Против Путина и Дубровского. Агенты влияния Юревича подогревают протесты «навальнят»

На челябинском митинге 12 июня под эгидой оппозиционера Алексея Навального, неоднократно критиковавшего бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в своём блоге — причём, именно за коррупцию, — помимо известной и ожидаемой антипутинской риторики, прозвучали призывы отставки действующего главы региона Бориса Дубровского. Причём со стороны активистов движения «Стоп-ГОК», действующего против известного проекта «Русской медной компании» — строительства Томинского ГОКа.
Хотя отлично известно, что именно Юревич и стал инициатором «завода» РМК на Южный Урал, причём не исключено, что также из-за коррупционной мотивации.
«Стопгоковцы», как и протестующие против системы «Платон» дальнобойщики присоединились к челябинской акции «миньонов Навального», в то время как митингующие в Москве противники реновации остались на Сахарова, проигнорировав призыв современного попа Гапона идти на Тверскую под дубинки полиции.
Именно там и произошёл призыв к отставке Дубровского.
И что, Юревича вернуть? Понятно, кто мутит воду...
«Организаторы акции избрали принцип «свободного микрофона», что позволило высказаться не только сторонникам Навального, но и вообще всем недовольным. Поэтому на митинге в Челябинске активно прозвучал голос активистов движения «Стоп-ГОК», считающих, что губернатор Борис Дубровский предал регион и продал его «Русской медной компании», — не скрывая своей радости сообщил челябинский интернет-ресурс, напрямую спонсируемый сбежавшим в Лондон от правосудия экс-губернатором-олигархом.
«12 июня в Челябинске, как и в десятках других городов России, состоится антикоррупционный митинг оппозиции. Но высока вероятность того, что на Южном Урале, помимо федеральной, остро встанет и региональная повестка. Скорее всего, к митингу присоединятся южноуральцы, выступающие против строительства Томинского ГОКа. Вчера активисты обнаружили начало несанкционированного строительства и подозревают, что «добро» на стройку дал непосредственно губернатор Челябинской области Борис Дубровский…
…Активисты «Стоп-ГОК», скорее всего, также заинтересованы в масштабности митинга, ведь чем больше явится людей на акцию протеста — тем выше вероятность, что федеральный центр обратит внимание на Южный Урал. А это очень сильно ударит по позициям Бориса Дубровского и, возможно, приблизит его отставку.
Так что завтра в Челябинске высока вероятность услышать помимо лозунга «Димона к ответу» и региональный: «Дубровского — к ОТВЕТУ!», — призывал по сути к трансформации федеральной протестной повестки в региональную всё тот же ресурс накануне «митинга с уточками».
А ещё раньше — он же — «раскачивал лодку» в нужном для Юревича направлении — росту антигубернаторских настроений, призывая «помочь организаторам» распространять антипрезидентские листовки:
«Каждый желающий может усилить эффект от митинга, сообщают организаторы акции: для этого достаточно распечатать листовку на собственном принтере и повесить у себя в подъезде, вручить соседям, родственникам и коллегам, разложить по почтовым ящикам.
— Чем больше листовок — тем больше людей придёт на митинг, — объясняют в челябинском штабе Навального.
Организаторы протестной акции приглашают все партии, общественные движения и вообще всех южноуральцев, требующих перемен. Поэтому не исключено, что 12 июня на митинг придут не только сторонники Навального, но и челябинцы, которые просто устали от беспредела и «эффективного руководства» региональных властей.
Не исключено, что массовость митинга 12 июля в Челябинске нанесет сильный удар по рейтингу, имиджу и политическим позициям регионального руководства и привлечёт внимание федерального центра к проблемам Южного Урала…»
Цинизм экс-губернатора зашкаливает. Сам завёл в регион Алтушкина, сам явно коррупционным путём был «посажен на кормление» (то есть на откровенное воровство) губернатором на Южный Урал всё тем же «Димоном», либо его ближайшим окружением, и вот — подогревает антипутинские настроения, сдабривая их антигубернаторской риторикой на подконтрольных ему ресурсах.
ИА «UralDaily.ru» неоднократно называло пофамильно «кротов» («спящих агентов») Юревича, заинтересованных в ослаблении губернатора Дубровского. Некоторые их них находятся в списке кандидатов в следующие губернаторы Челябинской области и сделают всё, чтобы самый главный вор за всю историю Южного Урала избежал справедливого возмездия.
К теме «кротов» Летающего Макаронного Монстра мы ещё вернёмся, а пока что заметим, что Юревич с помощью своих агентов влияния окончательно встал на путь предательства России, сотрудничая с Навальным и весьма вероятно с Ходорковским, зарабатывая тем самым баллы для получения политической «крыши» от властей Великобритании.
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Комментарии
Руки прочь от Святого нашего Президента, он столько полезного для страны. Поэтому мы местные олигархи за Томинский ГОК и за срочное принятие закона о продаже ЗЕМЕЛЬ иностранным государствам. Я к примеру уже на 60% земель области нашел покупателей, я с этого 13% налога в казну. Звто эти земли ВАН ЛИГАН и его партнеры готовы так освоить, что все дешево будет. Дешевое мясо. молоко, птица. Один кг. зерна если КНР выращивание будет всего 5 руб. на выходе. Один кг мяса свинина всего чисто упакованная до 78 р., курица на выходе за кг всего 45 р. кг. Поэтому мы за путина и Дубровского, продажа земель дает прирост ВВП на 45 %, а эти деньги на ВПК и на оружие новое пойдет. Сейчас по лесам, рекам, озерам Законы тоже примут, можно купить в частные руки. Иначе нищеброды только захват власти, о работе не думают. Надо войска ОДКБ шустро в стойло вгон оппозицию. Руки прочь от мудрой политики Кремля.
Очень толстый троллинг Попробуйте потоньше.
Как воровал Юревич, я не видел, а город строился, дороги ремонтировали. А сейчас?
Алекс, как это не видели? Не видели, как Юревич построил "Родник" и Алмаз", к примеру? А что ещё, кроме своих макаронных ТРК да магазинов "Проспект" стоил Юревич? Дома? Скажите это 5 тысячам обманутых дольщиков "Гринфлайта"!
верные дубернаторцы ! не искажайте истину . не в фамилиях причина . прекратится безнаказанное воровство во власти и успокоится народ .
Путин и есть наш гарант. Сын сейчас в гвардии работает, он и его рота готовы с оружием на оппозицию идти. Обстановка расшатанная и вороги всюду. Уральцы дать надо бой врагам с пятой колоны. Нет захвату власти. ПУТИН только наша защита и спасение.
Вокруг Навальных и ему подобных собираются неудачники в жизни,нищеброды,не желающие работать ,а мечтающие потусоваться да хапнуть чего -нибудь на халяву.
Самое интересное, что как только сменится власть в области, этот "писака" сменит свои взгляды. Статья напомнила выступление г-на Соловьёва на одной передаче...Вы просто боитесь ,что народ думать начинает, и Навальный здесь не причём. Кстати , про неудачников,нищебродов и халяву, не суди по себе людей.
Гражданин, предлагаю Вам отправиться в пеший сексуальный тур, то есть на х...
С момента основания этого сайта, то есть уже 8 лет - мы были против Юревича, так что можете засунуть своё предсказание себе в задницу.
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