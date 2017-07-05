Прокуратура накрыла вип-коттеджный посёлок «Дневного» и «Ночного дозоров» Юревича

Во времена могущества олигарха и макаронного пахана, по совместительству — губернатора Челябинской области Михаила Юревича — ходили слухи о конкуренции «Дневного» и «Ночного дозоров». Термины применительно к разным макаронным кланам, кстати, придумал наш сайт — книги Лукьяненко и фильмы Бекмакбетова тогда были популярны.

«Дневной дозор» состоял из официальных лиц, влиятельных чиновников Юревича, — в основном политтехнологов, пиарщиков, журналистов, медиа-менеджеров. «Ночной» — из авторитетных, как говорят, бизнесменов, многие из которых имеют судимости и отсидки.

Где-то посередине, между двумя дозорами, маячил малоизвестный тогда Саша Москалюк по прозвищу «Ординарец», у «ночных дозорщиков» тоже были «погонялы», как и положено авторитетным теневым фигурам: «Мелёха», «Цветок», «Шаляпин», «Белый»…

Сайт «UralDaily.ru» неоднократно детально описывал иерархию и структуру «Ночного дозора», а «Дневному», поделившему с «Ночным» город и область, — уделял внимание постоянно. И вот — оказалось, что казалось бы антагонисты, конкуренты, враги — мирно обитают бок о бок.

В элитном коттеджном посёлке на озере Увильды — в природоохранной зоне, под вывеской… детского лагеря «Спартак». Но условия отнюдь не спартанские!

Тут живут Грачёв, Шагиев, Уфимцев, Мелёхин, Каныгин! Все вместе, дружно!

Особенно конечно впечатляет в таком «вкусном» месте домик Валерия Шагиева, известного макаронного пропагандона с юревичевской «Пилорамы», 31 Канал, в недавнем прошлом — бывшего сопредседателя регионального Штаба ОНФ, путинского движения, который должен искоренять коррупцию в рядах власти.

Неплохо устроился, Валера!

Вот, что сообщают наши коллеги ГТРК «Южный Урал»:

«На берегу памятника природы — озера Увильды, согласно документам должны находиться 11 домиков для отдыхающих Центра для детей и молодежи “Спартак”. Но на самом деле за этим забором все совсем по-другому.

“Спартак” с далеко не спартанскими условиями. На месте дощатых домиков детского лагеря выросли особняки для красивой жизни весьма взрослых и статусных обитателей – любителей комфортно устроиться за чужой счет. Ясно с первого взгляда: стоимость заоблачная. Видимо поэтому журналистам здесь не рады.

– Здравствуйте, подскажите, лагерь “Спартак” вы строите?

– Нет, не мы строим.

– А это что за место?

– Камеру уберите, пожалуйста.

– На каком основании?

– Я говорю камеру уберите!

– А что это за место?

– Я не знаю, что это за место.

– А вы собственник здания?

– А вы кто вообще?

– “Вести”, канал “Россия”.

– Сейчас собаку спущу!

Может, пустые слова, а может — реальные угрозы. Приходится идти в обход. По озеру, через соседнюю базу отдыха.

Не совсем ясно, почему здесь “запрещен проезд и проход” (табличка на дереве), почему роскошные дачи превратились в стратегический объект и почему неизвестные люди открыли в этих местах “охоту” на репортеров? По данным правоохранителей, территория находится в федеральной собственности. Но вот неугомонный мужчина считает иначе. Он явно уверен в своей безнаказанности, с кем-то созванивается. Никак не действует и предложение вызвать полицию.

– Ничего мне не будет!

Удивительное превращение. Еще несколько месяцев назад этот человек выглядел куда более воспитанным и гостеприимным. Здесь он проводил экскурсию. В распоряжении редакции оказалось видео, в котором (в ответ на вопрос “кто-кто в теремочке живет?”) звучат до боли знакомые южноуральцам фамилии.

– Так, еще раз: чей это?

– Валерия Шагиева. Второй дом, по документам, я так понимаю, что у вас тоже Грачева. Этот – Александра Уфимцева, следующий дом – Каныгина Михаила.

А вот копия договора, который частично подтверждает эти слова. Среди десяти инвесторов — и, возможно, дочь бывшего сопредседателя регионального Штаба ОНФ Валерия Шагиева и, судя по всему, законная и гражданская жены бывших вице-губернаторов области — Олега Грачева и Александра Уфимцева…»

Как сообщает ЧГТРК «Южный Урал», посёлком макаронной сволоты заинтересовалась прокуратура Челябинской области. Пока что оспаривается законность строительства одного дома, но можно не сомневаться, что дойдёт очередь и до остальных.

Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области, сообщает:

«Прокурор обратился в суд с требованием признать выдачу разрешения на строительство незаконным, аннулировать право собственности на данный объект, а также признать данную постройку самовольным строением. Суд полностью удовлетворил требования прокурора».