связаны с предоставлением подрядов на ремонт и строительство дорог в Челябинской области. Теперь мы знаем цену для налогоплательщиков знаменитых «дорог Юревича», цену его грабительской для бюджета «дорожной революции»!

Это важно знать тем, кто до сих пор ругает нынешнюю власть за дороги действительно ненадлежащего качества и ставит в пример Юревича. Вдумайтесь, люди! Как минимум 3,4 млрд рублей украдено одним человеком (а представьте, сколько ещё украли связанные с Юревичем бизнесмены — подрядчики и субподрядчики?) на этих дорогах, и не потому ли они такие сейчас отвратительные, что делали их кое-как, кое-кем, а материалы — воровали?

Надеемся, что теперь, когда озвучена предварительно сумма воровства, все перестанут ностальгически вздыхать по «Мише-дорожнике».

Добавьте к 2,4 млрд рублей взяток ещё 26 млн, полученных от министра здравоохранения Тесленко, и окажется, что Юревич — абсолютный рекордсмен среди высокопоставленных взяточников.

До сих пор им считался губернатор Сахалина Александр Хорошавин, которому предъявили обвинения в получении взяток на совершенно жалкие по сравнению с «хапком Юревича» 5,6 млн долларов.

Журналистов, правда, впечатлила ручка Хорошавина, изъятая при обыске в его дома. Специалисты оценили её в 36 миллионов рублей. Ну так что же! А у Юревича при обыске изъяли старинный антикварный пистолет XVIII века, имеющий историческую ценность!

Его ещё не оценили, вполне вероятно, что стоимость дуэльного Лепажа окажется выше хорошавинской ручки, но зато в уголовном деле Юревича оказалась третья статья УК РФ —222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Пистолет до сих пор стреляет!