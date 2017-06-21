«Колесо оборзения», Или Парк Коноревского периода

Контрольно-счётная палата (КСП) Челябинска выявила грубейшие нарушения в работе культового парка им.Гагарина. По данным КСП, колесо обозрения и ряд других аттракционов в парке еще в 2002–2004 годах, являясь муниципальной собственностью, были признаны аварийными и списаны с баланса по причине стопроцентного износа. Уход от платежей был выявлен аудиторами и при работе других парковых объектов, в частности, коммерческих киосков в процессе сдачи в аренду (а потом и в субаренду) муниципальной земли.

Хитрую схему придумал Пётр Николаевич Конорев, работающий при мэре Челябинска Михаиле Юревиче заместителем по экономическому развитию. Скорее всего, эту высокую и чего уж там говорить, хлебную должность Пётр Николаевич получил в награду именно за «парковую аферу» на должности директора МАУ «ЦПКиО имени Гагарина».

Это к вопросу, дорогие читатели, о том, что якобы Юревич «испортился» (то есть начал воровать) лишь на должности губернатора Челябинской области, а вот, дескать, главой Челябинска он был преотличным.

Можно уверенно предположить, что «коноревскую» схему при ловком разводе муниципалитета оборотистый Миша не только по достоинству оценил, но и применил в отношении других хозяйствующих объектов. То есть не только в парках Челябинска, но и, например, на пешеходной части улица Кировка, которую построил его предшественник Вячеслав Тарасов, но доил-то Миша.

У аудиторов волосы встали дыбом при проверке объектов культового для челябинцев парка.

Помните, как воровал вагонами продовольствие и медикаменты для голодающих детей Поволжья в романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» подпольный миллионер Корейко? Они были лишь на бумаге, на бумаге и ушли, но их содержимое пополнило закрома отнюдь не Родины, а личные карманы героя романа.

Аттракционы, пришедшие в негодность, должны были быть списаны, но — только на бумаге, колесо обозрения по инсайдерской информации «UralDaily.ru» … — вообще якобы сдано в металлолом, однако — продолжали пополнять карманы бизнесменов, очевидно связанных с Петром Николаевичем и его покровителями в чиновничьих кабинетах.

Челябинцы пользовались аттракционами, катали своих детишек, рискуя своим здоровьем и жизнями, но самое страшное конечно — своих детей.

Один из депутатов Челябинской городской Думы полагает, что имеются две версии по событиям 13-летней давности: либо с баланса было списано и продано в частные руки исправное муниципальное имущество, то есть речь идет о давнем мошенничестве, либо в последние 13 лет все катавшиеся на колесе челябинцы всерьез рисковали жизнью ради чужой прибыли. Та же КСП подсчитала, что прибыль от аттракционов составляет порядка 50 млн рублей в год, а МАУ «ЦПКиО имени Гагарина» и, соответственно, городскому бюджету достается только 10 млн из них.

Как сообщает сайт «Знак.ком», «Помимо этого в ходе проверки парка Гагарина ревизоры КСП вскрыли, что «способ заключения договоров аренды земельных участков содержит признаки притворной сделки: участки выделяются без конкурсных процедур и без методики определения цены услуги». Иначе говоря, у муниципалов арендует землю частная фирма, сдающая затем землю в субаренду «ларечникам» и живущая с разницы между тарифами. Кроме того, на платной стоянке на территории парка не осуществляется кассовая деятельность, то есть невозможно проконтролировать, сколько автолюбителей пользуются услугами «парковой парковки» и какую она приносит прибыль…»

«Техническую экспертизу объектов в нарушение законодательства проводили не аккредитованные в национальной системе специалисты, а «Активный отдых» во время эксплуатации опасных объектов стабильно получал десятки миллионов рублей дохода. Депутаты думы Челябинска, оценивая данные проверки, не исключают, «возможно, намеренного вывода муниципальной собственности в частную» и намерены обратиться в полицию.

Контрольно-счетная палата Челябинска представила депутатам гордумы отчет о деятельности МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина». По словам парламентариев, аудиторы выявили целый ряд нарушений: в парке не оформлялись договоры аренды земельных участков, на которых располагались как аттракционы, так и торговые точки. По мнению участников обсуждения, в данном случае речь идет о недополученной выгоде городского бюджета — земля сдавалась в субаренду сторонним компаниям, которые получали участки без аукционов», — дополняет информацию коллег «Правда УрФО».

Аудиторами КСП г.Челябинска в МАУ выявлены признаки притворной сделки или скрытой аренды земли.

«Учреждение заключает договоры с контрагентами на аренду недвижимого имущества для последующей сдачи его в субаренду. Полученное в аренду и тут же сданное в субаренду имущество размещается учреждением на территории парка и используется для организации летних кафе, тиров, продажи игрушек, шаров, сахарной ваты, прочих товаров, а также для оказания услуг: аттракционов, рыбалки, пейнтбола…, что свидетельствует о выделении земельных участков отдельным юридическим лицам без проведения конкурсных процедур, без методики определения цены за услугу, без определения критериев качества оказываемой услуги. В нарушение требований статьи 652 ГК РФ способ заключения договоров аренды-субаренды на одно и то же имущество, а также на оказание услуг содержит признаки притворной сделки, скрытой аренды земли…»

Не будем утомлять читателей «UralDaily.ru» излишними экономическими подробностями хитрой аферы. Скажем лишь, что она по своей вопиюще наглости и цинизму затмила махинации даже известного макаронного ворюги.

Кстати, «парковый» эпизод» вполне может стать новым эпизодом или новой статёй УК РФ скрывающегося в Лондоне макаронника.

«Колесо оборзения» Конорева-Юревича выйдет боком и тому, и другому!

Все, или почти все чиновники и бизнесмены, которые работали с Юревичем в разные годы — и на его должности главы Челябинска, и на посту губернатора Челябинской области — оказались вовлечены в самые разнузданные махинации и наглые аферы с бюджетом.

Силовики не оставят «парковую аферу» без внимания и возмездия. Пора идти на сотрудничество с властью, Петр Николаевич.

Ну а Евгению Николаевичу Тефтелефу, действующему челябинскому градоначальнику, — необходимо всецело содействовать расследованию будущего уголовного дела, возглавив процесс со стороны муниципалитета.

Как сообщал сайт «UralDaily.ru», бвиняемый в получении астрономической суммы взятки (более 3,4 млрд рублей) бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, скрывающийся в Великобритании, поспешил опровергнуть заявление своего адвоката Игоря Трунова о том, что в случае объявления в международный розыск по линии Интерпола Юревич попросит политического убежища в Соединённом королевстве.