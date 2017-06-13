Против Путина и Дубровского. Агенты влияния Юревича подогревают протесты «навальнят»

На челябинском митинге 12 июня под эгидой оппозиционера Алексея Навального, неоднократно критиковавшего бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в своём блоге — причём, именно за коррупцию, — помимо известной и ожидаемой антипутинской риторики, прозвучали призывы отставки действующего главы региона Бориса Дубровского. Причём со стороны активистов движения «Стоп-ГОК», действующего против известного проекта «Русской медной компании» — строительства Томинского ГОКа.

Хотя отлично известно, что именно Юревич и стал инициатором «завода» РМК на Южный Урал, причём не исключено, что также из-за коррупционной мотивации.

«Стопгоковцы», как и протестующие против системы «Платон» дальнобойщики присоединились к челябинской акции «миньонов Навального», в то время как митингующие в Москве противники реновации остались на Сахарова, проигнорировав призыв современного попа Гапона идти на Тверскую под дубинки полиции.

Именно там и произошёл призыв к отставке Дубровского.

И что, Юревича вернуть? Понятно, кто мутит воду...

«Организаторы акции избрали принцип «свободного микрофона», что позволило высказаться не только сторонникам Навального, но и вообще всем недовольным. Поэтому на митинге в Челябинске активно прозвучал голос активистов движения «Стоп-ГОК», считающих, что губернатор Борис Дубровский предал регион и продал его «Русской медной компании», — не скрывая своей радости сообщил челябинский интернет-ресурс, напрямую спонсируемый сбежавшим в Лондон от правосудия экс-губернатором-олигархом.

«12 июня в Челябинске, как и в десятках других городов России, состоится антикоррупционный митинг оппозиции. Но высока вероятность того, что на Южном Урале, помимо федеральной, остро встанет и региональная повестка. Скорее всего, к митингу присоединятся южноуральцы, выступающие против строительства Томинского ГОКа. Вчера активисты обнаружили начало несанкционированного строительства и подозревают, что «добро» на стройку дал непосредственно губернатор Челябинской области Борис Дубровский…

…Активисты «Стоп-ГОК», скорее всего, также заинтересованы в масштабности митинга, ведь чем больше явится людей на акцию протеста — тем выше вероятность, что федеральный центр обратит внимание на Южный Урал. А это очень сильно ударит по позициям Бориса Дубровского и, возможно, приблизит его отставку.

Так что завтра в Челябинске высока вероятность услышать помимо лозунга «Димона к ответу» и региональный: «Дубровского — к ОТВЕТУ!», — призывал по сути к трансформации федеральной протестной повестки в региональную всё тот же ресурс накануне «митинга с уточками».

А ещё раньше — он же — «раскачивал лодку» в нужном для Юревича направлении — росту антигубернаторских настроений, призывая «помочь организаторам» распространять антипрезидентские листовки:

«Каждый желающий может усилить эффект от митинга, сообщают организаторы акции: для этого достаточно распечатать листовку на собственном принтере и повесить у себя в подъезде, вручить соседям, родственникам и коллегам, разложить по почтовым ящикам.

— Чем больше листовок — тем больше людей придёт на митинг, — объясняют в челябинском штабе Навального.

Организаторы протестной акции приглашают все партии, общественные движения и вообще всех южноуральцев, требующих перемен. Поэтому не исключено, что 12 июня на митинг придут не только сторонники Навального, но и челябинцы, которые просто устали от беспредела и «эффективного руководства» региональных властей.

Не исключено, что массовость митинга 12 июля в Челябинске нанесет сильный удар по рейтингу, имиджу и политическим позициям регионального руководства и привлечёт внимание федерального центра к проблемам Южного Урала…»

Цинизм экс-губернатора зашкаливает. Сам завёл в регион Алтушкина, сам явно коррупционным путём был «посажен на кормление» (то есть на откровенное воровство) губернатором на Южный Урал всё тем же «Димоном», либо его ближайшим окружением, и вот — подогревает антипутинские настроения, сдабривая их антигубернаторской риторикой на подконтрольных ему ресурсах.

ИА «UralDaily.ru» неоднократно называло пофамильно «кротов» («спящих агентов») Юревича, заинтересованных в ослаблении губернатора Дубровского. Некоторые их них находятся в списке кандидатов в следующие губернаторы Челябинской области и сделают всё, чтобы самый главный вор за всю историю Южного Урала избежал справедливого возмездия.