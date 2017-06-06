Суд арестовал имущество Юревича на 3 «ярда» (!)

Наверное, лично на Юревича официально записано не более 1% от «нажитого непосильным трудом». Основной бизнес зарегистрирован на подставных лиц и родителей. Можно впасть в шок от суммы, в которую оценивают эксперты арестованное сегодня, 6 июня, Центральным районным судом Челябинска лично имущество Юревича — восемь счетов в различных банках, и кое-что по мелочи из недвижимости: участок под ИЖС площадью 768 кв. метров, половина гаражного бокса (35,2 квадрата), два машино-места (по 14,2 квадрата), нежилые помещения (28,1 квадрата) и четыре квартиры.

Всё это конечно копейки, главное — счета.

«В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал. В обоснование заявленного ходатайства пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества», — говорится в заявлении пресс-службы суда.