Уголовное дело Юревича обрастает подробностями с малой родины Дубровского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» Максима Безгодова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки).
Об этом «UralDaily.ru» стало известно из сообщения пресс-службы силового ведомства.
По версии следствия, в июне 2017 года Безгодов, исполняя обязанности директора муниципального учреждения, получил от представителя подрядной организации взятку в сумме более 350 тысяч рублей за приемку асфальтобетонной смеси, не соответствующей требованиям по качеству, установленным муниципальным контрактом.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.
Это Юревич!
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Поскольку оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется силами УФСБ по Челябинской области, не исключено, что оно связано с новым эпизодом уголовных дел, возбуждённых в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, одно из которых касается получении взяток в рамках так называемой «дорожной революции» на общую сумму в 3,4 млрд рублей.
В рамках этого эпизода возбуждены уголовные дела в отношении тёщи компаньона Юревича по «Макфе» Вадима Белоусова, депутата Государственной Думы — Маргариты Бутаковой и директора Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощника того же Белоусова — Андрея Чуркина.
Они обвиняются в посредстве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах должность губернатора Челябинской области.
Сам Юревич скрывается от правосудия в Лондоне, намереваясь получить политическое убежище.
Теги:
- родина Дубровского
- Максим Безгодов Магнитогорк арест
- Максим Безгодов Магнитогорк задержание
- Максим Безгодов Магнитогорк задержание видео
- Маргарита Бутакова Гринфлайт
- Маргарита Бутакова Челябинск задержание
- Маргарита Бутакова Челябинск арест
- Маргарита Бутакова Челябинск задержание последние новости
- Маргарита Бутакова Челябинск арест последние новости
- Вадим Белоусов Макфа
- Юревич взятка 3 млрд рублей
- Юревич семья
- Юревич Тесленко
- Юревич Тесленко взятка
- Юревич арест
- Юревич объявлен в международный розыск
- Юревич уголовное дело
- Михаил Юревич уголовное дело
- Юревич уголовное дело последние новости
- Михаил Юревич уголовное дело взятка последние новости
- Юревич взятка
- Юревич арестован
- Юревича арестовали
Новости по теме:
- Юревич: в полушаге от предательства
- Юревича можно официально считать беглецом, и не только коррупционером, но и предателем
- Топ-менеджера «Макфы», обвиняемого в посредничестве в передаче взятки Юревичу, оставили под арестом
- На родине Дубровского осуждён за хранение взрывчатки местный житель
- Юревич начал распродавать активы
- Суд арестовал имущество Юревича на 3 «ярда» (!)
- Имущество Юревича будет арестовано на общую сумму 3 млрд рублей
- Имущество Юревича будет арестовано!
- На родине Дубровского осужден участник незаконного вооруженного формирования
- Юревич: Лондон, Интерпол, предательство
Комментарии
Главное Президент сказал все РАВНЫ перед Законом. Конечно имея связи и денег всегда можно решануть, но это особо избранным и это сразу делается. За большие ДЕНЕЖКИ можно в РФ все сделать. Право больших денег только особой касте. А этого сломать в хате и он споет иные эпизоды.
Совершилось! !!!!!! 2 года ждал!!!!
Что-то всю неделю идут очень слабы материалы на сайте, такие как вот этот.
Синицын, чем же они слабые? Тем, наверное, что Путина не разоблачают?
А вообще - это на 90% информация СК и ФСБ.
Кстати, посещаемость сайта опровергает Вашу мысль.
Добавить комментарий