Юревич поставил рекорд по воровству и мдоимству в России, украв более 3,4 млрд рублей

Предъявив новые обвинения бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в получении взяток, на этот раз на астрономическую сумму в 3,4 млрд рублей, Следственный комитет России вывел «макаронного пахана» на первое место самых коррумпированных чиновников России, — разумеется среди тех, чья вина доказана либо не вызывает никаких сомнений.
Напомним, в Москве за посредничество в получении взятки задержан Андрей Чуркин — директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Государственной Думы РФ (скорее всего, Вадима Белоусова, «макаронного» компаньона Юревича).
На этот раз по версии Следственного комитета, откаты были связаны с предоставлением подрядов на ремонт и строительство дорог в Челябинской области. Теперь мы знаем цену для налогоплательщиков знаменитых «дорог Юревича», цену его грабительской для бюджета «дорожной революции»!
Это важно знать тем, кто до сих пор ругает нынешнюю власть за дороги действительно ненадлежащего качества и ставит в пример Юревича. Вдумайтесь, люди! Как минимум 3,4 млрд рублей украдено одним человеком (а представьте, сколько ещё украли связанные с Юревичем бизнесмены — подрядчики и субподрядчики?) на этих дорогах, и не потому ли они такие сейчас отвратительные, что делали их кое-как, кое-кем, а материалы — воровали?
Надеемся, что теперь, когда озвучена предварительно сумма воровства, все перестанут ностальгически вздыхать по «Мише-дорожнике».
Добавьте к 2,4 млрд рублей взяток ещё 26 млн, полученных от министра здравоохранения Тесленко, и окажется, что Юревич — абсолютный рекордсмен среди высокопоставленных взяточников.
До сих пор им считался губернатор Сахалина Александр Хорошавин, которому предъявили обвинения в получении взяток на совершенно жалкие по сравнению с «хапком Юревича» 5,6 млн долларов.
Журналистов, правда, впечатлила ручка Хорошавина, изъятая при обыске в его дома. Специалисты оценили её в 36 миллионов рублей. Ну так что же! А у Юревича при обыске изъяли старинный антикварный пистолет XVIII века, имеющий историческую ценность!
Его ещё не оценили, вполне вероятно, что стоимость дуэльного Лепажа окажется выше хорошавинской ручки, но зато в уголовном деле Юревича оказалась третья статья УК РФ —222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Пистолет до сих пор стреляет!
А может и убили кого-то из него? Ждём новых обвинений от СКР.
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Комментарии
А если сейчас бы господ кто с ним дружбу,то есть шанс часть денег найти. Некий Колесников сейчас спешно бизнес свой продает... и некие Мительманы и иные спешно активно все нажитое за бугор. По спискам одним, люстрации надо почти в области 156 лиц, при этом все они именно при Юревиче стали богатыми и сейчас при власти.... А сколько денег увели при помощи армянской ОПГ, это страшно и сказать. Когда ШОПОВ стал просить больше,то Юревич велел старичка убрать. и через три дня тот внезапно умер.. При Шопове Юревичу деньги носили коробками.... Но самое страшное в этом деле, ДАВЫДОВ смог вовремя сойти и он смог на опережение КУПИТЬ всех силовичков и он нынче вне преследования. Имея горы компры на ЛОПИНА,он знает, если его тронают, то через неделю ЛОПИН сам на скамье суда и под стражу идет.. Поэтому Давыдов имеет некие страшные материалы даже на Мякуша, Тефтелева, Мошарова и он им вроде сказал, я вас не трогаю и вы меня забыли.По последним данным Севастьянов тайно ведет работу по продаже своих активов и выезду на Украину, где ему обещано место в СБУ или МВД. Поэтому скоро потоки грязи с уст Севастьянова мы ждем.
Магистром Йодой ты не стал , ну может Йодою на йоту...
На Сережу тоже у людей иных инфа имеется. И понесут ее не Лопину, а чуть повыше.......
Давыдов был в ближнем круге, поэтому отвертеться сложно, понятся легко, да и денег таких нет.
Еще остались щупальцы монстра " макаронного короля" , Моника Гехтински резко стала богатой и " рулит" в СФ , и ее друзья из ночного дозора!
Всю шоблу( власть-бизнес 2005-2014 при МЮ) включая и активных помощников в лице детей,тещ ,братьев и прочих подползающих -к жесткому ответу...Проклятые расхитители народной собственности....
3, 4 ярда - это столько, сколько, примерно, стоит проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. По этому можно говорить, что, образно говоря, Юревич украл саммиты...
Да если бы только в этом уроде дело было. Здесь работает закон причины и следствия. Чтобы устранить дисгармонию, необходимо ликвидировать её причину. Этот узел разрубать нельзя, необходимо его распутывать. В условиях социального спокойствия жёстко и целенаправленно можно проблему решить. В стране ещё остались здоровые силы.
Ну вот. 3,4 млрд. умножаем на 70 (максимально кратный размер штрафа по УК РФ) и прибавляем 3,4 млрд.. Получаем сумму в 241,4 млрд. руб. Именно на 241,4 млрд. руб. в целях обеспечитительной меры может быть арестовано имущество Юревича и его семьи. И это только по этому эпизоду. Судя по активному поступательному движению СК РФ, этот эпизод с 3,4 млрд. вряд ли окажется последним. А что такое 241,4 млрд. руб.? Это практически 2 (два!) годовых бюджета Челябинской области. Неплохое, серьёзное число. Вспомним, что не так давно на какой-то выставке Юревич Сотоварищи распространял буклеты со своим добром, расположенным в Челябинске. По оценкам экспертов, это добро оценивалось в 60-70 млрд. руб. И видимо через презентационные буклеты с огромным запозданием искало себе нового хозяина. И вот теперь рискует уйти в пользу государства, попутно отправив на нары десятка два-три активных его "созидателей". В добрый путь, как говорится!
Нельзя исключать возможности, что вскоре мы услушим об аресте родителей Юревича, как самых непосредственных участников всей этой вакханалии и нынешнего гендира "Макфы" Белоусова-младшего. Папа - депутат вряд ли его сможет как-то спасти, потому как сам находится в исключительно подвешенном состоянии.
Стали рыть жёстко. Как и предполагалось и предполагается независимыми наблюдателями процесса, Юревича ведут к ОПС.
После реализации дорожной революции в Челябинске, личный бизнес Давыдова вырос на несколько милиардов рублей.
Думаю будет побит рекорд полковника Захарченко 8,5 миллиарда. Как все начиналось у юревича и как все заканчиваеться. ...пропал ,пропал бесславно.... Теперь всем ясно ,что это не бизнесмен,а организатор и руководитель ОПС макаронники. ст 210 УК РФ
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