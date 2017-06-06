Суд арестовал имущество Юревича на 3 «ярда» (!)

06.06.2017 г., 19:54
Можно представить себе, в какую сумму можно оценить бизнес-империю экс-губернатора и масштабы его воровства
Юревич уголовное дело

Наверное, лично на Юревича официально записано не более 1% от «нажитого непосильным трудом». Основной бизнес зарегистрирован на подставных лиц и родителей. Можно впасть в шок от суммы, в которую оценивают эксперты арестованное сегодня, 6 июня, Центральным районным судом Челябинска лично имущество Юревича — восемь счетов в различных банках, и кое-что по мелочи из недвижимости: участок под ИЖС площадью 768 кв. метров, половина гаражного бокса (35,2 квадрата), два машино-места (по 14,2 квадрата), нежилые помещения (28,1 квадрата) и четыре квартиры. 

Всё это конечно копейки, главное — счета.

«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — говорится в заявлении пресс-службы суда.

Можно с ужасом представить, каково истинное состояние Михаила Юревича, в какую гигантскую сумму можно оценить его грандиозную бизнес-империю и сколько он украл денег у челябинских налогоплательщиков. 

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников: ВК М.Юревича

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Комментарии

барс

Это правильно и справедливо. юревич ,превращаеться в простого ЛОХА. Надо вновь начинать торговать маргарином,но уже в Лондоне. Все гадости ,которые он делал людям,некоторых даже разорил. Сам останется ни с чем.

К.В.

"Украл у челябинских налогоплательщиков" - это другими словами - у челябинцев.

иван

красавчик чё!

Константин

На каждого плута  - найдется больший. Все дело в мотивации)

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