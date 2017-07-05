Прокуратура накрыла вип-коттеджный посёлок «Дневного» и «Ночного дозоров» Юревича

Во времена могущества олигарха и макаронного пахана, по совместительству — губернатора Челябинской области Михаила Юревича — ходили слухи о конкуренции «Дневного» и «Ночного дозоров». Термины применительно к разным макаронным кланам, кстати, придумал наш сайт — книги Лукьяненко и фильмы Бекмакбетова тогда были популярны.
«Дневной дозор» состоял из официальных лиц, влиятельных чиновников Юревича, — в основном политтехнологов, пиарщиков, журналистов, медиа-менеджеров. «Ночной» — из авторитетных, как говорят, бизнесменов, многие из которых имеют судимости и отсидки.
Где-то посередине, между двумя дозорами, маячил малоизвестный тогда Саша Москалюк по прозвищу «Ординарец», у «ночных дозорщиков» тоже были «погонялы», как и положено авторитетным теневым фигурам: «Мелёха», «Цветок», «Шаляпин», «Белый»…
Сайт «UralDaily.ru» неоднократно детально описывал иерархию и структуру «Ночного дозора», а «Дневному», поделившему с «Ночным» город и область, — уделял внимание постоянно. И вот — оказалось, что казалось бы антагонисты, конкуренты, враги — мирно обитают бок о бок.
В элитном коттеджном посёлке на озере Увильды — в природоохранной зоне, под вывеской… детского лагеря «Спартак». Но условия отнюдь не спартанские!
Тут живут Грачёв, Шагиев, Уфимцев, Мелёхин, Каныгин! Все вместе, дружно!
Особенно конечно впечатляет в таком «вкусном» месте домик Валерия Шагиева, известного макаронного пропагандона с юревичевской «Пилорамы», 31 Канал, в недавнем прошлом — бывшего сопредседателя регионального Штаба ОНФ, путинского движения, который должен искоренять коррупцию в рядах власти.
Неплохо устроился, Валера!
Вот, что сообщают наши коллеги ГТРК «Южный Урал»:
«На берегу памятника природы — озера Увильды, согласно документам должны находиться 11 домиков для отдыхающих Центра для детей и молодежи “Спартак”. Но на самом деле за этим забором все совсем по-другому.
“Спартак” с далеко не спартанскими условиями. На месте дощатых домиков детского лагеря выросли особняки для красивой жизни весьма взрослых и статусных обитателей – любителей комфортно устроиться за чужой счет. Ясно с первого взгляда: стоимость заоблачная. Видимо поэтому журналистам здесь не рады.
– Здравствуйте, подскажите, лагерь “Спартак” вы строите?
– Нет, не мы строим.
– А это что за место?
– Камеру уберите, пожалуйста.
– На каком основании?
– Я говорю камеру уберите!
– А что это за место?
– Я не знаю, что это за место.
– А вы собственник здания?
– А вы кто вообще?
– “Вести”, канал “Россия”.
– Сейчас собаку спущу!
Может, пустые слова, а может — реальные угрозы. Приходится идти в обход. По озеру, через соседнюю базу отдыха.
Не совсем ясно, почему здесь “запрещен проезд и проход” (табличка на дереве), почему роскошные дачи превратились в стратегический объект и почему неизвестные люди открыли в этих местах “охоту” на репортеров? По данным правоохранителей, территория находится в федеральной собственности. Но вот неугомонный мужчина считает иначе. Он явно уверен в своей безнаказанности, с кем-то созванивается. Никак не действует и предложение вызвать полицию.
– Ничего мне не будет!
Удивительное превращение. Еще несколько месяцев назад этот человек выглядел куда более воспитанным и гостеприимным. Здесь он проводил экскурсию. В распоряжении редакции оказалось видео, в котором (в ответ на вопрос “кто-кто в теремочке живет?”) звучат до боли знакомые южноуральцам фамилии.
– Так, еще раз: чей это?
– Валерия Шагиева. Второй дом, по документам, я так понимаю, что у вас тоже Грачева. Этот – Александра Уфимцева, следующий дом – Каныгина Михаила.
А вот копия договора, который частично подтверждает эти слова. Среди десяти инвесторов — и, возможно, дочь бывшего сопредседателя регионального Штаба ОНФ Валерия Шагиева и, судя по всему, законная и гражданская жены бывших вице-губернаторов области — Олега Грачева и Александра Уфимцева…»
Как сообщает ЧГТРК «Южный Урал», посёлком макаронной сволоты заинтересовалась прокуратура Челябинской области. Пока что оспаривается законность строительства одного дома, но можно не сомневаться, что дойдёт очередь и до остальных.
Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области, сообщает:
«Прокурор обратился в суд с требованием признать выдачу разрешения на строительство незаконным, аннулировать право собственности на данный объект, а также признать данную постройку самовольным строением. Суд полностью удовлетворил требования прокурора».
ИА «УралДейли.ру» следит за развитием событий.
Теги:
Новости по теме:
- Подсудимый Сандаков вступился за арестованного Севастьянова: «макаронная мафия» обретает свои очертания
- «Спящий агент» Юревича сенатор Гехт возглавила список самых влиятельных женщин Южного Урала
- Как пиарят Юревича и дискредитируют Дубровского с помощью «тестов на дурака»
- Анонс! Юревич — туз всех мастей!
- В чужом главу южноуральский ОНФ соринку увидел, но не заметил «летающее бревно» Юревича
- Соскучились по мне?
- Комякова даже в начальники КСП не выбрали единогласно
- Сергей Комяков стал главным «КээСПэшником»
- Бегите, Сергей Львович! Бегите!
- Подопригора зажигает на Южном Урале новую политическую звезду. Грачёв и Юревич — в теме!
Добавить комментарий