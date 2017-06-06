Внесистемная оппозиция садится на шею мэрии Челябинска

Видимо наглость среди внесистемной оппозиции — модный тренд.

Как неоднократно сообщало ИА «УралДейли.ру», Алексей Навальный всегда находил радушный приём на гостеприимной челябинской земле. Это в других городах его обливают зелёнкой и бьют казаки и байкеры, а его сторонников жёстко винтят в автозаки «космонавты», раздавая затем в судах немалые штрафы и сроки ареста в рамках административки».

У нас — все просьбы челябинских сторонников Навального о проведении митингов — удовлетворяются, а полиция (и это что-то фантастическое!) охраняет штаб Навального от агрессивных действий «Национального освободительного движения» (!!!).

Но ведь мало наглецам. Им пальчик, а они — руку по локоть…

Вот и митинг 12 июня в сквере у ДК «Колющенко» сторонников Навального разрешили добрые власти. А вот шествие по центру города — нет, не разрешили.

Ну не может позволить пусть даже очень либеральная челябинская мэрия во главе с лучшим другом лондонских «пациентов» и внесистемной оппозиции, председателем Челябинской городской Думы, руководителем МКС «Единая Россия» в Челябинске Станиславом Ивановичем Мошаровым, чтобы колонна перевозбуждённых юнцов, прошлась, как того пожелал местный оппозиционный вождёк Лёха Табалов, от сквера Андреевского, расположенного на перекрестке улиц Худякова и Воровского у магазина «Пейте черный кофе!», — до сквера, то есть до места проведения санкционированного митинга, громя всё на своём пути и устраивая разные бесчинства.

Ведь ходит-то на такие шествия в основном школота, кем-то наэлектризованная и подогретая. Им что «Путин вор» поорать во славу Навального, что уголовные лозунги «АУЕ» на фестивале красок в честь индуистской дьяволицы Холи, и патрульные машины полиции попинать.

12 июня — День России, граждане будут гулять с семьями, с детьми, и тут — буйная толпа навстречу. Да мало ли что, а вдруг детей затопчут или покалечат кого, витрины побьют, машины перевернут, — и что, мэрия должна отвечать за возможные членовредительства и погромы?

Ради отмороженных «навальнят», понятное дело, власти не захотели перекрывать центр Челябинска, да и с чего ради? Полицейских не хватит, а на этот день в городе запланирована большая праздничная программа. Так и объяснили организаторам.

Но они ведь человеческого языка и логики не понимают. Им всё майдан подавай — только долой Путина, только хардкор.

Казалось бы, сиди в скверике и митингуй в своё удовольствие, благодари демократическую власть. Так нет. «Администрация Челябинска отказала нам в проведении 12 июня антикоррупционного шествия. Будем подавать в суд!», — написал Табалов на своей странице в Facebook.

Чего ещё доброго в суд по правам человека подаст. В Европейский.