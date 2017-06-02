Хуцпа! Юревич не хочет доплачивать в бюджет 143 млн рублей, украв как минимум 3,4 миллиарда

02.06.2017 г., 12:36
«Еврейский парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота…»
Юревич арест

Как стало известно «UralDaily.ru», ОАО «Макфа», формально зарегистрированное на родителей бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, оспаривает в Арбитражном суде Челябинской области выставленные Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Южному Уралу налоговые претензии (недоначисленные налоги, штрафы и пени) на сумму 143,6 млн рублей.

Странно, что «Макфа» смеет ещё права какие-то качать. И это после того, как настоящий владелец и основатель макаронной фабрики находится в бегах и на него возбуждено уголовное дело по трём уголовным статьям, в том числе за поучение взяток — сначала на 26 млн рублей, от бывшего министра здравоохранения Виталия Тесленко, а затем — в рамках «дорожной революции» (откаты) — и вовсе на астрономическую сумму в 3,4 млрд рублей, это абсолютный рекорд России!

Юревич заочно арестован и объявлен в международный розыск (ау, Интерпол! Ты скоро там?), а «макаронники» продолжают «разбухать». 

Наглость владельцев «Макфа» переходит все границы. Мало им арестов и задержаний, уже и тёщу компаньона Юревича задерживали, но разучившись её согласием сотрудничать со следствием — пожалели 75-летнюю старушку и арестовывать не стали, и директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Чуркин как чурка «складирован» в 7-м челябинском изоляторе ФСБ, а этим козлам всё неймётся. 

Казалось бы — заплати налоги, ну если и не «спи спокойно», то хотя бы отдай и не греши то, что должен государству и заработай хоть какой-то плюсик на будущем суде. Понятно, что пяти тысячам обманутых дольщиков «Академ Риверсайд» не вернёшь их квартиры, да и денег тоже, и слезший вместе со снегом асфальт с дорог, украденный на 40%-тных откатах — тоже не положишь заново, не вернёшь и ущерб здравоохранению, нанесённый «медицинским делом»,  но хотя бы отдать по закону хотя бы десятую долю процента от ворованного, отжатого и награбленного — «макаронники» могли бы.

Ты бы, Миша, не порнуху с членами разглядывал, а старался бы на характеристику положительную перед приговором заработать, ну там грамотку МИФНС  как законопослушный налогоплательщик получить…

Но нет, знаменитая хуцпа, еврейская наглость, заставляет напоследок покуражиться и поглумиться. Других объяснений нежелание платить налоги «макаронниками» просто нет.

Публицист Михаил Вершовский описывает «хуцпу», как эстраординарную наглость и хамство:

«Это такая должна быть наглость, чтобы у другого человека, твою хуцпу наблюдающего, глаза не просто на лоб поперли, а чтобы к чертовой матери из орбит повыскакивали».

Прекрасный пример хупцы, приведённый в еврейском анекдоте, может пригодится будущему подсудимому Юревичу:

«Еврейский парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота…»

Алексей Епифанов, фото из открытых источников

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Комментарии

К.В.

Возникает так же предположение, что все же "глубинным правительством" семьи Юревичей яляется тандем родителей порочно зачавших сына Мишеля. Порочно потому , что для порочных дел. Как некий Трамп,  Мишель -  угловатый, хамоватый (конечно же не честный) коммерс. Но за ним, как и за Трампом , стоит "глубинное правительство", которое его породило, управляет и даже в чем то использует , выпячивая его на сцену, само же оставаясь в тени. Родители Мишеля, по всей видимости, опаснее и умнее своего сына.Они организовали ОПС, поставив в его главе своего сына - самое удачное из их злых творений

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Koretskiy

К.В., точно, мировая закулиса, Ротшильды и Рокфеллеры, а может быть даже рептилоиды! Я уже ничему не удивлюсь! Smile

К.В.

Первая должность Валерия Юревича - каменщик, а как известно, у массонов - все символично. Подознательное всепоглащающее стремление заграбастать деньги. А у кого? Да что попроще - у того , кто поближе   ( у сограждан). Это , скорее всего, на генном (может быть и рептилоидном) уровне.  Конечно закулиса , может быть , пока еще не мировая, но явно стремящаяся туда попасть. Пусть хоть из Лондона, Тель Авива или Харькова...

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Koretskiy

К.В., приятно встретить единомышленника! Smile

Константин

Скорее арахноид. Может гибрид.  В жилах матери больше от  паука , а у отца от крокодила. Однако посмотрите  как посажены руки. Как у лапового снегопогрузчика. Как бы загребает руками . Как то давно проходило фото, где Юревичу в каком то областном совхозе демонстрировали удачный урожай моркови. Так тогда еще обращало на себя внимание положение его рук. Руки как бы говорили за хозяина : "Где ваша морковь? А ну ка дайте МНЕ до нее добраться!"

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Koretskiy

Константин, в каждом слове чувствуется компетентный заговорщик со стажем! Smile

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