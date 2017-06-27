Сандаков, комментируя приговор Истомину, считает показания против Юревича «сделкой с совестью»

Бывший «зам по пиару» Михаила Юревича — Николай Сандаков — прокомментировал в Фэйсбуке приговор экс-мэру Копейска Вячеславу Истомину. По мнению подсудимого по целому ряду статей УК РФ бывшего вице-губернатора, Истомин «пошёл на сделку против совести», дав показания против Юревича, а виноват он, дескать, лишь в том, что «принял пару бутылок дорогого вина на свой день рождения, но перешел дорогу людям, которые могут себе позволить такие вот «показательные выступления».

Сам Николай Дмитриевич, в отличие от копейского мэра, свою вину не признаёт, и свидетельствовать против Юревича отказывается. Поэтому, скорее всего, и не заслужит, в отличие от Истомина, снисхождение суда — 4,6 года лишения свободы вместо 7, и штраф в 5 млн рублей, а не 50 млн, как запрашивало гособвинение — с перспективой выйти по УДО в самое ближайшее время, между прочим.

Вот, что написал в ФБ Николай Сандаков:

«Истомин пошел на сделки со следствием (которое обещало ему снижение обвинения), чекистами (которые обещали условный срок в обмен на признание и показания на ряд лиц) и, самое страшное, на сделку с собственной совестью (он, из страха, признал ряд преступлений, которые не совершал).

Я случайно встретил его примерно год назад, когда мы оба находились на домашнем аресте. Он схватил меня за руку и стал очень эмоционально расспрашивать, как я выдержал целый год в изоляторе. Он, по его словам, за то короткое время, что там провел, чуть с ума не сошел и готов был подписать любые признания и сделки, даже против собственных родственников. У него, кстати, и на меня показания просили, но это выглядело бы слишком абсурдно и от этой идеи отказались.

Вячеслав теперь и осужденный взяточник, и оговорщик, который, по большому счету, только то и сделал, что принял пару бутылок дорогого вина на свой день рождения, но перешел дорогу людям, которые могут себе позволить такие вот "показательные выступления". Очень жалко семью.

Истории с ним, с Серебренниковым и, кстати, с Закировым очень поучительные. Мало того, что они будут сидеть и за преступления, которые не совершали (всех "подгрузили" для статистики), они еще и стимулируют своими сделками и признаниями недобросовестных оперативников и следователей на беспредел: зачем объективные доказательства, если можно выбить признания и сделку. А значит, беспредел будет продолжаться.

P.S. Я не даю оценок виновности или невиновности перечисленных выше лиц…»

Не знаю, как вам, уважаемые читатели, а у меня поведение Николая Сандакова вызывает некоторое уважение. В отличие от другого макаронного слуги экс-сенатора Кости Цыбко.

Человек не бьётся в истерике, как Костя, не кликушествует, стуча себя пяткой в грудь, называя себя патриотом, верным запутинцем, кристально чистым и честным человеком.

Сандаков мужественно перенёс все лишения заключения, он не ныл, не голосил, как баба.

Но при этом ясно, что Сандаков виноват — по крайней мере, в области морали. Намного больше Цыбко.

Костя всего лишь наперсник юревичевского разврата. Он воровал по велению макаронного хозяина и развлекал его как шут, пользуя столичных проституток и проводя время в гнусных попойках и оргиях известного коррупционера и педераста.

Сандаков виноват больше. Он, ответственный за выборы и имидж, пиар и джиар Юревича, как настоящий профессионал своего дела — способствовал тому, чтобы Юревич, Цыбко и ему подобная гниль могла спокойно воровать, обирать сограждан, мародёрствовать, грабить, развратничать, насильничать и просто коптить небо, паразитируя на налогоплательщиках, отравляя воздух и оскорбляя Бога и людей самим своим существованием.

Если бы не Цыбко, не Грачёв, не Уфимцев, не Евдокимов и прочие талантливые политтехнологи Юревича, Миша бы слетел с должности намного раньше.

Совершенно точно — Юревич бы уже сидел, а не прохлаждался в Лондоне.

Если бы не Сандаков, самоотверженно, беззаветно и профессионально служивший абсолютному Злу, макаронному дьяволу, — отравленный воздух на Южном Урале был бы уже очищен от макаронных миазмов.

Николай Сандаков напоминает высокопоставленных нацистских преступников, говоривших в Нюрнберге, как Вильгельм Геринг, «Победитель— всегда судья, а побежденный— обвиняемый!». Сандаков же пишет, что победили чекисты, а хозяин, которому он служил, — проиграл, и поэтому его, всего лишь слугу, судят безвинно.

Ну, а когда правили бал не чекисты, а менты, и ментовской, а не чекистский генерал, клевавший с ладошки Юревича, прессовал врагов губернатора-олигарха, фабриковал уголовные дела по заказу макаронного пахана, — где были вы?

Почему молчали и не выражали своё отношение к беспределу?

Интересно, какие последние слова Сандакова мы услышим перед вынесением приговора? Что он скажет?

Как Рудольф Гесс: «Я ни о чем не сожалею»;

Как Иоахим фон Риббентроп: «Обвинение предъявлено не тем людям»;

Как Вильгельм Гейтель: «Приказ для солдата — есть всегда приказ!»;

Как Эрнст Кальтенбруннер: «Я не несу ответственности за военные преступления, я лишь выполнял свой долг как руководитель разведывательных органов, и отказываюсь служить неким эрзацем Гиммлера»?

Что скажете, Николай Дмитриевич? Что вы честно выполняли свою работу — улучшали имидж губернатора, делали из дерьма конфетку, продляли власть ОПС макаронников?

Дескать, приказы фюрера не обсуждаются, я ничего не знаю о коррупции Юревича и его приближённых (о газовых камерах и концлагерях), меня судят чекисты-беспредельщики («мировое еврейство и большевистская орда»— так заявил в последнем слове Нюрнбергского трибунала перед приговором Юлиус Штрейхер — гауляйтер, главный редактор газеты «Штурмовик», самый главный после Йозефа Геббельса пропагандист, идеолог и можно сказать пиарщик Третьего Рейха и лично Адольфа Гитлера.

Служили ли Гитлеру люди, впоследствии нацистские преступники, вызывающие уважение даже восхищение? Своим личным мужеством, храбростью, стойкостью, незаурядными талантами? Разумеется. Поневоле залюбуешься «диверсантом №1» Отто Скорцени, «лисом пустыни» Эрвином Роммелем, асом люфтваффе Эрихом Хартманом, героем кригсмарине Карлом Дёницем, а разве не был дьявольски талантлив глава абвера Вильгельм Канарис?

Но их таланты, их выдающиеся личные качества, их стойкость и мужество, их дьявольский ум на службе абсолютному Злу — нацизму — не превращает преступников в добрых самаритян.

И нет наказания без вины в данном случае, Николай Дмитриевич. Вы виновны, возможно, несмотря на слабость обвинения. Чекисты, которых вы клеймите, нарыли то, что могли, но вас судят не за это. За службу Злу, Дьяволу.

И это и есть высшая справедливость.

Это хорошо понял Истомин, который будет сидеть не «за вино» и фаршированные осетры, а за близость к макаронному пахану. За участие в его афёрах. За то, что не ушёл как честный человек, в отставку, а участвовал в глобальном воровстве и мздоимстве.

И Истомин, признавший вину, давший показания против Юревича, — выйдет через пару лет по УДО, а вы, Сандаков, а также Цыбко (за то, что в Озёрске появился этот подонок, кстати, — отдельное вам «спасибо») — сядете всерьёз и надолго.