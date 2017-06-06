Суд арестовал имущество Юревича на 3 «ярда» (!)

Наверное, лично на Юревича официально записано не более 1% от «нажитого непосильным трудом». Основной бизнес зарегистрирован на подставных лиц и родителей. Можно впасть в шок от суммы, в которую оценивают эксперты арестованное сегодня, 6 июня, Центральным районным судом Челябинска лично имущество Юревича — восемь счетов в различных банках, и кое-что по мелочи из недвижимости: участок под ИЖС площадью 768 кв. метров, половина гаражного бокса (35,2 квадрата), два машино-места (по 14,2 квадрата), нежилые помещения (28,1 квадрата) и четыре квартиры.
Всё это конечно копейки, главное — счета.
«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — говорится в заявлении пресс-службы суда.
Можно с ужасом представить, каково истинное состояние Михаила Юревича, в какую гигантскую сумму можно оценить его грандиозную бизнес-империю и сколько он украл денег у челябинских налогоплательщиков.
Теги:
Новости по теме:
- Имущество Юревича будет арестовано на общую сумму 3 млрд рублей
- Имущество Юревича будет арестовано!
- Юревич: Лондон, Интерпол, предательство
- Предъявлены обвинения «московскому» директору «Макфы» и тёще Белоусова, они обвиняются в посредничестве в передаче взятки Юревичу
- Хуцпа! Юревич не хочет доплачивать в бюджет 143 млн рублей, украв как минимум 3,4 миллиарда
- Юревич удалил групповое порно с трансами после публикации на «УралДейли.ру»
- Тёщу компаньона Юревича отпустили
- Задержана тёща бизнес-парнёра Юревича по «Макфе», дойдёт ли очередь до мамы с папой, воспитавших подонка и вора?
- Любитель порно с транссексуалами, Или Юревич «хочет в попку»! «Макаронный пахан» оказался извращенцем в социальных сетях
- Юревич поставил рекорд по воровству и мдоимству в России, украв более 3,4 млрд рублей
Комментарии
Это правильно и справедливо. юревич ,превращаеться в простого ЛОХА. Надо вновь начинать торговать маргарином,но уже в Лондоне. Все гадости ,которые он делал людям,некоторых даже разорил. Сам останется ни с чем.
"Украл у челябинских налогоплательщиков" - это другими словами - у челябинцев.
красавчик чё!
На каждого плута - найдется больший. Все дело в мотивации)
Добавить комментарий