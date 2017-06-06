Имущество Юревича будет арестовано!

Уже сегодня, 6 июня, Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство следствия об аресте личного движимого и недвижимого имущества, а также банковских счетов бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Ну, сущая мелочь конечно — восемь счетов в различных банках, квартира, гараж, парковочное место, машиноместо, земельный участок, пару авто…

Не покроет и сотой доли процента от того, что Юревич украл, шутка ли, по версии следствия 26 миллионов рублей взяток от министра здравоохранения Тесленко и 3,4 миллиардов откатов в рамках «дорожной революции».

Но всё-таки приятно. Хоть что-то!

Но недалёк тот день, когда суд будет рассматривать вопрос об аресте основных бизнес-активов Юревича — ТРК «Родник» и «Алмаз», «Киномаксы», Челябинский Первый хлебокомбинат и конечно ОАО «Макфа».

Пока они записаны на «зиц-председателей» экс-губернатора, а также на его папу и маму. Но это дело решаемое, достаточно возбудить уголовные дела уже в отношении них.

К этому всё и идёт.

Не случайно ведь возбудили уголовные дела в отношении директора московского филиала «Макфа», компаньона Юревича депутата Госдумы Белоусова Чуркина и тёщи Белоусова — Бутаковой.

«Санкция статьи, по которой предъявлено обвинение Юревичу, в качестве дополнительного наказания предлагает семидесятикратный штраф. Вот и считайте: 70 помножить на 3,5 миллиарда — 245 миллиардов. Тут всего бизнеса всех участников дела не хватит», — размышляет адвокат тёщи Вадима Белоусова Маргариты Бутаковой — Евгений Еремеев.