Внесистемная оппозиция садится на шею мэрии Челябинска

Видимо наглость среди внесистемной оппозиции — модный тренд.
Как неоднократно сообщало ИА «УралДейли.ру», Алексей Навальный всегда находил радушный приём на гостеприимной челябинской земле. Это в других городах его обливают зелёнкой и бьют казаки и байкеры, а его сторонников жёстко винтят в автозаки «космонавты», раздавая затем в судах немалые штрафы и сроки ареста в рамках административки».
У нас — все просьбы челябинских сторонников Навального о проведении митингов — удовлетворяются, а полиция (и это что-то фантастическое!) охраняет штаб Навального от агрессивных действий «Национального освободительного движения» (!!!).
Но ведь мало наглецам. Им пальчик, а они — руку по локоть…
Вот и митинг 12 июня в сквере у ДК «Колющенко» сторонников Навального разрешили добрые власти. А вот шествие по центру города — нет, не разрешили.
Ну не может позволить пусть даже очень либеральная челябинская мэрия во главе с лучшим другом лондонских «пациентов» и внесистемной оппозиции, председателем Челябинской городской Думы, руководителем МКС «Единая Россия» в Челябинске Станиславом Ивановичем Мошаровым, чтобы колонна перевозбуждённых юнцов, прошлась, как того пожелал местный оппозиционный вождёк Лёха Табалов, от сквера Андреевского, расположенного на перекрестке улиц Худякова и Воровского у магазина «Пейте черный кофе!», — до сквера, то есть до места проведения санкционированного митинга, громя всё на своём пути и устраивая разные бесчинства.
Ведь ходит-то на такие шествия в основном школота, кем-то наэлектризованная и подогретая. Им что «Путин вор» поорать во славу Навального, что уголовные лозунги «АУЕ» на фестивале красок в честь индуистской дьяволицы Холи, и патрульные машины полиции попинать.
12 июня — День России, граждане будут гулять с семьями, с детьми, и тут — буйная толпа навстречу. Да мало ли что, а вдруг детей затопчут или покалечат кого, витрины побьют, машины перевернут, — и что, мэрия должна отвечать за возможные членовредительства и погромы?
Ради отмороженных «навальнят», понятное дело, власти не захотели перекрывать центр Челябинска, да и с чего ради? Полицейских не хватит, а на этот день в городе запланирована большая праздничная программа. Так и объяснили организаторам.
Но они ведь человеческого языка и логики не понимают. Им всё майдан подавай — только долой Путина, только хардкор.
Казалось бы, сиди в скверике и митингуй в своё удовольствие, благодари демократическую власть. Так нет. «Администрация Челябинска отказала нам в проведении 12 июня антикоррупционного шествия. Будем подавать в суд!», — написал Табалов на своей странице в Facebook.
Чего ещё доброго в суд по правам человека подаст. В Европейский.
Вопрос: до каких пределов простираются доброта и гуманизм власти? Скоро оборзевшая оппозиция на шею сядет. А там и майдана недалеко — с палатками на площади Ревлюции, прямо перед мэрией.
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Комментарии
Вы то Славутина сегодня, то Меньшиков, а стиль статей один. Но люстрация все равно неизбежна
Люстрация Меньшикова и Славутиной? А на каком, собственно говоря, основании? Только за своё мнение,за свободу слова - люстрация? Не дай Бог фашисты к власти придут, вы же фашисты. Любая дискриминация в демократическом государстве - незаконна, Вы призываете к фашистскому перевороту.
А кто его знает чего тогда потребуют революционные массы ? Я не знаю их будущих намерений, когда прямо сегодня в стране происходят вот такие вещи: "
У российских туристов, возвращающихся из Финляндии, на границе за выходные отобрали более двух центнеров «санкционных» продуктов.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе управления Россельхознадзора по СПб и ЛО, россияне везли молочку, свинину, рыбу и птицу. Всего у туристов изъято 222 кг продуктов." ..... http://www.rosbalt.ru/piter/2017/06/06/1621046.html
Вечно Вы с новостями, как у туристов отобрали финский сервелат Ну пусть не возят! Своей еды полно.
А где в новости про сервелат ? Там про продукты, которые они не могут почему-то сейчас купить у себя, в России, видимо это люди из Санкт-Петербурга. Ну карточки что ли ввели бы тогда, как при Брежневе-Андропове-Горбачеве.
Синицын, Вы должно быть шутите? "...россияне везли молочку, свинину, рыбу и птицу..." Что, в России нет птицы, рыбы, свинины и молока? Какие ещё карточки, окститесь. Едой забиты прилавки магазинов! Ешь - не хочу! Или Вы голодаете? Куда Вам прислать продуктовый набор, назовите адрес
Так это Вы у них спросИте. Может у них денег не хватает на ту лабуду и бодягу, что на прилавках их магазинов в их городе. А настоящая или в 2 раза дороже, чем в Финляндии (как обычный сыр, не пармезан), или вообще нет. Вот Вы, возможно, разницу между бодягой не различаете, а они там в Питере люди более образованные, чем мы, уральцы и знают правду о бодяге, да и то, сколько стоят обычные настоящие продукты. Я лично не голодаю, но меня ведь и не было в том автобусе.
Как это - на Финлядию денег хватило, а на "бодягу" - нет? Я разбираюсь в еде, она у нас хорошая, и с чего вы взяли, что в Питере люди умнее? Что за столичный снобизм.
Вот если бы у нас телевидение было забито не кремлёвским агитпропом, а информаций о реальной жизни в собственной стране, то Вы узнали бы обо всём что беспокоит людей прямо в прямом эфире в этот же день, вместе с интервью с этими людьми, мнениями настоящих, а не фэйковых дежурных, экспертов. Ну и вместе с мнением трудящихся. Отличие среднего питерца от среднего челябинца не только в уровне образования (усредненно), но и в уровне дохода. Им хватает на то, чтобы съездить за настоящим в Финляндию или Эстонию, а нам только на бодягу и лишь бы дожить до зарплаты
При чём тут телевидение, есть же Интернет.
Лично я живу как питерец. Да и Вы тоже - без конца ездите за границу, хорошо живёте!
Но гораздо более важно, что у людей отбирают на российской стороне их личную собственность - приобретенные на свои деньги продукты для личного употребления. Это унижение людей, и со временем униженные люди могут превратиться в революционные массы
То есть если бы наркотики отобрали, Вы бы тоже возмутились? Есть закон, нарушать его нельзя. Есть закон о контрсанкциях? Есть. Вы правовой нигилист?
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