Хуцпа! Юревич не хочет доплачивать в бюджет 143 млн рублей, украв как минимум 3,4 миллиарда

Как стало известно «UralDaily.ru», ОАО «Макфа», формально зарегистрированное на родителей бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, оспаривает в Арбитражном суде Челябинской области выставленные Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Южному Уралу налоговые претензии (недоначисленные налоги, штрафы и пени) на сумму 143,6 млн рублей.
Странно, что «Макфа» смеет ещё права какие-то качать. И это после того, как настоящий владелец и основатель макаронной фабрики находится в бегах и на него возбуждено уголовное дело по трём уголовным статьям, в том числе за поучение взяток — сначала на 26 млн рублей, от бывшего министра здравоохранения Виталия Тесленко, а затем — в рамках «дорожной революции» (откаты) — и вовсе на астрономическую сумму в 3,4 млрд рублей, это абсолютный рекорд России!
Юревич заочно арестован и объявлен в международный розыск (ау, Интерпол! Ты скоро там?), а «макаронники» продолжают «разбухать».
Наглость владельцев «Макфа» переходит все границы. Мало им арестов и задержаний, уже и тёщу компаньона Юревича задерживали, но разучившись её согласием сотрудничать со следствием — пожалели 75-летнюю старушку и арестовывать не стали, и директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа» Чуркин как чурка «складирован» в 7-м челябинском изоляторе ФСБ, а этим козлам всё неймётся.
Казалось бы — заплати налоги, ну если и не «спи спокойно», то хотя бы отдай и не греши то, что должен государству и заработай хоть какой-то плюсик на будущем суде. Понятно, что пяти тысячам обманутых дольщиков «Академ Риверсайд» не вернёшь их квартиры, да и денег тоже, и слезший вместе со снегом асфальт с дорог, украденный на 40%-тных откатах — тоже не положишь заново, не вернёшь и ущерб здравоохранению, нанесённый «медицинским делом», но хотя бы отдать по закону хотя бы десятую долю процента от ворованного, отжатого и награбленного — «макаронники» могли бы.
Ты бы, Миша, не порнуху с членами разглядывал, а старался бы на характеристику положительную перед приговором заработать, ну там грамотку МИФНС как законопослушный налогоплательщик получить…
Но нет, знаменитая хуцпа, еврейская наглость, заставляет напоследок покуражиться и поглумиться. Других объяснений нежелание платить налоги «макаронниками» просто нет.
Публицист Михаил Вершовский описывает «хуцпу», как эстраординарную наглость и хамство:
«Это такая должна быть наглость, чтобы у другого человека, твою хуцпу наблюдающего, глаза не просто на лоб поперли, а чтобы к чертовой матери из орбит повыскакивали».
Прекрасный пример хупцы, приведённый в еврейском анекдоте, может пригодится будущему подсудимому Юревичу:
«Еврейский парень, виновный в убийстве своих родителей, просит у судьи снисхождения на том основании, что он сирота…»
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Комментарии
Возникает так же предположение, что все же "глубинным правительством" семьи Юревичей яляется тандем родителей порочно зачавших сына Мишеля. Порочно потому , что для порочных дел. Как некий Трамп, Мишель - угловатый, хамоватый (конечно же не честный) коммерс. Но за ним, как и за Трампом , стоит "глубинное правительство", которое его породило, управляет и даже в чем то использует , выпячивая его на сцену, само же оставаясь в тени. Родители Мишеля, по всей видимости, опаснее и умнее своего сына.Они организовали ОПС, поставив в его главе своего сына - самое удачное из их злых творений
К.В., точно, мировая закулиса, Ротшильды и Рокфеллеры, а может быть даже рептилоиды! Я уже ничему не удивлюсь!
Первая должность Валерия Юревича - каменщик, а как известно, у массонов - все символично. Подознательное всепоглащающее стремление заграбастать деньги. А у кого? Да что попроще - у того , кто поближе ( у сограждан). Это , скорее всего, на генном (может быть и рептилоидном) уровне. Конечно закулиса , может быть , пока еще не мировая, но явно стремящаяся туда попасть. Пусть хоть из Лондона, Тель Авива или Харькова...
К.В., приятно встретить единомышленника!
Скорее арахноид. Может гибрид. В жилах матери больше от паука , а у отца от крокодила. Однако посмотрите как посажены руки. Как у лапового снегопогрузчика. Как бы загребает руками . Как то давно проходило фото, где Юревичу в каком то областном совхозе демонстрировали удачный урожай моркови. Так тогда еще обращало на себя внимание положение его рук. Руки как бы говорили за хозяина : "Где ваша морковь? А ну ка дайте МНЕ до нее добраться!"
Константин, в каждом слове чувствуется компетентный заговорщик со стажем!
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