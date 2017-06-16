Уголовное дело Юревича обрастает подробностями с малой родины Дубровского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» Максима Безгодова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Об этом «UralDaily.ru» стало известно из сообщения пресс-службы силового ведомства.

По версии следствия, в июне 2017 года Безгодов, исполняя обязанности директора муниципального учреждения, получил от представителя подрядной организации взятку в сумме более 350 тысяч рублей за приемку асфальтобетонной смеси, не соответствующей требованиям по качеству, установленным муниципальным контрактом.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Это Юревич!

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Поскольку оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется силами УФСБ по Челябинской области, не исключено, что оно связано с новым эпизодом уголовных дел, возбуждённых в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, одно из которых касается получении взяток в рамках так называемой «дорожной революции» на общую сумму в 3,4 млрд рублей.

В рамках этого эпизода возбуждены уголовные дела в отношении тёщи компаньона Юревича по «Макфе» Вадима Белоусова, депутата Государственной Думы — Маргариты Бутаковой и директора Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощника того же Белоусова — Андрея Чуркина.

Они обвиняются в посредстве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.