Имущество Юревича будет арестовано!

Уже сегодня, 6 июня, Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство следствия об аресте личного движимого и недвижимого имущества, а также банковских счетов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ну, сущая мелочь конечно — восемь счетов в различных банках, квартира, гараж, парковочное место, машиноместо, земельный участок, пару авто…
Не покроет и сотой доли процента от того, что Юревич украл, шутка ли, по версии следствия 26 миллионов рублей взяток от министра здравоохранения Тесленко и 3,4 миллиардов откатов в рамках «дорожной революции».
Но всё-таки приятно. Хоть что-то!
Но недалёк тот день, когда суд будет рассматривать вопрос об аресте основных бизнес-активов Юревича — ТРК «Родник» и «Алмаз», «Киномаксы», Челябинский Первый хлебокомбинат и конечно ОАО «Макфа».
Пока они записаны на «зиц-председателей» экс-губернатора, а также на его папу и маму. Но это дело решаемое, достаточно возбудить уголовные дела уже в отношении них.
К этому всё и идёт.
Не случайно ведь возбудили уголовные дела в отношении директора московского филиала «Макфа», компаньона Юревича депутата Госдумы Белоусова Чуркина и тёщи Белоусова — Бутаковой.
«Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение Юревичу, в качестве дополнительного наказания предлагает семидесятикратный штраф. Вот и считайте: 70 помножить на 3,5 миллиарда — 245 миллиардов. Тут всего бизнеса всех участников дела не хватит», — размышляет адвокат тёщи Вадима Белоусова Маргариты Бутаковой — Евгений Еремеев.
Так что терпеливо ждём.
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Комментарии
По факту папа Юревича всегда был как бы не при делах. Всем известны уловки новых русских клептоманов: имущество на родителях. Валерй Ю. тоже скромно улыбаясь говорил своим видом: "Ну что поделаешь, ну сын, ну старики всегда помогают , даже пусть и непутевым детям". Это как игра - все все пониамют, а сам субъект находит у них снисхождение - помогает детям , он не со зла, он просто хороший отец. Но здесь надо смотреть по факту: кто в шоколаде. Самый богатый пенсионер кто ? - Валера Юревич. Он изрыгул сына-монстра, он взрастил его в традициях хазаров-арахноидов, он создал ОПГ, поставил туда Мишеля, сделал так, что тот , балансируя на грани ( и даже далеко заходя за грань) законности ограбил всех в округе. Помогала ему в этом, обеспечивала тыловую логистику, его жена. Они тонко расчитали - они просто как бы помогают сыну. Но по факту - они владельцы огромного состояния , добытого ими своими замысловатыми манипуляциями с сыном.
Мишель - это орудие в руках опытных врагов. ( Он и сейчас , по всей видимости, будет использоваться в качестве врага , но политического. Уже со стороны вражеских спецслужб).
Родители Мишеля - это страшное воплощение самых подлых и низменных человеческих качеств.
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